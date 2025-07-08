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СППИ Союз предприятий печатной индустрии ГИПП Гильдия издателей периодической печати


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них 1
15.09.2023 В России развернут систему отслеживания БПЛА 1
28.11.2011 Аудитория газеты «Ведомости» упала на треть 1
19.03.2010 Microsoft поддержит российскую медиаотрасль 3
03.02.2006 9 февраля откроется конференция "Директ-маркетинг в издательском бизнесе" 1
31.01.2006 9 февраля откроется конференция "Директ-маркетинг» в издательском бизнесе" 1
02.08.2004 Интернет-рекламу в России ждут лучшие времена 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

СППИ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3261 1
Microsoft Corporation 24925 1
Курьер Печати 2 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 11 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5615 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 684 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 264 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3377 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3256 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12195 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 67 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 128 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 2
АРПП - Ассоциация распространителей печатной продукции 4 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7653 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9417 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3887 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10973 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 250 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 411 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7075 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16531 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7204 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28395 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4955 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3095 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 304 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 43 1
FreePik 1188 1
Apple iOS 8018 1
Google Android 14359 1
Apple iPad 3889 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2816 1
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Чемезов Сергей 145 1
Прянишников Николай 308 1
Белоусов Андрей 142 1
Жаров Александр 175 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52723 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2543 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17996 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6122 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53103 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 25 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1674 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2127 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1609 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1702 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4799 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6590 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 2
News Corp - News Corporation 216 1
РБК Daily 91 1
Cosmopolitan 25 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2010 1
Ведомости 1097 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8241 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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