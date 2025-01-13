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Национальный проект Беспилотные авиасистемы Беспилотные авиационные системы ФЦ БАС Федеральный центр беспилотных авиасистем Кадры для БАС Федеральный проект


  • Федеральный проект «Кадры для БАС» входит в состав национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. По данным Минпросвещения РФ, в рамках проекта определено 523 школы и 30 колледжей из 30 субъектов России, где будут обучать навыкам работы с беспилотниками в 2024 г. К 2030 году в стране будут подготовлены около 1 млн специалистов по беспилотной авиации.
  • БПЛА - Беспилотный летательный аппарат 

13.01.2025 Федеральный бюджет не будет финансировать защиту гражданских аэропортов от БПЛА 1
23.12.2024 «Геоскан» поставил 13 тысяч образовательных дронов в российские школы и колледжи по нацпроекту БАС 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
20.12.2024 Как в России потратят 900 млрд руб. на развитие беспилотников 2
18.12.2024 Sitronics Group и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
02.11.2024 Производство комплектующих для дронов в России локализовано только на 40%, а цены в разы выше китайских 1
02.11.2024 В Алтайском ГАУ изготовили и провели первое испытание ремкомплекта для агродрона XAG P100 1
23.10.2024 НГУ запустил пилотный вычислительный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» 1
30.09.2024 Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 1
24.09.2024 Для московских школ закупят БПЛА и комплектующие для сборки на 1,7 миллиарда 1
02.09.2024 Российский интернет вещей можно будет использовать для управления БПЛА 1
22.08.2024 «Технопарк Санкт-Петербурга» и Передовая инженерная школа СПбПУ будут совместно разрабатывать беспилотники 5
15.08.2024 Производители БПЛА не могут получить деньги в рамках госзаказа 2
12.08.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» откроет возможность массового использования гражданской беспилотной авиации в Калужской области 1
29.07.2024 ГК «Геоскан» и «Академия Softline» представляют совместную программу повышения квалификации в сфере обработки данных беспилотной аэрофотосъемки 1
19.07.2024 Сахалинская область первой в России откроет небо гражданской беспилотной авиации с помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
19.07.2024 «Московская техническая школа» запустила курсы по направлению «Беспилотный транспорт» 1
16.07.2024 Замминистра промышленности, ответственный за радиоэлектронику, покинет пост, «уйдя на повышение» 1
11.07.2024 АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» протестирует концепцию цифрового неба в Сахалинской области 1
11.07.2024 «Гаскар Групп» презентовала сервис для поиска специалистов «Маневр» 2
09.07.2024 В России создана система ПВО, стреляющая FPV-дронами вместо ракет 1
28.06.2024 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» создают технологические кооперации, способствующие импортозамещению 1
25.06.2024 В России готовят технологию предотвращения столкновений беспилотников и самолетов. Таких систем пока нет нигде в мире 1
18.06.2024 В России создан центр производства БПЛА на государственный грант 1 миллиард 5
14.06.2024 В России за шесть лет подготовят 1 млн специалистов по БПЛА 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1
10.06.2024 «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» запустят внедрение новых российских технологий для массового внедрения беспилотной авиации 1
07.06.2024 В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо» 2
06.06.2024 «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» запустят внедрение новых российских технологий для массового внедрения беспилотной авиации 1
06.06.2024 Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Агримакс.Аэро» совместно отработают технологию для снятия региональных запретов на применение гражданских авиабеспилотников 1
03.06.2024 Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали в свое развитие более 184 миллиардов рублей 1
28.05.2024 «Аэромакс»: гражданские беспилотные технологии способны вдвое повысить безопасность объектов инфраструктуры 1
20.05.2024 «Московская техническая школа» запустила новый образовательный курс по направлению «Беспилотный транспорт» 1
17.05.2024 «Аэромакс» реализовал образовательную концепцию «Беспилотная авиация под ключ» 1
16.05.2024 Административная поддержка нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроектов обойдется в 50 миллиардов 1
16.05.2024 «Аэромакс» поддержит формирование в России экспертной группы для внедрения гражданских беспилотных технологий 1
08.05.2024 Производство, программирование и эксплуатация: «Московская техническая школа» запустила пять курсов по беспилотному транспорту 1
17.04.2024 Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках 3
26.03.2024 «Геоскан» и МГУ им. адм. Г.И. Невельского (г. Владивосток) разработали совместную программу обучения школьных учителей беспилотным технологиям 1
19.03.2024 В индустриальном парке «Руднево» откроют производство двигателей для гражданских беспилотников 2

Публикаций - 67, упоминаний - 98

Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:

Беспилотные авиационные системы 48 46
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 10
ГЛОНАСС АО 187 9
Aeromax - Аэромакс 30 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 4
Флай дрон - Fly Drone 15 4
Ростелеком 9700 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 16 3
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 19 3
8213 3
Финко 6 2
Консорциум БАС 5 2
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
ИКС - Бюро 1440 - МегаФон 1440 39 1
Neurobotics - Нейроботикс 7 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
BBK OPPO Electronics 384 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Цифра ГК 2426 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Arduino Software 60 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Цифровые активы 118 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
АФК Система ПАО 1797 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 13
Unsplash 762 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 5
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 16 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 2
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 10 2
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 7 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
РЭО - Российский экологический оператор 14 1
Газпром ПАО 1342 1
Hyundai Motor Company 383 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 30 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Наукоград - технопарк 134 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
Почта России ПАО 2112 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 20 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 13 1
Транспорта будущего - Агримакс.Аэро 3 1
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Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 5
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
ГосИнформСистемы 126 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 6 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 10
Стандартизация - Standardization 2130 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 7
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 33 7
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 7
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 6
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 3
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Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 11
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 11
FreePik 980 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 4
ГЛОНАСС АО - НТИ - Цифровое небо России 8 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 3
ГЛОНАСС - ФНИС - Федеральная навигационно-информационная система 16 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 60 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Apple iPhone 6 4862 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 1
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Microsoft Office 3734 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
Epic Games - Unreal Engine 308 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
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