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Sitronics KT осуществила поставку и наладку интерактивного 5D-кинотеатра в краеведческом музее Республики Татарстан

Специалисты Sitronics KT приняли участие в проекте создания новой экспозиции МБУ «Сабинский централизованный краеведческий музей» в Республике Татарстан.

Кинотеатр установлен в новом здании краеведческого музея посёлка городского типа Богатые Сабы, административного центра Сабинского района. Поставка кинозала была оснащена в рамках реализации проекта новой экспозиции, созданной компанией «Викинг». В кинотеатре демонстрируется фильм, из которого посетители музея могут узнать об истории района – от самых древних веков до новейшего времени, а также о его будущем на основании детских сочинений.

Технически аттракцион-кинотеатр состоит из трех динамических четырехместных платформ, комплекта проекционной и акустической аппаратуры, а также оборудования для создания спецэффекта «ветра». На трех платформах размещено 12 кресел. Во время просмотра фильма подвижная платформа благодаря гидравлическим приводам имитирует полет машины времени через время и пространство. Сам фильм «Путешествие во времени» также является уникальным продуктом – он создавался специально для музея специалистами Sitronics KT при участии коллектива компании «Викинг», а также жителей района. Он представляет из себя комбинацию видеосъемок, в том числе с квадрокоптера, с анимационной и информационной графикой. Посетители видят контент в формате стерео.

«Сегодня многие музеи стремятся к тому, чтобы не отставать от самых современных тенденций и реализуют подобные проекты. А самое главное, что такие технологии уже давно доступны не только большим федеральным учреждениям, но и районным. У нашей компании накоплен большой опыт в оснащении учреждений культуры, науки и образования – это более ста реализованных проектов для научно-технических, морских, космических, исторических и краеведческих музеев по всей России, а также в более чем 10 странах мира», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

К примеру, ранее в направлении мультимедийного оснащения музейных комплексов и экспозиций специалисты компании реализовали проект по модернизации знакового для российской истории объекта – музейной экспозиции крейсер «Аврора», а также оснащали музеи космонавтики в Москве и Калуге, исторические музеи на Сахалине и в Санкт-Петербурге, Приморский Океанариум во Владивостоке и многие другие.

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