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KT Corporation Korea Telecom Telecoms Korea KTF KT Freetel Korea Telecom Freetel KTFT KTF Technologies

KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies


15.11.2023 Sitronics KT заключила соглашение о партнерском сотрудничестве с Фондом развития территорий муниципальных образований

24.10.2023 Sitronics KT приступила к созданию ЕИС для Гатчинского района Ленобласти

28.09.2023 Sitronics KT оборудовала учебные места в Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности

06.09.2023 Sitronics KT разработает VR-тренажёр бульдозера «Четра»

07.08.2023 Sitronics KT поставит 8 комплексов для русловых изысканий в бассейновые администрации Росморречфлота

02.08.2023 Sitronics KT оснастит обстановочными комплексами суда 10 подведомственных Росморречфлоту бассейновых администраций

19.07.2023 Sitronics KT разрабатывает интерактивную карту ЯНАО для школы поселка Харп

05.07.2023 Программные комплексы Sitronics KT для решения навигационных задач внесены в реестр российского ПО

29.05.2023 Sitronics KT разработала цифровую платформу управления территорией

03.05.2023 Sitronics KT оснастит электросуда Emperium радионавигационным оборудованием

31.03.2023 Sitronics KT разработала цифровую платформу управления территорией

20.03.2023 Sitronics KT оснастила системой «Беринг» учебно-тренировочный центр для судоводителей в Санкт-Петербурге

10.02.2023 Панель аварийно-предупредительной сигнализации Sitronics KT допущена к эксплуатации на судах

01.02.2023 Интегрированная навигационная система для целей е-навигации от Sitronics KT допущена к использованию на судах

17.01.2023 Sitronics KT приступила к завершающему этапу «оцифровки» Ладожского озера

09.01.2023 Sitronics KT завершила поставку оборудования контрольно-корректирующих и базовых станций АИС для Росморречфлота

12.12.2022 «Газпромнефть-снабжение» и Sitronics KT успешно протестировали систему дистанционного судовождения

21.11.2022 Навигационная система «Беринг» компании Sitronics KT зарегистрирована в Морском регистре для использования на российских судах

10.11.2022 Sitronics KT оснастила виртуально–интерактивное пространство ИТ-парка «Цифровая Арктика»

02.09.2022 Sitronics KT сертифицировала отечественный авторулевой «Румб» для управления курсом судна

25.07.2022 Sitronics KT разработала новые сервисы для навигации и мониторинга судов

07.06.2022 Sitronics KT оснастит технологиями автономного судовождения паромы, соединяющие Калининградскую и Ленинградскую области

19.04.2022 Sitronics KT выпустила новую версию автономной навигационной системы

17.02.2022 Sitronics KT внедрила новые функции виртуальной среды платформы моделирования безэкипажного судовождения

09.02.2022 МТС и корейская KT Сorporation будут сотрудничать в создании дата-центров, AI-решений и медиаконтента

«МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и KT Corporation (KT), компания в сфере информационно-коммуникационных технологий в Республике

20.01.2022 Sitronics KT сертифицирует российскую навигационную систему «Беринг» для судов

14.12.2021 Sitronics KT разработает сервисы электронной навигации по заказу Минпромторга

30.11.2021 Sitronics KT поставит Росморречфлоту обстановочные комплексы для обеспечения безопасности движения судов

23.11.2021 Sitronics KT внедрит автоматизированную систему создания и передачи электронных навигационных карт для судов

10.11.2021 Sitronics KT оборудовала интерактивными тренажерами учебный класс РАНХиГС

25.10.2021 Sitronics KT поставит «Росморречфлоту» автоматизированные комплексы для обновления электронных навигационных карт

20.10.2021 Sitronics KT создаст электронные навигационные карты Ладожского озера

01.10.2021 Sitronics KT модернизировала обучающее тренажерное оборудование Чебоксарского тракторного завода

21.09.2021 Sitronics KT разрабатывает маркетплейс навигационных сервисов и инновационные морские решения

02.09.2021 Sitronics KT оборудовала голографический театр в Музее Мирового океана

18.08.2021 Sitronics KT разрабатывает авторулевой «Румб» для управления курсом судна и движения по заданной траектории

11.08.2021 Sitronics KT разрабатывает российскую навигационную систему «Беринг» для судов

15.07.2021 Sitronics KT представила тренажерный комплекс безэкипажного судовождения

09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО

11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях


Публикаций - 261, упоминаний - 291

KT Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3585 64
Samsung Electronics 10073 59
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1242 58
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 77 55
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 200 42
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 35
Microsoft Corporation 24277 34
AT&T Inc 1668 29
Ростелеком 10950 27
China Mobile 404 27
Huawei 3773 26
Apple Inc 11793 25
Kitfort 54 24
Spirit DSP - Спирит Корп 464 23
ZTE Corporation 739 22
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1039 22
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 21
LG Uplus - LG U+ 33 20
VideoMost - ВидеоМост 270 20
Adobe Systems 1534 20
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 400 20
Toshiba Corporation 2921 19
Dialogic Corp 92 19
Blizzard Entertainment 326 19
Oracle Corporation 6578 19
HTC Corporation 1495 19
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 18
Kyocera 238 17
TI - Texas Instruments Incorporated 813 17
LG Telecom 46 17
Cisco Broadsoft UC 56 17
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HP Inc. 5645 17
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МегаФон 8185 15
Cisco Systems 5047 15
Mitel Corp - Mitel Networks 58 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11458 15
Google LLC 11513 15
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 12
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 641 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6835 6
SoftBank Group 256 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6867 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Kärcher - Karcher - Керхер 71 5
РЖД - Российские железные дороги 1831 4
Sumitomo Group 43 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 70 4
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 60 3
Hyundai Motor Company 356 3
Braun 76 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 714 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 32 2
Groupe SEB - Tefal 87 2
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АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 3 2
Black & Decker 18 2
Yamaha - Ямаха 104 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 2
Hansol Group 3 2
Bharti Enterprises Group 54 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 793 2
Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей 1 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 14 1
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 1
Верный - торговая сеть 279 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Mobil - Мобил 52 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 13 1
Депозитарий Иркол 2 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
Groupe SEB - Rowenta 43 1
101Hotels.com 456 1
Мособлэнерго - Московская областная энергосетевая компания 7 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 102 1
Евросеть 1403 1
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ФСО РФ - Федеральная служба охраны 562 1
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Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 343 3
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Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 118 3
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Япония 13171 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16382 26
Европа 21517 24
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Азия - Азиатский регион 5362 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13919 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13179 17
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Германия - Федеративная Республика 12506 13
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2279 10
Финляндия - Финляндская Республика 3566 9
Китай - Тайвань 3896 9
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1703 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2528 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2992 8
Сингапур - Республика 1831 8
Малайзия 848 7
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1760 7
Земля - планета Солнечной системы 10242 7
Индия - Bharat 5316 6
Россия - ДФО - Хабаровский край 804 6
Испания - Королевство 3679 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7067 5
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Россия - ДФО - Магаданская область 403 5
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Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
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ФМБА России - СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФГБУ - Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова 2 2
ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute - Южнокорейский научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций 15 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 249 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 509 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
University of Manchester - Манчестерский университет 76 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 40 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 80 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 26 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 5
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Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
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PC Expo 36 1
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