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УПОМИНАНИЯ
СППИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 2
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3261 1
|Microsoft Corporation 24925 1
|Курьер Печати 2 2
|Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 11 1
|Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 1
|Керов Вячеслав 4 2
|Тагиев Руслан 11 1
|Ровенский Юрий 27 1
|Мясникова Елена 2 1
|Евстафьев Владимир 1 1
|Новиков Ян 1 1
|Гатов Василий 2 1
|Шкулев Виктор 1 1
|Чемезов Сергей 145 1
|Прянишников Николай 308 1
|Белоусов Андрей 142 1
|Жаров Александр 175 1
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