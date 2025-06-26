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ЭМЦТ Эволюция морских цифровых технологий


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Радиолокационная станция Pro-Mariner Radar 5000 производства ЭМЦТ получила первое Свидетельство о типовом одобрении РМРС 2
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 2
13.07.2022 В России найдена замена дезертировавшему финскому разработчику морских навигационных систем 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

ЭМЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 146 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
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