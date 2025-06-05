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Бушуев Александр


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Вологодский архив обновил технологии оцифровки с помощью «ЭларСкан» А2-800КС50 1
28.02.2024 «Росэлектроника» начала поставки устройств для удаленного управления серверами и станками 1
25.10.2023 «Росэлектроника» начала серийный выпуск KVM-коммутаторов для удаленного управления оборудованием 1
05.10.2023 Предприятие «Росэлектроники» в 2 раза увеличило производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации 1
18.08.2023 «Росэлектроника» представила новый усилитель мощности для ЗРК ближнего действия 1
28.12.2022 НПП «Салют» разработало технологию получения высокочистых газов для производства микроэлектроники 1
05.07.2022 «Ростех» создал кремний из российских материалов для производства электронных приборов 1
19.04.2021 «Росэлектроника» при поддержке ФРП увеличит производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации 1
29.01.2021 «Росэлектроника» поставила обеззараживающие гаджеты правительству Нижегородской области 1
10.12.2020 «Росэлектроника» представила VR-тренажер для ЖКХ 1
23.10.2020 Такси с рециркуляторами «Росэлектроники» появились на дорогах страны 1
02.10.2020 Ростех разработал радарные системы для безопасности железнодорожных переездов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Бушуев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3250 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1181 11
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 23 7
Ростех - Автоматика Концерн 1673 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 942 1
РЖД - Российские железные дороги 1942 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 171 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3094 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5573 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 381 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20826 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7835 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16371 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13026 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2356 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68320 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 411 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 315 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1739 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10129 2
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 71 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3331 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9879 1
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 61 1
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 181 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1724 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2522 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12911 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26050 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2671 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14628 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53053 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10603 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 350 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30615 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14042 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12345 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3006 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1416 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10937 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4288 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3053 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 105 1
Мычкин Дмитрий 1 1
Евтушенко Олег 143 1
Россия - РФ - Российская федерация 149366 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1965 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3222 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2050 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1589 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 139 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1161 1
Россия - СФО - Новосибирск 4440 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4074 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3100 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17873 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44266 1
Куба - Республика 371 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19273 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1406 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 305 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5341 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30234 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14159 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6879 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 920 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2075 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1381 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9139 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49307 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3633 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 993 1
Газы 176 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2484 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1926 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1622 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2690 1
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 10 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
РАН - Российская академия наук 1932 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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