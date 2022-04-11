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ЭФКО ГК Бирюч ИЦ Hi-Fly
Проект по разработке беспилотных летательных аппаратов Hi-Fly входит в техническое направление семейства проектов акционеров «ЭФКО» Healthy Innovation («Здоровое будущее»). Помимо Hi-Tech Healthy Innovation – это фудтех-проекты Hi-Food (растительное мясо и молоко – Hi-Meat и Hi-Milk) и Hi-Bio (сладкие белки, биосинтезированные жиры и клеточное питание – Hi-Protein и Hi-Nutrition). Также в сферу интересов Hi-Tech входит создание водородных и твердооксидных топливных элементов Hi-Energy.
Hi-Fly Cargo найдёт применение при ликвидации чрезвычайных ситуаций – для доставки грузов, эвакуации пострадавших, тушения очагов пожара. Аппарат может совершать полёты дальностью до 20 км, развивает скорость до 100 км/ч и перевозит грузы массой до 170 кг.
СОБЫТИЯ
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|11.04.2022
|«ЭФКО» представила летный прототип грузового дрона Hi-Fly Cargo 1
ЭФКО ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Козаренко Юрий 13 1
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