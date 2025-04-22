Хозяину салона связи дали 10 лет тюрьмы за разблокировку смартфонов и их отвязку от сетей 1

Американцу дали 20 лет тюрьмы за попытку украсть доменное имя 1

Новый логотип Google сделал российский дизайнер 1

Альтернативные виды топлива признаны самым ожидаемым изобретением XXI века 1

Создана машина времени для интернета 1

Готовится эксперимент по путешествию во времени 1

Готовится эксперимент по путешествию во времени 1

В Рунете запущен проект для российских изобретателей 1