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Никифоров Николай


13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
20.08.2021 Главе Минцифры впервые в истории понадобился шофер с допуском к гостайне уровня «совершенно секретно» 1
11.08.2021 Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 3
30.06.2021 Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь 1
30.04.2021 Конец «марочной войны»: Путин передал главного в стране издателя марок «Почте России» 1
16.04.2021 Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства 2
13.04.2021 Замглавы Минцифры по информационной безопасности назначен генерал-лейтенант с многолетним военным стажем 1
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС 1
27.01.2021 «Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер 1
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 1
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
10.12.2020 Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю 1
08.12.2020 Счетная палата нашла у Минцифры нарушения при подключении школ и больниц к интернету. Минцифры отбивается 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 1
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 1
07.10.2020 Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 2
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями 1
11.09.2020 Минкомсвязи официально переименовано 1
08.09.2020 Корневой ИТ-системе электронного правительства грозит реформа 1
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи 2
24.07.2020 Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1
08.07.2020 Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней 12
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 4
30.04.2020 У министра связи отбирают одного заместителя 2
16.04.2020 Экс-замминистра связи может стать президентом «Билайна» 1
08.04.2020 Ветеран Минкомсвязи стал заместителем министра 1
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
13.03.2020 Экс-министр связи может перейти в «Почту России» 2
28.02.2020 Управлять «Цифровой экономикой» назначены три новых топ-чиновника 1
20.02.2020 «Цифровая экономика» при Носкове оставила ИТ-бизнес без 26 миллиардов 1
10.02.2020 Украина осталась без таксофонов 1
05.02.2020 Минкомсвязи придется заплатить «Ростелекому» 314 миллионов по долгам прежнего министра 1
04.02.2020 Мишустин реанимировал старинную идею Медведева о цифровых замминистрах 1
02.02.2020 Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 2

