Татарский язык
Татарский язык и организации, системы, технологии, персоны:
|Минниханов Рустам 118 5
|Прянишников Николай 292 3
|Фазылзянов Фарит 30 2
|Крынина Евгения 16 2
|Семенихин Кирилл 18 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Эйгес Павел 97 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Плесконос Дмитрий 33 1
|Валеев Наиль 1 1
|Валеева Зиля 1 1
|Гильмуллин Ринат 1 1
|Загидуллов Марат 3 1
|Беседа Дария 1 1
|Известия ИД 624 1
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 2
|Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
|EF Education First - ИФ Эдьюкейшн Фест 3 1
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