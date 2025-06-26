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ЭМЦТ Эволюция морских цифровых технологий
УПОМИНАНИЯ
ЭМЦТ и организации, системы, технологии, персоны:
|РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
|Клименко Наталья 1 1
|Пономарёв Владимир 15 1
|Ащепков Николай 1 1
|Докучаева Анастасия 2 1
|Ситков Андрей 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11322 1
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