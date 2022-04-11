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ЭФКО ГК Бирюч ИЦ Hi-Fly

ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Hi-Fly

Проект по разработке беспилотных летательных аппаратов Hi-Fly входит в техническое направление семейства проектов акционеров «ЭФКО» Healthy Innovation («Здоровое будущее»).  Помимо Hi-Tech Healthy Innovation – это фудтех-проекты Hi-Food (растительное мясо и молоко – Hi-Meat и Hi-Milk) и Hi-Bio (сладкие белки, биосинтезированные жиры и клеточное питание – Hi-Protein и Hi-Nutrition).  Также в сферу интересов Hi-Tech входит создание водородных и твердооксидных топливных элементов Hi-Energy.

Hi-Fly Cargo найдёт применение при ликвидации чрезвычайных ситуаций – для доставки грузов, эвакуации пострадавших, тушения очагов пожара. Аппарат может совершать полёты дальностью до 20 км, развивает скорость до 100 км/ч и перевозит грузы массой до 170 кг.
 
 

СОБЫТИЯ

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11.04.2022 «ЭФКО» представила летный прототип грузового дрона Hi-Fly Cargo 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ЭФКО ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Fly 214 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
MediaTek - Ralink 595 1
Philips 2099 1
Micromax Systems - Микромакс системс 78 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 21 1
ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Инновационный центр 5 1
Samsung Electronics 11065 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
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Xiaomi - Сяоми 2232 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
ZTE Corporation 800 1
ЭФКО ГК 31 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 120 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
Транспорт общественный - Такси - Аэротакси - Воздушное такси - Авиационное такси 29 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
ЭФКО Hi-Food - Hi-Meat и Hi-Milk 1 1
ЭФКО Hi-Bio - Hi-Protein и Hi-Nutrition 1 1
ЭФКО Hi-Energy 1 1
ЭФКО Healthy Innovation - Здоровое будущее 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Google Android 15244 1
Козаренко Юрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Бирюч 10 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Лондон 2432 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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