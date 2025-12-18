Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ

Разделы

Российский морской регистр судоходства (РС, Регистр) – классификационное общество, ведет историю с 1913 года, работает во всех сферах морской индустрии. Основными целями РС является повышение стандартов безопасности человеческой жизни на море, безопасного плавания судов, надежной перевозки грузов на море и внутренних водных путях; разработка мер и стандартов, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды. РС осуществляет рассмотрение технической документации, техническое наблюдение за судами в постройке и эксплуатации, одобрение материалов, изделий и оборудование судового назначения; сертификацию промышленной продукции и производств, систем менеджмента качества, управления в области охраны труда и профессиональной безопасности на соответствие требованиям международных стандартов ИСО, а также техническое наблюдение за контейнерами.

СОБЫТИЯ


18.12.2025 ЭМЦТ разработала и сертифицировала ледовый радар в соответствии с новыми требованиями Полярного кодекса 1
08.07.2025 «Информзащита» — первая компания, сертифицированная на проверку ИБ морских судов 1
26.06.2025 Радиолокационная станция Pro-Mariner Radar 5000 производства ЭМЦТ получила первое Свидетельство о типовом одобрении РМРС 1
20.03.2025 НПП «НавМарин» заключило соглашение о сотрудничестве с «Независимым центром перспективных разработок» 1
14.03.2025 Российский морской регистр судоходства ставит заслон киберштормам с помощью отечественной системы «Блокхост-Сеть 4» 1
29.11.2024 «Систэм Электрик» нарастила количество локализованных продуктов по итогам 2024 года 1
18.09.2024 В России запущен в серию тяжелый морской беспилотник «Визир» 1
24.04.2024 В России создан беспилотник для подводного разминирования 1
12.04.2024 Сетевое оборудование резидента ОЭЗ «Технополис Москва» включено в реестр Минпромторга России 1
19.03.2024 Сколтех и Российский морской регистр судоходства подписали договор о сотрудничестве 1
09.11.2023 Зеленодольское проектно-конструкторское бюро переходит на решения «Аскон» в разработке морской техники 1
03.10.2023 Паромы Росморпорта получили первые в России удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов промышленности 2
20.09.2023 Российский морской регистр судоходства займется поиском цифровых решений для классификации судов совместно с «Аскон» 1
20.03.2023 Sitronics KT оснастила системой «Беринг» учебно-тренировочный центр для судоводителей в Санкт-Петербурге 1
10.02.2023 Панель аварийно-предупредительной сигнализации Sitronics KT допущена к эксплуатации на судах 1
01.02.2023 Интегрированная навигационная система для целей е-навигации от Sitronics KT допущена к использованию на судах 1
25.10.2022 Sitronics Group создала и зарегистрировала отечественную систему управления движением судов 2
07.10.2022 Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков: «Трансформация роли СЭД, технологическая независимость и проекты на 28 000 пользователей» 1
02.09.2022 Sitronics KT сертифицировала отечественный авторулевой «Румб» для управления курсом судна 1
17.05.2022 В России создают систему спасения морских судов на отечественной элементной базе 1
20.01.2022 Sitronics KT сертифицирует российскую навигационную систему «Беринг» для судов 1
21.09.2021 Sitronics KT разрабатывает маркетплейс навигационных сервисов и инновационные морские решения 1
18.08.2021 Sitronics KT разрабатывает авторулевой «Румб» для управления курсом судна и движения по заданной траектории 1
14.02.2020 НИИ «Восход» разработает типовую СЭД для госструктур на основе системы «Тезис» 1
30.01.2020 Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел 1
20.08.2018 В России легализуют морские суда без экипажа 1
03.07.2015 «ТТК-Северо-Запад» предоставил услуги дальней связи Российскому морскому регистру судоходства 1
25.11.2013 Удостоверяющие центры подключаются к СМЭВ 1
28.11.2007 Одобрен регистратор данных о рейсе «Transas SVDR 3100» 1
19.07.2004 МЭРТ внедрило систему менеджмента качества 1
01.03.2004 Форум "Связь на море и реке - 2004" начинает работу 1

