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Международная академия связи МАС

Международная академия связи - МАС

УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 В России заблокирован Speedtest 1
17.10.2024 Власти хотят запретить в России SpeedTest. Технически сделать это непросто, есть риск поломать Рунет 1
23.04.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
09.04.2024 С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» 2
27.03.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 2
26.04.2022 СВЯЗЬ-2022 2
21.04.2022 Международная выставка информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2022» в рамках Российской недели высоких технологий 2
05.04.2022 34 международная выставка информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2022» в рамках Российской недели высоких технологий 2
15.06.2021 Российская неделя высоких технологий - 2021 1
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 1
23.04.2019 Российская Неделя Высоких Технологий 1
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
01.06.2018 Связь получила собственный Совет по профессиональным квалификациям 2
13.02.2015 Владимир Путин наградил гендиректора «Ланита» Игоря Дуброво медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 1
04.04.2014 Топ-менеджеры «Космической связи» отмечены государственными наградами 1
12.11.2013 Виктор Шмытинский назначен гендиректором «Акадо Телеком» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
04.12.2012 Предложенные Россией дополнения в регламент международной электросвязи оказались проигнорированными 1
22.06.2012 В Москве прошла выставка «Связь-Экспокомм-2012» и специальная экспозиция лидеров отрасли «WIC-2012: Цифровой мир» 1
18.10.2010 Экс-главе ФАПСИ Александру Старовойтову исполнилось 70 лет 1
03.06.2010 Назначен новый генеральный директор «Синтерры» 1
13.05.2010 «Радиозавод им. А.С. Попова» представил новый стандарт подвижной связи HPIP 1
21.04.2009 В «Оптима-интеграция» назначен генеральный директор 1
06.02.2009 Умер бывший министр связи СССР 1
14.07.2008 4 сентября откроется конференция «Инфокоммуникационные технологии Глобального информационного общества» 1
10.07.2008 Гендиректор «Мультирегиона» избран и.о. президента Международной академии связи 2
23.06.2008 Скончался президент Международной общественной академии связи 2
22.04.2008 Акционеры МГТС избрали новый совет директоров 1
03.03.2008 В «ТрансТелеКоме» назначен первый вице-президент по коммерческой деятельности 1
07.09.2007 Международная конференция в Татарстане: развитие ИКТ и информатизации 1
16.10.2006 В СМАРТС завершается формирование новой системы управления 1
04.07.2006 В "Гипросвязи" новый гендиректор 1
29.06.2006 Ирина Федулова стала генеральным директором АСВТ 1
29.04.2005 В МГТС назначен коммерческий директор 1
27.01.2005 В "Уралсвязьинформе" назначен гендиректор 1
07.10.2004 В "Скай Линке" назначен генеральный директор 1
26.05.2004 У "Сонета" новый гендиректор 1
01.10.2002 Новые назначения в ЗАО "Компания ТрансТелеКом" 1
17.06.2002 Современная наука: В Петербурге завершилась ежегодная международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» 2
17.04.2002 Андрей Коротков объявил ближайшие планы по реализации ФЦП "Электронная Россия" 2

