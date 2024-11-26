ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития

Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентной продукции. Программа «Станкостроение» рассчитана на выпуск в России средств производства, оборудования и станков. «Конверсия» стимулирует производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, «Маркировка товаров» — дать возможность производителям установить оборудование для прослеживаемости продукции, «Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования, «Цифровизация промышленности» — помочь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Программа «Производительность труда» дает возможность реализовать меры по повышению производительности на предприятии. Программа «Приоритетные проекты» позволяет финансировать крупные проекты по производству критически важной продукции.

Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам. Одна из них – «Проекты лесной промышленности» – дает возможность получить финансирование на приобретение деревообрабатывающего оборудования.

В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать программу Фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в т.ч. на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.

Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путём преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития». В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую интеграцию Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создан централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ является консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для создания комфортных условий для жизни людей и прорывного развития страны в сфере промышленности, инфраструктуры, несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, городской экономики, инноваций и информационных технологий.