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Музеи, выставки, библиотеки музейная, выставочная, библиотечная деятельность
СОБЫТИЯ
|22.04.2025
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Sitronics KT осуществила поставку и наладку интерактивного 5D-кинотеатра в краеведческом музее Республики Татарстан
еских и краеведческих музеев по всей России, а также в более чем 10 странах мира», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин. К примеру, ранее в направлении мультимедийного оснащения музейных комплексов и экспозиций специалисты компании реализовали проект по модернизации знакового для российской истории объекта – музейной экспозиции крейсер «Аврора», а также оснащали музеи
|14.04.2025
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025»
ы умного дома, сетевого активного и пассивного оборудования, телекоммуникационного программного обеспечения, решений и оборудования для беспроводных сетей, промышленной радиосвязи, кибербезопасности. Деловая программа выставки в 2025 году будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортн
|01.04.2025
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025»
ы умного дома, сетевого активного и пассивного оборудования, телекоммуникационного программного обеспечения, решений и оборудования для беспроводных сетей, промышленной радиосвязи, кибербезопасности. Деловая программа выставки в 2025 году будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортн
|03.12.2024
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Sitronics KT модернизировала одну из главных музейных экспозиций в зале истории крейсера «Аврора»
ий музей более интерактивным за счет визуализации исторических материалов, хроники и фотографий. «В музее главным объектом является исторический экспонат, а самые привлекательные и интересные м
|13.11.2024
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Инженеры «МегаФона» ускорили интернет в тамбовском доме-музее Вернадского
вской области получили возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом. Уверен, что доступ к современным цифровым технологиям сделает комфортнее жизнь тамбовчан и гостей области. Модернизация в музее усадьбе Вернадского и историко-художественном музее — лишь часть большой программы, в общей сложности в этом году мы уже модернизировали около 270 телеком-объектов и построили боле
|30.10.2024
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В первом российском музее игрушки разогнали интернет
Инженеры «МегаФона» ускорили мобильный интернет в художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама в подмосковном Сергиевом-Посаде. Он был основан в 1918 г. и через несколько лет стал вторым по посещаемости, уступив только Третьяковской галерее. Об этом CNews
|12.07.2024
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билайн устроил перфоманс с участием цифрового художника в Музее Москвы
людали презентацию новых гаджетов от Samsung. Одними из первых в России оценить новинки вживую смогли гости дискуссии «Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего», организованной билайном в Музее Москвы. Попасть на мероприятие можно было по бесплатной регистрации на сайте музея. Участники подняли актуальные вопросы и попытались разобраться, как ИИ-технологии влияют на современное
|30.06.2024
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Музейные ценности в онлайн-пространстве: зачем это музеям
ают с инновационными технологиями, изменившими пользовательский опыт. Однако цифровизация музеев насчитывает не один десяток лет и начиналась с автоматизации каталогов. В 1981 г. в Эрмитаже и Русском музее появились отделы информатики. А первой мультимедийной программой в России стала программа для выставки «Из жизни Христа. Евангельский цикл Поленова» в Третьяковской галерее в 1994 г. Она
|16.05.2024
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Участники акции «Ночь в музее» в Москве увидят живописные полотна, воссозданные нейросетью Сбербанка Kandinsky
Ежегодная культурная акция «Ночь в музее», организованная Департаментом культуры Москвы, состоится в ночь с 18 на 19 мая 2024 г. в музеях, выставочных залах, а также библиотеках, галереях, кинозалах и других культурных учреждени
|17.04.2024
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МТС включила LTE к открытию уникальной «цветной» выставки в Музее дятьковского хрусталя
ели МТС запустила новое оборудование возле музея, что позволило увеличить скорость мобильного интернета в здании с большим количеством экспозиционного оборудования и усилить голосовую связь. Сейчас в музее начала работу выставка цветного хрусталя и стекла «Путешествие по таблице Менделеева», которая привлекает множество туристов. Приезжих впечатляют «рубиновые» вазы с добавлением золота, си
|09.04.2024
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С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024»
ссийские представительства — их продукция будет представлена на стендах компаний-партнеров. Участие в выставке примут более 600 экспонентов из России, Белоруссии, Кубы, Казахстана, Республики К
|12.10.2023
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Более 243 тыс. документов оцифруют в Курском областном краеведческом музее на сканере московского производства
