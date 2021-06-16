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Концерн «Автоматика» запускает серийный монтаж бескорпусных радиодеталей

В рамках реализации проекта по техническому перевооружению производственной и научно-технической базы БПО «Прогресс», входящего в rонцерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», предприятие оснастило производство высокоскоростным оборудованием, обеспечивающим монтаж плат с суммарной скоростью установки до 153 тыс. компонентов в час. Модернизация производственных мощностей позволит повысить производительность труда и нарастить объемы технологических операций, выполняемых в рамках проекта создания СХД «Купол» и другого отечественного оборудования.

Проект осуществляется при поддержке Фонда развития промышленности России. Производственная база БПО «Прогресс» оснащена высокоскоростными установщиками компонентов Assembleon AX 501 и AX 201, печью конвекционного оплавления для пайки печатных плат, автоматической оптической системой 3D-контроля Yamaha YSi-V.

Новое оборудование увеличит объемы ныне выпускаемой продукции и наладит производство новых изделий с соблюдением необходимых требований рынка к качеству аппаратной части и информационным телекоммуникациям. Основным продуктом являются многослойные печатные платы, смонтированные при помощи SMT (технология поверхностного монтажа), которые используются для сборки системы хранения данных «Купол».

«Парк нашего производственного оборудования отвечает растущим требованиям рынка, чтобы предложить конкурентоспособные технологические решения, как для гражданского сектора, так и для военно-промышленного комплекса. Данный проект по «перевооружению» производственной и научно-технической базы БПО «Прогресс» позволит создать новые рабочие места для увеличения объемов производства продукции гражданского назначения и расширить номенклатуру выпускаемых изделий», – сказал генеральный директор БПО «Прогресс» Марат Тимиров.

Дмитрий Степанов

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