Никифоров Николай

Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней Развод Николая Никифорова Светлана Никифорова, известная как супруга бывшего министра связи России и

Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео Инвестиции в авиацию На канале в Instagram бывшего руководителя Минкомсвязи Николая Никифорова появилось видео летных испытаний композитного сельскохозяйственного самоле

«Ростех» получил треть ИТ-компании экс-министра связи Никифорова го облика Иннополиса. Никифоров получил ее 50% долю в 2017 г. через «Развитие Иннополиса». Вместе с Николаем Никифоровым бизнесом занимается и его жена, Светлана Никифорова. В апреле 2018 г. CN

Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома» вых коммуникаций Константин Носков и его предшественник Николай Никифоров. Константин Носков сменил Николая Никифорова на посту министра связи в мае 2018 г. После этого никаких государственных

Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот МГц) для технологии LTE. Денис Свердлов до перехода в Минкомсвязи как раз возглавлял «Скартел», а с Николаем Никифоровым он познакомился в 2010 г., когда тот был министром связи Татарстана. Тог

Пока Николай Никифоров руководит Минкомсвязи, доход его супруги вырос в 53 раза ия Президента опубликовали декларации о доходов своих руководителей за 2017 г. Доход министра связи Николая Никифорова составил 5,8 млн руб., практически не изменившись по сравнению с 2016 г. А

Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и генеральный директор компании «Норильский Никель» Владимир Потанин провели торжественное открытие волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Норильске. Новая линия, протяженн

Россия и Китай обсудили проект подводного магистрального кабеля вдоль арктического побережья России всего, государственное управление, здравоохранение, образование, «умный город».Важной темой встречи Николая Никифорова и Мяо Вэя стало также обсуждение проектов в сфере телекоммуникаций. Китайс

Минкомсвязи представило Владимиру Путину программу «Цифровая экономика» Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров в рамках заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам представил Владимиру Путину разработанную министерством программу «Цифровая эконом

Николай Никифоров: Для развития ИТ-экспорта отрасль должна получать целевые займы на льготных условиях Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров обсудил с представителями российской отрасли информационных технологий (ИТ) перспективы развития на зарубежных рынках и набор мер государственной поддержки, который необходим

Минкомсвязи: Четверть базовых станций мобильной связи в России уже работает в стандарте LTE Российская делегация во главе с министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николаем Никифоровым приняла участие во Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress,

Николаю Никифорову готовят замену: кто будет новым министром связи Возможная отставка Николая Никифорова Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров может уйти в отста

Министры связи России и Ирана обсудили сотрудничество в ИТ-сфере и торгово-экономических связей», — сказал глава Минкомсвязи России. Махмуд Ваэзи принял предложение Николая Никифорова о сотрудничестве по демонополизации программного обеспечения, а также гото

Диссертация министра связи важна для науки, несмотря на плагиат спасена Диссертационный совет, рассмотревший 22 июня 2016 г. заявление о лишении главы Минкомсвязи Николая Никифорова ученой степени, не нашел для этого оснований. Заявление о лишении министра

Николай Никифоров провел заседание Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи государств-участников СНГ по информатизации при РСС, приуроченное к 25-летию со дня образования РСС. Заседание прошло под председательством министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова при участии руководителей администраций связи Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Словении, Таджикистана и Афганистана, а также представителей В

Николай Никифоров выступил на Расширенном совещании Россвязи Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров 12 мая выступил на Расширенном совещании подведомственного органа министерства — Федерального агентства связи (Россвязь). Расширенное совещание по итогам деятельности за 2015

Глава Минкомсвязи: Вместе с ФАС будем ловить госзаказчиков, предпочитающих закупать иностранное ПО В ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров доложил Президенту РФ о реализуемых ведомством мерах поддержки и продвижения российского программного обеспечения (ПО). Владимир Путин отметил, что в рамках реализации отрасле

Россия и Беларусь обсудили взаимодействие в области координации спутниковых сетей, телекоммуникаций и ПО Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел рабочую встречу с министром связи и информатизации Республики Беларусь Сергеем Попковым. Главной темой встречи стал вопрос дальнейшего развития двустороннего сотрудниче

Николай Никифоров: Государству и отраслевому сообществу нужно сделать все, чтобы рост интернет-экономики продолжился Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в работе форума «Интернет-экономика 2015». Глава Минкомсвязи напомнил о крупнейших инфраструктурных проектах государства, направленных на развитие интернет-экон

Николай Никифоров обсудил развитие ИКТ с министром связи и ИТ Ирана Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров совершил рабочий визит в Исламскую Республику Иран, где встретился с министром связи и информационных технологий Ирана Махмудом Ваэзи. В ходе встречи обсуждались вопросы двухс

Николай Никифоров: «В виртуальной сфере необходимо добиться соблюдения законодательства, которое действует в обычной жизни» Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров дал старт крупной профессиональной конференции «Тенденции развития преступлений в области высоких технологий». Глава министерства выступил с приветственным словом, прокомменти

Николай Никифоров: Наши стратегические цели в части ИКТ совпадают с задачами устойчивого развития, поставленными ООН Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в 12-м заседании совместной комиссии Международного союза электросвязи (МСЭ) и Организации объединенных наций (ЮНЕСКО) по широкополосному доступу (ШПД) в целях

Николай Никифоров обсудил вопросы информационной безопасности с членом Госсовета КНР Сун Даханем Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров встретился с руководителем Канцелярии по делам законодательства Госсовета Китайской Народной Республики (КНР) Сун Даханем. Во встрече также приняли участие первый секретарь По

Николай Никифоров принял участие в обсуждении вопросов региональной информатизации на ИТ-форуме БРИКС и ШОС Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в обсуждении вопросов развития региональной информатизации в рамках панельной дискуссии «Умный регион — удобный регион в информационном государстве», которая со

Николай Никифоров вручил коллективу «Ланит» благодарность президента РФ, а Игорю Дуброво — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени первому вице-президенту, генеральному директору компании «Ланит» Игорю Дуброво, а коллективу «Ланит» — благодарно

Россия и Аргентина подписали меморандум о снижении цен на роуминг Состоялась официальная встреча министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова с министром федерального планирования, государственных инвестиций и услуг

В поисках национальной ОС: Глава Минкомсвязи познакомился с OS Sailfish авать его в России. Фото смартфона Jolla с запущенными Android-приложениями «Яндекса» из инстаграма Николая Никифорова В официальном сообщении Минкомсвязи говорится, что на рабочей группе с рук

Николай Никифоров продолжил обсуждение с ИТ-индустрией ОС с открытым кодом Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел третье заседание рабочей группы по клиентским операционным системам при Экспертном совете Минкомсвязи России по развитию отрасли информационных технологий (ИТ). На засе

Глава Минкомсвязи России провел урок информатики в костромской школе Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел урок информатики в школе в деревне Михайловское Костромской области. Министр рассказал школьникам о том, что их деревня стала первой, куда дошел интернет в рамках масшт

Государство выделит целевые гранты для миграции на свободное ПО Министерство связи планирует оказывать финансовую поддержку миграции российских госорганов на свободное ПО. О планах предоставлять гранты на эти цели глава ведомства Николай Никифоров рассказал на конференции разработчиков свободной СУБД PostgreSQL. «Мы будем поддерживать грантами НИР (научно-исследовательские работы - прим. CNews), которые позволят осущест

Концепция изменилась: Глава Минкомсвязи предложил разработчикам отечественной ОС объединяться явление министр сделал на конференции OS Day, посвященной разработке операционных систем. По словам Николая Никифорова, «все участники рынка соглашаются, что бессмысленно сегодня начинать разра

«Фонд поддержки отечественного ПО» лишился второго потенциального источника финансирования ПО». НДС, который мог бы отчисляться от продажи лицензионных программных продуктов, рассматривался Николаем Никифоровым как возможный источник финансирования такого фонда. Чтобы наполнить «Фон

Всемирная олимпиада роботов впервые прошла в России Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в форуме инноваций «Дни робототехники в городе Сочи». В рамках визита глава Минкомсвязи посетил финал Всемирной олимпиады по робототехнике (World Robot Olympiad

В Facebook появился фальшивый аккаунт министра связи Николая Никифорова Аккаунт Николая Никифорова в соцсети Facebook, созданный в 2011 г. и с тех пор не обновлявшийся, сегодня стал проявлять признаки жизни – добавлять друзей, публиковать фотографии и сообщения. Кроме того

Николай Никифоров поздравил 10-миллионного пользователя Единого портала госуслуг Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров в режиме видеоконференции поздравил жителя Барнаула Владимира Саклакова, который стал 10-миллионным зарегистрированным пользователем Единого портала государственных услуг. «10

Министр связи убеждал сотовых операторов поднять цены на 4G ь, но я считаю, что это должно стоить дороже, - передает агентство «Интерфкас» слова министра связи Николая Никифорова на заседании комиссии по телекоммуникациям Российского союза промышленнико

Путин одобрил идею Минкомсвязи о сборе «на создание отечественного ПО» Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым поддержал замысел особого сбора, которым будут облагаться продажи в Росс

Количество перенесенных мобильных номеров превысило 500 тыс. Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров принял участие в заседании Правительства Российской Федерации, в ходе которого доложил о результатах внедрения услуги по переносимости абонентских номеров (MNP). Как сообщил м