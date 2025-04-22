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Индексная книга (каталог) CNews*
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Wayback Machine сервис «Машина времени»



22.04.2025 Sitronics KT осуществила поставку и наладку интерактивного 5D-кинотеатра в краеведческом музее Республики Татарстан 1
11.10.2024 Взломан знаменитый «архив интернета» - Wayback Machine. Пострадали данные 31 миллиона пользователей 1
11.01.2024 Конец прекрасной эпохи. Закрывается крупнейший в мире интернет-архив ПО для легендарной OS/2 1
17.10.2023 ИИ впервые прочитал древнегреческий текст на свитке, сожженном извержением Везувия 1
19.12.2022 Хозяину салона связи дали 10 лет тюрьмы за разблокировку смартфонов и их отвязку от сетей 1
22.08.2022 Финансист HP по сложной схеме украла у компании миллионы, чтобы купить Porsсhe, Tesla, сумочки и часы 1
02.02.2022 5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить 1
12.11.2021 «Архив интернета» просит о помощи. К 25-летию сервис получил угрозу многомиллионного штрафа 2
08.11.2021 Intel покупает за $125 млн команду разработчиков у своего конкурента 1
04.10.2021 «Архив интернета» показал, какой ужасающей станет Сеть в 2046 году 1
08.11.2020 Как просматривать старые версии сайтов, если очень нужно 1
18.09.2020 Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными 1
02.06.2020 Западные книжные издательства сживают со света «машину времени» интернета 1
26.04.2019 Россияне создали умную каску, «которая легче, дешевле и живучее американской» 1
24.04.2019 «Крок» разработал модуль интернета вещей для умной каски 1
18.06.2018 Американцу дали 20 лет тюрьмы за попытку украсть доменное имя 1
30.11.2016 Крупнейший в мире архив интернета бежит из США из-за Трампа 1
23.11.2015 Dell World Forum: стратегия обновленного Dell 1
04.09.2015 Новый логотип Google сделал российский дизайнер 1
24.08.2015 В России признаны экстремистскими Google, «Яндекс» и Internet Explorer 1
24.10.2014 Роскомнадзор заблокировал «машину времени» интернета 1
25.07.2012 Skype не так безопасен, как принято считать 1
29.08.2011 IBM строит крупнейший в мире дата-центр для секретного заказчика 1
21.03.2011 Зазеркалье бозона Хиггса: он умирает до того, как родится 1
11.11.2010 "Ископаемый Интернет": сайты, которых уже нет 1
22.06.2010 Самый тонкий ноутбук Dell Adamo XPS: убить стилем 1
29.06.2009 Альтернативные виды топлива признаны самым ожидаемым изобретением XXI века 1
08.12.2008 Создана машина времени для интернета 1
02.10.2007 Полный контроль над парком ПК: средства слежки 1
06.04.2006 Готовится эксперимент по путешествию во времени 1
06.04.2006 Готовится эксперимент по путешествию во времени 1
11.10.2005 LG-SB130: первый спутниковый DMB-телефон с функцией "машины времени" 1
15.07.2005 Гравитационный "пончик": ключ к машине времени 1
15.02.2002 В Рунете запущен проект для российских изобретателей 1
29.10.2001 Открыта крупнейшая библиотека веб-страниц 1
27.06.2001 Надежды и страхи технологического будущего 1

Публикаций - 36, упоминаний - 37

Wayback Machine и организации, системы, технологии, персоны:

Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 48 11
Microsoft Corporation 24791 5
Google LLC 11913 4
Meta Platforms - Facebook 4457 3
Cloudflare 115 2
Yandex - Яндекс 7617 2
IBM - International Business Machines Corp 9464 2
Dell EMC 5045 2
Крок - Croc 1782 2
Amazon Inc - Amazon.com 3035 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1480 2
GoDaddy - Регистратор доменных имен 55 1
Acronis - Акронис 450 1
Turbomilk - Турбомилк 1 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4086 1
TrueConf - ТруКонф 405 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Intel Corporation 12273 1
AMD - Advanced Micro Devices 4284 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 317 1
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 34 1
IBM Almaden Research Center 25 1
Специальные технологии 65 1
CenTaur 30 1
Yahoo! 3699 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 1
Broadcom - VMware 2399 1
Lenovo Group 2304 1
HP Inc. 5711 1
Dell Technologies - Dell Computer 2139 1
Apple Inc 12232 1
Samsung Electronics 10346 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
LG Electronics 3634 1
AT&T Inc 1683 1
Deutsche Telekom 911 1
Adobe Systems 1559 1
PayPal 656 1
Галактика - Корпорация 1475 1
HP - Hewlett-Packard 3627 1
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House 23 2
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Tesla Motors 401 1
Block - Square 197 1
Верный - торговая сеть 294 1
Gucci - Дом моды Гуччи 33 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 34 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 711 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1251 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4906 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1150 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 509 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 321 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1547 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 563 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Судебная власть - Городские суды 17 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 77 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
Narcotics anonymous - Анонимные наркоманы 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1028 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30314 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16305 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9335 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28582 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4160 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9587 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5878 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24550 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9846 4
Оповещение и уведомление - Notification 4797 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3200 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4992 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14461 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11270 3
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Оцифровка - Digitization 4648 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3479 3
Телепортация 75 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8259 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1377 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2974 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1502 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9485 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25836 2
Microsoft Windows 15842 5
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Open Library - Открытая библиотека 13 2
Microsoft Windows 10 1797 2
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The Register - The Register Hardware 1592 2
Phys.org 972 2
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DailyTech 96 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Forbes - Форбс 846 1
Bloomberg 1311 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 244 1
Fortune 207 1
Nature 814 1
Wikipedia - Википедия 528 1
IDC - International Data Corporation 4914 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3278 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8183 1
Gartner - Гартнер 3568 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 229 1
Fortune Global 1000 50 1
UConn - University of Connecticut - Коннектикутский университет - Университет штата Коннектикут 16 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 260 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
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NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 12 1
Huskers - Nebraska Cornhuskers - Университет Небраски в Линкольне 18 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1552 1
University of Kentucky - Кентуккийский университет - Университет Кентукки 9 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
День молодёжи - 27 июня 928 1
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