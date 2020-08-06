США - Мичиган

Яндекс» запустил дорожные тестирования беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор (Ann Arbor), штат Мичиган , США. На дорогах города уже можно встретить автомобили «Яндекса» без водителей четвер

рического автотранспорта. В лаборатории, расположенной на территории кампуса ВУЗа в Энн-Арбор (штат Мичиган ), инженеры Ford совместно с производителями батарей будут работать над новыми элемент

Ассоциация развлекательного ПО (ESA), известная в США в качестве главного защитника представителей игровой индустрии, объявила об очередной победе: в штате Мичиган окружной судья Джордж Карам Стих обязал заплатить $182 349 местные власти. Эти деньги пойдут ESA в качестве компенсации за судебные издержки, которые эта организация потерпела в ходе су