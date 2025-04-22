Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность

Sitronics KT осуществила поставку и наладку интерактивного 5D-кинотеатра в краеведческом музее Республики Татарстан еских и краеведческих музеев по всей России, а также в более чем 10 странах мира», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин. К примеру, ранее в направлении мультимедийного оснащения музейных комплексов и экспозиций специалисты компании реализовали проект по модернизации знакового для российской истории объекта – музейной экспозиции крейсер «Аврора», а также оснащали музеи

37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» ы умного дома, сетевого активного и пассивного оборудования, телекоммуникационного программного обеспечения, решений и оборудования для беспроводных сетей, промышленной радиосвязи, кибербезопасности. Деловая программа выставки в 2025 году будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортн

37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» ы умного дома, сетевого активного и пассивного оборудования, телекоммуникационного программного обеспечения, решений и оборудования для беспроводных сетей, промышленной радиосвязи, кибербезопасности. Деловая программа выставки в 2025 году будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортн

Sitronics KT модернизировала одну из главных музейных экспозиций в зале истории крейсера «Аврора» ий музей более интерактивным за счет визуализации исторических материалов, хроники и фотографий. «В музее главным объектом является исторический экспонат, а самые привлекательные и интересные м

Инженеры «МегаФона» ускорили интернет в тамбовском доме-музее Вернадского вской области получили возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом. Уверен, что доступ к современным цифровым технологиям сделает комфортнее жизнь тамбовчан и гостей области. Модернизация в музее усадьбе Вернадского и историко-художественном музее — лишь часть большой программы, в общей сложности в этом году мы уже модернизировали около 270 телеком-объектов и построили боле

В первом российском музее игрушки разогнали интернет Инженеры «МегаФона» ускорили мобильный интернет в художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама в подмосковном Сергиевом-Посаде. Он был основан в 1918 г. и через несколько лет стал вторым по посещаемости, уступив только Третьяковской галерее. Об этом CNews

билайн устроил перфоманс с участием цифрового художника в Музее Москвы людали презентацию новых гаджетов от Samsung. Одними из первых в России оценить новинки вживую смогли гости дискуссии «Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего», организованной билайном в Музее Москвы. Попасть на мероприятие можно было по бесплатной регистрации на сайте музея. Участники подняли актуальные вопросы и попытались разобраться, как ИИ-технологии влияют на современное

Музейные ценности в онлайн-пространстве: зачем это музеям ают с инновационными технологиями, изменившими пользовательский опыт. Однако цифровизация музеев насчитывает не один десяток лет и начиналась с автоматизации каталогов. В 1981 г. в Эрмитаже и Русском музее появились отделы информатики. А первой мультимедийной программой в России стала программа для выставки «Из жизни Христа. Евангельский цикл Поленова» в Третьяковской галерее в 1994 г. Она

Участники акции «Ночь в музее» в Москве увидят живописные полотна, воссозданные нейросетью Сбербанка Kandinsky Ежегодная культурная акция «Ночь в музее», организованная Департаментом культуры Москвы, состоится в ночь с 18 на 19 мая 2024 г. в музеях, выставочных залах, а также библиотеках, галереях, кинозалах и других культурных учреждени

МТС включила LTE к открытию уникальной «цветной» выставки в Музее дятьковского хрусталя ели МТС запустила новое оборудование возле музея, что позволило увеличить скорость мобильного интернета в здании с большим количеством экспозиционного оборудования и усилить голосовую связь. Сейчас в музее начала работу выставка цветного хрусталя и стекла «Путешествие по таблице Менделеева», которая привлекает множество туристов. Приезжих впечатляют «рубиновые» вазы с добавлением золота, си

С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» ссийские представительства — их продукция будет представлена на стендах компаний-партнеров. Участие в выставке примут более 600 экспонентов из России, Белоруссии, Кубы, Казахстана, Республики К

Более 243 тыс. документов оцифруют в Курском областном краеведческом музее на сканере московского производства ботки индивидуальных модификаций под проектные требования заказчиков. Сканер проектируют и выпускают в России. «С помощью устройства, разработанного московскими инженерами, отсканируют более 243 тыс. музейных экспонатов. Оцифруют документы, фотографии, книги, газеты, открытки и другую печатную продукцию. Такое оборудование также используют в архивах, библиотеках, предприятиях оборонно-промы

