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СООРИ Система обработки, отображения и регистрации информации


СООРИ - Система обработки, отображения и регистрации информации - специализированный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для выполнения функций службы управления движением судов

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Sitronics Group выполнила комплекс работ по переводу СУДС порта Петропавловск-Камчатский на российское ПО 1
17.04.2024 ПО сбежавшей из России финской компании в российских портах заменят на отечественное 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

СООРИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1339 2
МКИС+ - Морские комплексы и системы плюс 1 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 1
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