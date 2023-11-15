KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies

МТС и корейская KT Сorporation будут сотрудничать в создании дата-центров, AI-решений и медиаконтента «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и KT Corporation (KT), компания в сфере информационно-коммуникационных технологий в Республике