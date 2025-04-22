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Музеи, выставки, библиотеки музейная, выставочная, библиотечная деятельность

Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность

 

Книга - учебник жизни Художник: М. Митряшкин, 1958г. Книга - учебник жизни Художник: М. Митряшкин, 1958г.
В библиотеке много книг по интересующим вас вопросам (Бюро Центральной Каталогизации Главполитического и Госиздата РСФСР) 1929 год В библиотеке много книг по интересующим вас вопросам (Бюро Центральной Каталогизации Главполитического и Госиздата РСФСР) 1929 год
«Если книг читать не будешь — скоро грамоту забудешь», 1925 Худ. А. Могилевский «Если книг читать не будешь — скоро грамоту забудешь», 1925 Худ. А. Могилевский
«Все в библиотеку!» Каждый батрак, бедняк, колхозник должен стать читателем библиотеки! Художник неизвестен 1929 год «Все в библиотеку!» Каждый батрак, бедняк, колхозник должен стать читателем библиотеки! Художник неизвестен 1929 год
«ХОРОШУЮ БИБЛИОТЕКУ - КАЖДОМУ СОВЕТСКОМУ СЕЛУ!» В.Говорков, 1935 год. «ХОРОШУЮ БИБЛИОТЕКУ - КАЖДОМУ СОВЕТСКОМУ СЕЛУ!» В.Говорков, 1935 год.
«В сельской библиотеке (Читатели)» 1954 Автор:Шевандронова Ирина Васильевна «В сельской библиотеке (Читатели)» 1954 Автор:Шевандронова Ирина Васильевна
Книга — это ковер-самолет, который подхватывает вас и облетает с вами весь мир. Плакат призывал к чтению и просвещению, что было особенно актуально в первые десятилетия советской власти, когда борьба с неграмотностью была одной из главных государственных задач. Книга — это ковер-самолет, который подхватывает вас и облетает с вами весь мир. Плакат призывал к чтению и просвещению, что было особенно актуально в первые десятилетия советской власти, когда борьба с неграмотностью была одной из главных государственных задач.
История одной книги. Редкий плакат, выпущенный тиражом в 1000шт. рассказывает о проблеме небрежного отношения к книгам, взятым в библиотеке. Ф. Нелюбин, 1958г. История одной книги. Редкий плакат, выпущенный тиражом в 1000шт. рассказывает о проблеме небрежного отношения к книгам, взятым в библиотеке. Ф. Нелюбин, 1958г.
«НЕ ПЕРЕГИБАЙ КНИГУ И НЕ СВОРАЧИВАЙ ЕЕ В ТРУБКУ!» Госиздат, 1926 год. «НЕ ПЕРЕГИБАЙ КНИГУ И НЕ СВОРАЧИВАЙ ЕЕ В ТРУБКУ!» Госиздат, 1926 год.
Книжные вредители Этот плакат — яркий пример агитационной графики 1930-х годов, направленной на борьбу за сохранность книжного фонда. (А. Родченко) 1933 год Книжные вредители Этот плакат — яркий пример агитационной графики 1930-х годов, направленной на борьбу за сохранность книжного фонда. (А. Родченко) 1933 год
1954 год 1954 год
Как нужно разрезывать книгу. Не пальцем, не спичкой, а ножом (Неизвестный художник) 1929 год Как нужно разрезывать книгу. Не пальцем, не спичкой, а ножом (Неизвестный художник) 1929 год
«Приобрёл ли ты личную библиотечку?» Советский политический плакат. Колесниченко Ю., 1955 год. «Приобрёл ли ты личную библиотечку?» Советский политический плакат. Колесниченко Ю., 1955 год.
Скажи мне, какие книги ты читаешь, и я скажу, кто ты. (И. Симаков) 1920 год Скажи мне, какие книги ты читаешь, и я скажу, кто ты. (И. Симаков) 1920 год
Книга - учебник жизни Художник: М. Митряшкин, 1958г.

СОБЫТИЯ


22.04.2025 Sitronics KT осуществила поставку и наладку интерактивного 5D-кинотеатра в краеведческом музее Республики Татарстан

еских и краеведческих музеев по всей России, а также в более чем 10 странах мира», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин. К примеру, ранее в направлении мультимедийного оснащения музейных комплексов и экспозиций специалисты компании реализовали проект по модернизации знакового для российской истории объекта – музейной экспозиции крейсер «Аврора», а также оснащали музеи

14.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025»

ы умного дома, сетевого активного и пассивного оборудования, телекоммуникационного программного обеспечения, решений и оборудования для беспроводных сетей, промышленной радиосвязи, кибербезопасности. Деловая программа выставки в 2025 году будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортн
01.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025»

ы умного дома, сетевого активного и пассивного оборудования, телекоммуникационного программного обеспечения, решений и оборудования для беспроводных сетей, промышленной радиосвязи, кибербезопасности. Деловая программа выставки в 2025 году будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортн
03.12.2024 Sitronics KT модернизировала одну из главных музейных экспозиций в зале истории крейсера «Аврора»

ий музей более интерактивным за счет визуализации исторических материалов, хроники и фотографий. «В музее главным объектом является исторический экспонат, а самые привлекательные и интересные м
13.11.2024 Инженеры «МегаФона» ускорили интернет в тамбовском доме-музее Вернадского

вской области получили возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом. Уверен, что доступ к современным цифровым технологиям сделает комфортнее жизнь тамбовчан и гостей области. Модернизация в музее усадьбе Вернадского и историко-художественном музее — лишь часть большой программы, в общей сложности в этом году мы уже модернизировали около 270 телеком-объектов и построили боле
30.10.2024 В первом российском музее игрушки разогнали интернет

Инженеры «МегаФона» ускорили мобильный интернет в художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама в подмосковном Сергиевом-Посаде. Он был основан в 1918 г. и через несколько лет стал вторым по посещаемости, уступив только Третьяковской галерее. Об этом CNews

12.07.2024 билайн устроил перфоманс с участием цифрового художника в Музее Москвы

людали презентацию новых гаджетов от Samsung. Одними из первых в России оценить новинки вживую смогли гости дискуссии «Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего», организованной билайном в Музее Москвы. Попасть на мероприятие можно было по бесплатной регистрации на сайте музея. Участники подняли актуальные вопросы и попытались разобраться, как ИИ-технологии влияют на современное

30.06.2024 Музейные ценности в онлайн-пространстве: зачем это музеям

ают с инновационными технологиями, изменившими пользовательский опыт. Однако цифровизация музеев насчитывает не один десяток лет и начиналась с автоматизации каталогов. В 1981 г. в Эрмитаже и Русском музее появились отделы информатики. А первой мультимедийной программой в России стала программа для выставки «Из жизни Христа. Евангельский цикл Поленова» в Третьяковской галерее в 1994 г. Она

16.05.2024 Участники акции «Ночь в музее» в Москве увидят живописные полотна, воссозданные нейросетью Сбербанка Kandinsky

Ежегодная культурная акция «Ночь в музее», организованная Департаментом культуры Москвы, состоится в ночь с 18 на 19 мая 2024 г. в музеях, выставочных залах, а также библиотеках, галереях, кинозалах и других культурных учреждени
17.04.2024 МТС включила LTE к открытию уникальной «цветной» выставки в Музее дятьковского хрусталя

ели МТС запустила новое оборудование возле музея, что позволило увеличить скорость мобильного интернета в здании с большим количеством экспозиционного оборудования и усилить голосовую связь. Сейчас в музее начала работу выставка цветного хрусталя и стекла «Путешествие по таблице Менделеева», которая привлекает множество туристов. Приезжих впечатляют «рубиновые» вазы с добавлением золота, си
09.04.2024 С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024»

ссийские представительства — их продукция будет представлена на стендах компаний-партнеров. Участие в выставке примут более 600 экспонентов из России, Белоруссии, Кубы, Казахстана, Республики К
12.10.2023 Более 243 тыс. документов оцифруют в Курском областном краеведческом музее на сканере московского производства

ботки индивидуальных модификаций под проектные требования заказчиков. Сканер проектируют и выпускают в России. «С помощью устройства, разработанного московскими инженерами, отсканируют более 243 тыс. музейных экспонатов. Оцифруют документы, фотографии, книги, газеты, открытки и другую печатную продукцию. Такое оборудование также используют в архивах, библиотеках, предприятиях оборонно-промы
16.08.2023 «Элар» оцифровал переписку сына и внука Репина

