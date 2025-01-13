Федеральный бюджет не будет финансировать защиту гражданских аэропортов от БПЛА 1

Sitronics Group и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве 1

В Алтайском ГАУ изготовили и провели первое испытание ремкомплекта для агродрона XAG P100 1

Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 1

Российский интернет вещей можно будет использовать для управления БПЛА 1

Производители БПЛА не могут получить деньги в рамках госзаказа 2

В России создан центр производства БПЛА на государственный грант 1 миллиард 5

В России за шесть лет подготовят 1 млн специалистов по БПЛА 1