Публикаций - 42, упоминаний - 54

Международная академия связи и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9456 6
Супертел 18 6
Элтекс Коммуникации 21 6
Ростелеком 10057 5
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 139 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1813 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 4
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 120 4
МТС - Система Телеком 236 4
Ангстрем-Телеком 11 4
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 4
Фибо-Телеком 8 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13506 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 3
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 3
Электросвязь 268 3
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 50 3
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 3
Микроволновая Электроника 3 3
ФЛАТ - FLAT 26 3
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 25 3
Салаватстекло - Уфанет 18 3
UCLSWIFT - ILSINTECH 3 3
Сател 154 3
InfoTeCS - СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция 5 3
Jiangsu Trigiant Technology 3 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 380 2
Cisco Systems 5174 2
Microsoft Corporation 24973 2
IBM - International Business Machines Corp 9490 2
8616 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 10
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 3
Почта России ПАО 2194 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 62 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 52 2
Снабремсервис - СРС 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
НСПК - Национальная система платежных карт 868 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 116 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Наукоград - технопарк 148 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Академия инженерных наук им. А. М. Прохорова 1 1
ЛентаМет 1 1
КАО АО - Аэрокосмическое оборудование Корпорация 4 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 22 1
Элинс НТЦ 8 1
СПАРК - Санкт-Петербургская Авиаремонтная компания 3 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12288 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3467 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2860 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3193 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3054 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5123 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 268 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4675 3
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5050 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2631 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3019 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1414 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1109 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1426 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 327 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2049 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3174 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 117 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 293 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 355 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 145 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 300 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 300 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3269 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 246 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Ассоциация менеджеров 96 1
Профсоюз работников связи России 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6319 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21379 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69676 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54287 11
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3048 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11571 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15859 9
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 400 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21487 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28455 8
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1759 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7090 8
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1794 8
Сеть передачи данных - Data transmission network 3853 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2283 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3160 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4252 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14104 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5993 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29840 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4764 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1809 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1494 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25108 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3121 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12566 3
Стандартизация - Standardization 2196 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10999 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1273 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5657 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2905 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32558 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9505 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31004 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1374 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7698 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 862 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9920 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9432 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3891 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2822 3
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
Microsoft Windows XP 2412 1
Microsoft Office 3862 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5568 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 233 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 253 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Космодром Байконур 1070 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 238 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3370 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Microsoft Office 2007 240 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 139 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - HPIP - Hybrid Public Intellectual Platform - мультипротокольная платформа подвижной связи 4 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 826 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 633 1
АСИ - НСКК - Национальная система компетенций и квалификаций 2 1
Оситис Анастасия 11 3
Путин Владимир 3276 2
Никифоров Николай 1136 2
Массух Илья 235 2
Минниханов Рустам 118 2
Слизень Виталий 243 2
Коротков Андрей 85 2
Розинова Раиса 14 2
Гончарук Алексей 25 2
Варакин Леонид 3 2
Орловский Виктор 393 2
Бокова Людмила 82 1
Касперская Наталья 299 1
Щеголев Игорь 698 1
Соколов Алексей 134 1
Носков Константин 237 1
Нуралиев Борис 292 1
Матвеева Татьяна 105 1
Рубанов Владимир 75 1
Генс Георгий 76 1
Иванов Александр 103 1
Солодухин Константин 119 1
Дырмовский Дмитрий 140 1
Пущаков Сергей 10 1
Лашин Ренат 77 1
Шохин Александр 34 1
Кудрявцев Максим 41 1
Чернякова Елена 29 1
Новиков Павел 103 1
Паршин Константин 63 1
Мигранов Салават 9 1
Солдатенков Сергей 161 1
Хилов Павел 16 1
Василенко Евгения 23 1
Киселев Александр 114 1
Ломоносов Александр 25 1
Коновалов Александр 13 1
Михайлов Александр 41 1
Старовойтов Александр 13 1
Сысоев Александр 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 151442 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44654 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14320 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17685 6
Европа Восточная 3111 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18082 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3146 3
Беларусь - Белоруссия 5908 3
Южная Корея - Республика 6760 3
Иран - Исламская Республика Иран 1104 3
Казахстан - Республика 5701 3
Кипр - Республика 571 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52813 2
Европа 24461 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3071 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2938 2
Италия - Итальянская Республика 4399 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2561 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1573 2
Россия - ПФО - Саратовская область 774 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 666 2
Литва - Литовская Республика 656 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3167 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 927 2
СССР - Ленинград 109 2
Россия - ЦФО - Курская область 673 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 533 2
Россия - ПФО - Самарская область 1400 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 929 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 963 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 48 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1265 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1106 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7849 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3096 1
США - Нью-Йорк 3110 1
Германия - Федеративная Республика 12828 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1423 1
Украина 7706 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 634 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53373 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30732 16
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1543 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9475 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19594 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2449 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6099 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25131 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5315 4
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 479 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10298 3
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 24 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5428 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8066 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7561 3
Информатика - computer science - informatique 1111 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3593 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6027 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7119 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11417 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2695 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1320 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3632 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16915 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4816 2
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 46 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 358 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4197 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6460 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5109 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5155 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6617 1
Всероссийская перепись населения 181 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2211 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5656 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6076 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11337 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Российская газета 274 1
Мурзилка 4 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 126 1
АРТ - Агентство Рынок Телекоммуникаций 13 1
Известия ИД 671 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 91 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 308 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 74 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 227 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 238 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1588 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1187 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 255 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 560 2
КазНУ им. аль-Фараби - Казахский национальный университет имени аль-Фараби - Казахский национальный университет 8 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 249 1
МЭИ - Московский энергетический институт 152 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 250 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 107 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 10 1
СПБЦЭ - Санкт-Петербургский центр электросвязи 2 1
ЧВВМУ - Училище им. Нахимова - Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова 1 1
ЦТК ВОЛС.Эксперт 1 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 28 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 576 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 400 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 52 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 127 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 8 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 58 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 28 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 3
CSTB Telecom & Media 58 2
Связь-Экспокомм 113 2
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Ленинская премия 10 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
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