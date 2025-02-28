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Аэроскрипт НИЦ Научно-исследовательский центр



28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
25.06.2024 В России готовят технологию предотвращения столкновений беспилотников и самолетов. Таких систем пока нет нигде в мире 2
07.06.2024 В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо» 2
16.05.2024 В цифровой платформе «Небосвод» появилась опция страхования ответственности операторов беспилотников для юридических лиц 2
07.03.2024 В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны GPS и ГЛОНАСС 2
20.12.2023 В России создадут единую структуру для регулирования всех беспилотников: летающих, автомобильных и морских 1
15.11.2023 В России создана система сбора данных о БПЛА без применения транспондеров 1
28.09.2023 Власти передадут на производство БПЛА 200 миллионов из нацпроекта «Экология» 2
06.06.2023 Создано суверенное ПО для управления беспилотниками DJI, которые Китай запретил к продаже в России 2
26.04.2023 В России за год в пять раз вырос спрос на защиту от БПЛА 2
14.04.2023 Летные испытания гражданских беспилотников в Самаре и Тольятти могут начать с середины мая 2023 года 2
20.03.2023 В Самаре и Тольятти приступят к летным испытаниям грузовых беспилотников 1
09.11.2022 В «Сколково» отработаны первые кейсы зоны городской аэромобильности 2
23.09.2022 «Аэроскрипт» и «Авиателекоминвест» представили технологическую программу интеграции БАС в воздушное пространство России 3
27.05.2022 Startup Village’22 собрал более 9,5 тысячи участников 1
11.04.2022 «ЭФКО» представила летный прототип грузового дрона Hi-Fly Cargo 1
04.04.2022 «Аэроскрипт» и DJI 4vision будут сотрудничать в сфере беспилотного воздушного движения 1
15.03.2022 Резидент «Сколково» представил обновление цифровой платформы для беспилотного воздушного движения «Небосвод» 1
17.02.2022 В «Сколково» испытали выделенную воздушную зону беспилотных полетов 1
16.02.2022 НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области 1

Публикаций - 20, упоминаний - 31

Аэроскрипт НИЦ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Инновационный центр 5 4
Беспилотные авиационные системы 53 4
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 17 3
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 51 3
Финко 6 3
Птеро - Ptero 7 3
Yandex - Яндекс 7449 2
DJI 75 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 1
Ростелеком 9768 1
ЦРТ Инновации 70 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
НРТБ - Национальное радиотехническое бюро 8 1
АТИ - Авиателекоминвест 3 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 105 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 1
РКЦ - QApp - КуАпп 20 1
Vocord - Вокорд 183 1
Beorg - Биорг 112 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Fly 204 1
Робоскан - RoboScan 1 1
Huawei 3959 1
Lenovo Group 2297 1
Ростех - Азимут 67 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 4 1
Техключи.рф 2 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1312 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 303 1
С-Инновации 45 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
ГЛОНАСС АО 195 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 1
СиЛайн - СЛ Технологии - SL Tech 2 1
Сенсорные Системы 65 1
Флай дрон - Fly Drone 17 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 4
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 18 3
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 2
ЭФКО ГК 22 2
Транспорта будущего 7 2
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 457 1
ЯКласс 68 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2398 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1366 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
РЭО - Российский экологический оператор 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Рапид Био 101 1
Ренессанс Страхование 162 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Unsplash 843 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 995 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5970 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4548 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2726 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2890 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1402 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 126 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2529 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 6 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 672 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2961 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 11
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13976 1
FreePik 1037 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5257 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
Google Android 14083 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
Apple iOS 7853 1
ЭФКО Healthy Innovation - Здоровое будущее 1 1
DJI Mavic 14 1
ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Hi-Fly 1 1
ЭФКО Hi-Food - Hi-Meat и Hi-Milk 1 1
ЭФКО Hi-Bio - Hi-Protein и Hi-Nutrition 1 1
ЭФКО Hi-Energy 1 1
Apple iPhone 6 4862 1
Минтранс РФ - Генерал Черняховский 3 1
DJI Matrice 9 1
DJI Go 6 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 475 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3247 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4992 1
SR Space - SR Drones - Богомол 2 1
Yandex Wordstat - Яндекс Вордстат 13 1
Хрипунов Алексей 8 8
Козаренко Юрий 9 4
Шифрин Владислав 2 2
Путин Владимир 3195 2
Азаров Дмитрий 9 2
Хубежова Зарина 2 2
Дворкович Аркадий 210 1
Мишустин Михаил 684 1
Романовский Леонид 1 1
Беляков Алексей 30 1
Тихонов Рустам 6 1
Потемкин Андрей 2 1
Щербинин Дмитрий 1 1
Протопопов Олег 1 1
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Паршин Константин 63 1
Соломенцев Виктор 3 1
Дроздов Игорь 45 1
Сапрыкин Юрий 15 1
Чурилов Олег 2 1
Теплов Олег 31 1
Фионов Андрей 1 1
Новиков Андрей 32 1
Волошин Владимир 10 1
Белоусов Андрей 140 1
Ряшин Николай 8 1
Исраелян Тигран 1 1
Бадриев Артём 1 1
Косенков Иван 1 1
Чугунов Александр 2 1
Гатауллин Руслан 1 1
Талапанова Юлия 1 1
Авершин Вадим 1 1
Шпак Василий 226 1
Рогалев Николай 26 1
Пожидаев Николай 85 1
Абрамченко Виктория 18 1
Семенов Максим 24 1
Алексеев Алексей 12 1
Пантелеев Олег 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 18
Россия - ЦФО - Белгородская область - Бирюч 8 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17155 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2763 2
Россия - ПФО - Самарская область 1329 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2441 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 896 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2933 1
Оман Султанат 113 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1386 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Европа 21812 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1302 1
Германия - Федеративная Республика 12712 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5688 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18706 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5822 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7051 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16420 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 39 4
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 72 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 903 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5116 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9913 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3505 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4027 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7667 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13683 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4872 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1967 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2771 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1586 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 534 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 106 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1574 1
HRM - HR брендинг 88 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1009 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1332 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2750 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3976 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 723 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1222 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1249 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1276 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4392 1
Видеокамера - Видеосъёмка 694 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24285 1
Дача - дачники 834 1
Ведомости 1028 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 976 2
Forbes - Форбс 835 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
РИА Новости 924 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 338 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 942 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 603 1
МЭИ - Московский энергетический институт 146 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 52 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

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