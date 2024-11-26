ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития

Разделы

Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещенияПрограммы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентной продукции. Программа «Станкостроение» рассчитана на выпуск в России средств производства, оборудования и станков. «Конверсия» стимулирует производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, «Маркировка товаров» — дать возможность производителям установить оборудование для прослеживаемости продукции, «Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования, «Цифровизация промышленности» — помочь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Программа «Производительность труда» дает возможность реализовать меры по повышению производительности на предприятии. Программа «Приоритетные проекты» позволяет финансировать крупные проекты по производству критически важной продукции.

Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам. Одна из них – «Проекты лесной промышленности» – дает возможность получить финансирование на приобретение деревообрабатывающего оборудования.

В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать программу Фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в т.ч. на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.

Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путём преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития». В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую интеграцию Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создан централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ является консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для создания комфортных условий для жизни людей и прорывного развития страны в сфере промышленности, инфраструктуры, несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, городской экономики, инноваций и информационных технологий.

СОБЫТИЯ


26.11.2024 Российская электроника просит ввести льготную ставку кредита, чтобы ее покупали. Нужна помощь государства

ии «Аквариус» (производитель серверов, ПК, систем хранения данных и пр.) Алексей Калинин направил в Фонд развития промышленности (ФРП) письмо с предложением по введению в России сниженной ставк
20.09.2024 В России запущено суверенное производство дешевых микросхем в продвинутых корпусах из металлополимера мощностью миллионы штук в год

Без лишнего шума Фонд развития промышленности (ФРП) сообщил CNews о запуске в Воронеже новой линии по выпуску

20.09.2024 ГК «Элемент» благодаря ФРП запустила в Воронеже линию по сборке микросхем в металлополимерных корпусах

овой производственной линии составили 790 млн руб., из которых 616 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия
02.08.2024 Поставщик «Камаза» запустил автоматизированное литейное производство компонентов для грузовиков

цикла по выпуску автокомпонентов для грузовых автомобилей. Об этом в начале августа 2024 г. сообщил Фонда развития промышленности (ФРП) (координируется «ВЭБ.РФ» по поручению Министерства промыш
21.03.2024 «Микрон» запустил 2 сборочных линии при поддержке ФРП

ат стабильные поставки чипов, не зависящие от импорта, и смогут повысить локализацию своих изделий. Фонд развития промышленности финансирует высокотехнологичные и импортозамещающие проекты, поэ
27.02.2024 В Перми заемщик ФРП приступил к серийному производству управляемых коммутаторов

стиции в запуск производства превысили 140 млн руб., из которых 46 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 20 млн руб. – региональный Фонд развития промышленно
19.02.2024 EKF при поддержке ФРП внедрил промышленный интернет вещей на собственном производстве электротехнической продукции

и ФРП. Инвестиции в модернизацию превысили 288 млн руб. Из них 144 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Проекты развития». На
13.11.2023 В Татарстане при поддержке ФРП запустили новый завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники

ews сообщили представители ФРП. «Проект группы ICL – один из самых масштабных, в реализации которых Фонд развития промышленности принимает участие в сфере электроники: 2 млрд руб. инвестиций, и
13.11.2023 В России заработал завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники с претензией на серьезную долю рынка

атеринских плат для компьютерной техники в Татарстане. Об этом CNews рассказали представители ICL и Фонда развития промышленности (ФРП). На первом этапе завод ежегодно будет выпускать 300 тыс.

24.08.2023 Предприятие «Росэлектроники» запустило серийное производство модернизированной посевной техники

б. на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил в виде льготного займа федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). «Льготные займы ФРП востребованы российским промышленным

30.09.2022 В России началось производство гражданских систем связи по редкой военной технологии

ализированного оборудования тропосферной связи. Об этом CNews сообщили представители «Радиосвязи» и Фонда развития промышленности (ФРП). Проект получил название «Гроза-1.5». Подготовкой к произ
30.09.2022 «Ростех» и ФРП запустили в Красноярске производство станций тропосферной связи

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) запустил производство станций тропосферной связи «Гроза»

26.11.2021 В Нижегородской области при поддержке ФРП запущен комплекс по производству серверов, ноутбуков и планшетов

ументации и программного обеспечения – 2 млрд руб. Часть средств в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). «Существенную поддержку проекту в виде льготног
20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows

Виртуальный ЦОД для ГИСП Как выяснил CNews, российский Фонд развития промышленности (ФРП) готов потратить 111 млн руб. на аренду новых вычислительны
10.08.2021 Уцелевший со времен СССР радиозавод решил занять треть российского рынка сотовых антенн

ственное объединение «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО) получило займ в размере 241 млн руб. от Фонда развития промышленности для увеличения объема выпуска антенно-мачтовых устройств для со
19.04.2021 «Росэлектроника» при поддержке ФРП увеличит производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех при поддержке Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) увеличит объемы производства сверхвысокочастотн
08.04.2021 ФРП предоставил «Милю и Камову» заем на 500 млн руб. для цифровизации производства вертолетной техники

«Фонд развития промышленности» (группа «Вэб.рф») предоставил под банковскую гарантию Новикомба
04.03.2021 «Росэлектроника» при поддержке ФРП расширяет производство новейшей сельхозтехники

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, под управлением «Вэб.рф») в два раза увеличит объемы прои
17.09.2020 «Росэлектроника» совместно с ФРП запустит производство отечественных ИБП

ственно используются источники бесперебойного питания зарубежного производства. Благодаря поддержке Фонда развития промышленности, мы организуем производство отечественных устройств мощностью д
22.07.2020 ФРП снизил ставку по займам на покупку роботов до 1% годовых

Фонд развития промышленности (ФРП) снизил процентную ставку по займам на покупку робототехнических комплексов с 5% до 1% го
13.07.2020 Государство выдало 250 миллионов на выпуск «железа» на «Байкалах»

оров «Байкал». Упомянутый займ в размере 249,5 млн руб. был одобрен Фондом развития промышленности (ФРП) — структурой, созданной в конце 2014 г. по инициативе Минпромторга для организации новых
18.06.2020 «Росэлектроника» совместно и ФРП запустили отечественное производство «умных» счетчиков

тчиков запущено на НПП «Исток» им.Шокина (входит в «Росэлектронику») с привлечением льготного займа ФРП. Основными заказчиками продукции станут электросетевые компании. Поставка первой партии в
24.03.2020 Заемщик ФРП запустил в Томске производство печатных плат для электроники

Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) – «Элеси» – запустил в Томске новое производство печатных
20.02.2020 «Русская кожа» внедрила ERP- и CRM-системы при финансовой поддержке ФРП

Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) – Рязанский кожевенный завод «Русская кожа» – завершил пр
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С»

Цифровизация в Республике Коми Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) в рамках итогового заседания одобрил займ компании «Сыкты
05.10.2018 ФРП начал выдавать займы под 1% экспортерам и снизил ставку по другим направлениям

сторов или банков по этим программам сохранилось, но было снижено до 20% от общего бюджета проекта. Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской
18.09.2018 ФРП представит новую госпрограмму финансирования цифровизации производства

емирном цифровом саммите по технологии интернета вещей, который пройдет в Казани 1-2 октября. В пленарной дискуссии Саммита, посвященной развитию «Индустрии 4.0», примет участие директор федерального Фонда развития промышленности Роман Петруца. Делегаты IoT World Summit Russia получат уникальную возможность из первых уст узнать о новой государственной программе по финансированию цифровизаци
06.09.2018 В России началось кредитование под 1% на внедрение российского ПО, если его реализует участник рейтинга CNews

т ориентироваться на рейтинги РБК+ и TAdviser. Во всех прочих случаях будет применяться обычная для ФРП ставка в размере 5%. Как именно можно использовать заем Предполагается, что заем Фонда мо
30.05.2018 Для участников рей

«Скидка» по рейтингу CNews100 Российские предприятия смогут снизить процентную ставку по займам Фонда развития промышленности (ФРП) с 5% до 1%, если в качестве ключевого исполнителя финанси
27.12.2017 ФРП выделит почти 2 млрд рублей на автопром, композиты и оптоволокно

Директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца рассказал о том, что экспертный совет ФРП о
19.05.2017 «Галактика» начинает сотрудничать с Фондом развития промышленности

Корпорация «Галактика», российский разработчик корпоративных информационных систем, и Фонд развития промышленности (ФРП) заключили соглашение в целях развития государственной инфо
12.07.2016 ФРП привлечет стартапы ФРИИ на российские промпредприятия

К концу 2016 г. Фонд развития промышленности (ФРП) запустит электронную платформу, которая позволит сводить п
20.10.2015 Выстоявший с советских времен производитель конденсаторов получил 280 млн на новый проект

фонду в октябре 2020 г. К тому моменту объем выручки проекта ожидается на уровне 3 млрд, из них p518 млн составят будущие налоговые поступления в бюджет. Планы ближайшей пятилеткиКак пояснили CNews в Фонде развития промышленности, обязательным условием для предоставления займа предприятию является наличие у него собственных средств на проект. То есть в данном случае фонд вложит p280 млн, а

15.10.2015 Отвечать за создание ГИС промышленности будет выходец из «Ростеха», бывший военный

Назначение Сергея ПарфеноваФонд развития промышленности (ФРП) сообщил о назначении на пост заместителя этой организации Сергея Парфенова, который стан
19.06.2015 Фонд развития промышленности и НП «ГЛОНАСС» поддержат высокотехнологичные навигационные проекты

работающих в навигационной сфере в условиях глобальной конкуренции. Уверен, что наше партнерство с Фондом развития промышленности станет одним из ключевых механизмов развития отечественных раз