Публикаций - 1126, упоминаний - 2180

Никифоров Николай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 289
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 112
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 100
Ростех - Ростехнологии 2230 48
Microsoft Corporation 10997 45
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 44
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 35
VK - Mail.ru Group 2482 26
Yandex - Яндекс 4098 24
Google LLC 7124 20
3726 20
Восход ФГБУ НИИ 365 18
АйТи 748 17
IBM 3524 17
Startobaza - Стартобаза 33 16
Samsung Electronics 5627 14
Ростелеком Связьинвест 692 13
SAP SE 3207 13
Telegram Group 702 13
Huawei 2723 13
NVision Group - Энвижн Груп 544 13
АФК Система ПАО 990 12
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 12
Yota - Скартел 623 12
Новые облачные технологии (НОТ) 227 11
Facebook 3764 11
Acronis - Акронис 363 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 11
Микрон - Micron 365 11
Энлаин - Энлайн - Nline 13 10
Twitter 2204 10
Автодория 37 10
Jolla - Sailfish Holding 58 9
Nokia Corporation 2404 9
Антарес 25 8
Ланит ГК 1154 8
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 8
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 8
InfoWatch - Инфовотч 600 8
Rambler Group - Рамблер ГК 483 8
Почта России ПАО 1570 60
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 16
Почта Банк 289 11
Газпромбанк - ГПБ 692 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 5
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 4
LinkedIn 520 4
РВК - Российская венчурная компания 476 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 3
Сотка Высоток 4 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
Ак Барс Банк 173 3
eBay Inc 526 3
Вертолеты России 114 3
Царицын капитал 22 3
Интер РАО ПАО 158 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
Visa International 1343 3
Альфа-Банк 1122 3
Развитие Иннополиса 3 3
Газпром ПАО 518 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Audi 129 3
Аэрофлот 492 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Роснефть НК 367 2
Россети ПАО 168 2
Технопарк-Мордовия 11 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 419
Правительство РФ 2198 112
Президент Российской Федерации 1439 82
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 69
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 69
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 66
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 63
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 51
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 42
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 41
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 41
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 34
Администрация Президента РФ 267 33
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 32
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 32
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 28
Счётная палата РФ 459 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 25
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 17
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 15
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 12
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 11
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 10
Федеральное казначейство России 766 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 10
Федеральное собрание Российской Федерации 79 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 9
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 21
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 8
Единая Россия - Политическая партия 171 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
Руссофт - Russoft 250 5
ЛДПР 68 5
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
Союз машиностроителей России 26 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 44
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 28
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 24
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 16
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 15
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 15
УУС - Универсальные услуги связи 29 13
3G - Стандарт мобильной связи 3699 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 10
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 5
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 79 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 35
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 25
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 17
Google Android 10750 16
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 12
Apple iOS 5741 11
Linux OS 4236 11
Новые облачные технологии - МойОфис 311 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 9
WhatsApp Messenger 654 7
Tizen OS - Linux 215 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 7
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
AWS - Amazon Web Services 568 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 5
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 5
Linux MeeGo Core Software Platform 236 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 5
Microsoft Windows 10 6602 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
Rakuten Viber 429 4
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 4
Microsoft Azure 1171 4
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 4
Microsoft Windows 7 1662 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
Apple - App Store 2198 3
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Snapchat 89 3
СПАРК-Интерфакс 104 3
Медведев Дмитрий 1433 102
Путин Владимир 1820 100
Носков Константин 201 67
Дворкович Аркадий 169 44
Щеголев Игорь 676 41
Калугин Сергей 162 39
Сурков Владислав 59 31
Волин Алексей 113 28
Шадаев Максут 384 27
Пак Олег 90 26
Соколов Алексей 121 24
Козырев Алексей 270 23
Жаров Александр 165 22
Страшнов Дмитрий 109 22
Акимов Максим 167 21
Кисляков Евгений 83 21
Иванов Олег 124 20
Исмаилов Рашид 47 19
Рейман Леонид 407 19
Никифорова Светлана 33 18
Евраев Михаил 222 18
Осеевский Михаил 221 17
Мишустин Михаил 302 17
Войтенко Олег 24 16
Паршин Максим 141 15
Яровая Ирина 63 14
Черненко Андрей 37 12
Шмулевич Марк 79 11
Духовницкий Олег 91 11
Массух Илья 192 10
Бокова Людмила 80 10
Мамонов Михаил 24 9
Волож Аркадий 181 9
Ройтман Евгений 34 9
Свердлов Денис 163 9
Рубанов Владимир 61 8
Качанов Олег 58 8
Касперская Наталья 197 8
Голомолзин Анатолий 52 8
Шувалов Игорь 64 8
Россия - Российская федерация - РФ 57124 854
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 211
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 171
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 77
Россия - ПФО - Казань 1507 70
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 53
Россия - Республика Крым 625 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 33
Россия - Иннополис 292 30
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 29
Украина 3344 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 28
Беларусь - Белоруссия 2079 23
Индия - Республика 2156 22
Россия - Севастополь 419 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 21
Казахстан - Республика 2618 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 12
Россия - СФО - Новосибирск 1954 12
Франция - Французская Республика 2109 12
Россия - Костромская область 228 11
Россия - Самарская область 557 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 10
Россия - Магадан 134 10
Россия - Магаданская область 228 10
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 10
Россия - Тюменская область 581 9
Россия - Краснодарский край 913 9
Россия - Архангельская область 329 9
Бразилия - Федеративная Республика 1120 9
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 8
Россия - Якутск 246 8
Германия - Федеративная Республика 3606 8
Россия - Новосибирская область 810 8
Армения - Республика 684 8
Россия - Сахалинская область 432 8
Россия - Свердловская область 804 7
Россия - Нижегородская область 736 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 60
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 39
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 36
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 23
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 15
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 14
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 14
Антитеррор 62 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 13
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 12
Информационное общество - Государственная программа 282 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 10
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 9
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Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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