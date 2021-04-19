Спецпроекты

«Росэлектроника» при поддержке ФРП увеличит производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех при поддержке Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) увеличит объемы производства сверхвысокочастотных модулей для различных систем радиолокации. Реализация проекта позволит сократить существующий на российском рынке дефицит этих компонентов. Общий бюджет проекта составляет 239,7 млн рублей, из которых 185 млн рублей будут предоставлены ФРП в виде льготного займа.

В рамках реализации проекта НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику») до конца 2021 года дооснастит участки производства синтезаторных и приемных модулей Кu диапазона. Ввод в эксплуатацию нового оборудования увеличит общий выпуск продукции в 2 раза и позволит закрыть возросшие потребности рынка. На сегодняшний день дефицит российского рынка модулей СВЧ составляет 4%, реализация проекта позволит к 2025 году снизить его до 0,1%.

«НПП «Салют» имеет полный технологический цикл для разработки и производства синтезаторных и приемных модулей Кu диапазона. Продукция предприятия востребована на рынке, что подтверждается ростом спроса на нее со стороны заказчиков. Чтобы обеспечить выпуск изделий в необходимом количестве, необходимо дооснащение действующих производственных участков современным высокопроизводительным оборудованием. Благодаря поддержке ФРП мы проведем модернизацию производства и увеличим объем выпускаемой продукции», - заявил генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.

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