Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Жуковский
Публикаций - 53, упоминаний - 59
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Новоселов Евгений 16 2
|Шалманов Сергей 194 1
|Кузнецов Павел 14 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Мардер Наум 101 1
|Марьясов Игорь 19 1
|Погодин Валерий 1 1
|Краюшкина Елена 4 1
|Гугнин Юрий 2 1
|Прохоров Юрий 46 1
|Наумов Виктор 112 1
|Данев Дмитрий 1 1
|Богомолов Дмитрий 1 1
|Васильев Дмитрий 43 1
|Трофимов Дмитрий 14 1
|Жуковский Антон 9 1
|Храмов Владимир 1 1
|Чичеров Николай 1 1
|Ноздрин-Плотницкий Николай 1 1
|Земсков Максим 1 1
|Чичеровы Андрей 1 1
|Назаров Алексей 69 1
|Медведев Владислав 10 1
|Скворцов Максим 2 1
|Малис Александр 155 1
|Опанасенко Всеволод 112 1
|Путин Владимир 2325 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 107 1
|Чаркин Евгений 192 1
|Щеголев Игорь 682 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 4
|Bitcoin News 1 1
|Bitcoinme.ru 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru