Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189572
ИКТ 14634
Организации 11348
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3545
Системы 26549
Персоны 82241
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Риком-траст ИК Ricom-Trust


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.01.2026 ИТ-шники научились не работать, но получать деньги и быть на хорошем счету. Познать это умение дано не всем 1
07.10.2025 Fork-Tech завершил интеграцию торгового терминала QUIK в «Риком-Траст» 1
03.10.2025 Fork-Tech разработал новый личный кабинет «Риком-Траст» для частных инвесторов 1
26.06.2025 Производитель российских серверов на грани банкротства 1
17.06.2025 Российский «конструктор сайтов» Tilda скрыл своих конечных владельцев 1
27.04.2023 Оргкомитет международной премии «Искусный интеллект 2023» объявил состав жюри 2
30.05.2022 Как нестандартный подход к digital-дизайну помогает развитию бизнеса — опыт Вячеслава Шишова 1
18.06.2021 «Диасофт» и «Риком-Траст» завершили пилотный проект от Банка России 1
21.05.2021 «Ред софт» разместила второй выпуск облигаций 2
19.12.2011 Нужен ли бизнесу удаленный доступ? 2
11.11.2011 Как разделить личные и служебные расходы на корпоративную связь 2

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Риком-траст ИК и организации, системы, технологии, персоны:

Fork-Tech - ФоркТек 27 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9224 2
Synctum - Синктум Академия 2 1
Росатом - ИнноХаб - Инновационный хаб 3 1
Энсайн 8 1
9074 1
Ред Софт - Red Soft 1033 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
Diasoft - Диасофт 1045 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 506 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
Симметрон ЭК - Симметрон Электронные Компоненты 6 1
Gagar>N - Гагар.ИН 32 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1515 1
Prosto VC - venture club - венчурный клуб 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8272 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 405 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 1
American Express - Amex 335 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 179 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
Альфа-Капитал УК 139 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 55 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 74 1
Finn Flare - ФФ Стайл 46 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3137 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5295 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3269 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73621 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18500 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Таксономия - Taxonomy 75 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 417 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7652 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 954 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1320 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1040 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 121 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2456 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2046 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7647 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 289 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 965 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1372 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 956 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2867 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1231 2
FreePik 1475 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 818 1
Python IDLE - Интегрированная среда разработки и обучения на языке программирования 11 1
Diasoft XBRL Engine 7 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 28 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 31 1
Жуковский Владислав 2 2
Коваленко Кристина 17 2
Абелев Олег 2 2
Логвинов Максим 8 2
Востриков Сергей 8 2
Соколов Вячеслав 5 1
Морозова Анна 7 1
Помигалов Илья 1 1
Привалова Елена 1 1
Клягина Анастасия 1 1
Чихладзе Олег 1 1
Ивахин Илья 1 1
Турпанов Вячеслав 1 1
Приголовко Павел 1 1
Шишов Вячеслав 1 1
Постригайло Алексей 5 1
Кочетков Владислав 248 1
Волков Максим 34 1
Граборов Антон 25 1
Сердюков Евгений 3 1
Миронов Александр 16 1
Анисимов Максим 28 1
Григорьева Евгения 60 1
Батыров Ренат 10 1
Матиас Сергей 1 1
Матвеева Марина 1 1
Гавриленко Анатолий 11 1
Баскаков Павел 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157926 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46002 4
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 2
Беларусь - Белоруссия 6063 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18740 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 500 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6273 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3192 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2299 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3739 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Мгновенные Деньги - Межбанковская федеральная программа 7 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 798 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
Frost & Sullivan 206 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 11 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 631 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414754, в очереди разбора - 727451.
Создано именных указателей - 189572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще