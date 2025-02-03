Глава «Аэрофлота»: ИИ будет внедрен в большую часть нашего программного обеспечения

Искусственный интеллект будут интегрировать в большую часть программ «Аэрофлота». Разработчики в компании сейчас уже запускают большой аудит процессов. Нововведения затронут рутинные процессы, управление коммерцией и топливной эффективностью. «Аэрофлот» уделяет значительное внимание новой технологии и активно взаимодействует с участниками рынка, в частности, со Сбербанком.

Внедрение

«Аэрофлот» планирует интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в большую часть своего программного обеспечения (ПО), пишут «Ведомости». Для этого авиакомпания сотрудничает с лидерами рынка, в том числе со Сбербанком.

ИИ-технологии постепенно внедряют не только в ИТ-секторе, но и в ретейле, маркетинге, финансовой сфере, промышленности и в авиакомпаниях. Со слов генерального директора и председателя правления ПАО «Аэрофлот» Сергея Александровского, ИИ-технологии будут активно интегрировать в большую часть ПО российской авиалиний. Он пояснил, что компания сейчас запускает большой аудит процессов. Нововведения затронут рутинные процессы, управление коммерцией и топливной эффективностью.

«Аэрофлот» - это национальный перевозчик и крупнейшая авиакомпания России. Компания относится к числу наиболее богатых традициями и опытных компаний гражданской авиации мира. «Аэрофлот» перевозит более 8 млн рoссийских и иностранных пассажиров в более чем 94 города мира.

Wikipedia ИИ начнут активно интегрировать в большую часть софта «Аэрофлота»

По информации «Ведомостей», в настоящее время группа «Аэрофлот» очень активно взаимодействует с лидерами рынка в части ИИ-технологий, в частности, с коллегами из Сбербанка. Александровский рассказал, что «Аэрофлот» прогнозирует увеличение стоимости авиабилетов в 2025 г. на уровне инфляции. Он отметил, что в компании будут работать над оптимизацией расходов и повышением эффективности, чтобы обеспечить такие значения.

13 декабря 2024 г. стало известно, что «Аэрофлот» собирается внедрять в свою работу ИИ-технологии для прогнозирования спроса на авиаперелеты. Руководство авиакомпании тогда сообщило о том, что собирается вступить в альянс в ИИ-сфере, чтобы развивать автоматизированную систему управления доходами авиакомпании.

По информации «Аэрофлот», авиаперевозчик в 2025 г. планирует присоединиться к объединению технологических компании для ускоренного внедрения ИИ-технологий в свою деятельность. Группа определила несколько перспективных направлений, среди которых создание цифровых двойников. Также через участие в альянсе «Аэрофлот» планирует развивать и дорабатывать Автоматизированную систему управления доходами авиакомпании (АСУД), чтобы в перспективе ее могли использовать другие российские авиакомпании.

Международный опыт

Многие ведущие авиакомпании мира также активно внедряют ИИ-технологии в свои операционные процессы.

Европейская холдинговая авиакомпания Air France-KLM сотрудничает с Google Cloud для использования генеративного ИИ в анализе предпочтений пассажиров, прогнозировании технического обслуживания самолетов и оптимизации операций, что позволяет значительно сократить время анализа данных.

Испанская авиакомпания Iberia применяет ИИ-технологии для распределения пассажиров по местам с целью балансировки самолета, прогнозирования спроса на определенные виды бортового питания и быстрой перенастройки пассажиров при изменении воздушных судов.

Задачи на будущее

Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 г. повысить интенсивность авиасообщения в России в 1,5 раза по сравнению с 2023 г. Путин отметил, что развитие авиационных пассажирских перевозок в стране является приоритетным направлением работы. «Как уже не раз говорил, нужно активнее наращивать прямое авиасообщение внутри и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы», - подчеркнул президент.

Статистика по авиаперевозкам

Между тем отечественные авиакомпании по итогам 2024 г. увеличили пассажиропоток на 5% по сравнению с 2023 г., до 111,3 млн человек. Со слов главы Росавиации Дмитрия Ядрова, рост объема перевозок через Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский составил около 5%, почти 75 млн человек. Помимо этого, Шереметьево обслужил примерно на 20% больше 2023 г.

Федеральное агентство воздушного транспорта России 31 января 2025 г. опубликовало статистику пассажирских перевозок за 2024 г., согласно которой на внутренних рейсах было перевезено 84,7 млн пассажиров, что на 2% больше показателя 2023 г.

Как передает пресс-служба министерства транспорта России, общий пассажиропоток, включая международные рейсы, достиг 111,7 млн человек, увеличившись на 5,9%. При этом на международных маршрутах рост составил 20,1%, достигнув 27 млн пассажиров.

Десять крупнейших авиаперевозчиков России в 2024 г. обслужили 97,2 млн пассажиров, продемонстрировав рост на 6,9%. В их число вошли «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, «Россия», «Уральские авиалинии», Utair, Nordwind, Smartavia, Red Wings и «Азимут». На международных маршрутах лидерами по перевозкам стали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Azur Air, а на внутренних же линиях первые три места заняли «Аэрофлот», «Победа» и S7 Airlines.

Показатель занятости пассажирских кресел в 2024 г. достиг 89,3%, увеличившись на 1,7 процентных пункта. Объем перевозок почты и грузов вырос на 4,7% до 489,4 тыс. тонн.