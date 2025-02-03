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Уральские авиалинии Ural Airlines авиакомпания

Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания

Уральские авиалинии — одна из  российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок.

  • По итогам 2023 года авиакомпания перевезла 9 406 483 пассажира, что на 11% больше, чем за 2022 год. География полётов насчитывает более 100 направлений: от Калининграда до Камчатки.

03.02.2025 Глава «Аэрофлота»: ИИ будет внедрен в большую часть нашего программного обеспечения 1
24.10.2024 Скуратов Сергей Николаевич: вклад в становление уральской авиации 5
11.04.2024 Быстрее и выгоднее: искусственный интеллект помогает бизнесу сократить расходы на обработку документов до 80 % 1
08.04.2024 Двум топ-менеджерам разработчика российской системы бронирования Leonardo грозят сроки от 5 до 10 лет. Возбуждено уголовное дело 1
12.03.2024 Треть россиян опасается, что после подписания договора в нем появятся изменения 1
15.02.2024 Четверть россиян делегируют работу с документами приложениям 1
08.12.2023 Созданная «Ростехом» система бронирования билетов «Аэрофлота» вышла из строя на несколько часов из-за сбоя 1
23.03.2023 ITentika помогла компании ORS с доработкой ИТ-решений для участников авиационного и туристического рынка 1
15.02.2023 Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM 1
30.01.2023 В России создали замену американской системе предупреждения столкновения самолетов 1
01.12.2022 РЖД может перестать продавать билеты на поезда. Во всем виновата IBM и ее z-архитектура 1
09.11.2022 Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО 1
07.11.2022 Власти выделят 28 миллиардов на российское промышленное ПО 1
27.10.2022 «Аэрофлот» мигрирует на российское ПО. В ближайшие дни купить билет будет невозможно 1
11.10.2022 Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла систему обслуживания пассажиров на облачную платформу Yandex Cloud 4
01.08.2022 Пользователей сервисов по поиску авиа- и ж/д билетов стало в 1,5 раза больше: исследование Yota 1
18.07.2022 Yandex Pay расширил список партнеров 1
11.07.2022 «Яндекс путешествия» покажут тарифы авиакомпаний 1
13.10.2020 Сбер ID стал доступен клиентам «Уральских авиалиний» 1
20.03.2020 МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров 1
10.06.2019 БПЦ запустила онлайн-сервис WeChat Pay в России 2
28.05.2018 Бакка Софт: Я люблю, когда надо в короткий срок решить сложную бизнес-задачу 1
18.05.2017 В 2016 году клиенты Сбербанка совершили безналичных покупок на 5,8 трлн рублей 1
22.09.2016 DBI модернизировала аналитическую систему «Уральских авиалиний» на базе Oracle Business Intelligence Suite 12c 4
25.03.2015 «Сбербанк» повысил процентную ставку для «Билайна» 1
09.06.2014 «Уральские Авиалинии» оптимизируют обслуживание пассажиров с помощью Oracle Siebel CRM 3
13.12.2013 «Уральские авиалинии» внедрили модуль онлайн-продаж Amadeus e-Retail 2
08.05.2013 МТС обеспечила услугами связи авиаперевозчиков Урала и аэропорт «Кольцово» 2
18.07.2012 Российский ИТ-подрядчик страховщиков и авиаторов привлек $600 тыс. инвестиций 1
18.10.2011 В Домодедово открылась онлайн и мобильная регистрация на рейсы 1
17.10.2011 «Яндекс.Деньги» начали работать с Аэрофлотом 1
15.06.2011 Система «Лидер» запустила новые сервисы для оплаты авиабилетов и заказов в онлайн-магазинах ФСИН 1
17.02.2009 Оборот платежной системы e-port в 2008 г. вырос на 30% 1
04.06.2008 «Авиационный IT форум»: итоги 1
23.05.2008 19 мая прошел 1-й «Авиационный IT форум» 1
11.04.2008 Ural Airlines установит на свои самолеты Airbus A320 двигатели CFM56-5B/3 1
24.05.2007 "Евросеть" начала продавать авиабилеты в Сибири 1
13.02.2007 «Уральские авиалинии» захватили домены конкурента 3
09.08.2006 "Сеть Цифровых Каналов" вывела новый проект видеотрансляций 1
30.09.1999 Компания IBS становится партнером МТК "Сирена" в рамках Федеральной целевой программы "Сирена-3" 1

Публикаций - 40, упоминаний - 57

Уральские авиалинии и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7372 8
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 19 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 6
Oracle Corporation 6698 6
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 5
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 4
Microsoft Corporation 24642 4
SAP SE 5280 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 3
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 19 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 2
Apple Inc 12111 2
Sabre Airline Solutions 16 2
Deutsche Lufthansa Systems 24 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 2
SIS INC - СИС ИНК - СИС Инкорпорэйтед 4 2
Бакка Софт - Bacca 14 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 124 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 1
Микротест 278 1
8237 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 770 1
Samsung Electronics 10272 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Цифра ГК 2433 1
ВитаСофт - Вита-Софт 5 1
Объединенный расчетный центр 2 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
Flowwow - Флаувау 22 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 1
ВНИИРА Навигатор - Институт Авиационного приборостроения 4 1
Google LLC 11791 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 15
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 63 15
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 13 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 6
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 5
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 5
Deutsche Lufthansa AG 118 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 439 4
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 54 3
Qatar Airways - Авиакомпания 9 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 195 3
Трансаэро - авиакомпания 59 3
РЖД - Российские железные дороги 1905 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 55 3
ГПБ - Газпромбанк 1085 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 3
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 3
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 3
British Airways - British Midland International 126 2
Austrian Airlines - авиакомпания 20 2
Brussels Airlines - авиакомпания 7 2
SWISS International Air Lines 52 2
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 14 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 2
Nordwind Airlines - Северный Ветер 3 2
Anywayanyday - AWAD 33 2
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 2
Московские авиационные услуги ГУ 4 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 69 2
Связной ГК 1371 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 44 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1342 2
ВТБ - Почта Банк 467 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4760 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2185 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 14
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Tencent WeChat Pay 16 1
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Visa Electron 63 1
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Apple Pay 490 1
Samsung Pay 292 1
Apple Touch ID 280 1
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Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 150 1
Oracle Siebel CRM Loyalty Management 19 1
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Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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