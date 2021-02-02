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Везёт ГК Fasten Russia Агрегатор такси Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси)



02.02.2021 «Яндекс.Такси» придумал, как купить конкурента вопреки запрету властей

«Яндекс.Такси» покупает активы группы «Везет» Компания «Яндекс.Такси» сообщила о приобретении нескольких активов своего конкурента –
11.06.2020 Власти запретили «Яндекс.Такси» покупать конкурента

ФАС отклонила ходатайство «Яндекс.Такси» на покупку ГК «Везет» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об отказе в удовлетворении ходат
13.04.2020 «Яндекс» придумал, как получить разрешение властей на покупку такси-конкурента

018 г. доля компании составила 35,8%. На втором месте идет сервис Gett с долей в 6,8%, на третьем – ГК «Везет» с долей в 5,4%. У такси «Максим» доля составляет 4,3%, у «Ситимобил» (входит в сов
01.04.2020 «Яндекс.Такси» не стала покупать конкурента: Лучше поддержать своих водителей

«Яндекс.Такси» отозвала ходатайство о покупке активов ГК «Везет» Компания «Яндекс.Такси» отозвала из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ходат
11.10.2019 «Яндекс.такси» испугалось покупать одного из главных конкурентов — такси «Везет»

а Сервис «Яндекс.такси» отозвал ходатайство на покупку активов своего конкурента — группы компаний «Везет». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС), к
20.08.2019 МТТ обеспечил связью колл-центры агрегатора такси «Везет»

ьных решений для бизнеса МТТ приступил к предоставлению услуг исходящей связи для агрегатора такси «Везет». Контракт с группой «Везет» был заключен в 2019 г. В рамках партнерства МТТ обе
15.07.2019 «Яндекс.такси» покупает одного из главных конкурентов - такси «Везет». Mail.ru может наложить вето на сделку

«Яндекс» выкупит ПО и колл-центры группы «Везет» Объединенная компания «Яндекс.такси» и Uber (MLU B.V., далее – «Яндекс.такси») заключи
05.04.2019 «Яндекс.такси» объединилось с конкурентами ради слежки за водителями

Заговор против водителей Сервисы заказа такси «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.такси» приступили к тестированию совместной системы обмена данн
05.04.2019 «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» тестируют систему контроля водителей

«Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» объявили о тестировании системы обмена данными о совокупном времени работы водителей. Основной фокус сотрудничества — контроль времени на линии. Разработан

22.06.2018 Mail.ru Group присоединилась к раунду инвестиций в агрегатор такси «Везет»

Mail.ru Group и ГК «Везет», один из крупнейших агрегаторов такси в России, заключили соглашение о конвертируе
18.01.2018 Конкурент «Яндекс.Такси» ищет инвестиции на $200 млн

«Везет» ищет инвесторов Агрегатор сервисов такси «Везет» готовится в середине 2018 г. п
15.12.2017 Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси»

Инвестиции в «Везет»Венчурный фонд Almaz Capital инвестировал в агрегатора такси «Везет», став его м
24.11.2017 Регуляторы «проспали» появление в России крупного онлайн-агрегатора такси

очнил Артемьев.ФАС с опозданием заинтересовалась слиянием RuTaxi и Fasten В то же время сейчас доля ГК «Везет» на рынке становится сопоставимой с долей двух других недавно объединившихся агрега
25.05.2017 Компания Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM

Сервис заказа такси Fasten оптимизировал работу контактных центров системой Naumen Workforce Management (WFM). Решение Naumen Workforce Management (WFM) позволяет прогнозировать нагрузку контактного центра и эффек
25.05.2017 Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM

Компания Fasten, сервис заказа такси, оптимизировал работу контактных центров системой Naumen Workforce Management (WFM). Решение Naumen WFM позволяет прогнозировать нагрузку контакт-центров и планирова
09.02.2017 В приложении «Рутакси» появилась карта 2ГИС

2ГИС объявила о том, что мобильное приложение «Рутакси» начало использовать карту городского информационного сервиса 2ГИС. Как рассказали CNews в компании, детальность карты поможет водителям и пассажирам экономить время.На картах 2ГИС отоб
27.01.2017 «Центральная касса» и RuTaxi запустили оплату банковской картой в такси

