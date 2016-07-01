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Россия ЦФО Московская область Жуковский

Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский

СОБЫТИЯ


01.07.2016 МТС запустила высокоскоростные сети связи в новом международном аэропорте Жуковский

Компания МТС сообщила о реализации комплексной программы по подготовке телеком-инфраструктуры аэропорта Жуковский: оператор обеспечил новый транспортный узел современными фиксированными и мобильными сервисами, включая защищенные каналы связи. МТС построила сеть, которая посредством выделенного оп
07.12.2011 Администрация городского округа Жуковский начинает внедрение комплексной СЭД bb workspace

Администрацией городского округа Жуковский для автоматизации процессов делопроизводства и бюджетирования выбрана система bb wo
13.04.2010 Четвертый опытный самолет Sukhoi Superjet 100 SN95005 прибыл в Жуковский

Как сообщает пресс-служба ГСС, 12 апреля 2010 года четвертый опытный самолет SN95005 выполнил перелет из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский, на летно-испытательный комплекс компании «Гражданские самолеты Сухого», где продолжит выполнение полетов по программе сертификационных летных испытаний. В ходе выполнения программы с
16.08.2009 Вблизи г. Жуковский, вероятно, разбился истребитель пилотажной группы "Витязи"

Согласно приведенной в интернете предварительной информации, вблизи г. Жуковский разбился один (возможно, два) истребителя Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи", осуществлявшей тренировку перед авиасалоном "МАКС-2009". Сообщается, что оба пилота - живы. Самолёт
13.08.2009 Третий Sukhoi Superjet 100 прибыл в Жуковский

12 августа 2009 года по завершении серии полетов в Комсомольске-на-Амуре на летно-испытательный комплекс компании «Гражданские самолеты Сухого» (г. Жуковский) прибыл третий опытный самолет Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба компании. После установки пассажирского салона самолет займет свое место на статической стоянке авиасалона МА
05.09.2008 Управление образования Администрации Жуковского выбирает ИТ-поставщиков

Управление образования Администрации города Жуковский проводит открытый аукцион № 33398 на модернизацию материально-
13.10.2005 Троицк, Жуковский и Димитровград получают статус наукограда РФ

сии по научно-инновационной политике Российской Федерации. Наряду с обсуждением проектов реформирования Российской академии наук, решался вопрос о присвоении статуса наукограда подмосковным Троицку и Жуковскому, а также Коврову и Димитровграду. По результатам заседания МВК было решено одобрить кандидатуры Троицка, Жуковского и Димитровграда. Документы города Коврова были направлены на дораб

Публикаций - 99, упоминаний - 106

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
МегаФон 10742 7
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 5
Ростелеком 10948 5
Acronis - Акронис 489 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 3
Прогтех НПО 3 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Крок - Croc 1964 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
Амтел-Сервис 37 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Microsoft Corporation 25775 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
9594 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 2
Ponemon Institute 86 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 2
Ланит - Лантер 37 2
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
2domains 4 1
Syntellect - Синтеллект 105 1
МКС-Балашиха 2 1
МегаФон Центральный филиал 92 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Ростелеком - ITM Холдинг - АйТиЭм Холдинг - Созвездие Н - Планета - Комтехцентр - МираЛоджик 3 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Descrow 1 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 13
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 7
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 7
Наукоград - технопарк 156 6
Международный аэропорт Жуковский 9 6
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 3
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 3
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 2
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 16 2
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 2
Военно-промышленная компания - Арзамасский машиностроительный завод - ЗЗГТ - Заволжский завод гусеничных тягачей 6 2
Safran - Snecma - PowerJet - ПауэрДжет 6 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 2
Открытие Арена - стадион 21 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 1
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 3
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
Правительство РФ - Межведомственная комиссия по научно-инновационной политике РФ 2 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Соколы России - авиационная группа высшего пилотажа 3 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Парк Зарядье 49 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
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Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 3
Google Android 15244 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Acronis Disaster Recovery 9 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Broadcom - VMware vSphere 614 2
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 79 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 57 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 60 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 44 1
МТС 3G-сеть 121 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 1
Acronis Instant Restore - Acronis Instant Recovery - Acronis Nonstop Backup 5 1
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 1
Жуковский Дмитрий 7 5
Фурсенко Андрей 128 4
Медведев Владислав 62 3
Путин Владимир 3454 3
Соколов Максим 27 2
Ливанов Дмитрий 62 2
Чичеров Николай 2 2
Трофимов Дмитрий 43 2
Матвеев Виктор 5 2
Месяц Геннадий 14 2
Логвинов Максим 8 2
Козырев Владимир 7 2
Жуковский Юрий 6 2
Востриков Сергей 9 2
Рудашевский Владимир 4 2
Палещук Владимир 2 2
Яблонцев Александр 3 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Сиднев Виктор 15 2
Новоселов Евгений 18 2
Скворцов Максим 6 1
Белоусов Александр 14 1
Коробко Александр 3 1
Назаров Алексей 73 1
Прохоров Алексей 6 1
Чичеровы Андрей 1 1
Земсков Максим 1 1
Головачев Михаил 20 1
Ноздрин-Плотницкий Николай 1 1
Храмов Владимир 1 1
Жуковский Антон 13 1
Алиханов Антон 41 1
Васильев Дмитрий 76 1
Богомолов Дмитрий 1 1
Данев Дмитрий 1 1
Наумов Виктор 126 1
Прохоров Юрий 64 1
Гагарин Юрий 98 1
Гугнин Юрий 2 1
Юров Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 51
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 168 12
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 101 11
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 86 10
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 9
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 9
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 165 8
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 8
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 8
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 93 8
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 8
Европа 24964 8
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 8
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 8
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 99 7
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 7
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 7
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