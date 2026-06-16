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Пантелеев Олег

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО 1
02.07.2025 В России разрабатывают стандарты кибербезопасности для БПЛА, это ключевое условие снятия запретов на полеты 1
13.01.2025 Федеральный бюджет не будет финансировать защиту гражданских аэропортов от БПЛА 1
27.09.2024 С россиян планируют принудительно взимать плату за интернет в самолетах: Ее хотят включить в стоимость билета 1
25.06.2024 В России готовят технологию предотвращения столкновений беспилотников и самолетов. Таких систем пока нет нигде в мире 1
28.03.2024 «Аэрофлот» мигрирует с iPad на планшеты с российской ОС 1
14.11.2023 Россию отключают от международной доменной зоны .aero 1
13.02.2007 «Уральские авиалинии» захватили домены конкурента 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Пантелеев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Беспилотные авиационные системы 90 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 503 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 411 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 21 1
АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 39 1
Флай дрон - Fly Drone 24 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки 9 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5549 1
ИКС 505 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 1
ГЛОНАСС АО 274 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 510 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 597 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 85 1
2domains 4 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 121 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 355 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 76 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 2
Аэропорты регионов УК 23 1
Связной ГК 1396 1
Ростех - Вертолеты России 179 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 504 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 285 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 251 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 52 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1525 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1490 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 149 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 61 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24983 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3592 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63796 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5667 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5901 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22665 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11422 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7353 1
DNS - Cybersquatting - Киберсквоттинг - недобросовестная регистрация доменного имени 70 1
Оповещение и уведомление - Notification 5768 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 60 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13365 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9759 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21382 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8061 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34117 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26446 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1037 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17763 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3762 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3049 1
ToF camera - Time-of-flight камера 77 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27929 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60690 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9745 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3197 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3378 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12973 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12992 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1281 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4304 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 337 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1414 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13671 1
FreePik 1773 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus Life Tab - серия планшетов 22 1
Apple iPad 3981 1
Google Android 15119 1
Apple iOS 8519 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1014 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 221 1
Apple iPad mini 426 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3521 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5216 1
Райкевич Алексей 126 1
Блик Антон 5 1
Кукарев Сергей 6 1
Путин Владимир 3441 1
Мантуров Денис 124 1
Шпак Василий 277 1
Григоренко Дмитрий 235 1
Половников Сергей 19 1
Скуратов Кирилл 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 163955 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54324 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3424 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2585 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1893 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1755 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47163 1
Земля - планета Солнечной системы 10824 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 1
Россия - СФО - Новосибирск 4825 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1773 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1263 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 999 1
Украина 7899 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1059 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2328 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1752 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1290 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1646 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1291 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 548 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 395 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1057 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1538 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 192 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 98 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 86 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21293 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3107 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1884 2
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 133 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56909 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 502 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3779 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8693 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8744 1
Энергетика - Energy - Energetically 5760 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1465 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2677 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1896 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2483 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 857 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 991 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3823 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 660 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3621 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 945 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3917 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 52 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26918 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2314 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2102 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3004 1
Ведомости 1422 3
Content-Review 16 1
Forbes - Форбс 974 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1127 1
Известия ИД 747 1
УралПолит.Ru 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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