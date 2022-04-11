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Fly
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|11.04.2022
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«ЭФКО» представила летный прототип грузового дрона Hi-Fly Cargo
ктуры для доставки грузов на «последней миле» логистической цепочки (совместный проект с компанией «Аэроскрипт» и другими отечественными партнерами). Грузовой дрон стал вторым прототипом в линейке Hi-Fly после аэротакси, презентованного в декабре 2021 года. За последние несколько месяцев команда Hi-Fly проделала серьезную работу по импортозамещению комплектующих летательного аппарата
|23.09.2021
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«Аэрофлот» запустил сервис мультимодальных перевозок Trip&Fly
«Аэрофлот» запустил новый сервис Trip&Fly, который позволит оформлять билеты на составные (мультимодальные) маршруты, включающие перелет и перевозку на наземном транспорте. Это актуально для путешественников, планирующих поездку в
|10.01.2019
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Fly начинает продажи смартфона Fly View Max. Цена
Бренд Fly представил линейку смартфонов с современным U-образным форматом дисплея и объявил о начал
|27.12.2018
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В России появился сверхдешевый смартфон с неотключаемой рекламой
Смартфон Fly Life Play Бренд Fly выпустил на российский рынок бюджетный смартфон Fly Lif
|25.12.2018
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Fly запустил браузер Fly Internet с встроенным VPN
Бренд Fly объявил о запуске собственного браузера Fly Internet. Браузер с функциями приватно
|29.12.2017
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Fly представила недорогой смартфон Power Plus XXL с мощной батареей. Цена
Fly анонсировала начало продаж нового смартфона с увеличенным объемом аккумулятора. Смартфон Fly Power Plus XXL (FS530) удовлетворит потребности пользователей, которые ценят автономность работы: новинка получила батарею емкостью 4900 мАч, При достаточно высокой производительности и шир
|04.08.2017
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Fly выпустил LTE-смартфон для селфи
Бренд Fly представил новую модель Fly Selfie 1 — это смартфон, объединяющий в себе технологи
|14.04.2017
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Fly представил в России новый бюджетный LTE-смартфон
Бренд Fly представил на российском рынке новый смартфон в линейке технологичных и доступных устройс
|14.03.2017
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Gemalto и IER создают полный комплекс самообслуживания для путешественников в аэропортах
Gemalto и IER объявили об объединении усилий для создания Fly to Gate, системы комплексного самообслуживания для путешественников в аэропортах. Авиаперелеты находятся на подъеме; в 2016 году этот сектор насчитывал 3,8 млрд. пассажиров, а согласно Межд
|15.12.2016
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Fly пополнил линейку смартфонов Cirrus новой моделью с поддержкой 4G LTE и 2 SIM-карт
Бренд Fly пополнил линейку стильных и производительных смартфонов Cirrus моделью Fly Cirrus
|02.09.2015
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На российском рынке доступен Android-смартфон Fly Cirrus 1
На российском рынке представлен новый смартфон бренда Fly — Fly Cirrus 1 (FS502). Новинка открывает собой новый модельный ряд под названием Cirrus, сообщили CNews в компании Fly. Модель уже поступила в продажу по рекомендованной цене
|23.03.2015
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Бренд Fly подвел первые итоги акции двухлетней гарантии
В октябре 2013 г. бренд Fly стал единственным производителем на российском рынке, предлагающим двухлетнюю гарантию дл
|13.02.2015
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«Ленинград Центр» оснащен кинетической системой на базе решения Orbis-Fly
ская установка, не имеющая на сегодняшний день аналогов в России, отметили в компании. Огромная кинетическая люстра посреди большого зрительного зала на основе светодиодной кинетической системы Orbis-Fly производства компании Atlantic Star специально разработана и сконструирована для данного проекта. Официальным представителем Atlantic Star в России является компания TimeLine. Состоящая их
|28.01.2015
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Браузер Opera для Android и приложение Opera Max теперь предустанавливаются на смартфоны Fly
ndroid вошел в пакет предустановки в качестве стороннего браузера на большинстве моделей смартфонов Fly, поставляемых в Россию, страны СНГ, Турцию и ОАЭ. Также обладатели Android-устройств F
|10.11.2014
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В России начались продажи смартфона Fly Tornado Slim толщиной 5,15 мм
Бренд Fly объявил о выходе смартфона Fly Tornado Slim (IQ4516 Octa). Толщина новинки (5,15 м
|23.09.2014
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Fly представил новую линейку премиум-смартфонов
