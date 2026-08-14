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Intel Wi-Fi Intel Wireless

СОБЫТИЯ

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14.08.2026 CHUWI представляет GTBook X: игровой ноутбук за $999 с полноразмерной RTX 3050, Intel Core 7 230H и дисплеем 144 Гц 2
20.04.2023 Wi-Fi 6 — сделано в России: что показали результаты тестирования оборудования отечественных вендоров 1
18.01.2023 Digma Pro представляет свой первый ноутбук Sprint M 1
24.02.2022 Intel представила производительные процессоры для тонких и легких ноутбуков 1
02.11.2021 Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500 2
20.07.2021 XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения 1
28.06.2021 Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений 1
16.06.2021 Концерн «Автоматика» запускает серийный монтаж бескорпусных радиодеталей 1
12.05.2021 Intel представила новые мобильные процессоры Core 11 поколения 1
12.05.2021 Lenovo представила ноутбуки Legion с новейшими процессорами Intel Core и новые мониторы 1
16.04.2021 Acer представила ноутбук и планшет из новой линейки ENDURO Urban 1
17.03.2021 Intel представила процессоры Core 11 поколения для настольных ПК 1
01.03.2021 Lenovo представила ноутбуки Lenovo ThinkPad и монитор ThinkVision P40w-20 1
21.01.2021 Acer представила ноутбук TravelMate Spin B3 для учащихся 2
16.12.2020 В России проведено первое сравнение вендоров Wi-Fi 6.  Что выяснили специалисты «Инфосистемы Джет»? 1
23.10.2020 Acer представила новые модели ноутбуков из линеек Swift, Spin и Aspire. Цены. Фото 2
23.10.2020 Acer представила новые компьютеры ConceptD. Цены. Фото 1
23.10.2020 Acer представила свой первый ультрапортативный хромбук на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE. Цена. Фото 1
23.10.2020 Porsche Design и Acer выпустили ноутбук. Цена. Фото 1
03.09.2020 Intel представила второе поколение мобильной платформы Project Athena 1
03.09.2020 Intel представила процессоры Intel Core 11 поколения 2
10.08.2020 Acer представила в России новые ноутбуки для геймеров Nitro 5 1
28.05.2020 Lenovo представила Idea Pad Yoga Duet 7 и IdeaPad Duet 3 1
03.04.2020 Acer представила обновленные игровые ноутбуки Predator Triton 500 и Acer Nitro 5 1
20.01.2020 Intel готовит сверхкомпактный и очень экономичный ПК 2
09.01.2020 HP представила новые ПК и мониторы 1
30.12.2019 Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD 2
15.11.2019 Создан сверхмощный компьютер на новейших чипах Intel, умещающийся на ладони 2
15.10.2019 Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится 3
02.10.2019 HP Inc. представила новое поколение ноутбуков Spectre x360 13 HP Spectre x360 13 2
25.09.2019 Asus начала продавать в России футуристичные ноутбуки с двумя дисплеями. Цена 1
24.09.2019 Asus начинает российские продажи ноутбуков ZenBook Pro Duo. Цены 2
06.09.2019 Lenovo представила ноутбуки ThinkBook для малого и среднего бизнеса 1
02.08.2019 Процессоры Intel 10-нм пошли в серию после четырех лет задержки 1
19.06.2019 HP выпустила линейку бизнес-ноутбуков, в которой нет ни одного процессора Intel. Фото 1
28.05.2019 Intel завершил процессорный долгострой. Успевшая «устареть» планка в 10 нм взята 1
21.05.2019 Dell представила десятую серию компактных ноутбуков Latitude 1
25.01.2019 Acer представила новые Chromebook с диагональю 11,6-дюймов на образовательной выставке BETT 2019 1
23.01.2019 Acer представила прочные 12-дюймовые Chromebook для учебы 1
24.12.2018 В России начались продажи «самого легкого в мире» ноутбука 1

