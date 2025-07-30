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Международная академия связи МАС
УПОМИНАНИЯ
Международная академия связи и организации, системы, технологии, персоны:
|Оситис Анастасия 11 3
|Путин Владимир 3276 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Массух Илья 235 2
|Минниханов Рустам 118 2
|Слизень Виталий 243 2
|Коротков Андрей 85 2
|Розинова Раиса 14 2
|Гончарук Алексей 25 2
|Варакин Леонид 3 2
|Орловский Виктор 393 2
|Бокова Людмила 82 1
|Касперская Наталья 299 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Соколов Алексей 134 1
|Носков Константин 237 1
|Нуралиев Борис 292 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Генс Георгий 76 1
|Иванов Александр 103 1
|Солодухин Константин 119 1
|Дырмовский Дмитрий 140 1
|Пущаков Сергей 10 1
|Лашин Ренат 77 1
|Шохин Александр 34 1
|Кудрявцев Максим 41 1
|Чернякова Елена 29 1
|Новиков Павел 103 1
|Паршин Константин 63 1
|Мигранов Салават 9 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Хилов Павел 16 1
|Василенко Евгения 23 1
|Киселев Александр 114 1
|Ломоносов Александр 25 1
|Коновалов Александр 13 1
|Михайлов Александр 41 1
|Старовойтов Александр 13 1
|Сысоев Александр 42 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 91 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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