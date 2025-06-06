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СООРИ Система обработки, отображения и регистрации информации
СООРИ - Система обработки, отображения и регистрации информации - специализированный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для выполнения функций службы управления движением судов
УПОМИНАНИЯ
|06.06.2025
|Sitronics Group выполнила комплекс работ по переводу СУДС порта Петропавловск-Камчатский на российское ПО 1
|17.04.2024
|ПО сбежавшей из России финской компании в российских портах заменят на отечественное 2
СООРИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12085 1
|Марухин Алексей 3 1
|Сульин Сергей 1 1
|Модеев Роман 1 1
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