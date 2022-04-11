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Fly

Fly

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11.04.2022 «ЭФКО» представила летный прототип грузового дрона Hi-Fly Cargo

ктуры для доставки грузов на «последней миле» логистической цепочки (совместный проект с компанией «Аэроскрипт» и другими отечественными партнерами). Грузовой дрон стал вторым прототипом в линейке Hi-Fly после аэротакси, презентованного в декабре 2021 года. За последние несколько месяцев команда Hi-Fly проделала серьезную работу по импортозамещению комплектующих летательного аппарата
23.09.2021 «Аэрофлот» запустил сервис мультимодальных перевозок Trip&Fly

«Аэрофлот» запустил новый сервис Trip&Fly, который позволит оформлять билеты на составные (мультимодальные) маршруты, включающие перелет и перевозку на наземном транспорте. Это актуально для путешественников, планирующих поездку в

10.01.2019 Fly начинает продажи смартфона Fly View Max. Цена

Бренд Fly представил линейку смартфонов с современным U-образным форматом дисплея и объявил о начал
27.12.2018 В России появился сверхдешевый смартфон с неотключаемой рекламой

Смартфон Fly Life Play Бренд Fly выпустил на российский рынок бюджетный смартфон Fly Lif
25.12.2018 Fly запустил браузер Fly Internet с встроенным VPN

Бренд Fly объявил о запуске собственного браузера Fly Internet. Браузер с функциями приватно
29.12.2017 Fly представила недорогой смартфон Power Plus XXL с мощной батареей. Цена

Fly анонсировала начало продаж нового смартфона с увеличенным объемом аккумулятора. Смартфон Fly Power Plus XXL (FS530) удовлетворит потребности пользователей, которые ценят автономность работы: новинка получила батарею емкостью 4900 мАч, При достаточно высокой производительности и шир
04.08.2017 Fly выпустил LTE-смартфон для селфи

Бренд Fly представил новую модель Fly Selfie 1 — это смартфон, объединяющий в себе технологи
14.04.2017 Fly представил в России новый бюджетный LTE-смартфон

Бренд Fly представил на российском рынке новый смартфон в линейке технологичных и доступных устройс
14.03.2017 Gemalto и IER создают полный комплекс самообслуживания для путешественников в аэропортах

Gemalto и IER объявили об объединении усилий для создания Fly to Gate, системы комплексного самообслуживания для путешественников в аэропортах. Авиаперелеты находятся на подъеме; в 2016 году этот сектор насчитывал 3,8 млрд. пассажиров, а согласно Межд
15.12.2016 Fly пополнил линейку смартфонов Cirrus новой моделью с поддержкой 4G LTE и 2 SIM-карт

Бренд Fly пополнил линейку стильных и производительных смартфонов Cirrus моделью Fly Cirrus

02.09.2015 На российском рынке доступен Android-смартфон Fly Cirrus 1

На российском рынке представлен новый смартфон бренда FlyFly Cirrus 1 (FS502). Новинка открывает собой новый модельный ряд под названием Cirrus, сообщили CNews в компании Fly. Модель уже поступила в продажу по рекомендованной цене
23.03.2015 Бренд Fly подвел первые итоги акции двухлетней гарантии

В октябре 2013 г. бренд Fly стал единственным производителем на российском рынке, предлагающим двухлетнюю гарантию дл
13.02.2015 «Ленинград Центр» оснащен кинетической системой на базе решения Orbis-Fly

ская установка, не имеющая на сегодняшний день аналогов в России, отметили в компании. Огромная кинетическая люстра посреди большого зрительного зала на основе светодиодной кинетической системы Orbis-Fly производства компании Atlantic Star специально разработана и сконструирована для данного проекта. Официальным представителем Atlantic Star в России является компания TimeLine. Состоящая их

28.01.2015 Браузер Opera для Android и приложение Opera Max теперь предустанавливаются на смартфоны Fly

ndroid вошел в пакет предустановки в качестве стороннего браузера на большинстве моделей смартфонов Fly, поставляемых в Россию, страны СНГ, Турцию и ОАЭ. Также обладатели Android-устройств F
10.11.2014 В России начались продажи смартфона Fly Tornado Slim толщиной 5,15 мм

Бренд Fly объявил о выходе смартфона Fly Tornado Slim (IQ4516 Octa). Толщина новинки (5,15 м
23.09.2014 Fly представил новую линейку премиум-смартфонов

Бренд Fly представил новую линейку смартфонов премиум - класса – Fly Tornado. Пионером линей
21.07.2014 Fly представил смартфон EVO Chic 3

