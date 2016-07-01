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Россия ЦФО Московская область Жуковский
СОБЫТИЯ
|01.07.2016
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МТС запустила высокоскоростные сети связи в новом международном аэропорте Жуковский
Компания МТС сообщила о реализации комплексной программы по подготовке телеком-инфраструктуры аэропорта Жуковский: оператор обеспечил новый транспортный узел современными фиксированными и мобильными сервисами, включая защищенные каналы связи. МТС построила сеть, которая посредством выделенного оп
|07.12.2011
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Администрация городского округа Жуковский начинает внедрение комплексной СЭД bb workspace
Администрацией городского округа Жуковский для автоматизации процессов делопроизводства и бюджетирования выбрана система bb wo
|13.04.2010
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Четвертый опытный самолет Sukhoi Superjet 100 SN95005 прибыл в Жуковский
Как сообщает пресс-служба ГСС, 12 апреля 2010 года четвертый опытный самолет SN95005 выполнил перелет из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский, на летно-испытательный комплекс компании «Гражданские самолеты Сухого», где продолжит выполнение полетов по программе сертификационных летных испытаний. В ходе выполнения программы с
|16.08.2009
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Вблизи г. Жуковский, вероятно, разбился истребитель пилотажной группы "Витязи"
Согласно приведенной в интернете предварительной информации, вблизи г. Жуковский разбился один (возможно, два) истребителя Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи", осуществлявшей тренировку перед авиасалоном "МАКС-2009". Сообщается, что оба пилота - живы. Самолёт
|13.08.2009
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Третий Sukhoi Superjet 100 прибыл в Жуковский
12 августа 2009 года по завершении серии полетов в Комсомольске-на-Амуре на летно-испытательный комплекс компании «Гражданские самолеты Сухого» (г. Жуковский) прибыл третий опытный самолет Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба компании. После установки пассажирского салона самолет займет свое место на статической стоянке авиасалона МА
|05.09.2008
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Управление образования Администрации Жуковского выбирает ИТ-поставщиков
Управление образования Администрации города Жуковский проводит открытый аукцион № 33398 на модернизацию материально-
|13.10.2005
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Троицк, Жуковский и Димитровград получают статус наукограда РФ
сии по научно-инновационной политике Российской Федерации. Наряду с обсуждением проектов реформирования Российской академии наук, решался вопрос о присвоении статуса наукограда подмосковным Троицку и Жуковскому, а также Коврову и Димитровграду. По результатам заседания МВК было решено одобрить кандидатуры Троицка, Жуковского и Димитровграда. Документы города Коврова были направлены на дораб
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Жуковский Дмитрий 7 5
|Фурсенко Андрей 128 4
|Медведев Владислав 62 3
|Путин Владимир 3454 3
|Соколов Максим 27 2
|Ливанов Дмитрий 62 2
|Чичеров Николай 2 2
|Трофимов Дмитрий 43 2
|Матвеев Виктор 5 2
|Месяц Геннадий 14 2
|Логвинов Максим 8 2
|Козырев Владимир 7 2
|Жуковский Юрий 6 2
|Востриков Сергей 9 2
|Рудашевский Владимир 4 2
|Палещук Владимир 2 2
|Яблонцев Александр 3 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Сиднев Виктор 15 2
|Новоселов Евгений 18 2
|Скворцов Максим 6 1
|Белоусов Александр 14 1
|Коробко Александр 3 1
|Назаров Алексей 73 1
|Прохоров Алексей 6 1
|Чичеровы Андрей 1 1
|Земсков Максим 1 1
|Головачев Михаил 20 1
|Ноздрин-Плотницкий Николай 1 1
|Храмов Владимир 1 1
|Жуковский Антон 13 1
|Алиханов Антон 41 1
|Васильев Дмитрий 76 1
|Богомолов Дмитрий 1 1
|Данев Дмитрий 1 1
|Наумов Виктор 126 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Гагарин Юрий 98 1
|Гугнин Юрий 2 1
|Юров Сергей 8 1
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