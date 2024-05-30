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Wartsila Wärtsilä Digital Technologies Вяртсиля Цифровые Технологии

Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.05.2024 «Росморпорт» нашел двух исполнителей, чтобы мигрировать с отечественного ПО на отечественное 2
17.04.2024 ПО сбежавшей из России финской компании в российских портах заменят на отечественное 3
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 1
13.07.2022 В России найдена замена дезертировавшему финскому разработчику морских навигационных систем 5
27.08.2020 «Корус консалтинг» расширилв возможности Microsoft Dynamics 365 в «Вяртсиля цифровые технологии» 7
30.10.2019 ABB вступила в глобальный альянс по кибербезопасности 1
24.12.2015 «Ангстрем-Т» получил отсрочку по долгу в 800 млн евро и построил электростанцию 1
08.12.2010 Tieto предлагает услугу обмена электронными счетами с поддержкой нового стандарта ISO 20022 1
08.11.2007 Самый мощный в мире "дизель" 1

Публикаций - 10, упоминаний - 23

Wartsila и организации, системы, технологии, персоны:

Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 3
ЭМЦТ - Эволюция морских цифровых технологий 7 2
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