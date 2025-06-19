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Александровский Сергей
УПОМИНАНИЯ
Александровский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 700 1
|Google Cloud Platform - GCP 324 1
|Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 187 1
|1С:Корпорация 49 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 216 1
|Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 873 1
|Путин Владимир 3254 2
|Греф Герман 435 2
|Нуралиев Борис 291 2
|Мацкевич Антон 10 1
|Самарцев Дмитрий 10 1
|Ядров Дмитрий 5 1
|Осеевский Михаил 328 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149889 6
|Испания - Королевство 3738 1
|Европа 24414 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 94 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17921 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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