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Никифоров Николай

СОБЫТИЯ


10.03.2021 Игорь Никифоров о DevSecOps как культуре и образе мышления – «Внедрение идей DevSecOps непростая задача, но они того стоят»
08.07.2020 Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней

Развод Николая Никифорова Светлана Никифорова, известная как супруга бывшего министра связи России и
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео

Инвестиции в авиацию На канале в Instagram бывшего руководителя Минкомсвязи Николая Никифорова появилось видео летных испытаний композитного сельскохозяйственного самоле
13.09.2019 «Ростех» получил треть ИТ-компании экс-министра связи Никифорова

го облика Иннополиса. Никифоров получил ее 50% долю в 2017 г. через «Развитие Иннополиса». Вместе с Николаем Никифоровым бизнесом занимается и его жена, Светлана Никифорова. В апреле 2018 г. CN
02.11.2018 Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома»

вых коммуникаций Константин Носков и его предшественник Николай Никифоров. Константин Носков сменил Николая Никифорова на посту министра связи в мае 2018 г. После этого никаких государственных

15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот

МГц) для технологии LTE. Денис Свердлов до перехода в Минкомсвязи как раз возглавлял «Скартел», а с Николаем Никифоровым он познакомился в 2010 г., когда тот был министром связи Татарстана. Тог
16.04.2018 Пока Николай Никифоров руководит Минкомсвязи, доход его супруги вырос в 53 раза

ия Президента опубликовали декларации о доходов своих руководителей за 2017 г. Доход министра связи Николая Никифорова составил 5,8 млн руб., практически не изменившись по сравнению с 2016 г. А
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и генеральный директор компании «Норильский Никель» Владимир Потанин провели торжественное открытие волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Норильске. Новая линия, протяженн
28.07.2017 Россия и Китай обсудили проект подводного магистрального кабеля вдоль арктического побережья России

всего, государственное управление, здравоохранение, образование, «умный город».Важной темой встречи Николая Никифорова и Мяо Вэя стало также обсуждение проектов в сфере телекоммуникаций. Китайс
06.07.2017 Минкомсвязи представило Владимиру Путину программу «Цифровая экономика»

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров в рамках заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам представил Владимиру Путину разработанную министерством программу «Цифровая эконом
22.03.2017 Николай Никифоров: Для развития ИТ-экспорта отрасль должна получать целевые займы на льготных условиях

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров обсудил с представителями российской отрасли информационных технологий (ИТ) перспективы развития на зарубежных рынках и набор мер государственной поддержки, который необходим

01.03.2017 Минкомсвязи: Четверть базовых станций мобильной связи в России уже работает в стандарте LTE

Российская делегация во главе с министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николаем Никифоровым приняла участие во Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress,
03.10.2016 Николаю Никифорову готовят замену: кто будет новым министром связи

Возможная отставка Николая Никифорова Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров может уйти в отста
28.07.2016 Министры связи России и Ирана обсудили сотрудничество в ИТ-сфере

и торгово-экономических связей», — сказал глава Минкомсвязи России. Махмуд Ваэзи принял предложение Николая Никифорова о сотрудничестве по демонополизации программного обеспечения, а также гото
22.06.2016 Диссертация министра связи важна для науки, несмотря на плагиат

спасена Диссертационный совет, рассмотревший 22 июня 2016 г. заявление о лишении главы Минкомсвязи Николая Никифорова ученой степени, не нашел для этого оснований. Заявление о лишении министра
25.05.2016 Николай Никифоров провел заседание Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи

государств-участников СНГ по информатизации при РСС, приуроченное к 25-летию со дня образования РСС. Заседание прошло под председательством министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова при участии руководителей администраций связи Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Словении, Таджикистана и Афганистана, а также представителей В
12.05.2016 Николай Никифоров выступил на Расширенном совещании Россвязи

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров 12 мая выступил на Расширенном совещании подведомственного органа министерства — Федерального агентства связи (Россвязь). Расширенное совещание по итогам деятельности за 2015

31.03.2016 Глава Минкомсвязи: Вместе с ФАС будем ловить госзаказчиков, предпочитающих закупать иностранное ПО

В ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров доложил Президенту РФ о реализуемых ведомством мерах поддержки и продвижения российского программного обеспечения (ПО). Владимир Путин отметил, что в рамках реализации отрасле
14.03.2016 Россия и Беларусь обсудили взаимодействие в области координации спутниковых сетей, телекоммуникаций и ПО

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел рабочую встречу с министром связи и информатизации Республики Беларусь Сергеем Попковым. Главной темой встречи стал вопрос дальнейшего развития двустороннего сотрудниче
22.12.2015 Николай Никифоров: Государству и отраслевому сообществу нужно сделать все, чтобы рост интернет-экономики продолжился

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в работе форума «Интернет-экономика 2015». Глава Минкомсвязи напомнил о крупнейших инфраструктурных проектах государства, направленных на развитие интернет-экон
26.10.2015 Николай Никифоров обсудил развитие ИКТ с министром связи и ИТ Ирана

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров совершил рабочий визит в Исламскую Республику Иран, где встретился с министром связи и информационных технологий Ирана Махмудом Ваэзи. В ходе встречи обсуждались вопросы двухс
15.10.2015 Николай Никифоров: «В виртуальной сфере необходимо добиться соблюдения законодательства, которое действует в обычной жизни»

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров дал старт крупной профессиональной конференции «Тенденции развития преступлений в области высоких технологий». Глава министерства выступил с приветственным словом, прокомменти
28.09.2015 Николай Никифоров: Наши стратегические цели в части ИКТ совпадают с задачами устойчивого развития, поставленными ООН

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в 12-м заседании совместной комиссии Международного союза электросвязи (МСЭ) и Организации объединенных наций (ЮНЕСКО) по широкополосному доступу (ШПД) в целях

23.09.2015 Николай Никифоров обсудил вопросы информационной безопасности с членом Госсовета КНР Сун Даханем

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров встретился с руководителем Канцелярии по делам законодательства Госсовета Китайской Народной Республики (КНР) Сун Даханем. Во встрече также приняли участие первый секретарь По
07.07.2015 Николай Никифоров принял участие в обсуждении вопросов региональной информатизации на ИТ-форуме БРИКС и ШОС

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в обсуждении вопросов развития региональной информатизации в рамках панельной дискуссии «Умный регион — удобный регион в информационном государстве», которая со
28.04.2015 Николай Никифоров вручил коллективу «Ланит» благодарность президента РФ, а Игорю Дуброво — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени первому вице-президенту, генеральному директору компании «Ланит» Игорю Дуброво, а коллективу «Ланит» — благодарно
22.04.2015 Россия и Аргентина подписали меморандум о снижении цен на роуминг

Состоялась официальная встреча министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова с министром федерального планирования, государственных инвестиций и услуг

18.02.2015 В поисках национальной ОС: Глава Минкомсвязи познакомился с OS Sailfish

авать его в России. Фото смартфона Jolla с запущенными Android-приложениями «Яндекса» из инстаграма Николая Никифорова В официальном сообщении Минкомсвязи говорится, что на рабочей группе с рук
18.02.2015 Николай Никифоров продолжил обсуждение с ИТ-индустрией ОС с открытым кодом

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел третье заседание рабочей группы по клиентским операционным системам при Экспертном совете Минкомсвязи России по развитию отрасли информационных технологий (ИТ). На засе
17.02.2015 Глава Минкомсвязи России провел урок информатики в костромской школе

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел урок информатики в школе в деревне Михайловское Костромской области. Министр рассказал школьникам о том, что их деревня стала первой, куда дошел интернет в рамках масшт
06.02.2015 Государство выделит целевые гранты для миграции на свободное ПО

Министерство связи планирует оказывать финансовую поддержку миграции российских госорганов на свободное ПО. О планах предоставлять гранты на эти цели глава ведомства Николай Никифоров рассказал на конференции разработчиков свободной СУБД PostgreSQL. «Мы будем поддерживать грантами НИР (научно-исследовательские работы - прим. CNews), которые позволят осущест
12.12.2014 Концепция изменилась: Глава Минкомсвязи предложил разработчикам отечественной ОС объединяться

явление министр сделал на конференции OS Day, посвященной разработке операционных систем. По словам Николая Никифорова, «все участники рынка соглашаются, что бессмысленно сегодня начинать разра
04.12.2014 «Фонд поддержки отечественного ПО» лишился второго потенциального источника финансирования

ПО». НДС, который мог бы отчисляться от продажи лицензионных программных продуктов, рассматривался Николаем Никифоровым как возможный источник финансирования такого фонда. Чтобы наполнить «Фон
24.11.2014 Всемирная олимпиада роботов впервые прошла в России

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в форуме инноваций «Дни робототехники в городе Сочи». В рамках визита глава Минкомсвязи посетил финал Всемирной олимпиады по робототехнике (World Robot Olympiad
30.10.2014 В Facebook появился фальшивый аккаунт министра связи Николая Никифорова

Аккаунт Николая Никифорова в соцсети Facebook, созданный в 2011 г. и с тех пор не обновлявшийся, сегодня стал проявлять признаки жизни – добавлять друзей, публиковать фотографии и сообщения. Кроме того
13.10.2014 Николай Никифоров поздравил 10-миллионного пользователя Единого портала госуслуг

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров в режиме видеоконференции поздравил жителя Барнаула Владимира Саклакова, который стал 10-миллионным зарегистрированным пользователем Единого портала государственных услуг. «10
03.10.2014 Министр связи убеждал сотовых операторов поднять цены на 4G

ь, но я считаю, что это должно стоить дороже, - передает агентство «Интерфкас» слова министра связи Николая Никифорова на заседании комиссии по телекоммуникациям Российского союза промышленнико
24.09.2014 Путин одобрил идею Минкомсвязи о сборе «на создание отечественного ПО»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым поддержал замысел особого сбора, которым будут облагаться продажи в Росс
22.08.2014 Количество перенесенных мобильных номеров превысило 500 тыс.

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров принял участие в заседании Правительства Российской Федерации, в ходе которого доложил о результатах внедрения услуги по переносимости абонентских номеров (MNP). Как сообщил м
16.07.2014 Николай Никифоров был переизбран председателем совета глав Администраций связи Регионального содружества в области связи

ий связи (АС) Регионального содружества в области связи и 20-м заседании Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров был переизбран председателем совета глав АС РСС. По результатам единогласного голосования глава Минкомсвязи России продолжит исполнять обязанности председателя совета глав АС


