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Аэроскрипт НИЦ Научно-исследовательский центр
Аэроскрипт НИЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Хрипунов Алексей 8 8
|Козаренко Юрий 9 4
|Шифрин Владислав 2 2
|Путин Владимир 3195 2
|Азаров Дмитрий 9 2
|Хубежова Зарина 2 2
|Дворкович Аркадий 210 1
|Мишустин Михаил 684 1
|Романовский Леонид 1 1
|Беляков Алексей 30 1
|Тихонов Рустам 6 1
|Потемкин Андрей 2 1
|Щербинин Дмитрий 1 1
|Протопопов Олег 1 1
|Царевская-Дякина Наталья 18 1
|Паршин Константин 63 1
|Соломенцев Виктор 3 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Сапрыкин Юрий 15 1
|Чурилов Олег 2 1
|Теплов Олег 31 1
|Фионов Андрей 1 1
|Новиков Андрей 32 1
|Волошин Владимир 10 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Ряшин Николай 8 1
|Исраелян Тигран 1 1
|Бадриев Артём 1 1
|Косенков Иван 1 1
|Чугунов Александр 2 1
|Гатауллин Руслан 1 1
|Талапанова Юлия 1 1
|Авершин Вадим 1 1
|Шпак Василий 226 1
|Рогалев Николай 26 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Семенов Максим 24 1
|Алексеев Алексей 12 1
|Пантелеев Олег 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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