Система управления движением судов (СУДС) применяется в акваториях с активным грузовым и пассажирским судоходством. Основная задача – обеспечить безопасное расхождение объектов, контроль за их движением и положением на якорных стоянках, мониторинг проливов и районов, которые прилегают к нефтегазодобывающим платформам.