Публикаций - 31, упоминаний - 33

Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1376 9
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 119 8
Ростех - Автоматика Концерн 1746 3
Ситроникс КТ - Stéor 5 2
Навмарин НПП 6 2
Восход ФГБУ НИИ 685 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 437 2
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 31 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 174 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 24 1
ЭМЦТ - Эволюция морских цифровых технологий 5 1
Ангстрем-Телеком 11 1
Потенциал 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 23 1
НЦПР - Независимый центр перспективных разработок 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2506 1
Корус Консалтинг ГК 1344 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 434 1
InterTrust - ИнтерТраст 335 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 20 1
Открытые технологии 716 1
Oracle Corporation 6873 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 1
Docsvision - ДоксВижн 1032 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 1
Teamscore - Вебзавод - Webzavod 16 1
Тензор 132 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 1
Alfresco Software 148 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1586 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
ИИ-Технологии 228 1
Газинформсервис - ГИС 414 1
Корунд 9 1
Информзащита 857 1
Ингосстрах СПАО 452 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 2
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 1
Тетис Про - Tetis Pro 4 1
Россудостроение - Российское агентство по судостроению 1 1
Ehrmann - Эрманн 5 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 100 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗИК, ЗиК - Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 3 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
Roche Holding - Холдинг Рош 24 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 4 1
ПСБ - Промсвязьбанк 903 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
QinetiQ Group 57 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Новый регистратор 13 1
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 8 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Ак Барс Банк 274 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2006 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 156 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 4
РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр 10 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 91 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 2
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3462 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 83 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 77 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 550 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 433 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 3
АПСРТ - Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта 1 1
Российская палата судоходства - АСК - Ассоциация судоходных компаний - СОРОСС - Союз российских судовладельцев 3 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 10
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 7
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 32 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1904 3
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот - Катер-робот - Безэкипажный катер (БЭК) 44 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 2
Электронный документ - Electronic document 1531 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 2
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 351 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5395 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 392 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18271 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4563 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 449 1
Joystick - Джойстик 1143 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1984 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 16 6
Haulmont - Тезис СЭД 90 3
Linux OS 10929 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1522 2
Ситроникс КТ - Румб - авторулевой управления курсом судна 2 2
Google Chrome - браузер 1649 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 2
Apple Safari - браузер 875 2
Mozilla Firefox - браузер 1918 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 471 2
Microsoft Windows 16349 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 545 2
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Platform 9 1
Ситроникс - СиТрафик СУДС - Система управления движением судов 5 1
Ситроникс КТ - Беринг РЛД - радиолокационный судовой комплекс 3 1
Минтранс РФ - Генерал Черняховский 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePact - SystemePact CCB - SystemePact ACB 10 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - Systeme VPIS 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - AtlasDesign 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - WebScadaMT 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeRS - SystemeRSF 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeSet 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeSine 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme MVnex 1 1
Ситроникс КТ - ПМБС - Платформа моделирования безэкипажного судовождения 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 865 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 44 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 300 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Oracle Java - язык программирования 3334 1
Google Android 14712 1
Apple iOS 8260 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1721 1
Родионов Андрей 35 7
Пожидаев Николай 85 2
Куликов Сергей 34 2
Овчинский Владислав 229 1
Хитрово Константин 14 1
Гагарский Дмитрий 1 1
Даниленко Михаил 3 1
Маренич Игорь 10 1
Трещановский Александр 2 1
Тимощук Алексей 1 1
Трушин Вячеслав 1 1
Мигалина Лилиана 1 1
Глащенко Андрей 7 1
Зоткин Александр 2 1
Ярошко Александр 2 1
Гортинский Сергей 2 1
Баранов Никита 13 1
Дрейгер Павел 40 1
Зайчиков Илья 20 1
Мигалин Алексей 4 1
Марков Кирилл 11 1
Николаев Владимир 9 1
Петров Александр 20 1
Дегтев Геннадий 270 1
Кулешов Александр 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 2
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 105 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 2
Москва - Печатники 140 1
Сатурн - Тетис (спутник) 10 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 802 1
Россия - ПФО - Самарская область 1454 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1248 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2664 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Земля - планета Солнечной системы 10662 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 946 1
Мировой океан - World Ocean 521 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 633 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 97 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1020 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1573 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 1
Япония 13556 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Франция - Французская Республика 7980 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Канада 4986 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 8
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1814 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
Реестр обязательных требований 92 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 120 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Известия ИД 708 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 79 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
РАН - Российская академия наук 2015 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 397 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 1
