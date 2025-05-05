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СУДС Система управления движением судов Marine vessel traffic management system


Система управления движением судов (СУДС) применяется в акваториях с активным грузовым и пассажирским судоходством. Основная задача – обеспечить безопасное расхождение объектов, контроль за их движением и положением на якорных стоянках, мониторинг проливов и районов, которые прилегают к нефтегазодобывающим платформам.


05.05.2025 Президентом Sitronics Group назначен Алексей Марухин 1
08.11.2024 Sitronics Group оснастит СУДС администрации внутренних водных путей Ленского, Енисейского, Азово-Донского и Волжского бассейнов 2
06.09.2024 В Sitronics назначен новый президент. Им стал бывший вице-президент АФК «Система» по ИТ 2
30.05.2024 «Росморпорт» нашел двух исполнителей, чтобы мигрировать с отечественного ПО на отечественное 5
17.04.2024 ПО сбежавшей из России финской компании в российских портах заменят на отечественное 3
29.12.2023 ФГУП «Росморпорт» успешно завершило пилотный проект по переводу СУДС Сочи на российское ПО 3
20.12.2023 В России создадут единую структуру для регулирования всех беспилотников: летающих, автомобильных и морских 1
13.11.2023 Sitronics Group провела испытания автономного речного электросудна 1
21.08.2023 Созданный Sitronics КТ тренажер для обучения судоводителей в виртуальной реальности прошел госиспытания 1
01.06.2023 Sitronics Group оснастит морской порт Сочи отечественной СУДС 2
03.03.2023 Sitronics Group разрабатывает экосистему решений для цифровизации и устойчивого развития Арктической зоны 1
25.10.2022 Sitronics Group создала и зарегистрировала отечественную систему управления движением судов 1
13.07.2022 В России найдена замена дезертировавшему финскому разработчику морских навигационных систем 1
15.02.2021 В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта 2
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1
08.12.2017 «Транзас» представил технологии для решения задач безопасности мореплавания в Арктике 1
24.11.2017 «Транзас завершил испытания «е-Навигации» в рамках проекта НТИ 1
27.01.2017 «Кронштадт» выполнила ОКР по «е-Навигации» в рамках федеральной целевой программы 1
16.12.2016 «Морские» ИТ-шники просят Путина им помочь, чтобы Россия не потеряла суверенитет 1
13.12.2016 «Транзас» приступил к реализации проектов в рамках программы НТИ 1
13.11.2015 «Транзас» выпустил новую версию iPad-приложения для лоцманов Pilot Pro 1
17.12.2010 «Транзас» установит систему управления движением судов и тренажерный комплекс в Абиджане 2
16.01.2009 Радиолокационный мониторинг пяти морей: итоги 1
28.07.2008 «Транзас» осуществил модернизацию СУДС Новороссийск 1
28.03.2008 «Транзас» оснастил тренажерным комплексом норвежскую морскую школу 1
18.02.2008 Минтранс сертифицировал тренажер ГМССБ «Транзаса» 1
14.02.2008 «Транзас» поставил СУДС для нефтяного терминала в Грузии 1
24.12.2007 В порту Баутино введена в действие СУДС «Транзас» 2
08.10.2007 «Транзас» модернизирует СУДС порта Новороссийск 2
16.07.2007 «Транзас» поставит СУДС в Кению 2
21.10.2004 "Транзас" представила систему УКВ-связи для судов 3

Публикаций - 31, упоминаний - 49

СУДС и организации, системы, технологии, персоны:

Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 17
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1331 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 3
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 3
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 99 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2024 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 1
Yandex - Яндекс 7648 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3237 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 118 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 60 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 1
Питерская группа связистов 435 1
Системы и Технологии ГК 102 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 19 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 20 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 59 1
ЭМЦТ - Эволюция морских цифровых технологий 2 1
Финко 6 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 8 1
Furuno Electric - Фуруно Еврус 15 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8863 1
Solvo - Солво 24 1
МКИС+ - Морские комплексы и системы плюс 1 1
ГЛОНАСС АО 203 1
Птеро - Ptero 7 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 392 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 34 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7539 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 363 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 103 1
Ямал СПГ 10 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 20 1
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 13 1
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 1
ЦКБ имени Р.Е. Алексеева - Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева 1 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 16 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Microsoft - LinkedIn 660 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 677 8
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 86 4
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