е музея опубликовано 64 630 музейных предметов, отражена научно-исследовательская, публикационная и выставочная работа, - сообщают в Научно-исследовательском музее при Российской Академии худож
13.06.2023 Технологии МТС помогут сохранить экспонаты в Томском областном краеведческом музее

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении в Томском областном краеведческом музее системы круглосуточного мониторинга климатического режима на базе собственного IoT-решения «Цельсиум». Умные датчики позволяют отслеживать изменения показателей температуры, влажности, ат
04.05.2023 Российский робот «Промобот» стал гидом в Национальном историческом музее Чили

Один из российских роботов «Промобот», разработанный компанией-резидентом «Сколково», начал свою работу в Национальном историческом музее Чили, расположенном в городе Сантьяго. Робот исполняет функции гида-консультанта, рассказывая об истории Чили и помогая посетителям составить маршрут по музею. Об этом CNews сообщили пред
25.08.2022 МТС запустила в Таганроге цифровой аудиогид по музеям Чехова

проекта инклюзивная: компания подарила Таганрогскому музею-заповеднику тактильные 3D-реплики (цифровые копии, которые обладают особой точностью в отношении к форме оригинала и их можно потрогать) 20 музейных предметов «Чеховского фонда»: от чернильницы до бюста Антона Чехова. «Экспонаты чеховских музеев в Таганроге впервые стали доступны для незрячих и слабовидящих людей. Созданные 3D-моде
28.07.2022 «Элар» оцифровала личные вещи и экспонаты из художественной мастерской Репина

«Элар» завершила этап оцифровки в Научно-исследовательском музее при Российской Академии художеств. В ходе проекта проводилось не только сканирование бу
30.05.2022 ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина

Участники Музейного хакатона внедрят свои цифровые решения в Музее Бориса Ельцина и будущем музее Уральской образовательной резиденции. Марафон по

21.04.2022 Международная выставка информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2022» в рамках Российской недели высоких технологий

хнологии; телевидение и радиовещание; AR&VR; искусственный интеллект; IT-услуги; интернет-технологии и услуги; стартапы; электронные компоненты для телекоммуникаций; работа и карьера в ИТ и телекоме. Деловая программа выставки в 2022 году будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортн
05.04.2022 34 международная выставка информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2022» в рамках Российской недели высоких технологий

хнологии; телевидение и радиовещание; AR&VR; искусственный интеллект; ИТ-услуги; интернет-технологии и услуги; стартапы; электронные компоненты для телекоммуникаций; работа и карьера в ИТ и телекоме. Деловая программа выставки в 2022 г. будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортным
23.11.2021 Самые значимые проекты Москвы представят на Всемирной выставке в Дубае

ва, инфраструктуры, культуры и туризма, привлечении инвестиций», — добавил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин. За полтора месяца с момента открытия Всемирной выставки российский павильон посетили уже более 500 тыс. человек. Всего же ожидается, что экспозиции на Экспо-2020 за полгода работы осмотрят более 25 млн гостей. Это сопоставимо с го
15.06.2021 Российская неделя высоких технологий - 2021

м году к РНВТ присоединились наши партнеры – компания ООО «Мидэкспо – выставки и ярмарки» и поэтому выставочная и деловая программа будут дополнены форумом-выставкой CSTB, посвященной созданию,
03.03.2021 Компания «ФлексСофт» по приглашению Агентства инноваций г. Москвы приняла участие в выставке FinTech

25 февраля 2021 года по приглашению Агентства инноваций г. Москвы компания «ФлексСофт» приняла участие в выставке FinTech «Инновации финансового рынка», где презентовала свой инновационный продукт – цифровую банковскую «Платформу FXL». Спикер компании «ФлексСофт» Максим Сокольников выступил с пр
16.11.2020 Платформа «#Москвастобой» запустит цикл онлайн-туров по музеям

