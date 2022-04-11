«ЭФКО» представила летный прототип грузового дрона Hi-Fly Cargo

Инновационный центр «Бирюч» провел успешные летные испытания прототипа новой модели беспилотного летательного аппарата – грузового дрона. Применение дрона предполагается при ликвидации чрезвычайных ситуаций – для доставки грузов и эвакуации пострадавших. Прототип способен уже сегодня совершать полеты дальностью до 20 км, развивает скорость до 100 км/ч и может перевозить грузы до 170 кг.

В рамках испытаний, показанных на видео, была смоделирована чрезвычайная ситуация. Дрон в беспилотном режиме доставил в место назначения медицинский груз массой 100 кг, а затем вернулся с условным пострадавшим весом 80 кг.

Модель имеет хорошие перспективы не только в помощи спасательным подразделениям, но и в контексте развития проектов по построению инфраструктуры для доставки грузов на «последней миле» логистической цепочки (совместный проект с компанией «Аэроскрипт» и другими отечественными партнерами).

Грузовой дрон стал вторым прототипом в линейке Hi-Fly после аэротакси, презентованного в декабре 2021 года. За последние несколько месяцев команда Hi-Fly проделала серьезную работу по импортозамещению комплектующих летательного аппарата. В экосистеме проекта сегодня работают 25 отечественных компаний-разработчиков различных узлов и подсистем. В представленной на видео версии БПЛА 70% комплектующих российские. В следующей модификации летательный аппарат уже на 100% будет состоять из отечественных компонентов.

В рамках создания производственный и испытательной инфраструктуры проекта в январе 2022 г. было закончено строительство и введен в эксплуатацию центр производства летательных аппаратов, в марте – построен ангар для круглогодичных и всепогодных испытаний площадью 2000 кв. м. и высотой 12 метров.

«Мы продолжаем совершенствовать платформу Hi-Fly. Грузовой дрон – очень важный элемент в нашей стратегии, – сказал генеральный директор инновационного центра «Бирюч» Юрий Козаренко. – С одной стороны, это самый близкий рынок, с другой – там существенно быстрее можно начать коммерческую эксплуатацию. Текущая модификация уже может перевозить грузы до 170 кг на 20 км. Работаем над всепогодностью и безопасностью. Ну а главное, практически ушли от импортной комплектации. И как всегда – открыты для сотрудничества с отечественными командами. Работы еще очень много. И точно ее на всех хватит».

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Инновационный центр «Бирюч» создан «ЭФКО» в 2013 г. Сегодня это 12 современных лабораторий, которые занимаются научными разработками в области фудтеха, искусственного интеллекта и аэродинамики. Благодаря разработкам ученых центра «ЭФКО» успешно диверсифицирует и создает новые направления бизнеса. В частности, производит ферменты для пищевой промышленности и растительные альтернативы мяса и молока под брендом Hi!

Проект по разработке беспилотных летательных аппаратов Hi-Fly входит в техническое направление семейства проектов акционеров «ЭФКО» Healthy Innovation («Здоровое будущее»).

Помимо Hi-Tech Healthy Innovation – это фудтех-проекты Hi-Food (растительное мясо и молоко – Hi-Meat и Hi-Milk) и Hi-Bio (сладкие белки, биосинтезированные жиры и клеточное питание – Hi-Protein и Hi-Nutrition).

Также в сферу интересов Hi-Tech входит создание водородных и твердооксидных топливных элементов Hi-Energy.