Бренд Fly представил новый смартфон Fly EVO Chic 3 (IQ4413 Quad). Смартфон оснащен четырехъя
18.07.2014 Fly выпустил смартфон ERA Life 4

Бренд Fly объявил о выходе нового смартфона Fly ERA Life 4 (IQ4409 Quad). Новинка сочетает в
09.07.2014 Fly выпустила бюджетный смартфон Fly ERA Nano 6

Компания Fly выпустила новый бюджетный смартфон Fly ERA Nano 6. Новинка стоимостью i3990 обладает необходимым набором функций и станет хорошим выбором для тех, кто предпочитает простые в использо
22.04.2014 Fly расширил линейку бюджетных смартфонов ERA Nano

Бренд Fly расширяет линейку бюджетных устройств сразу тремя моделями: Fly ERA Nano 3 (IQ436)
14.03.2014 Fly анонсировал бюджетный смартфон ERA Nano 7

Бренд Fly анонсировал выпуск нового бюджетного смартфона в линейке ERA - Fly ERA Nano 7 (IQ4
29.01.2014 Fly представил 5-дюймовый смартфон EGO Vision 1

Бренд Fly представил на российском рынке новый смартфон Fly EGO Vision 1 (IQ452 Quad). Модел
04.10.2013 Fly представил смартфон Energie 3

Бренд Fly представил новую модель в линейке устройств с увеличенным временем работы аккумулятора –

01.10.2013 Fly удваивает гарантию на мобильные устройства

Бренд Fly объявил о введении двухлетней гарантии производителя на все свои мобильные устройства. Ра
23.09.2013 Fly представил новый смартфон Spark

Бренд Fly представил на российском рынке новый смартфон Fly Spark (IQ4404). В устройстве уст
06.12.2012 Fly представил смартфон с дисплеем Super AMOLED

Fly представил новый смартфон на платформе Android 4.0.4 ICS – Fly IQ444 Diamond. Устройство обладает Super AMOLED HD дисплеем с диагональю 4,65 дюйма и разрешением 1280х720 точек. Благодаря использованию SuperAMOLED дисплея, удалось добиться сниженного эн
27.11.2012 Fly представил новый dual-SIM смартфон на Android 4.0 с 5-дюймовым IPS дисплеем

Fly представил в России новый dual-SIM смартфон на платформе Android 4.0 с 5-дюймовым IPS дисплеем – Fly IQ450 Horizon. Fly IQ450 Horizon выполнен в эргономичном и легком корпусе, его толщина составляет 9,7 мм, а вес не превышает 168 г. Устройство построено на базе двухъядерного процесс
10.10.2012 Новинки от Fly: первые двухъядерные смартфоны на Android 4.0 с поддержкой двух SIM-карт

х. На лицевой стороне присутствует дополнительная камера, которую можно использовать для видеосвязи, микрофон и динамик. На боковой панели также присутствуют кнопки регулировки громкости. Обе модели, Fly IQ441 Radiance и Fly IQ442 Miracle, имеют толщину всего 10 мм, но при этом не норовят выскользнуть из ладони. Этому препятствует приятная на ощупь фактурная крышка батарейного отсека
15.08.2012 People Can Fly вошла в состав Epic Games

Компания Epic Games, до сегодняшнего момента владевшая контрольным пакетом акций польской студии People Can Fly, объявила о покупке авторов Painkiller. В результате о своем уходе из People Can Fly объявили три сотрудника: Адриан Чмилаж (Adrian Chmielarz), творческий директор и один из основате
02.07.2012 "Ширпотреб" и Fly теперь не синонимы: тест-дуэль топовых смартфонов IQ280 и IQ285

Бренд Fly известен прежде всего своими недорогими двухсимочными телефонами. Совсем недорогими: таки
08.12.2011 Fly TS100: мобильный телефон с поддержкой трех SIM-карт

Бренд Fly представил телефон с поддержкой трех SIM-карт в режиме ожидания - Fly TS100, выпол
30.11.2011 Смартфоны Fly BlackBird продаются с предустановленным сервисом AlterGeo

свое местоположение, искать различные заведения поблизости, знакомиться с отзывами о них и делиться своими впечатлениями, а также назначать встречи. «Мы стремимся предоставлять покупателям устройств Fly как можно больше различных возможностей, которые способны значительно облегчить их жизнь в мегаполисе. AlterGeo – очень удобное приложение, и мы уверены, что оно окажется полезным пользоват
11.11.2011 Смартфоны Fly Swift продаются с предустановленным гео-сервисом AlterGeo

