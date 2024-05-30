Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Wartsila Wärtsilä Digital Technologies Вяртсиля Цифровые Технологии
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 23
Wartsila и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|Симонов Сергей 11 1
|Сухопаров Анатолий 19 1
|Клименко Наталья 1 1
|Ащепков Николай 1 1
|Докучаева Анастасия 4 1
|Ситков Андрей 1 1
|Сульин Сергей 1 1
|Козловский Александр 1 1
|Скатин Андрей 4 1
|Модеев Роман 1 1
|Turunen Tapani - Турунен Тапани 3 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Новиков Андрей 34 1
|Пономарёв Владимир 19 1
|Дмитриев Владимир 38 1
|Гурская Ольга 13 1
|Gannu Satish - Ганну Сатиш 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.