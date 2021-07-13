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Страшнов Дмитрий


13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 2
07.08.2020 В «Почте России» новый ИТ-директор взамен арестованного 1
13.03.2020 Экс-министр связи может перейти в «Почту России» 2
22.01.2020 Экс-ответственный за ИТ и телеком возглавит «Почту России» 5
20.09.2019 Как «цифра» преобразует инфраструктуру и эффективность бизнеса 2
08.02.2019 Продажами в МТС займется замгендиректора «Почты России» 5
18.01.2019 Глава «Почты России» купил квартиру за миллиард 3
22.06.2018 «Почте России» запретили увольнять сотрудников и сокращать отделения 1
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 2
19.04.2018 ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный провал? Скриншоты 1
13.01.2018 Снят арест с астрономической премии экс-главы «Почты России» 9
03.11.2017 Экс-глава «Почты России» покинул Россию. Его астрономическая премия арестована 7
07.07.2017 Скандально известного главу «Почты России» сменил выходец из Минэкономразвития 7
03.07.2017 Скандально известному главе «Почты России» нашли замену 6
26.06.2017 Главе «Почты России» подбирают замену среди чиновников 3
02.06.2017 «Ростелеком» и «Почта России» подписали протокол о намерениях по доставке заказных писем в рамках проекта «Безопасный город» 2
01.06.2017 «Почта России» создала подразделение для разработки и внедрения ИТ-решений 1
01.06.2017 Почта России предоставит своим сотрудниками смартфоны на базе ОС Sailfish 1
21.04.2017 «Почту России» могут отдать топ-менеджеру Сбербанка 6
11.04.2017 За что глава «Почты России» получит свою астрономическую зарплату 7
27.03.2017 Зачем «Почта России» купила самолеты? Разбирается Генпрокуратура 1
15.03.2017 На главную кадровичку Минкомсвязи завели уголовное дело из-за «астрономической» премии главы «Почты России» 6
29.12.2016 Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2016 г. Опрос 3
20.12.2016 «Почта России» запустила проект по онлайн-продаже российских товаров за границу 2
20.12.2016 «Почта России» запустила в аэропорту Новосибирска автоматизированную линию сортировки отправлений 1
09.12.2016 ФСБ обыскивает кабинет главы «Почты России», получателя астрономической премии 6
05.12.2016 «Почта России» купила самолеты, чтобы возить товары из китайских интернет-магазинов 2
25.11.2016 Генпрокуратура требует начать уголовное дело против чиновников Минкомсвязи и главы «Почты России» из-за астрономической премии 10
18.11.2016 Генпрокуратура: глава «Почты России» получает 95 миллионов в год без согласия Правительства 7
31.08.2016 «Почта России» и ФТС России запускают эксперимент по упрощению экспорта товаров за рубеж 1
16.06.2016 «Почта России» и «Ильюшин Финанс Ко» подписали соглашение о покупке магистральных самолетов ТУ-204С 1
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1
18.04.2016 Чистая прибыль «Почты России» по итогам 2015 г. выросла на 28%, достигнув 1,6 млрд руб. 1
28.01.2016 «Почта России» и ВТБ создали конкурента Сбербанка 2
25.12.2015 «Почта России» и Профсоюз работников связи России подписали новый коллективный договор на 2016-2018 гг. 1
13.11.2015 Чистая прибыль «Почты России» по итогам 9 месяцев 2015 г. выросла более чем в 3 раза до 2,7 млрд руб. 1
05.11.2015 Ростех поможет «Почте России» в автоматизации почтовых бизнес-процессов 2
07.09.2015 «Почта России» открывает собственный банк 1
14.08.2015 Выручка «Почты России» в первом полугодии 2015 г. выросла на 6% до 70,3 млрд руб. 1

Публикаций - 109, упоминаний - 248

Страшнов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 7
Ростелеком Связьинвест 696 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
НТК - Национальные телекоммуникации 61 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
Ланит ГК 1156 2
АйТи 751 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
НКС - Национальные кабельные сети 76 1
Google LLC 7148 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
Philips Consumer Electronics 2 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Samsung Electronics 5666 1
Скай Линк - Skylink 501 1
Freshtel 49 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
АФК Система ПАО 994 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Twitter 2204 1
Марс ФГУП НПО 84 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Почта России ПАО 1572 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
Почта Банк 289 5
Еврохим МХК 42 2
ВТБ24 583 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
ОТЛК ЕРА - Объединенная транспортно-логистическая компания - Европейский железнодорожный альянс 2 1
Garsdale Services 36 1
МРСК Центра - Россети Центр 8 1
Связь-банк 78 1
Yamaha 37 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 75 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Альфа-Банк 1123 1
Северсталь ПАО 204 1
Россети ПАО 168 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 25
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 3
Счётная палата РФ 460 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минцифры РФ - Общественный совет 2 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Федеральное казначейство России 766 1
Правительство РФ 2203 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
3G - Стандарт мобильной связи 3731 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple iPhone 7 246 1
Apple iPhone 6 547 1
ВТБ Мои Инвестиции 34 1
Яндекс.Недвижимость 26 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
SafeData ЦОД 1 1
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Медведев Дмитрий 1433 5
Путин Владимир 1824 4
Лаптева Ирина 9 4
Козырев Алексей 270 3
Емельченков Сергей 83 2
Провоторов Александр 146 2
Киселев Александр 60 2
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Дмитриев Кирилл 93 2
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