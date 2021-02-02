«Яндекс» придумал, как получить разрешение властей на покупку такси-конкурента 018 г. доля компании составила 35,8%. На втором месте идет сервис Gett с долей в 6,8%, на третьем – ГК «Везет» с долей в 5,4%. У такси «Максим» доля составляет 4,3%, у «Ситимобил» (входит в сов