Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов

Дефицит микрочипов в автомобилестроительной отрасли

Крупнейшие мировые производители автомобилей столкнулись с дефицитом микрочипов. Недостаток электронных компонентов вынуждает компании сокращать объемы производства новых авто, а в некоторых случаях – полностью останавливать свои заводы. По сообщению ABC News, проблему недостатка чипов уже признали Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и др.

Микрочипы являются неотъемлемой частью современного транспортного средства. Они могут использоваться для выполнения как самых простых операций вроде открывания багажника, так и обеспечивать работу более сложных систем, например, навигации или помощи водителю.

Какие автопроизводители пострадали

По информации ABC News, американская Ford планирует на неделю приостановить работу фабрики в Луисвилле (американский штат Кентукки). Эта фабрика занимается сборкой внедорожников Ford Escape и Lincoln Corsair и обеспечивает около 3,9 тыс. рабочих мест.

Японская Nissan, тем временем, сокращает объемы производства на заводе в Оппаме, который выпускает субкомпактвэн Nissan Note.

Ford на неделю остановит завод в Кентукки, который занимается сборкой внедорожников Ford Escape и Lincoln Corsair

Volkswagen, Fiat Chrysler и Toyota также испытывают трудности с поставками полупроводниковых компонентов. Fiat Chrysler, по данным ABC News, временно закрывает заводы в Канаде и Мексике. Toyota вынуждена снизить объемы производства пикапа Tundra на заводе в Сан-Антонио (американский штат Техас).

Как пишет Bloomberg, BMW пока не пришлось сокращать или останавливать производство, однако обсуждает проблему дефицита со своими поставщиками. PSA Group, производителя авто под брендом Peugeot, по заявлению представителя компании, последствия дефицита не коснулись. На General Motors недостаток полупроводниковых изделий также пока не отразился, и американская корпорация ищет способы предотвратить его возникновение в будущем.

Honda в январе 2021 г. сократит производство на одном из своих заводов в Японии на 4 тыс авто. Suzuki также вносит изменения в производственные планы.

Volkswagen в декабре 2020 г. объявила о пересмотре производственных планов на заводах в Северной Америке, Европе и Китае в сторону уменьшения числа выпускаемых транспортных средств.

Причина дефицита

Причиной дефицита полупроводников в отрасли автомобилестроения стала переориентация чипмейкеров на производителей потребительской электроники – смартфонов и ПК – весной 2020 г., когда из-за начала пандемии COVID-19 продажи новых автомобилей резко сократились, пишет ABC News, со ссылкой на неназванных представителей индустрии автомобилестроения.

Мировые производители транспортных средств были вынуждены закрыть заводы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Быстрое восстановление автомобильного рынка после возвращения производственных линий к работе оказалось неожиданностью для чипмейкеров, поэтому производственные планы не были скорректированы заранее, что и привело к дефициту полупроводников в автомобилестроительной отрасли.

Как отмечает вице-президент центра автомобильных исследований в Мичигане Кристин Джичек (Kristin Dziczek), тревожные признаки грядущего дефицита электронных комплектующих можно было наблюдать еще полгода назад. По ее словам, автопроизводителю требуется от шести до девяти месяцев на то, чтобы получить чипы через сложную сеть поставщиков. Эксперт считает, что проблема носит краткосрочный характер.

Другие жертвы пандемии

Пандемия негативно сказалась не только на производителях автомобилей, но и потребительской электроники. В частности, Apple представила линейку устройств 2020 г., в числе которых умная колонка HomePod mini и четыре смартфона линейки iPhone 12, на месяц позже запланированного срока из-за коронавируса. В июне 2020 г. глава компании Broadcom, которая производит чипы для Apple, невольно подтвердил растиражированную СМИ в апреле 2020 г. информацию о возможной задержке выхода на рынок iPhone 12.

Остановка производственных линий в Китае и глобальный спад спроса на смартфоны в связи с пандемией стали причиной резкого сокращения чистой прибыли в I квартале 2020 г. у другого партнера Apple – тайваньской Foxconn.

Рынок мобильных процессоров для смартфонов и планшетов по итогам II квартала 2020 г. рухнул сразу на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи на глобальном рынке смартфонов уменьшились на 20%.

По мнению аналитиков Trendforce, рынок смартфонов в наступившем 2021 г. ожидает постепенное восстановление и даже некоторый рост.