Покупатели смартфонов Fly Swift, работающих на базе платформы Android 2.2, которые уже появились в продаже в магазинах по всей России, обнаружат на своих новых мобильных устройствах предустановленное приложение Alte
19.10.2011 Fly создала Android-смартфон Swift

Бренд Fly выпустил на российский рынок первый смартфон на платформе Android - Fly Swift. Он

15.04.2011 Fly показала бюджетный Qwerty-моноблок с 2 SIM-картами

Бренд Fly представил на российском рынке новый мобильный телефон Fly Q115. Это компактный и

07.02.2011 «Скай Линк» и ЮТК запустили услугу безлимитного беспроводного интернет-доступа Unlim Fly

Оператор мобильной связи «Скай Линк» и «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) реализовали совместный проект в Краснодарском крае – услугу безлимитного беспроводного интернет-доступа Unlim Fly, которую абоненты ЮТК могут активировать в «Личном кабинете» в дополнение к проводному интернет-соединению. Подключить Unlim Fly могут также пользователи, не являющиеся клиентами ЮТК
19.11.2010 «Дальсвязь» расширяет линейку безлимитных тарифных планов Fly

С 19 ноября 2010 г. по 28 февраля 2011 г. «Дальсвязь» предлагает жителям городов Владивостока и Хабаровска, физическим лицам, подключить безлимитные тарифные планы Fly+ (услуга DISLY Интернет). Выбрав один из них, пользователи могут бесплатно подключить услугу «Интерактивное телевидение TVi». В рамках данной акции во Владивостоке представлены безлимитные

09.11.2010 Уникальный эксперимент: китайских программистов везут в Россию

Московское представительство Fly, отчаявшись нанять в России специалистов для локализации ПО своих телефонов, решило привезти их из Китая. Об этом рассказал CNews старший менеджер проектов компании Евгений Козлов. «Мы реши
08.10.2010 Новый мобильник Fly обладает встроенным модулем аналогового ТВ и антенной

Бренд Fly представляет Fly Q110 TV - мобильный телефон с QWERTY-клавиатурой и поддержкой дву
27.09.2010 Fly MC220: музыкальный слайдер с поддержкой двух SIM-карт

Fly представила новый музыкальный слайдер с поддержкой двух SIM-карт Fly MC220. Телефон предлагает широкий набор мультимедийных функций и возможностей для общения в сети. Fly MC220 обладает рамерами 98x48x14.3мм и весом 94 гр.. Мобильник представлен в тем

Публикаций - 214, упоминаний - 252

Fly и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 68
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 50
Google LLC 12688 37
Fly - Explay - Эксплей 243 32
Apple Inc 13154 31
Yandex - Яндекс 9216 29
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 28
LG Electronics 3735 25
Sony 6739 24
Microsoft Corporation 25775 23
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 21
Lenovo Group 2446 21
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 21
HTC Corporation 1512 19
Lenovo Motorola 3566 19
Philips 2099 18
Huawei 4676 16
ZTE Corporation 800 14
MediaTek - Ralink 595 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
МегаФон 10742 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Xiaomi - Сяоми 2231 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Oracle Corporation 7074 8
Micromax Systems - Микромакс системс 78 7
Nvidia Corp 4002 7
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Toshiba Corporation 2980 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Epic Games 172 7
X Corp - Twitter 2938 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
TeXet 56 5
Евросеть 1421 21
Связной ГК 1401 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
EPIC Telecom Invest 212 7
uBank 21 5
TripAdvisor 41 4
Цифроград 171 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
Expedia Group 136 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
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Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
JD.com - Jingdong Mall 101 2
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ЭФКО ГК 31 2
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Телефон.Ру 92 2
Телефорум 93 2
Daewoo 103 2
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
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Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Runa Capital 158 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
Yamaha - Ямаха 110 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 1
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 31 1
Sony Music Entertainment 161 1
Uber 357 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 21
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 1
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Правительство РФ - Комиссия Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 1 1
Правительство Турции - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti - Государственные органы власти Турецкой Республики 1 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
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Судебная власть - Judicial power 2500 1
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
FairSearch альянс 4 4
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 112
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 31
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 30
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 30
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 28
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 26
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 25
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MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 21
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 17
Google Android 15243 81
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 30
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 29
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 49 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 18
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 18
Microsoft Windows 16882 17
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 17
Apple iOS 8583 15
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 14
Nokia Symbian OS 1411 13
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