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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Минцифры РФ
Роспечать
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Минпечати РФ

Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ


20.11.2020 Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати
09.06.2016 У Минкомсвязи, Россвязи, Роспечати и Роскомнадзора выявлены нарушения в госконтрактах на 1,3 млрд рублей
23.01.2012 «Роспечать» под защитой «Лаборатории Касперского»
16.06.2009 «Дочка» «Роспечати» внедряет СЭД «Дело»
22.01.2007 Роспечать заплатит за директора-пирата
10.04.2006 В Роспечати состоялся брифинг, приуроченный к 12-летию Рунета
25.02.2004 Минпечати получило контроль над РТРС
19.09.2003 Минпечати отменило конкурс на три FM-частоты
30.07.2003 Минпечати объявило войну пиратам
16.06.2003 Минпечати готово приостановить лицензию ТВС на вещание
18.02.2003 Минпечати защитит россиян от "электронных террористов"
29.05.2002 Минпечати: число электронных СМИ надо сократить вдвое
29.05.2002 Минпечати хочет задушить половину СМИ

Публикаций - 212, упоминаний - 280

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 327 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7916 14
Microsoft Corporation 22012 13
Космическая связь ФГУП ГПКС 459 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1855 9
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 385 9
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 7
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 776 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3823 6
Google LLC 9822 6
Крок - Croc 1589 6
Nortel Networks 1287 6
Yandex - Яндекс 4780 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2285 5
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 180 4
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 86 4
Восход ФГБУ НИИ 499 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 196 4
NVision Group - Энвижн Груп 658 4
1С-Битрикс - Bitrix 418 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8612 4
Eutelsat 139 3
SpyLOG 81 3
Мостелеком 63 3
Oracle - Sun Microsystems 2173 3
NEC Electronics 60 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 3
Softline - Софтлайн 1828 3
Intel Corporation 11016 3
Cisco Systems 4677 3
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 83 3
VK - Mail.ru Group 2931 3
Ростелеком - Связьинвест 1697 2
Цифра ГК 380 2
5500 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7602 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1873 2
1С-ИжТиСи 4907 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 2
Startobaza - Стартобаза 33 2
Почта России ПАО 1825 13
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 5
Евросеть 1368 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1607 5
Связной ГК 1112 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 278 4
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 150 3
РЖД - Российские железные дороги 1399 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5022 3
Dixis - Диксис 343 2
Союзпечать 6 2
Национальные приоритеты АНО 7 2
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 51 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 145 2
Совкомбанк ПАО 165 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 379 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
Jaguar Cars 110 1
РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 219 1
Porsche 66 1
Ford 380 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2012 1
Флибуста 28 1
Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 23 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
GM - General Motors 433 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
РОСНО СК 169 1
Гранит 15 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 210 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
Беталинк 102 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 87 1
Askona Life Group - Аскона 71 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 1
Visa International 1672 1
Газпром нефть 406 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1646 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7562 81
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 50
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2171 45
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6832 38
Правительство РФ 6983 31
Президент Российской Федерации 3003 23
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 20
Правительство Москвы 1480 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2400 19
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 15
Администрация Президента РФ 861 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2096 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1818 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2086 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 8
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 197 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1046 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 7
Счётная палата РФ 579 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 839 7
Минкультуры РФ - Министерство культуры 113 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 391 6
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 93 6
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 117 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 387 6
Правительство Пермского края 28 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 492 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 498 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 505 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1264 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2910 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 224 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 320 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 785 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 629 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 803 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 31
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 195 5
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 4
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 3
Единая Россия - Политическая партия 241 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 584 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 64 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 2
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 165 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 51 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30471 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12503 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2979 6
Website - Вебсайт 2641 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5942 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7182 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7416 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 854 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1165 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2813 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3346 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5614 3
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 122 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3109 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10213 3
НСУД РФ - Национальная система управления данными 32 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1529 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1067 2
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 104 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 155 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 130 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 314 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2625 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 513 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2137 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 740 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6741 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1349 2
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 47 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1906 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 389 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 239 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 60 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 857 1
ИТ-аутсорсинг 866 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 48 1
Мобильное приложение - Mobile app 2552 1
FTTH - Fiber To The Home 122 1
DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer - мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL 50 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 92 7
Linux OS 7438 5
Nissan Murano 6 4
Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 4
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 136 3
Microsoft Windows 10 11199 3
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 2
Apache OpenOffice 442 2
Toyota RAV - серия кроссоверов 9 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1540 2
ЭОС Дело СЭД 1697 2
Яндекс.Новости 33 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1673 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 749 2
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 252 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 520 2
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ 22 1
Microsoft Windows 98 343 1
Microsoft Windows Live Hotmail 284 1
Ростелеком БФТ - АЦК-Финансы 27 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 297 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1480 1
Google Blogger - Google BlogSpot 98 1
Microsoft Windows 2000 1061 1
ФГИС КИ - ГИС координации информатизации - portal.eskigov.ru 10 1
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
Microsoft Office Online 29 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 133 1
Google Marketing Platform - DoubleClick 218 1
ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 11 1
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 91 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Nokia E-Series 39 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition 1 1
VK - Mail.ru Agent 38 1
Nissan Almera - автомобиль 1 1
Nissan Patrol - внедорожник 3 1
Platex SoftSwitch 1 1
Microsoft Office Communicator 35 1
Путин Владимир 2461 33
Сеславинский Михаил 31 26
Никифоров Николай 1145 14
Щеголев Игорь 685 12
Жаров Александр 170 12
Рейман Леонид 1008 11
Лесин Михаил 24 11
Медведев Дмитрий 1594 10
Романченко Андрей 20 9
Поносов Александр 69 8
Иванов Олег 130 7
Шадаев Максут 434 7
Пак Олег 93 7
Волин Алексей 114 7
Духовницкий Олег 91 7
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Чурсин Игорь 20 6
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Григорьев Владимир 7 5
Добродеев Олег 14 5
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Мишустин Михаил 348 5
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Горбачев Михаил 33 4
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РИА Новости 753 5
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 4
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