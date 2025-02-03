Уральские авиалинии Ural Airlines авиакомпания
Уральские авиалинии — одна из российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок.
- По итогам 2023 года авиакомпания перевезла 9 406 483 пассажира, что на 11% больше, чем за 2022 год. География полётов насчитывает более 100 направлений: от Калининграда до Камчатки.
Уральские авиалинии и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3180 4
|Скуратов Кирилл 3 3
|Петросян Вадим 14 3
|Кирюшин Сергей 83 2
|Белей Александр 8 2
|Шаромов Алексей 5 2
|Чепчугова Виктория 1 1
|Семчук Иван 12 1
|Зарубинский Игорь 12 1
|Нигматуллин Тимур 14 1
|Мазунин Александр 3 1
|Кирсанова Светлана 69 1
|Камакин Юрий 30 1
|Пантелеев Олег 6 1
|Мишустин Михаил 680 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Мартынова Елена 87 1
|Черников Александр 22 1
|Устименко Павел 1 1
|Тополянский Всеволод 1 1
|Рейдер Ирина 5 1
|Пюскюлян Ирина 19 1
|Дащенко Владимир 15 1
|Александровский Сергей 5 1
|Якимов Антон 11 1
|Головин Александр 7 1
|Игошева Ольга 1 1
|Коробов Виктор 1 1
|Инюшин Андрей 1 1
|Сизинцев Александр 9 1
|Бабуров Сергей 1 1
|Чанушкин Сергей 1 1
|Жерневский Константин 2 1
|Няненко Алексей 3 1
|Маневич Олег 1 1
|Николаев Василий 1 1
|Кальчук Александр 1 1
|Ройтман Игорь 1 1
|Пуцин Сергей 22 1
|Скуратов Сергей 1 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 687 2
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