ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Hi-Fly

Проект по разработке беспилотных летательных аппаратов Hi-Fly входит в техническое направление семейства проектов акционеров «ЭФКО» Healthy Innovation («Здоровое будущее»). Помимо Hi-Tech Healthy Innovation – это фудтех-проекты Hi-Food (растительное мясо и молоко – Hi-Meat и Hi-Milk) и Hi-Bio (сладкие белки, биосинтезированные жиры и клеточное питание – Hi-Protein и Hi-Nutrition). Также в сферу интересов Hi-Tech входит создание водородных и твердооксидных топливных элементов Hi-Energy.

Hi-Fly Cargo найдёт применение при ликвидации чрезвычайных ситуаций – для доставки грузов, эвакуации пострадавших, тушения очагов пожара. Аппарат может совершать полёты дальностью до 20 км, развивает скорость до 100 км/ч и перевозит грузы массой до 170 кг.