ботки индивидуальных модификаций под проектные требования заказчиков. Сканер проектируют и выпускают в России. «С помощью устройства, разработанного московскими инженерами, отсканируют более 243 тыс. музейных экспонатов. Оцифруют документы, фотографии, книги, газеты, открытки и другую печатную продукцию. Такое оборудование также используют в архивах, библиотеках, предприятиях оборонно-промы
|16.08.2023
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«Элар» оцифровал переписку сына и внука Репина
е музея опубликовано 64 630 музейных предметов, отражена научно-исследовательская, публикационная и выставочная работа, - сообщают в Научно-исследовательском музее при Российской Академии худож
|13.06.2023
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Технологии МТС помогут сохранить экспонаты в Томском областном краеведческом музее
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении в Томском областном краеведческом музее системы круглосуточного мониторинга климатического режима на базе собственного IoT-решения «Цельсиум». Умные датчики позволяют отслеживать изменения показателей температуры, влажности, ат
|04.05.2023
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Российский робот «Промобот» стал гидом в Национальном историческом музее Чили
Один из российских роботов «Промобот», разработанный компанией-резидентом «Сколково», начал свою работу в Национальном историческом музее Чили, расположенном в городе Сантьяго. Робот исполняет функции гида-консультанта, рассказывая об истории Чили и помогая посетителям составить маршрут по музею. Об этом CNews сообщили пред
|25.08.2022
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МТС запустила в Таганроге цифровой аудиогид по музеям Чехова
проекта инклюзивная: компания подарила Таганрогскому музею-заповеднику тактильные 3D-реплики (цифровые копии, которые обладают особой точностью в отношении к форме оригинала и их можно потрогать) 20 музейных предметов «Чеховского фонда»: от чернильницы до бюста Антона Чехова. «Экспонаты чеховских музеев в Таганроге впервые стали доступны для незрячих и слабовидящих людей. Созданные 3D-моде
|28.07.2022
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«Элар» оцифровала личные вещи и экспонаты из художественной мастерской Репина
«Элар» завершила этап оцифровки в Научно-исследовательском музее при Российской Академии художеств. В ходе проекта проводилось не только сканирование бу
|30.05.2022
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ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина
Участники Музейного хакатона внедрят свои цифровые решения в Музее Бориса Ельцина и будущем музее Уральской образовательной резиденции. Марафон по
|21.04.2022
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Международная выставка информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2022» в рамках Российской недели высоких технологий
хнологии; телевидение и радиовещание; AR&VR; искусственный интеллект; IT-услуги; интернет-технологии и услуги; стартапы; электронные компоненты для телекоммуникаций; работа и карьера в ИТ и телекоме. Деловая программа выставки в 2022 году будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортн
|05.04.2022
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34 международная выставка информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2022» в рамках Российской недели высоких технологий
хнологии; телевидение и радиовещание; AR&VR; искусственный интеллект; ИТ-услуги; интернет-технологии и услуги; стартапы; электронные компоненты для телекоммуникаций; работа и карьера в ИТ и телекоме. Деловая программа выставки в 2022 г. будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортным
|23.11.2021
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Самые значимые проекты Москвы представят на Всемирной выставке в Дубае
ва, инфраструктуры, культуры и туризма, привлечении инвестиций», — добавил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин. За полтора месяца с момента открытия Всемирной выставки российский павильон посетили уже более 500 тыс. человек. Всего же ожидается, что экспозиции на Экспо-2020 за полгода работы осмотрят более 25 млн гостей. Это сопоставимо с го
|15.06.2021
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Российская неделя высоких технологий - 2021
м году к РНВТ присоединились наши партнеры – компания ООО «Мидэкспо – выставки и ярмарки» и поэтому выставочная и деловая программа будут дополнены форумом-выставкой CSTB, посвященной созданию,
|03.03.2021
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Компания «ФлексСофт» по приглашению Агентства инноваций г. Москвы приняла участие в выставке FinTech
25 февраля 2021 года по приглашению Агентства инноваций г. Москвы компания «ФлексСофт» приняла участие в выставке FinTech «Инновации финансового рынка», где презентовала свой инновационный продукт – цифровую банковскую «Платформу FXL». Спикер компании «ФлексСофт» Максим Сокольников выступил с пр
|16.11.2020
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Платформа «#Москвастобой» запустит цикл онлайн-туров по музеям
тор Музея М.А. Булгакова Петр Мансилья-Круз, директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев, директор Дома-музея Марины Цветаевой Елена Жук и другие. Первые познавательные онлайн-туры по музеям стартуют на столичной платформе #Москвастобой в среду, 18 ноября. Их проведут профессиональные гиды. Чтобы посмотреть экскурсию, предварительно регистрироваться не нужно.
|09.11.2020
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«Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом
нографический комплекс — объект уникальный. Для того чтобы воспроизвести традиционный поселок северных народов, было потрачено много времени и сил. Теперь наша задача это наследие сохранить. Сейчас в музее под открытым небом проходит капитальный ремонт, после которого центр самобытных традиций станет еще более познавательным и интересным для посетителей. А цифровые камеры помогут нам содерж
|05.08.2020
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«Элар» оцифровала учетную документацию одного из старейших музеев России
Корпорация «Элар» провела работы по оцифровке книг поступлений музейных предметов Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств, – электронные копии будут использованы для наполнения автоматизированной музейной системы КАМИС и дальнейше
|02.07.2019
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Ricoh выступила техническим партнером выставки в Музее русского импрессионизма
хнологии Ricoh позволили нам реализовать такой смелый проект, чтобы зритель смог прочувствовать всю глубину этой по-настоящему захватывающей экспозиции». Выставка «Место под солнцем. Беньков/Фешин» в Музее русского импрессионизма продлится до 24 сентября.
|31.01.2018
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В музее-заповеднике «Царицыно» оцифрованы учетные документы
сто четыре инвернтарные книги отсканированы на планетарных сканерах, проиндексированы для поиска и собраны в электронные документы PDF-формата. «Особенности документов в том, что учетная информация о музейных экспонатах расположена близко к переплету. И чтобы специалисты могли просматривать важные сведения с электронных образов, для сканирования использовалось оборудование марки «Элар ПланС
|14.09.2017
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World of tanks вышли в дополненную реальность
») реализовал себя в качестве поставщика решений для музейных фондов. В Белорусском государственном музее истории Великой отечественной войны появился новый экспонат — виртуальный немецкий танк
|07.06.2017
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В музее-заповеднике «Старая Ладога» будут сканировать документы с помощью «ЭларСкан А2»
лия Прокофьева, главный хранитель музея-заповедника «Старая Ладога». — Кроме того, в наших планах оцифровка документов, фотодокументов и редких книг из соответствующих фондов для передачи изображений музейных предметов в Госкаталог Музейного фонда РФ». В фонде редкой книги музея-заповедника представлены рукописные (в основном старообрядческие) и печатные памятники XVIII — XX вв. «Для сканир
|31.05.2017
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«Элар» оцифровала негативы фронтовых фотокорреспондентов в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя
Корпорация «Элар» реализовала проект оцифровки фондов и коллекций в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом CNews сообщили в «Элар». По сло
|27.04.2017
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Promobot будет экскурсоводом в Музее современной истории России
Робот Promobot v3 будет работать в Музее современной истории России. Сейчас он адаптируется к новой профессии и уже скоро будет проводить полноценные экскурсии для посетителей, сообщили CNews в компании Promobot. В частности, ро
|03.04.2017
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25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017»
еские салоны: «Центры обработки данных», «Софт». Список экспонентов активно формируется. Об участии в выставке уже заявили около 300 компаний из Азербайджана, Германии, Израиля, Ирана, Испании,
|11.01.2017
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В «Мемориальном музее космонавтики» оцифровали учетные книги
