Разделы

Техника
|

Sitronics KT разрабатывает авторулевой «Румб» для управления курсом судна и движения по заданной траектории

Sitronics KT занимается разработкой системы для автоматического управления рулевым приводом, включая удерживание судна на заданном курсе. Сегодня на российском рынке полностью отечественных аналогов решения нет, утверждают в компании.

В состав авторулевого входит панель контроля управления, приборы сопряжения с рулевыми машинами или винторулевыми колонками, датчики обратной связи и вычислительный прибор.

Панель управления и ее видеоинтерфейс являются запатентованными разработками компании. На текущий момент завершены механико-климатические испытания авторулевого, проходит его сертификация в Российском морском регистре судоходства как системы управления курсом судна. Сертификацию планируется завершить до конца 2021 г.

В системе будут предусмотрены различные режимы: от удерживания заданного курса или путевого угла, до управления судном по заданной траектории совместно с электронной картографической навигационно-информационной системой (ЭКНИС). Решение применимо на любых судах, оборудованных как рулевыми машинами, так и винторулевыми колонками, рассказывают в Sitronics KT.

«Авторулевой является частью экосистемы наших решений и важен для полноценного обеспечения мостиковой системы управления судами. «Румб» интегрируется с другими нашими разработками: с собственной ЭКНИС, с нашей интегрированной-навигационной системой «Беринг». Все наши решения дополняют друг друга, что дает нам как разработчику преимущества и позволяет оборудовать суда под ключ»,– отметил генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Интеграция авторулевого «Румб» в систему управления судном позволяет осуществлять сложные маневры, к примеру, спасение человека на воде. В такой ситуации необходимо точно стабилизировать скорость хода судна на циркуляции с учетом внешних ветро-волновых возмущений, что позволяет сократить время выполнения маневра.

«Румб» обеспечивает прямое управление рулевыми машинами и винторулевыми колонками, а также сопряжение со штурвально-рулевой системой судна. Предусмотрены ручная и адаптивная настройка параметров авторулевого: управление на разных скоростях хода, при различной загрузке судна и переменных ветро-волновых возмущениях с учетом минимизации количества перекладок пера руля. Такая регулировка дает необходимую точность удержания курса судна. Габариты панели авторулевого соответствуют зарубежным стандартам судовой автоматики.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Samsung выпустила смартфон-супербестселлер и дешевый смартфон с огромной батареей. Видео

Названо условие ликвидации домена Советского Союза

Радикальная цифровизация отменяется. Россияне смогут отказаться от цифрового паспорта и оставить себе бумажный

Программисты в России получают в 2,33 раза больше средней зарплаты по стране

Легендарный производитель компьютерных аксессуаров сломя голову бежит из России

Починка мелкой уязвимости в важной библиотеке Linux вызвала к жизни жуткую «дыру». Под ударом все дистрибутивы

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как выбрать удобное кресло для работы за компьютером

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции

Гибкая электроника будущего сможет работать на гигагерцовых частотах

Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов
Показать еще