«Центральная касса» и RuTaxi объявили о запуске функции оплаты поездки в такси банковской картой. Как рассказали CNews в компании, безналичные платежи уже доступны пассажирам диспетчерской службы RuTaxi в 26


Публикаций - 102, упоминаний - 210

Везёт ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7410 31
VK - Mail.ru Group 3458 10
Apple Inc 12137 8
Samsung Electronics 10282 8
Microsoft Corporation 24662 8
МегаФон 8925 7
Google LLC 11821 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 6
Intel Corporation 12216 5
Naumen - Наумен 627 4
8259 4
AMD - Advanced Micro Devices 4245 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3946 4
LG Electronics 3618 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 4
X Corp - Twitter 2848 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 4
Lenovo Motorola 3502 4
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 3
Yandex Go - Yango 26 3
Amazon Inc - Amazon.com 3011 3
Meta Platforms - Facebook 4444 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 292 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 3
AT&T Inc 1681 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
Qualcomm Technologies 1830 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 3
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 3
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 258 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 3
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Bolt 32 2
Ростелеком 9739 2
SAP SE 5280 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 2
Uber 331 22
Gett 81 16
UFG Private Equity 36 10
Ситимобил - Служба такси 159 9
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 6
MLU B.V. 14 6
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 5
36,6 - аптечная сеть 90 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 4
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 3
Центральная касса 11 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2730 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
CityMobil - сервис по заказу такси 3 2
Axelcroft 2 2
Deanfirm 2 2
eBay Inc 1622 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 2
ЦИАН - CIAN 136 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 2
Visa International 1950 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 2
Почта России ПАО 2119 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 462 1
Volkswagen Group - VW 282 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
SoftBank Group 260 1
Foodfox 16 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 9 1
Колли-Сибирь - Колл-центр 1 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Зеленая линия Волгоград 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2868 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5471 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3407 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1011 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1221 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Королевский адвокат 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 245 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2518 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 982 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 316 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1384 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 575 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1524 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1163 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 3
ECCA - European Customer Contact Alliance - ECCCSA - European Contact Centre and Customer Service Awards 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 66 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 1
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Microsoft Windows 10 1768 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 588 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 49 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 2
Яндекс.Плюс 194 2
Яндекс.Здоровье 22 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 2
Oracle Java - язык программирования 3092 2
Linux OS 10010 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 422 2
Google Chrome - браузер 1567 2
Microsoft Teams - MS Teams 550 2
НКТ - Р7-Офис 383 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 932 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Apple iPod 1537 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 2
Космодром Байконур 1067 2
Львов Евгений 10 9
Артемьев Игорь 91 7
Худавердян Тигран 91 5
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 5
Волож Аркадий 251 3
Рычков Андрей 12 3
Путин Владимир 3187 3
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Зайцев Андрей 48 2
Ершова Элеонора 67 2
Шадаев Максут 1015 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 61 2
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Евдаков Кирилл 3 1
Вермишян Геворк 63 1
Делицын Леонид 128 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Аракелян Арам 9 1
Старовойтова Александра 3 1
Абрамян Владислав 1 1
Вартанян Феликс 1 1
Шулейко Даниил 16 1
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Остапенко Владимир 1 1
Левицкий Роман 1 1
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Биккужин Рамиль 43 1
Першиков Александр 2 1
Безруков Виталий 1 1
Воронцов Александр 3 1
Пронин Дмитрий 2 1
Цыганов Андрей 6 1
Мычкин Дмитрий 1 1
Бушуев Александр 11 1
Дмитриев Кирилл 108 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145163 80
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 16
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 12
Германия - Федеративная Республика 12703 12
Япония 13304 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 8
США - Нью-Йорк 3100 8
Финляндия - Финляндская Республика 3610 7
Грузия 1243 7
Земля - планета Солнечной системы 10396 7
Беларусь - Белоруссия 5692 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 6
Нидерланды 3527 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1033 6
Армения - Республика 2291 5
Украина 7624 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 5
Франция - Французская Республика 7860 5
Чехия - Чешская Республика 1310 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1966 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 4
Швеция - Королевство 3623 4
Америка - Американский регион 2164 4
Великобритания - Лондон 2387 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3967 3
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