Python IDLE Интегрированная среда разработки и обучения на языке программирования


СОБЫТИЯ

19.02.2026 «Я скачал эту игру ради нее», — 20% россиян признались, что начинали гейминг ради симпатии 1
23.11.2022 Хакеры захватывают ПК безработных ИТ-шников 1
30.05.2022 Как нестандартный подход к digital-дизайну помогает развитию бизнеса — опыт Вячеслава Шишова 1
13.01.2022 Oppo представляет смартфон A55 1
16.11.2021 Oppo представляет смартфон A55 1
23.09.2021 Google превратила Chrome в инструмент массовой слежки за пользователями. Как защититься 1
24.12.2019 Спецслужбы нацелились собирать с бизнеса корпоративные данные, чтобы спасти их от кражи 1
22.08.2012 Allied Telesis оснастила ОС AlliedWare Plus поддержкой стандарта IEEE 802.3az 1
19.11.2009 Можно ли Windows 7 считать "зеленой"? 1
02.10.2009 Аналог Google Apps от IBM: цена ниже, возможностей меньше 1
20.03.2006 ZyXEL представил новые модемы для WiMAX 1
17.09.2003 Intel представил новый процессор Bulverde 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Python IDLE и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12353 4
Microsoft Corporation 25344 3
BBK OPPO Electronics 439 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 202 1
SafeBreach Labs 14 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 152 1
Synctum - Синктум Академия 2 1
Ростелеком 10431 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3161 1
Yandex - Яндекс 8633 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14672 1
Lenovo Group 2375 1
Apple Inc 12765 1
Intel Corporation 12588 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
AMD - Advanced Micro Devices 4500 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9250 1
ZyXEL Communications 302 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 727 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 187 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1695 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 13 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2747 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1093 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2380 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27205 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13679 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26161 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10257 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25587 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18859 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32120 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25739 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2368 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17212 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32030 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5199 2
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 155 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13342 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1665 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8839 2
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 250 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2252 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 882 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17861 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5795 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10539 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12919 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14390 2
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 335 2
Backlight - подсветка 13 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1137 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3808 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6187 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15019 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9892 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16688 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9734 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1182 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4846 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23068 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11350 1
BBK OPPO ColorOS 67 2
Google Lens - Google Объектив 64 2
BBK OPPO A - Серия смартфонов 50 2
BBK Oppo App Lock 4 2
BBK OPPO Flexdrop 6 2
BBK Oppo Dazzle Color 3 2
BBK OPPO LinkBoost 2 2
Microsoft Windows 16450 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 526 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1199 2
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 422 2
Google VirusTotal 104 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 363 1
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 421 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Google APIs - Google Application Programming Interfaces 19 1
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 112 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 51 1
Linux - Debian GNU 542 1
Microsoft Windows Media Center 125 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
Allied Telesis - AlliedWare Plus OS 11 1
HCL iNotes - IBM Lotus iNotes 15 1
Intel PCA - Intel Personal Internet Client Architecture 33 1
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 1
Red Hat - Hibernate 30 1
Google Chrome - браузер 1663 1
Google Android 14836 1
Microsoft Windows 7 1999 1
Microsoft Office 4004 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1915 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 280 1
Microsoft Outlook 1431 1
Google - Gmail 991 1
Apple Safari - браузер 879 1
Willams Jake - Уильямс Джек 1 1
Павлов Никита 124 1
Леонтьев Андрей 3 1
Подгорный Игорь 4 1
Celik Tantek - Челик Тантек 1 1
Шишов Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158671 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53604 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 136 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2330 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26061 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2511 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 311 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1416 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55142 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15280 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4687 1
Английский язык 6897 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1302 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5742 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51402 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32018 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6971 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 554 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1831 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2021 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1174 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5287 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4390 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 803 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 482 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2148 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6515 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3721 1
Капитализм - капиталистическая социально-экономическая система 29 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5831 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2983 1
Ars Technica 438 1
AP - Associated Press 2006 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner - Гартнер 3623 1
CeBIT 612 1
