Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ

Российский морской регистр судоходства (РС, Регистр) – классификационное общество, ведет историю с 1913 года, работает во всех сферах морской индустрии. Основными целями РС является повышение стандартов безопасности человеческой жизни на море, безопасного плавания судов, надежной перевозки грузов на море и внутренних водных путях; разработка мер и стандартов, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды. РС осуществляет рассмотрение технической документации, техническое наблюдение за судами в постройке и эксплуатации, одобрение материалов, изделий и оборудование судового назначения; сертификацию промышленной продукции и производств, систем менеджмента качества, управления в области охраны труда и профессиональной безопасности на соответствие требованиям международных стандартов ИСО, а также техническое наблюдение за контейнерами.