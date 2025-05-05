Получите все материалы CNews по ключевому слову
СУДС Система управления движением судов Marine vessel traffic management system
Система управления движением судов (СУДС) применяется в акваториях с активным грузовым и пассажирским судоходством. Основная задача – обеспечить безопасное расхождение объектов, контроль за их движением и положением на якорных стоянках, мониторинг проливов и районов, которые прилегают к нефтегазодобывающим платформам.
СУДС и организации, системы, технологии, персоны:
|Пожидаев Николай 85 4
|Дрейгер Павел 40 3
|Пономарёв Владимир 14 3
|Пылин Сергей 2 2
|Баканов Дмитрий 32 1
|Ситков Андрей 1 1
|Сульин Сергей 1 1
|Козловский Александр 1 1
|Путин Владимир 3231 1
|Ротенберг Игорь 37 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Шпак Василий 237 1
|Потапов Александр 29 1
|Симонов Сергей 7 1
|Исаакян Армен 5 1
|Евтухов Виктор 9 1
|Генералов Сергей 3 1
|Гордин Дионис 18 1
|Клименко Наталья 1 1
|Ащепков Николай 1 1
|Докучаева Анастасия 1 1
|Скатин Андрей 4 1
|Ткаченко Сергей 17 1
|Модеев Роман 1 1
|Тарасенко Андрей 11 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 1
|Ведомости 1066 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357519, в очереди разбора - 758134.
Создано именных указателей - 174017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.