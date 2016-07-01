Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский

МТС запустила высокоскоростные сети связи в новом международном аэропорте Жуковский Компания МТС сообщила о реализации комплексной программы по подготовке телеком-инфраструктуры аэропорта Жуковский: оператор обеспечил новый транспортный узел современными фиксированными и мобильными сервисами, включая защищенные каналы связи. МТС построила сеть, которая посредством выделенного оп

Администрация городского округа Жуковский начинает внедрение комплексной СЭД bb workspace Администрацией городского округа Жуковский для автоматизации процессов делопроизводства и бюджетирования выбрана система bb wo

Четвертый опытный самолет Sukhoi Superjet 100 SN95005 прибыл в Жуковский Как сообщает пресс-служба ГСС, 12 апреля 2010 года четвертый опытный самолет SN95005 выполнил перелет из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский, на летно-испытательный комплекс компании «Гражданские самолеты Сухого», где продолжит выполнение полетов по программе сертификационных летных испытаний. В ходе выполнения программы с

Вблизи г. Жуковский, вероятно, разбился истребитель пилотажной группы "Витязи" Согласно приведенной в интернете предварительной информации, вблизи г. Жуковский разбился один (возможно, два) истребителя Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи", осуществлявшей тренировку перед авиасалоном "МАКС-2009". Сообщается, что оба пилота - живы. Самолёт

Третий Sukhoi Superjet 100 прибыл в Жуковский 12 августа 2009 года по завершении серии полетов в Комсомольске-на-Амуре на летно-испытательный комплекс компании «Гражданские самолеты Сухого» (г. Жуковский) прибыл третий опытный самолет Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба компании. После установки пассажирского салона самолет займет свое место на статической стоянке авиасалона МА

Управление образования Администрации Жуковского выбирает ИТ-поставщиков Управление образования Администрации города Жуковский проводит открытый аукцион № 33398 на модернизацию материально-