окументы «Мемориального музея космонавтики». Более тридцати книг поступлений (КП), которые велись в музее в 1970-1980 гг. годах прошлого столетия, а также более современные были отсканированы и
|27.12.2016
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МТС развернул Wi-Fi с идентификацией в музее городского электрического транспорта
ременного культурного пространства мы обязаны успевать за новыми технологиями, призванными упростить и ускорить обмен информацией. И свободный канал W-Fi, и другие мобильные технологии в транспортном музее, как норма жизни, сегодня позволяют получить всем желающим доступ к более полному объёму материалов о трамвайной и троллейбусной истории города. При этом гости не зависят от скорости трад
|24.11.2016
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Научная библиотека Новосибирского госуниверситета внедрила решение «ПЭБ Xerox»
сказали CNews в компании, это позволило всем желающим получить свободный доступ к оцифрованным изданиям из фонда библиотеки в режиме онлайн. В систему уже загружено более 1000 полнотекстовых ресурсов.Научная библиотека Новосибирского государственного университета (НБ НГУ) работает с 1959 г. Её фонд насчитывает более 900 тыс. изданий, включая учебную, научную, справочную и художественную лит
|16.03.2016
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МТС проинформирует посетителей Российской национальной библиотеки о поступлении книг
ервису, предоставляемому оператором МТС, мы смогли повысить качество обслуживания наших читателей, а также значительно сократить время ожидания доставки изданий, сделав тем самым посещение Российской национальной библиотеки еще более комфортным. Мы рады продолжать сотрудничество с оператором в 2016 г., так как это позволяет нам поддерживать статус одной из самых технологичных библиотек в ми
|10.03.2016
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Оцифровка музейных коллекций: как сканируются экспонаты и учетные документы
т музейных фондов проходит в несколько этапов. При поступлении предметов законность их пребывания в музее устанавливается актом приема. Затем определяется принадлежность предмета к определенном
|15.02.2016
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МГОМЗ: Технологии оцифровки дают музейным работникам творческий импульс
CNews: Ольга Анатольевна, когда в музее начались проекты по переводу документации и коллекций в электронный вид? Какие задачи р
|10.12.2015
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В Московском музее-заповеднике переведены в электронный вид коллекции фондов «Археология», «Фото-фоно-видео фонд» и «Древнерусская живопись»
В Московском государственном объединенном музее-заповеднике завершен проект по переводу в электронный вид коллекций фондов «Археология»
Музеи, выставки, библиотеки и организации, системы, технологии, персоны:
|Кивокурцев Олег 100 33
|Рейман Леонид 1065 19
|Медведев Дмитрий 1665 17
|Путин Владимир 3454 16
|Мокеев Евгений 21 15
|Сергунина Наталья 375 14
|Мякишева Марина 84 11
|Щеголев Игорь 699 8
|Определенов Владимир 20 8
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
|Макаров Валентин 251 6
|Южаков Алексей 36 6
|Царева Юлия 13 5
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
|Кузнецов Сергей 163 5
|Вислый Александр 20 5
|Новикова Елена 105 5
|Попов Константин 21 5
|Фурсин Алексей 158 5
|Лебедев Артемий 110 5
|Ваньков Вадим 23 5
|Зенкин Денис 263 5
|Шалманов Сергей 202 5
|Солонин Виталий 90 5
|Blumberg Stephen - Блумберг Стивен 5 4
|Hoffman John - Хоффман Джон 5 4
|Recher Urs - Рехер Урс 10 4
|Орловский Виктор 408 4
|Собянин Сергей 538 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Иванов Сергей 405 4
|Фурсенко Андрей 128 4
|Матюхин Владимир 61 4
|Баласанян Владимир 45 4
|Михайлов Алексей 115 4
|Борушевский Денис 37 4
|Кучейко Алексей 22 4
|Путилин Владислав 14 4
|Катырин Сергей 15 4
|Репин Илья 7 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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