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США Мичиган
СОБЫТИЯ
|06.08.2020
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«Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США
Яндекс» запустил дорожные тестирования беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор (Ann Arbor), штат Мичиган, США. На дорогах города уже можно встретить автомобили «Яндекса» без водителей четвер
|16.10.2013
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Ford намерен удешевить аккумуляторы электромобилей
рического автотранспорта. В лаборатории, расположенной на территории кампуса ВУЗа в Энн-Арбор (штат Мичиган), инженеры Ford совместно с производителями батарей будут работать над новыми элемент
|05.12.2006
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Штат Мичиган заплатит ESA за антиигровой закон
Ассоциация развлекательного ПО (ESA), известная в США в качестве главного защитника представителей игровой индустрии, объявила об очередной победе: в штате Мичиган окружной судья Джордж Карам Стих обязал заплатить $182 349 местные власти. Эти деньги пойдут ESA в качестве компенсации за судебные издержки, которые эта организация потерпела в ходе су
|07.04.2006
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Суд разрешил продажу игр с насилием детям в Мичигане
Федеральный судья США Джордж Керем Стих (George Caram Steeh) отменил закон штата Мичиган о запрете продажи видеоигр с насилием несовершеннолетним покупателям. Это решение нек
|18.08.2003
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Motorola, Engelhard и Мичиганский Университет начали разработку миниатюрного источника питания на топливных элементах
лизатора (применяемые в настоящее время катализаторы перестают действовать через несколько дней), а Motorola Labs будет работать над созданием миниатюрного керамического реформера. Инженерный колледж Мичиганского Университета будет сотрудничать с корпорацией Engelhard в поиске новых MSR-катализаторов, а с Motorola Labs - в моделировании химических и физических процессов, происходящих в мини
|18.08.2003
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Motorola, Engelhard и Мичиганский Университет начали разработку миниатюрного источника питания на топливных элементах
лизатора (применяемые в настоящее время катализаторы перестают действовать через несколько дней), а Motorola Labs будет работать над созданием миниатюрного керамического реформера. Инженерный колледж Мичиганского Университета будет сотрудничать с корпорацией Engelhard в поиске новых MSR-катализаторов, а с Motorola Labs - в моделировании химических и физических процессов, происходящих в мини
|20.11.2001
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Motorola создала общую сеть cвязи пожарных, полиции и скорой помощи для шести городов в штате Мичиган
Motorola объявила о начале эксплуатации системы транкинговой цифровой радиосвязи в юго-восточной части Мичигана, районе Гроссе Пойнт (Grosse Pointe), которая позволит объединить в единую сеть пожарную охрану, полицию и скорую помощь шести городов региона. Технология, использованная компанией, по
|27.08.2001
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Дом Мадонны в Мичигане продается на eBay
Дом американской поп-звезды Мадонны в штате Мичиган, где она провела почти все свое детство, выставлен на интернет-аукцион eBay вслед за домами Боба Дилана и Джими Хендрикса, сообщает Yahoo!Actualites. В аннотации к лоту говорится, что М
|22.02.2001
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В Мичигане создадут электронный суд
Губернатор штата Мичиган Джон Энглер (John Engler) решил создать "электронный суд", который будет заниматься преимущественно решением споров между компаниями hi-tech сектора, сообщает N.Y. Times. Представители
|16.10.2000
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Власти Мичигана решили помочь Covisint
Власти штата Мичиган выразили желание помочь в финансировании создания национального пункта доступа в Сеть (NAP) для Covisint, B2B площадки, которая может стать крупнейшей интернет-компанией в мире, сообщае
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