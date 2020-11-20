Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минцифры РФ
Роспечать
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Минпечати РФ
Публикаций - 212, упоминаний - 280
Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2461 33
|Сеславинский Михаил 31 26
|Никифоров Николай 1145 14
|Щеголев Игорь 685 12
|Жаров Александр 170 12
|Рейман Леонид 1008 11
|Лесин Михаил 24 11
|Медведев Дмитрий 1594 10
|Романченко Андрей 20 9
|Поносов Александр 69 8
|Иванов Олег 130 7
|Шадаев Максут 434 7
|Пак Олег 93 7
|Волин Алексей 114 7
|Духовницкий Олег 91 7
|Соколов Алексей 129 6
|Черновалов Павел 7 6
|Носков Константин 211 6
|Малинин Александр 40 6
|Чурсин Игорь 20 6
|Качанов Олег 60 6
|Кисляков Евгений 89 6
|Григорьев Владимир 7 5
|Добродеев Олег 14 5
|Солдатов Алексей 85 5
|Мишустин Михаил 348 5
|Липов Андрей 51 4
|Горбачев Михаил 33 4
|Черненко Андрей 41 4
|Ларина Екатерина 11 4
|Эрнст Константин 16 4
|Понькин Александр 26 4
|Калугин Сергей 168 4
|Огуряев Дмитрий 56 4
|Твердынин Марк 16 4
|Лосева Наталья 7 3
|Силин Михаил 27 3
|Мардер Наум 114 3
|Черкесова Бэлла 9 3
|Ситников Сергей 75 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999714.
Создано именных указателей - 69581.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999714.
Создано именных указателей - 69581.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru