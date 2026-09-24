Пользователи Samsung оказались под угрозой голода и колоссальных расходов из-за кривой прошивки холодильников

Samsung выпустила сырое обновление для своих умных холодильников. Они перестали работать, температура внутри камер начала расти, что привело к риску порчи всех находящихся внутри продуктов. Это стало причиной порчи еды и непредвиденных трат на новые продукты взамен испорченных.

Слишком умный холодильник

Владельцы смарт-холодильников Samsung столкнулись с проблемой их внезапного выхода из строя без видимых на то причин. Как пишет портал Tom’s Hardware, виной всему оказалось обновление программного обеспечения, которое подключенный к интернету холодильник скачал и установил автоматически.

Следствием установки внезапного апдейта стало прекращение работы холодильников. Они фактически зависли – по словам одного из владельцев, его холодильник перестал автоматически открываться при приближении к нему, в нем больше не горит освещение, а температура во всех камерах начала подниматься до комнатной.

Массово, но пока не у всех

К моменту публикации материала жалобы на сломанные из-за кривой прошивки холодильники Samsung поступали только из Южной Кореи. По данным Tom’s Hardware, количество пострадавших исчисляется тысячами – все они рискуют остаться один на один не только со сломанным холодильником, но также с испорченной едой и необходимостью потратить внушительную сумму на новые продукты.

Samsung Смарт-функции красят далеко не каждое устройство

Многие потребители узнали о распространении опасной прошивки слишком поздно – спустя несколько часов после его установки на холодильник. Кто-то столкнулся с последствиями апдейта поздним вечером, придя с работы. У некоторых еда успела испортиться. Попытки перезагрузить холодильники ни к чему не привели.

Подарок от Samsung к празднику

Tom’s Hardware подчеркивает, что «подарок» Samsung в виде кривой прошивки подоспел почти аккурат к крупному празднику Чхусок, который также называют южнокорейским Днем благодарения. Апдейт получил распространение за два дня до него.

В 2026 г. Чхусок отмечают в течение трех дней, с 24 по 26 сентября включительно. Факт проведения праздника и то, что в 2026 г. он частично выпал на выходные, привел к тому, что многие компании и частные мастера по ремонту техники отказались оперативно выезжать на вызов владельцев умных холодильников Samsung.

По словам некоторых пользователей, ближайшая дата записи – 1 октября 2026 г. В некоторых компаниях и вовсе предлагают подождать до 7 октября 2026 г.

Как пишет Tom’s Hardware, случившееся – это большая проблема поскольку многие семьи запаслись продуктами к празднику. Один владелец холодильника Samsung сказал, что это испортило праздник тем, кто пользовался этими холодильниками, а другие говорили: «Вся моя еда к Чхусок испортится», «Что мне делать с угрем и отборной говядиной?» и «Я запаслась продуктами к празднику, но все тает». Одна из пользователей заявила: «Я выбросила сегодня 20 кг испорченных продуктов – как мне теперь провести праздник?».

Приложить подорожник

Samsung весьма оперативно отреагировала на произошедшее, пообещав починить все сломанные прошивкой холодильники к 24 сентября 2026 г. Меж тем, сообщения о проблемах с ними продолжают появляться в интернете.

Компания также заявила, что направит экстренные службы на место для устранения неотложных проблем, таких как неисправности холодильников и морозильников. Что касается испорченных продуктов, Samsung сообщила, что рассматривает вопрос о выплате компенсации.

Продать холодильник дважды

Происходящее – далеко не первый скандал вокруг умных холодильников Samsung. Купившие их пользователи и раньше сталкивались с проблемами, но они были немного иного рода.

К примеру, в начале сентября 2025 г. Samsung вознамерилась превратить дисплеи на своих холодильниках, умеющих подключаться к интернету, в рекламный щит и показывать на нем различный спам. Сами по себе смарт-холодильники стоят недешево, но Samsung решила с помощью рекламы дополнительно монетизировать их.

Пользователи сразу выказали свой протест против такой инициативы, но Samsung проигнорировала их. В середине сентября 2025 г. она начала распространять обновление ПО, добавляющее в холодильники функцию показа бесконечного потока рекламы.