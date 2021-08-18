Sitronics KT разрабатывает авторулевой «Румб» для управления курсом судна и движения по заданной траектории

Sitronics KT занимается разработкой системы для автоматического управления рулевым приводом, включая удерживание судна на заданном курсе. Сегодня на российском рынке полностью отечественных аналогов решения нет, утверждают в компании.

В состав авторулевого входит панель контроля управления, приборы сопряжения с рулевыми машинами или винторулевыми колонками, датчики обратной связи и вычислительный прибор.

Панель управления и ее видеоинтерфейс являются запатентованными разработками компании. На текущий момент завершены механико-климатические испытания авторулевого, проходит его сертификация в Российском морском регистре судоходства как системы управления курсом судна. Сертификацию планируется завершить до конца 2021 г.

В системе будут предусмотрены различные режимы: от удерживания заданного курса или путевого угла, до управления судном по заданной траектории совместно с электронной картографической навигационно-информационной системой (ЭКНИС). Решение применимо на любых судах, оборудованных как рулевыми машинами, так и винторулевыми колонками, рассказывают в Sitronics KT.

«Авторулевой является частью экосистемы наших решений и важен для полноценного обеспечения мостиковой системы управления судами. «Румб» интегрируется с другими нашими разработками: с собственной ЭКНИС, с нашей интегрированной-навигационной системой «Беринг». Все наши решения дополняют друг друга, что дает нам как разработчику преимущества и позволяет оборудовать суда под ключ»,– отметил генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Интеграция авторулевого «Румб» в систему управления судном позволяет осуществлять сложные маневры, к примеру, спасение человека на воде. В такой ситуации необходимо точно стабилизировать скорость хода судна на циркуляции с учетом внешних ветро-волновых возмущений, что позволяет сократить время выполнения маневра.

«Румб» обеспечивает прямое управление рулевыми машинами и винторулевыми колонками, а также сопряжение со штурвально-рулевой системой судна. Предусмотрены ручная и адаптивная настройка параметров авторулевого: управление на разных скоростях хода, при различной загрузке судна и переменных ветро-волновых возмущениях с учетом минимизации количества перекладок пера руля. Такая регулировка дает необходимую точность удержания курса судна. Габариты панели авторулевого соответствуют зарубежным стандартам судовой автоматики.