тор Музея М.А. Булгакова Петр Мансилья-Круз, директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев, директор Дома-музея Марины Цветаевой Елена Жук и другие. Первые познавательные онлайн-туры по музеям стартуют на столичной платформе #Москвастобой в среду, 18 ноября. Их проведут профессиональные гиды. Чтобы посмотреть экскурсию, предварительно регистрироваться не нужно.
09.11.2020 «Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом

нографический комплекс — объект уникальный. Для того чтобы воспроизвести традиционный поселок северных народов, было потрачено много времени и сил. Теперь наша задача это наследие сохранить. Сейчас в музее под открытым небом проходит капитальный ремонт, после которого центр самобытных традиций станет еще более познавательным и интересным для посетителей. А цифровые камеры помогут нам содерж
05.08.2020 «Элар» оцифровала учетную документацию одного из старейших музеев России

Корпорация «Элар» провела работы по оцифровке книг поступлений музейных предметов Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств, – электронные копии будут использованы для наполнения автоматизированной музейной системы КАМИС и дальнейше
02.07.2019 Ricoh выступила техническим партнером выставки в Музее русского импрессионизма

хнологии Ricoh позволили нам реализовать такой смелый проект, чтобы зритель смог прочувствовать всю глубину этой по-настоящему захватывающей экспозиции». Выставка «Место под солнцем. Беньков/Фешин» в Музее русского импрессионизма продлится до 24 сентября.
31.01.2018 В музее-заповеднике «Царицыно» оцифрованы учетные документы

сто четыре инвернтарные книги отсканированы на планетарных сканерах, проиндексированы для поиска и собраны в электронные документы PDF-формата. «Особенности документов в том, что учетная информация о музейных экспонатах расположена близко к переплету. И чтобы специалисты могли просматривать важные сведения с электронных образов, для сканирования использовалось оборудование марки «Элар ПланС
14.09.2017 World of tanks вышли в дополненную реальность

») реализовал себя в качестве поставщика решений для музейных фондов. В Белорусском государственном музее истории Великой отечественной войны появился новый экспонат — виртуальный немецкий танк
07.06.2017 В музее-заповеднике «Старая Ладога» будут сканировать документы с помощью «ЭларСкан А2»

лия Прокофьева, главный хранитель музея-заповедника «Старая Ладога». — Кроме того, в наших планах оцифровка документов, фотодокументов и редких книг из соответствующих фондов для передачи изображений музейных предметов в Госкаталог Музейного фонда РФ». В фонде редкой книги музея-заповедника представлены рукописные (в основном старообрядческие) и печатные памятники XVIII — XX вв. «Для сканир
31.05.2017 «Элар» оцифровала негативы фронтовых фотокорреспондентов в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя

Корпорация «Элар» реализовала проект оцифровки фондов и коллекций в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом CNews сообщили в «Элар». По сло
27.04.2017 Promobot будет экскурсоводом в Музее современной истории России

Робот Promobot v3 будет работать в Музее современной истории России. Сейчас он адаптируется к новой профессии и уже скоро будет проводить полноценные экскурсии для посетителей, сообщили CNews в компании Promobot. В частности, ро
03.04.2017 25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017»

еские салоны: «Центры обработки данных», «Софт». Список экспонентов активно формируется. Об участии в выставке уже заявили около 300 компаний из Азербайджана, Германии, Израиля, Ирана, Испании,
11.01.2017 В «Мемориальном музее космонавтики» оцифровали учетные книги

окументы «Мемориального музея космонавтики». Более тридцати книг поступлений (КП), которые велись в музее в 1970-1980 гг. годах прошлого столетия, а также более современные были отсканированы и
27.12.2016 МТС развернул Wi-Fi с идентификацией в музее городского электрического транспорта

ременного культурного пространства мы обязаны успевать за новыми технологиями, призванными упростить и ускорить обмен информацией. И свободный канал W-Fi, и другие мобильные технологии в транспортном музее, как норма жизни, сегодня позволяют получить всем желающим доступ к более полному объёму материалов о трамвайной и троллейбусной истории города. При этом гости не зависят от скорости трад
24.11.2016 Научная библиотека Новосибирского госуниверситета внедрила решение «ПЭБ Xerox»

сказали CNews в компании, это позволило всем желающим получить свободный доступ к оцифрованным изданиям из фонда библиотеки в режиме онлайн. В систему уже загружено более 1000 полнотекстовых ресурсов.Научная библиотека Новосибирского государственного университета (НБ НГУ) работает с 1959 г. Её фонд насчитывает более 900 тыс. изданий, включая учебную, научную, справочную и художественную лит
16.03.2016 МТС проинформирует посетителей Российской национальной библиотеки о поступлении книг

ервису, предоставляемому оператором МТС, мы смогли повысить качество обслуживания наших читателей, а также значительно сократить время ожидания доставки изданий, сделав тем самым посещение Российской национальной библиотеки еще более комфортным. Мы рады продолжать сотрудничество с оператором в 2016 г., так как это позволяет нам поддерживать статус одной из самых технологичных библиотек в ми
10.03.2016 Оцифровка музейных коллекций: как сканируются экспонаты и учетные документы

т музейных фондов проходит в несколько этапов. При поступлении предметов законность их пребывания в музее устанавливается актом приема. Затем определяется принадлежность предмета к определенном
15.02.2016 МГОМЗ: Технологии оцифровки дают музейным работникам творческий импульс

CNews: Ольга Анатольевна, когда в музее начались проекты по переводу документации и коллекций в электронный вид? Какие задачи р
10.12.2015 В Московском музее-заповеднике переведены в электронный вид коллекции фондов «Археология», «Фото-фоно-видео фонд» и «Древнерусская живопись»

В Московском государственном объединенном музее-заповеднике завершен проект по переводу в электронный вид коллекций фондов «Археология»