«Элар» оцифровал переписку сына и внука Репина е музея опубликовано 64 630 музейных предметов, отражена научно-исследовательская, публикационная и выставочная работа, - сообщают в Научно-исследовательском музее при Российской Академии худож

Технологии МТС помогут сохранить экспонаты в Томском областном краеведческом музее ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении в Томском областном краеведческом музее системы круглосуточного мониторинга климатического режима на базе собственного IoT-решения «Цельсиум». Умные датчики позволяют отслеживать изменения показателей температуры, влажности, ат

Российский робот «Промобот» стал гидом в Национальном историческом музее Чили Один из российских роботов «Промобот», разработанный компанией-резидентом «Сколково», начал свою работу в Национальном историческом музее Чили, расположенном в городе Сантьяго. Робот исполняет функции гида-консультанта, рассказывая об истории Чили и помогая посетителям составить маршрут по музею. Об этом CNews сообщили пред

МТС запустила в Таганроге цифровой аудиогид по музеям Чехова проекта инклюзивная: компания подарила Таганрогскому музею-заповеднику тактильные 3D-реплики (цифровые копии, которые обладают особой точностью в отношении к форме оригинала и их можно потрогать) 20 музейных предметов «Чеховского фонда»: от чернильницы до бюста Антона Чехова. «Экспонаты чеховских музеев в Таганроге впервые стали доступны для незрячих и слабовидящих людей. Созданные 3D-моде

«Элар» оцифровала личные вещи и экспонаты из художественной мастерской Репина «Элар» завершила этап оцифровки в Научно-исследовательском музее при Российской Академии художеств. В ходе проекта проводилось не только сканирование бу

ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина Участники Музейного хакатона внедрят свои цифровые решения в Музее Бориса Ельцина и будущем музее Уральской образовательной резиденции. Марафон по

Международная выставка информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2022» в рамках Российской недели высоких технологий хнологии; телевидение и радиовещание; AR&VR; искусственный интеллект; IT-услуги; интернет-технологии и услуги; стартапы; электронные компоненты для телекоммуникаций; работа и карьера в ИТ и телекоме. Деловая программа выставки в 2022 году будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортн

34 международная выставка информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2022» в рамках Российской недели высоких технологий хнологии; телевидение и радиовещание; AR&VR; искусственный интеллект; ИТ-услуги; интернет-технологии и услуги; стартапы; электронные компоненты для телекоммуникаций; работа и карьера в ИТ и телекоме. Деловая программа выставки в 2022 г. будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортным

Самые значимые проекты Москвы представят на Всемирной выставке в Дубае ва, инфраструктуры, культуры и туризма, привлечении инвестиций», — добавил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин. За полтора месяца с момента открытия Всемирной выставки российский павильон посетили уже более 500 тыс. человек. Всего же ожидается, что экспозиции на Экспо-2020 за полгода работы осмотрят более 25 млн гостей. Это сопоставимо с го

Российская неделя высоких технологий - 2021 м году к РНВТ присоединились наши партнеры – компания ООО «Мидэкспо – выставки и ярмарки» и поэтому выставочная и деловая программа будут дополнены форумом-выставкой CSTB, посвященной созданию,

Компания «ФлексСофт» по приглашению Агентства инноваций г. Москвы приняла участие в выставке FinTech 25 февраля 2021 года по приглашению Агентства инноваций г. Москвы компания «ФлексСофт» приняла участие в выставке FinTech «Инновации финансового рынка», где презентовала свой инновационный продукт – цифровую банковскую «Платформу FXL». Спикер компании «ФлексСофт» Максим Сокольников выступил с пр

Платформа «#Москвастобой» запустит цикл онлайн-туров по музеям тор Музея М.А. Булгакова Петр Мансилья-Круз, директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев, директор Дома-музея Марины Цветаевой Елена Жук и другие. Первые познавательные онлайн-туры по музеям стартуют на столичной платформе #Москвастобой в среду, 18 ноября. Их проведут профессиональные гиды. Чтобы посмотреть экскурсию, предварительно регистрироваться не нужно.

«Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом нографический комплекс — объект уникальный. Для того чтобы воспроизвести традиционный поселок северных народов, было потрачено много времени и сил. Теперь наша задача это наследие сохранить. Сейчас в музее под открытым небом проходит капитальный ремонт, после которого центр самобытных традиций станет еще более познавательным и интересным для посетителей. А цифровые камеры помогут нам содерж

«Элар» оцифровала учетную документацию одного из старейших музеев России Корпорация «Элар» провела работы по оцифровке книг поступлений музейных предметов Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств, – электронные копии будут использованы для наполнения автоматизированной музейной системы КАМИС и дальнейше

Ricoh выступила техническим партнером выставки в Музее русского импрессионизма хнологии Ricoh позволили нам реализовать такой смелый проект, чтобы зритель смог прочувствовать всю глубину этой по-настоящему захватывающей экспозиции». Выставка «Место под солнцем. Беньков/Фешин» в Музее русского импрессионизма продлится до 24 сентября.

В музее-заповеднике «Царицыно» оцифрованы учетные документы сто четыре инвернтарные книги отсканированы на планетарных сканерах, проиндексированы для поиска и собраны в электронные документы PDF-формата. «Особенности документов в том, что учетная информация о музейных экспонатах расположена близко к переплету. И чтобы специалисты могли просматривать важные сведения с электронных образов, для сканирования использовалось оборудование марки «Элар ПланС

World of tanks вышли в дополненную реальность ») реализовал себя в качестве поставщика решений для музейных фондов. В Белорусском государственном музее истории Великой отечественной войны появился новый экспонат — виртуальный немецкий танк

В музее-заповеднике «Старая Ладога» будут сканировать документы с помощью «ЭларСкан А2» лия Прокофьева, главный хранитель музея-заповедника «Старая Ладога». — Кроме того, в наших планах оцифровка документов, фотодокументов и редких книг из соответствующих фондов для передачи изображений музейных предметов в Госкаталог Музейного фонда РФ». В фонде редкой книги музея-заповедника представлены рукописные (в основном старообрядческие) и печатные памятники XVIII — XX вв. «Для сканир

«Элар» оцифровала негативы фронтовых фотокорреспондентов в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя Корпорация «Элар» реализовала проект оцифровки фондов и коллекций в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом CNews сообщили в «Элар». По сло

Promobot будет экскурсоводом в Музее современной истории России Робот Promobot v3 будет работать в Музее современной истории России. Сейчас он адаптируется к новой профессии и уже скоро будет проводить полноценные экскурсии для посетителей, сообщили CNews в компании Promobot. В частности, ро

25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017» еские салоны: «Центры обработки данных», «Софт». Список экспонентов активно формируется. Об участии в выставке уже заявили около 300 компаний из Азербайджана, Германии, Израиля, Ирана, Испании,

В «Мемориальном музее космонавтики» оцифровали учетные книги окументы «Мемориального музея космонавтики». Более тридцати книг поступлений (КП), которые велись в музее в 1970-1980 гг. годах прошлого столетия, а также более современные были отсканированы и

МТС развернул Wi-Fi с идентификацией в музее городского электрического транспорта ременного культурного пространства мы обязаны успевать за новыми технологиями, призванными упростить и ускорить обмен информацией. И свободный канал W-Fi, и другие мобильные технологии в транспортном музее, как норма жизни, сегодня позволяют получить всем желающим доступ к более полному объёму материалов о трамвайной и троллейбусной истории города. При этом гости не зависят от скорости трад

Научная библиотека Новосибирского госуниверситета внедрила решение «ПЭБ Xerox» сказали CNews в компании, это позволило всем желающим получить свободный доступ к оцифрованным изданиям из фонда библиотеки в режиме онлайн. В систему уже загружено более 1000 полнотекстовых ресурсов.Научная библиотека Новосибирского государственного университета (НБ НГУ) работает с 1959 г. Её фонд насчитывает более 900 тыс. изданий, включая учебную, научную, справочную и художественную лит

МТС проинформирует посетителей Российской национальной библиотеки о поступлении книг ервису, предоставляемому оператором МТС, мы смогли повысить качество обслуживания наших читателей, а также значительно сократить время ожидания доставки изданий, сделав тем самым посещение Российской национальной библиотеки еще более комфортным. Мы рады продолжать сотрудничество с оператором в 2016 г., так как это позволяет нам поддерживать статус одной из самых технологичных библиотек в ми

Оцифровка музейных коллекций: как сканируются экспонаты и учетные документы т музейных фондов проходит в несколько этапов. При поступлении предметов законность их пребывания в музее устанавливается актом приема. Затем определяется принадлежность предмета к определенном

МГОМЗ: Технологии оцифровки дают музейным работникам творческий импульс CNews: Ольга Анатольевна, когда в музее начались проекты по переводу документации и коллекций в электронный вид? Какие задачи р