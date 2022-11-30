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Музеи, выставки, библиотеки музейная, выставочная, библиотечная деятельность

Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность


30.11.2022 В России создали искусственный интеллект, который защищает компании от спама и рассылок 1
23.11.2022 Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы контролирует достижение стратегических целей с помощью Advanta 1
22.11.2022 «Промобот» начнет работать с дочерней компанией «Росатома» 1
22.11.2022 Электроника России 3
21.11.2022 Пермская компания создаст робота-помощника для иностранных гостей 1
17.11.2022 В крупнейшем ОАЭ начал работать российский робот-консультант 1
15.11.2022 Компания «ФлексСофт» приняла участие в FINOPOLIS 2021/22 1
14.11.2022 МТС «разогнала» мобильный интернет для пассажиров ж/д вокзала Узловая Тульской области 1
11.11.2022 Посетите первую выставку электронной продукции российского производства «Электроника России» 3
10.11.2022 В одном из крупнейших ТЦ Сингапура начал работать российский робот-консультант 1
02.11.2022 В России создали чат-бот с искусственным интеллектом для помощи туристам 1
01.11.2022 Российские роботы отправятся работать в полицию эмирата Аджман в ОАЭ 1
26.10.2022 В России создали платформу для создания чат-ботов с искусственным интеллектом 1
19.10.2022 Российский робот приступил к работе в университете Кувейта 1
05.10.2022 Министр спорта Олег Матыцин и робот «Промобот» открыли фиджитал-центр в Кузбассе 1
05.10.2022 В медицинском центре Кувейта появился российский робот-администратор 1
03.10.2022 Умные датчики МТС проконтролируют микроклимат в роддоме Владивостока 1
28.09.2022 В Стамбуле появился российский робот-продавец сим-карт 1
23.09.2022 «Элар» оцифрует фрагменты декора архитектурного памятника XVI века из списка ЮНЕСКО 1
16.09.2022 Турция закупает Российских роботов. Один из них приступил к работе в аэропорту 1
31.08.2022 В России создали робо-руку для офисов. Она способна наливать напитки и делать рукопожатие 1
25.08.2022 МТС запустила в Таганроге цифровой аудиогид по музеям Чехова 1
24.08.2022 Внезапный российский клон «Википедии» сломался через пару часов после запуска. Доступ к знаниям закрыт 1
19.08.2022 В клинике Кувейта появился российский робот-администратор 1
04.08.2022 В Российских городах начнут массово появляться роботы-экскурсоводы 1
03.08.2022 Российские разработчики создали робота-экскурсовода 1
28.07.2022 «Элар» оцифровала личные вещи и экспонаты из художественной мастерской Репина 2
19.07.2022 «Промобот» создала новую модель человекоподобного робота способного демонстрировать эмоции. Видео 1
13.07.2022 В Ненецком региональном центре развития образования робототехнику будет преподавать робот 1
11.07.2022 Российский робот приступил к работе в университете Саудовской Аравии 1
07.07.2022 В Сан-Пауло начал работать российский робот-консультант 1
30.06.2022 В Ямало-Ненецкой гимназии робототехнику будет преподавать робот 1
24.06.2022 Пермский робот проводит экскурсии в библиотеке 1
21.06.2022 Новые цифровые проекты для отрасли АПК будут представлены на Международном форуме Kazan Digital Week 1
09.06.2022 В России появился первый робот-библиотекарь 1
06.06.2022 В Пермском аэропорту появился робот-консультант 1
31.05.2022 Первое российское решение CPQ+ успешно запущено в работу 1
30.05.2022 ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина 2
30.05.2022 Российский робот приступил к работе в университете Кувейта 1

Публикаций - 1395, упоминаний - 1650
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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