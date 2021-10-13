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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Никифоров Николай
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1126, упоминаний - 2180
Никифоров Николай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 102
|Путин Владимир 1820 100
|Носков Константин 201 67
|Дворкович Аркадий 169 44
|Щеголев Игорь 676 41
|Калугин Сергей 162 39
|Сурков Владислав 59 31
|Волин Алексей 113 28
|Шадаев Максут 384 27
|Пак Олег 90 26
|Соколов Алексей 121 24
|Козырев Алексей 270 23
|Жаров Александр 165 22
|Страшнов Дмитрий 109 22
|Акимов Максим 167 21
|Кисляков Евгений 83 21
|Иванов Олег 124 20
|Исмаилов Рашид 47 19
|Рейман Леонид 407 19
|Никифорова Светлана 33 18
|Евраев Михаил 222 18
|Осеевский Михаил 221 17
|Мишустин Михаил 302 17
|Войтенко Олег 24 16
|Паршин Максим 141 15
|Яровая Ирина 63 14
|Черненко Андрей 37 12
|Шмулевич Марк 79 11
|Духовницкий Олег 91 11
|Массух Илья 192 10
|Бокова Людмила 80 10
|Мамонов Михаил 24 9
|Волож Аркадий 181 9
|Ройтман Евгений 34 9
|Свердлов Денис 163 9
|Рубанов Владимир 61 8
|Качанов Олег 58 8
|Касперская Наталья 197 8
|Голомолзин Анатолий 52 8
|Шувалов Игорь 64 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754969, в очереди разбора - 658659.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754969, в очереди разбора - 658659.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru