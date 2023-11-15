KT Corporation Korea Telecom Telecoms Korea KTF KT Freetel Korea Telecom Freetel KTFT KTF Technologies
KT Corporation и организации, системы, технологии, персоны:
|Родионов Андрей 33 28
|Свириденко Андрей 97 11
|Маренич Игорь 10 10
|Пожидаев Николай 85 5
|Свириденко Владимир 8 2
|Малин Дмитрий 6 2
|Рябов Игорь 27 2
|Камлюк Виталий 30 2
|Яцевский Алексей 1 1
|Воспенникова Ирина 4 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Домбровский Юрий 62 1
|Бескоровайный Андрей 49 1
|Остроухова Юлия 30 1
|Кирьянова Александра 111 1
|Гуляева Татьяна 39 1
|Нестеренко Сергей 12 1
|Поздняков Сергей 15 1
|Коробова Анна 25 1
|Логинов Сергей 10 1
|Юсупов Ренат 115 1
|Орловский Виктор 367 1
|Стюгин Михаил 19 1
|Яровая Ирина 71 1
|Tommi Juhani Uitto 11 1
|Петров Михаил 138 1
|Ахмеров Тимур 86 1
|Слизень Виталий 242 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 170 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Беляков Алексей 25 1
|Кузнецов Сергей 152 1
|Николаев Вячеслав 99 1
|Дубин Михаил 46 1
|Рустамов Рустам 360 1
|Белоусов Андрей 131 1
|Озеров Виктор 29 1
|Филатов Игорь 1 1
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