Публикаций - 63, упоминаний - 75

Intel Wi-Fi и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12817 48
Nvidia Corp 4008 18
Acer Group - Acer Inc 2782 17
Lenovo Group 2449 11
HP Inc. 5885 10
AMD - Advanced Micro Devices 4647 9
Microsoft Corporation 25783 7
Dell EMC 5182 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 6
Samsung Electronics 11070 5
Fujitsu 2105 4
AMT Group - АМТ-Груп 365 3
GoTo - LogMeIn - LastPass 29 3
Getac Technology 29 3
Google LLC 12703 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 743 3
Realtek Semiconductor 66 2
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 2
Canyon Technology Group 53 2
Bang&Olufsen - B&O 148 2
Qualcomm Atheros 59 2
LG Electronics 3735 2
Toshiba Corporation 2980 2
Telegram Group 2946 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1442 2
Sony 6741 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Qtech - Кьютэк 211 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 1
Belkin 57 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
Digma 251 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
TÜV 77 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 1
Aquantia Corporation 3 1
Panasonic Computer Product Solutions 14 1
Tile 16 1
VAIO 475 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Gamber-Johnson 2 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Aston Martin 38 1
Porsche Design GmbH 23 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 296 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5974 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5671 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 198 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 425 3
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22600 51
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15444 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13500 32
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10605 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14777 30
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6465 28
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13260 27
USB Type-C - USB-C - USB 3 2385 26
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10751 24
DDR - Double data rate 3086 24
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4209 23
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6412 22
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1156 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10379 22
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 22
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 640 20
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4628 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7947 19
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3791 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10711 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18345 18
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3150 16
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3944 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13068 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18053 15
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1657 14
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8790 13
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 13
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3642 12
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2481 12
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1978 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22695 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28306 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9318 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13342 10
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 10
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3063 10
Аксессуары 4286 9
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 258 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5873 9
Intel Core - Семейство процессоров 1252 28
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1372 27
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 16
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 11
Microsoft Windows 10 1943 11
Microsoft Windows Hello 210 11
Microsoft Windows 16904 10
Intel Core i - Cерия процессоров 534 10
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 9
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 9
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 9
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 8
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 471 8
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 640 8
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 872 7
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 6
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 6
Nvidia GeForce GTX 525 6
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 6
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 6
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 6
Intel Celeron - Серия процессоров 979 5
Acer Swift - Серия ноутбуков 85 5
HP Envy - серия ноутбуков 110 5
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 193 4
Intel AMT - Intel Active Management Technology 56 4
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 155 4
Intel Evo 121 4
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 4
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 4
Intel PCA - Intel Personal Internet Client Architecture 33 4
Google Chrome - браузер 1704 4
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3556 4
Intel NUC - Next Unit of Computing - Intel Ghost Canyon - Intel Skull Canyon - Intel Phantom Canyon - Intel Hades Canyon - Intel June Canyon - компактный ПК - неттоп - мини-ПК 43 4
Intel Turbo Boost Technology 216 4
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 20 3
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 122 3
Lin James - Лин Джеймс 15 4
Walker Chris - Уокер Крис 7 4
Kao Jerry - Као Джерри 3 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 2
Panay Panos - Панай Панос 21 1
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 1
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 688 1
Тимиров Марат 6 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Yu Eric - Ю Эрик 3 1
Lee Rowina - Ли Ровина 3 1
Придюк Олег 1 1
Maloney Sean - Малони Шон 50 1
Lacey Tom - Лейси Том 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166430 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19164 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54773 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3415 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5496 4
Европа 24976 4
Америка - Американский регион 2206 4
Африка - Африканский регион 3644 3
Ближний Восток 3156 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 363 2
Южная Корея - Хвасон 18 1
Мировой океан - World Ocean 528 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47649 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 1
Азия - Азиатский регион 5925 1
Дания - Королевство 1337 1
Америка Южная 884 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2609 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4509 1
Китай - Тайвань 4248 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1518 1
Китай - Шанхай 834 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5519 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7435 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27327 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1519 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16097 6
Ergonomics - Эргономика 1755 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33800 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6071 4
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 888 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53538 3
Металлы - Серебро - Silver 829 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5588 2
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 337 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6691 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7550 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6771 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1366 2
Видеокамера - Видеосъёмка 720 2
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 128 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12319 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10366 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 157 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21696 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1380 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9113 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1242 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57764 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1076 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1717 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5626 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 601 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3360 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1733 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Мобильные системы 118 2
Fanless Tech 2 1
WCCFTech - Издание 111 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Lenovo Accelerate 2 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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