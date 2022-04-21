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Международная выставка информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2022» в рамках Российской недели высоких технологий

26–29 апреля 2022 г. в Москве (ЦВК «Экспоцентр») состоится выставка «Связь-2022» — это крупнейшая в России бизнес-площадка для общения профессионалов, поиска поставщиков и новых каналов сбыта, выработки новых решений и определения трендов развития информационных технологий и телекоммуникаций.

Выставка проводится с 1975 г. и является крупнейшим мероприятием в России, СНГ и Восточной Европе в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Мероприятие проходит в рамках «Российской недели высоких технологий», объединяющей 34-ю международную выставку информационных и коммуникационных технологий «Связь-2022», экспозицию навигационных систем, технологий и услуг «Навитех-2022», а также форумы и конференции в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, навигации и телематики.

Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России, Минпромторга России, Комитета по науке и высшему образованию Государственной Думы Федерального собрания РФ, Роскомназдора и ТПП РФ.

В 2021 году свои возможности на выставке представили 197 компаний из 8 стран, посетили почти 8000 специалистов отрасли из 32 стран, 70 регионов и 201 города России. В рамках деловой программы прошли 20 мероприятий, приняли участие около 200 спикеров и 3000 делегатов.

Анализ посетительской аудитории выставки показал высокий качественный состав: 36% - руководители и топ-менеджеры, 56% участвуют в принятии решений о закупках, 24% принимают такие решения самостоятельно, 63% посетителей нашли интересующую их продукцию на выставке, 28% планируют произвести закупки по результатам работы на выставке, 35% - новые посетители, которые впервые пришли на выставку.

Основные тематические разделы выставки «Связь»:

  • телекоммуникационное оборудование, решения, услуги;
  • IoT Tech;
  • 5G;
  • «умный город»;
  • сети передачи данных;
  • телекоммуникационная и сетевая инфраструктура;
  • спутниковая связь;
  • радиосвязь;
  • мобильная связь;
  • кабели связи, оборудование;
  • ЦОД: оборудование, софт, решения, услуги;
  • системы электропитания;
  • Smart Device Show (пользовательская электроника);
  • программное обеспечение, российский софт;
  • IP-технологии;
  • телевидение и радиовещание;
  • AR&VR;
  • искусственный интеллект;
  • IT-услуги;
  • интернет-технологии и услуги;
  • стартапы;
  • электронные компоненты для телекоммуникаций;
  • работа и карьера в ИТ и телекоме.

Деловая программа выставки в 2022 году будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортным возможностям российского телекоммуникационного оборудования, курсу на импортозамещение. Участие примут представители органов исполнительной и законодательной власти, телеком-операторов, предприятий отрасли, ученые и эксперты.

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Программа включает следующие мероприятия:

  • форум «Связь-2022»;
  • форум «Российский софт: эффективные решения»;
  • 15-й Международный навигационный форум;
  • мероприятие клуба IT&Digital директоров «я-ИТ-ы»
  • III Ежегодная конференция IoT Tech Spring 2022
  • Международный форум Международной академии связи
  • и многие другие.

Более подробно ознакомиться с информацией по выставке «Связь-2022», забронировать стенд и получить билет для бесплатного посещения выставки можно на сайте.

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