Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Страшнов Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 109, упоминаний - 248
Страшнов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 22
|Дворкович Аркадий 169 6
|Подгузов Николай 27 6
|Калугин Сергей 162 5
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Путин Владимир 1824 4
|Лаптева Ирина 9 4
|Козырев Алексей 270 3
|Емельченков Сергей 83 2
|Провоторов Александр 146 2
|Киселев Александр 60 2
|Евраев Михаил 222 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Волин Алексей 113 2
|Рейман Леонид 411 2
|Акимов Максим 167 2
|Юрченко Евгений 75 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Соколов Алексей 121 2
|Мезенцев Дмитрий 10 1
|Хазов Михаил 1 1
|Сеславинский Михаил 8 1
|Носков Михаил 21 1
|Рубцов Александр 1 1
|Марголин Михаил 2 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Ларина Екатерина 11 1
|Козлов Владимир 4 1
|Григорьев Владимир 7 1
|Шередин Роман 19 1
|Панышев Дмитрий 5 1
|Тимофеева Ольга 3 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Александров Дмитрий 5 1
|Павлов Александр 20 1
|Понькин Александр 26 1
|Сергеев Леонид 4 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|The Insider 2 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
|CNews Analytics 1988 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761946, в очереди разбора - 665635.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761946, в очереди разбора - 665635.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru