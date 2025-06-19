Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177067
ИКТ 13779
Организации 10724
Ведомства 1470
Ассоциации 1002
Технологии 3467
Системы 25799
Персоны 75887
География 2875
Статьи 1528
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2651
Мероприятия 856

Александровский Сергей


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Аэрофлот», МТС и «Сбер» заключили технологическое партнёрство 1
19.06.2025 ПАО «Аэрофлот» и Bi.Zone объединят усилия для укрепления транспортной инфраструктуры России 1
03.02.2025 Глава «Аэрофлота»: ИИ будет внедрен в большую часть нашего программного обеспечения 1
16.06.2023 «Аэрофлот» и «Ростелеком» будут совместно внедрять решения в сфере киберзащиты 1
15.06.2023 «Аэрофлот» фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 1
09.11.2022 Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО 1
17.06.2022 «Аэрофлот» и «Сбер» договорились о сотрудничестве в сфере технологий 1
12.11.2021 Авиакомпания «Россия» перейдет на «1С» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Александровский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

8527 2
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 25 1
Аэрософт - Aerosoft 2 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 363 1
ИИ-Технологии 142 1
Ростех - Азимут 74 1
Oracle Corporation 6763 1
SAP SE 5341 1
Microsoft Corporation 24886 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1019 1
Ростелеком 9977 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 820 7
Александровский Банк 23 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7679 3
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 2
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 14 2
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 41 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 452 1
РусЛайн - авиакомпания 11 1
Iberia - Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora, Sociedad Unipersonal - Иберия 14 1
NATCAR - Национальный перевозчик 6 1
Nordwind Airlines - Северный Ветер 3 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 132 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Архангельские воздушные линии, АВЛ 11 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 347 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6101 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 128 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12132 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 62 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 700 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21016 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15247 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29292 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4930 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6905 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1425 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5390 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3325 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5778 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3826 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7063 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 489 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6939 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1432 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16299 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1123 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2908 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1684 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21953 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5903 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12434 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10746 1
Google Cloud Platform - GCP 324 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 187 1
1С:Корпорация 49 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 216 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 873 1
Путин Владимир 3254 2
Греф Герман 435 2
Нуралиев Борис 291 2
Мацкевич Антон 10 1
Самарцев Дмитрий 10 1
Ядров Дмитрий 5 1
Осеевский Михаил 328 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 6
Испания - Королевство 3738 1
Европа 24414 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 94 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17921 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 949 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5778 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2295 1
Аудит - аудиторский услуги 2836 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5972 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1755 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9228 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 1
Список системообразующих предприятий РФ 298 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16774 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2700 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1853 1
Ведомости 1088 1
Wikipedia - Википедия 536 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1028 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 600 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366529, в очереди разбора - 750914.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще