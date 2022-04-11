«ЭФКО» представила летный прототип грузового дрона Hi-Fly Cargo ктуры для доставки грузов на «последней миле» логистической цепочки (совместный проект с компанией «Аэроскрипт» и другими отечественными партнерами). Грузовой дрон стал вторым прототипом в линейке Hi-Fly после аэротакси, презентованного в декабре 2021 года. За последние несколько месяцев команда Hi-Fly проделала серьезную работу по импортозамещению комплектующих летательного аппарата

«Аэрофлот» запустил сервис мультимодальных перевозок Trip&Fly «Аэрофлот» запустил новый сервис Trip&Fly, который позволит оформлять билеты на составные (мультимодальные) маршруты, включающие перелет и перевозку на наземном транспорте. Это актуально для путешественников, планирующих поездку в

Fly начинает продажи смартфона Fly View Max. Цена Бренд Fly представил линейку смартфонов с современным U-образным форматом дисплея и объявил о начал

В России появился сверхдешевый смартфон с неотключаемой рекламой Смартфон Fly Life Play Бренд Fly выпустил на российский рынок бюджетный смартфон Fly Lif

Fly запустил браузер Fly Internet с встроенным VPN Бренд Fly объявил о запуске собственного браузера Fly Internet. Браузер с функциями приватно

Fly представила недорогой смартфон Power Plus XXL с мощной батареей. Цена Fly анонсировала начало продаж нового смартфона с увеличенным объемом аккумулятора. Смартфон Fly Power Plus XXL (FS530) удовлетворит потребности пользователей, которые ценят автономность работы: новинка получила батарею емкостью 4900 мАч, При достаточно высокой производительности и шир

Fly выпустил LTE-смартфон для селфи Бренд Fly представил новую модель Fly Selfie 1 — это смартфон, объединяющий в себе технологи

Fly представил в России новый бюджетный LTE-смартфон Бренд Fly представил на российском рынке новый смартфон в линейке технологичных и доступных устройс

Gemalto и IER создают полный комплекс самообслуживания для путешественников в аэропортах Gemalto и IER объявили об объединении усилий для создания Fly to Gate, системы комплексного самообслуживания для путешественников в аэропортах. Авиаперелеты находятся на подъеме; в 2016 году этот сектор насчитывал 3,8 млрд. пассажиров, а согласно Межд

Fly пополнил линейку смартфонов Cirrus новой моделью с поддержкой 4G LTE и 2 SIM-карт Бренд Fly пополнил линейку стильных и производительных смартфонов Cirrus моделью Fly Cirrus

На российском рынке доступен Android-смартфон Fly Cirrus 1 На российском рынке представлен новый смартфон бренда Fly — Fly Cirrus 1 (FS502). Новинка открывает собой новый модельный ряд под названием Cirrus, сообщили CNews в компании Fly. Модель уже поступила в продажу по рекомендованной цене

Бренд Fly подвел первые итоги акции двухлетней гарантии В октябре 2013 г. бренд Fly стал единственным производителем на российском рынке, предлагающим двухлетнюю гарантию дл

«Ленинград Центр» оснащен кинетической системой на базе решения Orbis-Fly ская установка, не имеющая на сегодняшний день аналогов в России, отметили в компании. Огромная кинетическая люстра посреди большого зрительного зала на основе светодиодной кинетической системы Orbis-Fly производства компании Atlantic Star специально разработана и сконструирована для данного проекта. Официальным представителем Atlantic Star в России является компания TimeLine. Состоящая их

Браузер Opera для Android и приложение Opera Max теперь предустанавливаются на смартфоны Fly ndroid вошел в пакет предустановки в качестве стороннего браузера на большинстве моделей смартфонов Fly, поставляемых в Россию, страны СНГ, Турцию и ОАЭ. Также обладатели Android-устройств F

В России начались продажи смартфона Fly Tornado Slim толщиной 5,15 мм Бренд Fly объявил о выходе смартфона Fly Tornado Slim (IQ4516 Octa). Толщина новинки (5,15 м

Fly представил новую линейку премиум-смартфонов Бренд Fly представил новую линейку смартфонов премиум - класса – Fly Tornado. Пионером линей

Fly представил смартфон EVO Chic 3 Бренд Fly представил новый смартфон Fly EVO Chic 3 (IQ4413 Quad). Смартфон оснащен четырехъя

Fly выпустил смартфон ERA Life 4 Бренд Fly объявил о выходе нового смартфона Fly ERA Life 4 (IQ4409 Quad). Новинка сочетает в

Fly выпустила бюджетный смартфон Fly ERA Nano 6 Компания Fly выпустила новый бюджетный смартфон Fly ERA Nano 6. Новинка стоимостью i3990 обладает необходимым набором функций и станет хорошим выбором для тех, кто предпочитает простые в использо

Fly расширил линейку бюджетных смартфонов ERA Nano Бренд Fly расширяет линейку бюджетных устройств сразу тремя моделями: Fly ERA Nano 3 (IQ436)

Fly анонсировал бюджетный смартфон ERA Nano 7 Бренд Fly анонсировал выпуск нового бюджетного смартфона в линейке ERA - Fly ERA Nano 7 (IQ4

Fly представил 5-дюймовый смартфон EGO Vision 1 Бренд Fly представил на российском рынке новый смартфон Fly EGO Vision 1 (IQ452 Quad). Модел

Fly представил смартфон Energie 3 Бренд Fly представил новую модель в линейке устройств с увеличенным временем работы аккумулятора –

Fly удваивает гарантию на мобильные устройства Бренд Fly объявил о введении двухлетней гарантии производителя на все свои мобильные устройства. Ра

Fly представил новый смартфон Spark Бренд Fly представил на российском рынке новый смартфон Fly Spark (IQ4404). В устройстве уст

Fly представил смартфон с дисплеем Super AMOLED Fly представил новый смартфон на платформе Android 4.0.4 ICS – Fly IQ444 Diamond. Устройство обладает Super AMOLED HD дисплеем с диагональю 4,65 дюйма и разрешением 1280х720 точек. Благодаря использованию SuperAMOLED дисплея, удалось добиться сниженного эн

Fly представил новый dual-SIM смартфон на Android 4.0 с 5-дюймовым IPS дисплеем Fly представил в России новый dual-SIM смартфон на платформе Android 4.0 с 5-дюймовым IPS дисплеем – Fly IQ450 Horizon. Fly IQ450 Horizon выполнен в эргономичном и легком корпусе, его толщина составляет 9,7 мм, а вес не превышает 168 г. Устройство построено на базе двухъядерного процесс

Новинки от Fly: первые двухъядерные смартфоны на Android 4.0 с поддержкой двух SIM-карт х. На лицевой стороне присутствует дополнительная камера, которую можно использовать для видеосвязи, микрофон и динамик. На боковой панели также присутствуют кнопки регулировки громкости. Обе модели, Fly IQ441 Radiance и Fly IQ442 Miracle, имеют толщину всего 10 мм, но при этом не норовят выскользнуть из ладони. Этому препятствует приятная на ощупь фактурная крышка батарейного отсека

People Can Fly вошла в состав Epic Games Компания Epic Games, до сегодняшнего момента владевшая контрольным пакетом акций польской студии People Can Fly, объявила о покупке авторов Painkiller. В результате о своем уходе из People Can Fly объявили три сотрудника: Адриан Чмилаж (Adrian Chmielarz), творческий директор и один из основате

"Ширпотреб" и Fly теперь не синонимы: тест-дуэль топовых смартфонов IQ280 и IQ285 Бренд Fly известен прежде всего своими недорогими двухсимочными телефонами. Совсем недорогими: таки

Fly TS100: мобильный телефон с поддержкой трех SIM-карт Бренд Fly представил телефон с поддержкой трех SIM-карт в режиме ожидания - Fly TS100, выпол

Смартфоны Fly BlackBird продаются с предустановленным сервисом AlterGeo свое местоположение, искать различные заведения поблизости, знакомиться с отзывами о них и делиться своими впечатлениями, а также назначать встречи. «Мы стремимся предоставлять покупателям устройств Fly как можно больше различных возможностей, которые способны значительно облегчить их жизнь в мегаполисе. AlterGeo – очень удобное приложение, и мы уверены, что оно окажется полезным пользоват

Смартфоны Fly Swift продаются с предустановленным гео-сервисом AlterGeo Покупатели смартфонов Fly Swift, работающих на базе платформы Android 2.2, которые уже появились в продаже в магазинах по всей России, обнаружат на своих новых мобильных устройствах предустановленное приложение Alte

Fly создала Android-смартфон Swift Бренд Fly выпустил на российский рынок первый смартфон на платформе Android - Fly Swift. Он

Fly показала бюджетный Qwerty-моноблок с 2 SIM-картами Бренд Fly представил на российском рынке новый мобильный телефон Fly Q115. Это компактный и

«Скай Линк» и ЮТК запустили услугу безлимитного беспроводного интернет-доступа Unlim Fly Оператор мобильной связи «Скай Линк» и «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) реализовали совместный проект в Краснодарском крае – услугу безлимитного беспроводного интернет-доступа Unlim Fly, которую абоненты ЮТК могут активировать в «Личном кабинете» в дополнение к проводному интернет-соединению. Подключить Unlim Fly могут также пользователи, не являющиеся клиентами ЮТК

«Дальсвязь» расширяет линейку безлимитных тарифных планов Fly С 19 ноября 2010 г. по 28 февраля 2011 г. «Дальсвязь» предлагает жителям городов Владивостока и Хабаровска, физическим лицам, подключить безлимитные тарифные планы Fly+ (услуга DISLY Интернет). Выбрав один из них, пользователи могут бесплатно подключить услугу «Интерактивное телевидение TVi». В рамках данной акции во Владивостоке представлены безлимитные

Уникальный эксперимент: китайских программистов везут в Россию Московское представительство Fly, отчаявшись нанять в России специалистов для локализации ПО своих телефонов, решило привезти их из Китая. Об этом рассказал CNews старший менеджер проектов компании Евгений Козлов. «Мы реши

Новый мобильник Fly обладает встроенным модулем аналогового ТВ и антенной Бренд Fly представляет Fly Q110 TV - мобильный телефон с QWERTY-клавиатурой и поддержкой дву