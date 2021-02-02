Везёт ГК Fasten Russia Агрегатор такси Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси)
|02.02.2021
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«Яндекс.Такси» придумал, как купить конкурента вопреки запрету властей
«Яндекс.Такси» покупает активы группы «Везет» Компания «Яндекс.Такси» сообщила о приобретении нескольких активов своего конкурента –
|11.06.2020
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Власти запретили «Яндекс.Такси» покупать конкурента
ФАС отклонила ходатайство «Яндекс.Такси» на покупку ГК «Везет» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об отказе в удовлетворении ходат
|13.04.2020
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«Яндекс» придумал, как получить разрешение властей на покупку такси-конкурента
018 г. доля компании составила 35,8%. На втором месте идет сервис Gett с долей в 6,8%, на третьем – ГК «Везет» с долей в 5,4%. У такси «Максим» доля составляет 4,3%, у «Ситимобил» (входит в сов
|01.04.2020
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«Яндекс.Такси» не стала покупать конкурента: Лучше поддержать своих водителей
«Яндекс.Такси» отозвала ходатайство о покупке активов ГК «Везет» Компания «Яндекс.Такси» отозвала из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ходат
|11.10.2019
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«Яндекс.такси» испугалось покупать одного из главных конкурентов — такси «Везет»
а Сервис «Яндекс.такси» отозвал ходатайство на покупку активов своего конкурента — группы компаний «Везет». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС), к
|20.08.2019
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МТТ обеспечил связью колл-центры агрегатора такси «Везет»
ьных решений для бизнеса МТТ приступил к предоставлению услуг исходящей связи для агрегатора такси «Везет». Контракт с группой «Везет» был заключен в 2019 г. В рамках партнерства МТТ обе
|15.07.2019
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«Яндекс.такси» покупает одного из главных конкурентов - такси «Везет». Mail.ru может наложить вето на сделку
«Яндекс» выкупит ПО и колл-центры группы «Везет» Объединенная компания «Яндекс.такси» и Uber (MLU B.V., далее – «Яндекс.такси») заключи
|05.04.2019
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«Яндекс.такси» объединилось с конкурентами ради слежки за водителями
Заговор против водителей Сервисы заказа такси «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.такси» приступили к тестированию совместной системы обмена данн
|05.04.2019
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«Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» тестируют систему контроля водителей
«Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» объявили о тестировании системы обмена данными о совокупном времени работы водителей. Основной фокус сотрудничества — контроль времени на линии. Разработан
|22.06.2018
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Mail.ru Group присоединилась к раунду инвестиций в агрегатор такси «Везет»
Mail.ru Group и ГК «Везет», один из крупнейших агрегаторов такси в России, заключили соглашение о конвертируе
|18.01.2018
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Конкурент «Яндекс.Такси» ищет инвестиции на $200 млн
«Везет» ищет инвесторов Агрегатор сервисов такси «Везет» готовится в середине 2018 г. п
|15.12.2017
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Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси»
Инвестиции в «Везет»Венчурный фонд Almaz Capital инвестировал в агрегатора такси «Везет», став его м
|24.11.2017
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Регуляторы «проспали» появление в России крупного онлайн-агрегатора такси
очнил Артемьев.ФАС с опозданием заинтересовалась слиянием RuTaxi и Fasten В то же время сейчас доля ГК «Везет» на рынке становится сопоставимой с долей двух других недавно объединившихся агрега
|25.05.2017
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Компания Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM
Сервис заказа такси Fasten оптимизировал работу контактных центров системой Naumen Workforce Management (WFM). Решение Naumen Workforce Management (WFM) позволяет прогнозировать нагрузку контактного центра и эффек
|25.05.2017
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Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM
Компания Fasten, сервис заказа такси, оптимизировал работу контактных центров системой Naumen Workforce Management (WFM). Решение Naumen WFM позволяет прогнозировать нагрузку контакт-центров и планирова
|09.02.2017
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В приложении «Рутакси» появилась карта 2ГИС
2ГИС объявила о том, что мобильное приложение «Рутакси» начало использовать карту городского информационного сервиса 2ГИС. Как рассказали CNews в компании, детальность карты поможет водителям и пассажирам экономить время.На картах 2ГИС отоб
|27.01.2017
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«Центральная касса» и RuTaxi запустили оплату банковской картой в такси
«Центральная касса» и RuTaxi объявили о запуске функции оплаты поездки в такси банковской картой. Как рассказали CNews в компании, безналичные платежи уже доступны пассажирам диспетчерской службы RuTaxi в 26
Везёт ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Львов Евгений 10 9
|Артемьев Игорь 91 7
|Худавердян Тигран 91 5
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 5
|Волож Аркадий 251 3
|Рычков Андрей 12 3
|Путин Владимир 3187 3
|Добродеев Борис 95 2
|Костиков Александр 5 2
|Лукашевич Андрей 9 2
|Зайцев Андрей 48 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Шадаев Максут 1015 2
|Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 61 2
|Батманов Владимир 2 2
|Евдаков Кирилл 3 1
|Вермишян Геворк 63 1
|Делицын Леонид 128 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Аракелян Арам 9 1
|Старовойтова Александра 3 1
|Абрамян Владислав 1 1
|Вартанян Феликс 1 1
|Шулейко Даниил 16 1
|Варлашин Влад 1 1
|Литвиненко Сергей 5 1
|Остапенко Владимир 1 1
|Левицкий Роман 1 1
|Кобяков Илья 6 1
|Биккужин Рамиль 43 1
|Першиков Александр 2 1
|Безруков Виталий 1 1
|Воронцов Александр 3 1
|Пронин Дмитрий 2 1
|Цыганов Андрей 6 1
|Мычкин Дмитрий 1 1
|Бушуев Александр 11 1
|Дмитриев Кирилл 108 1
|Галицкий Александр 106 1
|Kalanick Travis Cordell - Каланик Трэвис Корделл 10 1
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