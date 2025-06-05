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Бушуев Александр
УПОМИНАНИЯ
Бушуев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 942 1
|РЖД - Российские железные дороги 1942 1
|Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 105 1
|Мычкин Дмитрий 1 1
|Евтушенко Олег 143 1
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