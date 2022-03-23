Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус

Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна» канской комиссии по ценным бумагам (SEC). Стоимость данного пакета на начало 2012 г. составляла $151 млн, сейчас, согласно котировкам на американской бирже NASDAQ, он стоит $53 млн. Семья основателей Fiat Exor принадлежит британской компании Exor Capital, за которой стоит итальянская семья Аньелли (Agnelli). Патриарх этой семьи Джованни Аньелли (Giovanni Agnelli) основал Exor в 1927 г. Анье

Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов ь свои заводы. По сообщению ABC News, проблему недостатка чипов уже признали Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и др. Микрочипы являются неотъемлемой частью современного транспортн

«Онланта» и «Первый БИТ» создали облачную СХД для Fiat Chrysler . Система содержит данные более 40 тысяч клиентов. Компании «ЭфСиЭй РУС», российскому подразделению Fiat Chrysler Automobiles (FCA), потребовалась система хранения клиентских данных в российско

Китайские фонды Bitblock Group и Fiat Capital стали партнерами компании Zichain Zichain, международная финтех-компания, предлагающая решения для торговли криптовалютами и управления цифровыми активами, объявила о получении инвестиций от Bitblock Group и Fiat Capital — двух ведущих китайских фондов, которые специализируются на цифровых активах. Стороны рассматривают сделку в качестве отправной точки для стратегического партнерства. В рамках сот

CarPlay появится в автомобилях Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Mazda и других марок речень автопроизводителей пополнился девятью новыми автобрендами, включая Abarth, Alfa Romeo, Audi, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Mazda и Ram. Как результат, общее количество партнеров, подтверд

Холодильник-Fiat, золотая кофеварка и другие дизайн-эксперименты. Выбор ZOOM я жителей и гостей столицы доступней. А пока просто сообщаем о том, что с недавнего времени в России доступен заказ оригинальнейшего холодильника SMEG — выполненного в форме передней части автомобиля Fiat 500. Причём того самого, культового, родом из конца 50-х, а не современной реплики. Впервые перед широкой публикой новые холодильники SMEG 500 предстали в Париже Надо сказать, что

Chrysler и NASA договорились обмениваться технологиями Американский автопроизводитель Chrysler Group LLC и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA договорились обмениваться технологиями, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press

NAVTEQ разработал навигационный портал для Fiat, Lancia и Alfa Romeo Как сообщает пресс-служба NAVTEQ, компания разработала первый портал Fiat Map Update Online Store для обновления навигационных карт владельцами автомобилей Fia

Google, Microsoft и Yahoo как Ford, GM и Chrysler? Компании Google, Microsoft и Yahoo напоминают General Motors, Ford, и Chrysler в первой половине прошлого века, считает аналитик Sanford C. Bernstein & Co Джефри Линдсей (Jeffrey Lindsay). «Сегодняшние интернет-гиганты имеют достаточные средства, чтобы купить что

Дайджест. Сногсшибательные инновации Sony, Fiat и LG Каким будет новый компьютер от Sony Как Pantech собирается победить iPod? Какой рекорд поставил новый ноутбук LG Как Intel помог Apple? Чем автоконцерн Fiat потряс пользователей? Сколько стоит самый дорогой мобильник? Рано или поздно ноутбуки и КПК уйдут с рынка, освободив место новым типам устройств, которые (пока обобщенно) называются Origam

Fiat занялся производством мобильников Автомобильная компания Fiat объявила о начале производства мобильных телефонов. Сообщается, что релиз трубок состоится уже в мае 2006 года. Мобильный телефон Fiat Устройства будут снабжены всеми современными ф

Фото дня. Fiat начал производство мобильников Компания Fiat, в первую очередь известна, как производитель автомобилей, но в последние годы она также занялась выпуском эксклюзивной одежды, обуви и спортивных товаров. Теперь гигант нацелился на рынок

Fiat начал производство мобильников Жизнь, порой преподносит столь удивительные сюрпризы, что просто диву даешься. Сегодня наш герой дня – крупный автоконцерн FiatКомпания Fiat, в первую очередь известна, как производитель автомобилей, но в последние годы она также занялась выпуском эксклюзивной одежды, обуви и спортивных товаров. Теперь гигант нацелился на рынок

Chrysler Group: старт новой рекламной кaмпании будет дан в интернете Американская автомобилестроительная корпорация Chrysler Group объявила о запуске новой маркетинговой кросс-платформенной программы "Home for the holidays" ("Домой на каникулы") в рамках которой всем покупателям автомобилей марок Chrysler

IBM заключила соглашение по IT-услугам для Fiat cтоимостью свыше $6 млрд. Компания IBM cообщила о заключения контракта с итальянским производителем автомобилей Fiat по обслуживанию компьютерных систем в офисах компании. Стоимость контракта превышает $6 млрд. Это крупнейший в Европе контракт по IT-услугам. IBM удалось выиграть контракт у своего конкуре

Fiat намерен довести уровень продаж телекоммуникационных и онлайновых услуг в своем обороте до 40% Итальянский производитель автомобилей Fiat намерен значительно расширить услуги по доступу в Интернет, телекоммуникациям и онлайновым продажам. Сейчас эти услуги занимают 6-7% в обороте компании, но через несколько лет по мере расш

Спрос на акции итальянской e.Biscom поднял ее неофициальную рыночную капитализацию выше стоимости автомобильной компании Fiat нако на неофициальном (сером) рынке их стоимость достигла 335-375 евро, что дает оценку для рыночной капитализации компании от 16,8 до 18,8 млрд евро. Крупнейший итальянский производитель автомобилей Fiat имеет капитализацию 13 млрд евро.