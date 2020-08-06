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США Мичиган

США - Мичиган

СОБЫТИЯ


06.08.2020 «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США

Яндекс» запустил дорожные тестирования беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор (Ann Arbor), штат Мичиган, США. На дорогах города уже можно встретить автомобили «Яндекса» без водителей четвер
16.10.2013 Ford намерен удешевить аккумуляторы электромобилей

рического автотранспорта. В лаборатории, расположенной на территории кампуса ВУЗа в Энн-Арбор (штат Мичиган), инженеры Ford совместно с производителями батарей будут работать над новыми элемент
05.12.2006 Штат Мичиган заплатит ESA за антиигровой закон

Ассоциация развлекательного ПО (ESA), известная в США в качестве главного защитника представителей игровой индустрии, объявила об очередной победе: в штате Мичиган окружной судья Джордж Карам Стих обязал заплатить $182 349 местные власти. Эти деньги пойдут ESA в качестве компенсации за судебные издержки, которые эта организация потерпела в ходе су
07.04.2006 Суд разрешил продажу игр с насилием детям в Мичигане

Федеральный судья США Джордж Керем Стих (George Caram Steeh) отменил закон штата Мичиган о запрете продажи видеоигр с насилием несовершеннолетним покупателям. Это решение нек
18.08.2003 Motorola, Engelhard и Мичиганский Университет начали разработку миниатюрного источника питания на топливных элементах

лизатора (применяемые в настоящее время катализаторы перестают действовать через несколько дней), а Motorola Labs будет работать над созданием миниатюрного керамического реформера. Инженерный колледж Мичиганского Университета будет сотрудничать с корпорацией Engelhard в поиске новых MSR-катализаторов, а с Motorola Labs - в моделировании химических и физических процессов, происходящих в мини
18.08.2003 Motorola, Engelhard и Мичиганский Университет начали разработку миниатюрного источника питания на топливных элементах

лизатора (применяемые в настоящее время катализаторы перестают действовать через несколько дней), а Motorola Labs будет работать над созданием миниатюрного керамического реформера. Инженерный колледж Мичиганского Университета будет сотрудничать с корпорацией Engelhard в поиске новых MSR-катализаторов, а с Motorola Labs - в моделировании химических и физических процессов, происходящих в мини
20.11.2001 Motorola создала общую сеть cвязи пожарных, полиции и скорой помощи для шести городов в штате Мичиган

Motorola объявила о начале эксплуатации системы транкинговой цифровой радиосвязи в юго-восточной части Мичигана, районе Гроссе Пойнт (Grosse Pointe), которая позволит объединить в единую сеть пожарную охрану, полицию и скорую помощь шести городов региона. Технология, использованная компанией, по
27.08.2001 Дом Мадонны в Мичигане продается на eBay

Дом американской поп-звезды Мадонны в штате Мичиган, где она провела почти все свое детство, выставлен на интернет-аукцион eBay вслед за домами Боба Дилана и Джими Хендрикса, сообщает Yahoo!Actualites. В аннотации к лоту говорится, что М
22.02.2001 В Мичигане создадут электронный суд

Губернатор штата Мичиган Джон Энглер (John Engler) решил создать "электронный суд", который будет заниматься преимущественно решением споров между компаниями hi-tech сектора, сообщает N.Y. Times. Представители

16.10.2000 Власти Мичигана решили помочь Covisint

Власти штата Мичиган выразили желание помочь в финансировании создания национального пункта доступа в Сеть (NAP) для Covisint, B2B площадки, которая может стать крупнейшей интернет-компанией в мире, сообщае

Публикаций - 274, упоминаний - 326

США и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 25775 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Apple Inc 13154 11
Yandex - Яндекс 9216 8
AT&T Inc 1725 7
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Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
Lockheed Martin 777 3
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U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 3
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Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
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U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
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U.S. Department of Defense - NAS Pax River - Патуксент-Ривер Военно-морская авиабаза 16 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
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