Публикаций - 1578, упоминаний - 1866

Музеи, выставки, библиотеки и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 103
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 101
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 85
Samsung Electronics 11064 64
Sony 6739 64
Apple Inc 13154 54
Siemens AG - Siemens Group 2673 51
IBM - International Business Machines Corp 9699 50
Intel Corporation 12811 47
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 46
МегаФон 10742 45
9594 43
Promobot - Промобот 168 43
Cisco Systems 5372 37
Oracle Corporation 7074 36
HP - Hewlett-Packard 3662 35
Ростелеком 10948 33
Yandex - Яндекс 9215 32
Google LLC 12688 32
LG Electronics 3735 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 30
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 29
Philips 2099 27
Lenovo Motorola 3566 27
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 26
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 25
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 25
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 24
HP Inc. 5883 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
Canon 1439 24
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 22
Huawei 4675 21
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 21
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 21
SAP SE 5601 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 20
Sharp Corporation 1062 20
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 117
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 102
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 66
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 32
Экспотроника ВК 40 30
Dubai Mall - Дубай Молл 51 21
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 21
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 21
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 20
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 17
Газпром ПАО 1493 17
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 17
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 16
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 15
Политех - Политехнический музей 34 14
Почта России ПАО 2370 12
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 12
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 10
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 10
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 9
Ленэкспо - выставочный комплекс 28 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 9
Россети Ленэнерго 1699 9
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 9
Телко Медиа 11 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
Евросеть 1421 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 8
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 8
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 95
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 94
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 89
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 57
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 55
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 48
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 38
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 36
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 35
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 35
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 33
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 33
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 33
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 31
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 30
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 26
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 25
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 17
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 14
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 14
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 13
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 13
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 34
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 22
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 14
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 13
Международная академия связи - МАС 46 12
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 8
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 7
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 6
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 6
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
Московская ассоциация предпринимателей 9 5
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 5
VDI - Verein Deutscher Ingenieur - Федеральное объединение немецких инженеров - Союз немецких инженеров - Ассоциация немецких инженеров 5 4
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 4
МСВЯ - Международный союз выставок и ярмарок 4 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 4
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 4
Российская Ассоциация Телемедицины 22 4
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 4
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
IMIA - International Medical Informatics Association - Международная ассоциация медицинской информатики 5 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 262
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 229
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 191
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 167
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 163
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 154
Оцифровка - Digitization 5185 137
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 117
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 110
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 100
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 100
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 97
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 97
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 88
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 86
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 86
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 85
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 83
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 82
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 81
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 79
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 78
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 78
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 78
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 77
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 77
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 74
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 73
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 71
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 70
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 70
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 69
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 69
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 67
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 62
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 61
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 61
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 60
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 59
Microsoft Windows 2000 8678 43
Google Android 15243 35
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 35
Microsoft Windows 16882 32
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 31
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 30
Linux OS 11533 30
ЭЛАР ЭларСкан 190 27
Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 34 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 25
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
Apple iPhone 6 4861 22
Apple iOS 8583 19
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 18
Apple iPad 4011 16
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Microsoft Office 4170 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 10
Apple - App Store 3109 9
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 9
Stafory - робот Вера 377 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
ЭЛАР ПауэрСкан 19 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
ЭЛАР ОРТЕРИ 9 8
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 7
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 7
Кивокурцев Олег 100 33
Рейман Леонид 1065 19
Медведев Дмитрий 1665 17
Путин Владимир 3454 16
Мокеев Евгений 21 15
Сергунина Наталья 375 14
Мякишева Марина 84 11
Щеголев Игорь 699 8
Определенов Владимир 20 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Макаров Валентин 251 6
Южаков Алексей 36 6
Царева Юлия 13 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Кузнецов Сергей 163 5
Вислый Александр 20 5
Новикова Елена 105 5
Попов Константин 21 5
Фурсин Алексей 158 5
Лебедев Артемий 110 5
Ваньков Вадим 23 5
Зенкин Денис 263 5
Шалманов Сергей 202 5
Солонин Виталий 90 5
Blumberg Stephen - Блумберг Стивен 5 4
Hoffman John - Хоффман Джон 5 4
Recher Urs - Рехер Урс 10 4
Орловский Виктор 408 4
Собянин Сергей 538 4
Никифоров Николай 1138 4
Иванов Сергей 405 4
Фурсенко Андрей 128 4
Матюхин Владимир 61 4
Баласанян Владимир 45 4
Михайлов Алексей 115 4
Борушевский Денис 37 4
Кучейко Алексей 22 4
Путилин Владислав 14 4
Катырин Сергей 15 4
Репин Илья 7 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1029
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 607
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 223
Европа 24963 198
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 186
Германия - Федеративная Республика 13221 154
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 139
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 132
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 91
Япония 13807 83
Беларусь - Белоруссия 6289 80
Франция - Французская Республика 8177 77
Украина 7928 71
Азия - Азиатский регион 5920 64
Европа Восточная 3138 64
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 55
Италия - Итальянская Республика 4508 55
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 55
Южная Корея - Республика 7051 51
Испания - Королевство 3839 51
Земля - планета Солнечной системы 10865 49
Китай - Тайвань 4245 49
Казахстан - Республика 6047 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 47
Индия - Bharat 5869 39
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 38
Израиль 2856 38
Финляндия - Финляндская Республика 3697 37
Нидерланды 3745 37
Канада 5081 35
Россия - СФО - Новосибирск 4875 33
США - Нью-Йорк 3180 32
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 29
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 29
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 27
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 27
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 26
Испания - Каталония - Барселона 752 26
США - Колумбия - Вашингтон 1487 25
Швеция - Королевство 3781 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 454
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 360
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 175
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 154
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 152
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 123
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 106
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 104
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 90
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 84
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 75
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 72
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 71
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 69
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 68
Английский язык 7030 65
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 62
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 60
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 58
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 57
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 57
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 54
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 54
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 50
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 50
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 50
Энергетика - Energy - Energetically 5855 48
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 44
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 43
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 42
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 41
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 38
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 38
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 37
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 36
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 35
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 35
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 31
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 31
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 30
CNews RND - R&D.CNews 2274 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 27
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 18
CNews - ZOOM.CNews 1866 17
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 11
РБК ТВ - телеканал 83 11
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 9
National Geographic 95 8
Мобильные системы 118 8
Euronews - телеканал 52 7
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 7
Открытые системы ИД 176 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
DigiTimes - Издание 1331 5
MacWorld 134 5
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 5
Wikipedia - Википедия 650 4
Bloomberg 1627 4
AP - Associated Press 2007 4
Nature 832 4
ComNews - Медиа-бизнес 142 4
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 4
ComputerWorld 144 4
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