Публикаций - 1138, упоминаний - 1334

Никифоров Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 292
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 115
МегаФон 10742 106
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 105
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 79
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 70
X Corp - Twitter 2938 66
Yandex - Яндекс 9216 51
Восход ФГБУ НИИ 721 51
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 49
Microsoft Corporation 25775 46
9594 43
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 30
NVision Group - Энвижн Груп 699 28
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 28
Startobaza - Стартобаза 38 27
Google LLC 12690 27
Meta Platforms - Facebook 4621 27
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 27
VK - Mail.ru Group 3602 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 25
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 24
Huawei 4677 24
Acronis - Акронис 489 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 22
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 21
Oracle Corporation 7074 21
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 19
Apple Inc 13156 19
АйТи 1519 18
БАРС Груп 579 18
Системы документооборота 522 17
Автодория 44 16
СИНХ - Таттелеком 229 16
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 16
Intel Corporation 12811 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
Крок - Croc 1964 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Почта России ПАО 2370 128
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 51
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 43
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
ВТБ - Почта Банк 514 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
Россети Ленэнерго 1699 11
Альфа-Банк 1979 11
Альфа-Групп 745 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Газпром ПАО 1493 10
Ак Барс Банк 283 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
Visa International 1993 9
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 8
РВК - Российская венчурная компания 571 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 7
Garsdale Services 39 7
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 7
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 6
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 6
Евросеть 1421 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 5
Runa Capital 158 5
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eBay Inc 1640 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 248
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 29
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LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 4
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РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 4
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МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
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МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
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НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
Профсоюз работников связи России 9 3
ГосИнформСистемы 160 3
Диссернет - Вольное сетевое сообщество 3 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
Демократическая политическая партия США 122 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
Международная академия связи - МАС 46 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 347
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 221
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 167
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 155
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 134
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 120
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 118
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 87
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 85
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 85
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 80
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 79
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 78
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 74
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 72
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 71
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 71
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 67
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 64
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 64
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 61
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 57
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 57
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 55
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 55
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 53
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 50
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 49
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 49
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 48
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 46
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 45
УУС - Универсальные услуги связи 329 44
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 43
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 42
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 42
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 39
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 38
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 37
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 207
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 128
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 42
Microsoft Windows 2000 8678 33
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 28
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 26
Linux OS 11533 25
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 21
Apple iPhone 6 4861 20
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 20
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 17
Google Android 15244 16
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 16
Microsoft Windows 16882 14
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 13
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 13
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 13
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 12
Apple iOS 8583 12
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 11
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 11
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 11
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 10
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 10
Apple iPad 4012 10
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 9
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 9
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 8
Медведев Дмитрий 1665 245
Путин Владимир 3454 184
Щеголев Игорь 699 119
Носков Константин 241 75
Козырев Алексей 328 57
Свердлов Денис 201 53
Дворкович Аркадий 216 49
Калугин Сергей 169 48
Волин Алексей 122 44
Шадаев Максут 1210 44
Рейман Леонид 1065 43
Пак Олег 112 42
Шмулевич Марк 90 41
Страшнов Дмитрий 111 40
Попов Алексей 339 37
Массух Илья 239 35
Сурков Владислав 73 35
Жаров Александр 183 35
Евраев Михаил 266 34
Никифорова Светлана 34 30
Соколов Алексей 137 27
Исмаилов Рашид 65 24
Мардер Наум 116 24
Акимов Максим 192 24
Сапельников Сергей 109 23
Мишустин Михаил 787 22
Кисляков Евгений 93 22
Гаттаров Руслан 144 21
Иванов Олег 153 21
Духовницкий Олег 91 20
Минниханов Рустам 122 20
Ермолаев Артем 379 20
Шайхутдинов Роман 116 19
Собянин Сергей 538 19
Федулов Владислав 86 18
Якубов Тимур 19 18
Осеевский Михаил 350 18
Провоторов Александр 158 17
Войтенко Олег 27 17
Яровая Ирина 72 16
Россия - РФ - Российская федерация 166168 978
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 275
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 187
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 103
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 89
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 87
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 65
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 63
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 46
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 43
Европа 24964 37
Россия - ЮФО - Севастополь 613 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Украина 7928 34
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 31
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 26
Россия - ПФО - Самарская область 1577 25
Беларусь - Белоруссия 6289 24
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 21
Индия - Bharat 5870 21
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 20
Франция - Французская Республика 8177 19
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 18
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 18
Россия - УФО - Тюменская область 1365 17
Россия - ПФО - Пензенская область 637 17
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 17
Казахстан - Республика 6048 17
Швеция - Королевство 3782 17
Бразилия - Федеративная Республика 2520 17
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Земля - планета Солнечной системы 10865 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 16
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 15
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 833
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 168
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 163
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 160
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 137
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 116
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 116
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 107
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 105
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 91
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 89
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 88
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 76
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 72
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 71
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 68
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 61
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 60
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 58
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 51
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 50
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 48
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 44
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 43
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 41
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 40
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 40
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 40
Паспорт - Паспортные данные 2848 40
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 40
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 39
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 36
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 35
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 35
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 34
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 34
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 33
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 32
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 63
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 29
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 23
РИА Новости 1033 14
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 13
РОИ - Российская общественная инициатива 85 13
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 11
TAdviser - Центр выбора технологий 468 11
Ведомости 1466 11
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 6
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 6
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 5
Казанский Портал - e-Kazan.ru 5 5
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 4
CNews Журнал 167 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 3
За Телеком - telegram-канал 42 3
Известия ИД 770 3
Forbes - Форбс 1002 3
Wikipedia - Википедия 650 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
NYT - The New York Times 1100 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
Wired - Издание 276 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Госрасходы - портал 70 2
Радио России - радиостанция 49 2
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 2
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 2
АиФ - Аргументы и факты 52 2
WikiLeaks 120 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
The Bell - Издание 42 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 62
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 42
IDC - International Data Corporation 4975 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
Рустелеком ТК 305 4
Gartner - Гартнер 3658 4
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
MForum Analytics 20 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Mobile Research Group 87 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 14
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 12
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 10
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 10
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 10
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 8
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 8
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
РАН - Российская академия наук 2122 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 2
КФУ - НИИ ММ - Институт математики и механики имени Н.И.Лобачевского - НИИММ - Научно-исследовательский институт математики и механики имени Н.Г. Чеботарёва 3 2
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
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