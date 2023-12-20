В России создадут единую структуру для регулирования всех беспилотников: летающих, автомобильных и морских

В Минпромторге обсуждается создание специальной структуры для развития и регулирования всех видов беспилотных технологий — БПЛА, автомобильных, судовых. Появление нового единого ведомства может ускорить развитие рынка, потенциал которого оценивают в один трлн руб. в год.



Все беспилотники в одной структуре

В Минпромторге скоро может появиться специальная структура для развития и регулирования беспилотных технологий, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление заместителя министра Василия Шпака.

«Скорее всего, в ближайшее время будет принято решение о создании отдельной структуры в составе министерства. Сейчас эти обсуждения ведутся», — заявил Шпак. Форма новой структуры пока не уточняется. Шпак не исключил, что это будет отдельный департамент.

Сейчас беспилотные летательные аппараты (БПЛА) развиваются в составе авиационного департамента, беспилотные автомобили — автомобильного, а беспилотные судовые системы — судостроения. В разных средах присутствуют свои регуляторика и подходы. Более того, у беспилотных видов транспорта уже есть конкуренция с традиционными, заключил Шпак.

Новая структура может заняться регулированием среды для развития беспилотных технологий, сказал замминистра. По его словам, принципы построения беспилотных систем очень похожи, несмотря на разные среды.

Что даст объединение?

Сейчас направление беспилотных воздушных судов затрагивает разные ведомства — Минтранс, Минцифры, Минпромторг. Подразделения внутри этих ведомств занимаются как пилотируемым, так и беспилотным транспортом, больше внимания уделяя пилотируемому, отметил заместитель гендиректора НИЦ «Аэроскрипт» Андрей Яблоков.

Фото: kjpargeter на Freepik Минпромторг создаст специальную структуру для развития и регулирования беспилотных технологий

К примеру, департамент авиапрома консервативен, скептичен к новым технологиям и привык затягивать решение вопросов из-за повышенной ответственности за безопасность людей, а беспилотники — динамично развивающаяся отрасль, требующая быстрой реакции регулятора, рассуждает источник «Ведомостей» в компании – разработчике дронов.

В силу регуляторных ограничений коммерческой эксплуатации автономных автомобилей пока нет. Технологии беспилотного вождения отрабатываются в рамках экспериментально-правовых режимов в отдельных регионах, например в «Сколково» или «Иннополисе», пишет издание.

Профильный департамент может взять на себя функцию решения вопросов по преодолению ограничений, которые существуют для запуска новых технологий, считает президент «Ситроникса» Николай Пожидаев. Это также позволит решать вопросы формирования необходимого регулирования цифровой среды для коммерческих компаний, работающих с разными типами беспилотников, сказал он.

Создание единой структуры в Минпромторге «будет ускорять решение вопросов, связанных с беспилотием», по мнению эксперта рынка НТИ «Аэронет» Виталия Мунирова.

Рынок беспилотников в России

Объем российского рынка беспилотников к концу 2023 г. превысит 50 млрд руб. Эту цифру привел Шпак на заседании президиума правкомиссии по развитию беспилотных авиасистем в мае 2023 г. Потенциал гораздо больше. Инвестиционный директор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» (НТИ) Дионис Гордин в августе 2023 г. оценил его в один трлн руб. в год.

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Основные производители дронов в России — компании «Геоскан», «Финко», Zala Aero (дочерняя компания концерна «Калашников») и «Птеро». Помимо перечисленных компаний, госзаказ могут удовлетворить ЛМТ, Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова, «Радар ммс», «ВР-Технологии», AeroGlobe.

Автомобильными беспилотными технологиями по данным «Ведомостей» в России занимаются «Яндекс», «Камаз», «Сбер», Cognitive Technologies и ряд других разработчиков. Развитием беспилотного судовождения в России занимается в основном компания Sitronics, которая за последние три года представила беспилотный речной трамвай и ледокол.

В декабре 2023 г. Минтранс сообщил на своем официальном сайте о начале коммерческой эксплуатации парома «Генерал Черняховский», который первым в стране начал работу в режиме дистанционного управления с применением средств автономной навигации (а-навигации).

Инновационное судно построено по заказу ФГУП «Росморпорт» в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области». Он оснащен системами для автономного управления (автономная навигационная система, система координированного управления, система компьютерного зрения, оптическая система анализа надводной обстановки и состояния судна), созданными российским разработчиком Sitronics Group.