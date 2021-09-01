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Россия
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Жуковский

Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский


01.09.21 Путешественники смогут приобрести SIM-карты Tele2 в аэропортах 2
25.09.20 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
03.02.20 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
26.08.19 МГТС оборудовала «умные» остановки в Жуковском к авиасалону МАКС-2019 2
16.11.18 МГТС заплатила за подмосковного интернет-провайдера без малого полмиллиарда 1
30.05.18 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
16.05.18 «Карма» подвела итоги первого хакатона для крипто-анархистов 1
30.03.17 Orange Business Services снижает траты на связь для сотрудников «Гражданских самолетов Сухого» 1
05.09.16 «Мегафон» составил рейтинг летней интернет-активности в аэропортах Москвы 1
01.07.16 МТС запустила высокоскоростные сети связи в новом международном аэропорте Жуковский 2
24.06.16 ИТ на транспорте. Три точки роста: футбол, «Платон», Китай 1
02.06.16 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
30.05.16 Navitel выпустил карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q1 2016 1
05.02.16 Более 160 школ Московской области используют электронные учебники издательства «Просвещение» 1
20.10.15 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
09.06.15 Новым партнером системы «Юнистрим» стал МФБанк 1
13.11.14 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
17.12.13 Число пользователей мобильного интернета МТС в Калуге выросло в 2,5 раза 1
28.09.12 «МегаФон» интегрировал около 100 новых базовых станций в Москве и Подмосковье 1
06.07.12 «МегаФон» улучшил связь на более чем 30 объектах в Москве и области 1
08.12.11 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
19.04.10 «Ростелеком» начал опытную эксплуатацию волоконно-оптических линий связи, построенных на российском DWDM-оборудовании 1
30.10.09 Звонки в Подмосковье перестанут быть междугородними 1
17.08.09 Асы российских ВВС выступят на МАКС-2009 1
16.08.09 Две авиакатастрофы произошли сегодня в Подмосковье 1
16.08.09 Вблизи г. Жуковский, вероятно, разбился истребитель пилотажной группы "Витязи" 1
13.08.09 Третий Sukhoi Superjet 100 прибыл в Жуковский 1
27.07.09 Третий опытный Sukhoi Superjet 100 присоединился к программе летных испытаний 1
02.04.09 Самолеты Sukhoi Superjet 100 продолжат сертификационные испытания в Жуковском 2
05.02.09 Перед выборами в Подмосковье блокируют форумы 1
10.10.08 Проект конвертации А320 вступил в технологическую фазу 1
13.08.08 Наращивается темп испытаний Як-130 1
29.07.08 МиГ-АТ получил российский двигатель вместо французского 1
13.11.07 «МегаФон» улучшил мобильную связь в Московском регионе 1
01.11.07 Ракета-носитель "Космос-3М" вывела на орбиту немецкий аппарат SAR-Lupe-3 1
06.09.07 Новый самолет Як-130 прошел инспекцию на аэродроме в Жуковском 1
16.07.07 «Заказные ИнформСистемы» внедрили «Радей» в г. Жуковском 1
04.07.07 Подмосковный Долгопрудный может стать наукоградом 1
17.08.06 CyberPlat подключил 14 новых операторов 1
09.08.06 МВСВ-2006: российский хайтек для сухопутных войск 1

Публикаций - 53, упоминаний - 59

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6162 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8438 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7431 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7655 3
МегаФон Столичный филиал 68 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1213 2
Safran - Sagem Sécurité 163 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1472 2
Yandex - Яндекс 4513 2
МКС-Балашиха 2 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 342 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 36 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1089 1
Descrow 1 1
NEC 1666 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 347 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
СМАРТС Шупашкар-GSM 12 1
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 1
Ростелеком ЦентрТелеком 503 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 856 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 65 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 550 1
Нетология - Netology 31 1
Астерос - Asteros 583 1
Navitel - Навител Навигатор 271 1
Крок 1537 1
Ростелеком - Связьинвест 1654 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1223 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2202 1
Orange S.A. 876 1
Telia Company 782 1
Maykor - Мэйкор 265 1
Cisco Systems 4614 1
АФК Система ПАО 1592 1
Intel Corporation 10747 1
Т-Платформы 331 1
Центел - Центральный телеграф 316 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 243 8
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 123 5
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 68 4
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 86 3
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 11 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 91 2
Мострансавто 61 1
Яндекс.Еда 97 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
Virgin Hyperloop 6 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 62 1
Открытие Арена - стадион 17 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 64 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 97 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 230 1
Аэрофлот 609 1
CyberPlat - КиберПлат 328 1
УЭК - Универсальная электронная карта 522 1
РЖД - Российские железные дороги 1295 1
Юнистрим - Unistream 169 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 20 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1543 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 680 2
Парк Зарядье 14 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2251 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 371 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1716 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7249 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1922 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 155 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 127 1
Президент Российской Федерации 1685 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 45 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
Руссофт - Russoft 333 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 157 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4174 6
3G - Стандарт мобильной связи 5052 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12012 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10011 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9119 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 865 2
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 140 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Smart City - Умные остановки 10 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 269 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2953 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 260 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 665 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 121 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 646 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 97 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3151 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1483 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2064 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 187 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 611 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1452 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 47 3
Google Android 11565 2
Microsoft Windows 10 10047 2
Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 10 2
Apple iOS 6163 1
Стрелка - Транспортная карта 125 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 134 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 107 1
Яндекс.Карты и Транспорт 308 1
Linux OS 7125 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 100 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 186 1
Яндекс Go 52 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 16 1
МТС 3G-сеть 87 1
Новоселов Евгений 16 2
Шалманов Сергей 194 1
Кузнецов Павел 14 1
Рубцова Ольга 32 1
Мардер Наум 101 1
Марьясов Игорь 19 1
Погодин Валерий 1 1
Краюшкина Елена 4 1
Гугнин Юрий 2 1
Прохоров Юрий 46 1
Наумов Виктор 112 1
Данев Дмитрий 1 1
Богомолов Дмитрий 1 1
Васильев Дмитрий 43 1
Трофимов Дмитрий 14 1
Жуковский Антон 9 1
Храмов Владимир 1 1
Чичеров Николай 1 1
Ноздрин-Плотницкий Николай 1 1
Земсков Максим 1 1
Чичеровы Андрей 1 1
Назаров Алексей 69 1
Медведев Владислав 10 1
Скворцов Максим 2 1
Малис Александр 155 1
Опанасенко Всеволод 112 1
Путин Владимир 2325 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 107 1
Чаркин Евгений 192 1
Щеголев Игорь 682 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26303 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3744 22
Россия - Российская федерация - РФ 80604 16
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 236 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 90 8
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 51 8
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 67 7
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 124 7
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 131 7
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 66 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 290 6
Россия - ЦФО - Калужская область 722 6
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 50 6
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 129 6
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 94 4
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 232 4
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 90 4
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 36 4
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 118 4
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 28 4
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 70 4
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 12 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11425 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1763 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1053 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 394 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 113 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 406 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 37 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 617 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 74 2
Казахстан - Республика 4066 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1710 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 82 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 54 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 500 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 388 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 980 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 16 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 755 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 517 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 51 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1049 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 14 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1445 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 4
Bitcoin News 1 1
Bitcoinme.ru 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2515 2
РАН - Российская академия наук 846 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 331 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 378 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
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