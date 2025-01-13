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Все категории 166143
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Татарский язык



13.01.2025 Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд 1
24.09.2024 Операционную систему «Альт» на татарском языке представили в Казани 1
10.09.2024 «Базальт СПО» и «Белем.ру» заключили соглашение о сотрудничестве 1
23.05.2017 «МойОфис Стандартный» локализован на татарский язык 1
24.04.2017 Компания «Открытая Мобильная Платформа» выпустила первую мобильную операционную систему на татарском языке 1
14.03.2013 Windows 8 стала доступна на татарском языке 1
05.02.2013 Татарстан объявил об открытии государственной онлайн-школы татарского языка 1
08.06.2012 В Минсвязи Татарстана поступают просьбы жителей о возможности отправления SMS на татарском языке 1
30.06.2011 Windows 7 и Microsoft Office 2010 перевели на татарский язык 1
27.08.2010 «Билайн» предоставил жителям Татарстана комплексное обслуживание на татарском языке 1
09.07.2009 Microsoft и Правительство Татарстана обсудили перспективы сотрудничества 1
07.09.2007 Международная конференция в Татарстане: развитие ИКТ и информатизации 1
05.09.2007 Microsoft выпустила Windows Vista и Office 2007 на татарском языке 1
26.06.2006 Windows XP локализовали на татарский язык 1
29.08.2005 Linux локализовали на татарский язык 1
28.01.2005 Windows переведут на татарский 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Татарский язык и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 8
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
МегаФон 8804 1
Cisco Systems 5114 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 92 1
Yandex - Яндекс 7339 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Международная академия связи - МАС 41 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
Microsoft Windows 15656 6
Microsoft Windows XP 2399 5
Microsoft Office 3734 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 4
Microsoft Office 2007 238 4
Microsoft Windows 7 1979 3
Linux OS 9936 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Microsoft Office 2010 142 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Google Android 13994 1
Linux KDE Plasma 225 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Apache OpenOffice 472 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 199 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 22 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 30 1
Обращения граждан 227 1
Microsoft Office Communications Server 60 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа 6 1
Минниханов Рустам 118 5
Прянишников Николай 292 3
Фазылзянов Фарит 30 2
Крынина Евгения 16 2
Семенихин Кирилл 18 1
Никифоров Николай 1136 1
Эйгес Павел 97 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Плесконос Дмитрий 33 1
Валеев Наиль 1 1
Валеева Зиля 1 1
Гильмуллин Ринат 1 1
Загидуллов Марат 3 1
Беседа Дария 1 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 16
Россия - РФ - Российская федерация 144195 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СФО - Республика Тыва 304 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 238 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Английский язык 6634 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Филология - Philology 6 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 120 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Известия ИД 624 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
EF Education First - ИФ Эдьюкейшн Фест 3 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 80 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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