Бренд Fly представил новую линейку смартфонов премиум - класса – Fly Tornado. Пионером линей
|21.07.2014
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Fly представил смартфон EVO Chic 3
Бренд Fly представил новый смартфон Fly EVO Chic 3 (IQ4413 Quad). Смартфон оснащен четырехъя
|18.07.2014
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Fly выпустил смартфон ERA Life 4
Бренд Fly объявил о выходе нового смартфона Fly ERA Life 4 (IQ4409 Quad). Новинка сочетает в
|09.07.2014
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Fly выпустила бюджетный смартфон Fly ERA Nano 6
Компания Fly выпустила новый бюджетный смартфон Fly ERA Nano 6. Новинка стоимостью i3990 обладает необходимым набором функций и станет хорошим выбором для тех, кто предпочитает простые в использо
|22.04.2014
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Fly расширил линейку бюджетных смартфонов ERA Nano
Бренд Fly расширяет линейку бюджетных устройств сразу тремя моделями: Fly ERA Nano 3 (IQ436)
|14.03.2014
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Fly анонсировал бюджетный смартфон ERA Nano 7
Бренд Fly анонсировал выпуск нового бюджетного смартфона в линейке ERA - Fly ERA Nano 7 (IQ4
|29.01.2014
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Fly представил 5-дюймовый смартфон EGO Vision 1
Бренд Fly представил на российском рынке новый смартфон Fly EGO Vision 1 (IQ452 Quad). Модел
|04.10.2013
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Fly представил смартфон Energie 3
Бренд Fly представил новую модель в линейке устройств с увеличенным временем работы аккумулятора –
|01.10.2013
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Fly удваивает гарантию на мобильные устройства
Бренд Fly объявил о введении двухлетней гарантии производителя на все свои мобильные устройства. Ра
|23.09.2013
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Fly представил новый смартфон Spark
Бренд Fly представил на российском рынке новый смартфон Fly Spark (IQ4404). В устройстве уст
|06.12.2012
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Fly представил смартфон с дисплеем Super AMOLED
Fly представил новый смартфон на платформе Android 4.0.4 ICS – Fly IQ444 Diamond. Устройство обладает Super AMOLED HD дисплеем с диагональю 4,65 дюйма и разрешением 1280х720 точек. Благодаря использованию SuperAMOLED дисплея, удалось добиться сниженного эн
|27.11.2012
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Fly представил новый dual-SIM смартфон на Android 4.0 с 5-дюймовым IPS дисплеем
Fly представил в России новый dual-SIM смартфон на платформе Android 4.0 с 5-дюймовым IPS дисплеем – Fly IQ450 Horizon. Fly IQ450 Horizon выполнен в эргономичном и легком корпусе, его толщина составляет 9,7 мм, а вес не превышает 168 г. Устройство построено на базе двухъядерного процесс
|10.10.2012
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Новинки от Fly: первые двухъядерные смартфоны на Android 4.0 с поддержкой двух SIM-карт
х. На лицевой стороне присутствует дополнительная камера, которую можно использовать для видеосвязи, микрофон и динамик. На боковой панели также присутствуют кнопки регулировки громкости. Обе модели, Fly IQ441 Radiance и Fly IQ442 Miracle, имеют толщину всего 10 мм, но при этом не норовят выскользнуть из ладони. Этому препятствует приятная на ощупь фактурная крышка батарейного отсека
|15.08.2012
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People Can Fly вошла в состав Epic Games
Компания Epic Games, до сегодняшнего момента владевшая контрольным пакетом акций польской студии People Can Fly, объявила о покупке авторов Painkiller. В результате о своем уходе из People Can Fly объявили три сотрудника: Адриан Чмилаж (Adrian Chmielarz), творческий директор и один из основате
|02.07.2012
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"Ширпотреб" и Fly теперь не синонимы: тест-дуэль топовых смартфонов IQ280 и IQ285
Бренд Fly известен прежде всего своими недорогими двухсимочными телефонами. Совсем недорогими: таки
|08.12.2011
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Fly TS100: мобильный телефон с поддержкой трех SIM-карт
Бренд Fly представил телефон с поддержкой трех SIM-карт в режиме ожидания - Fly TS100, выпол
|30.11.2011
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Смартфоны Fly BlackBird продаются с предустановленным сервисом AlterGeo
свое местоположение, искать различные заведения поблизости, знакомиться с отзывами о них и делиться своими впечатлениями, а также назначать встречи. «Мы стремимся предоставлять покупателям устройств Fly как можно больше различных возможностей, которые способны значительно облегчить их жизнь в мегаполисе. AlterGeo – очень удобное приложение, и мы уверены, что оно окажется полезным пользоват
|11.11.2011
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Смартфоны Fly Swift продаются с предустановленным гео-сервисом AlterGeo
Покупатели смартфонов Fly Swift, работающих на базе платформы Android 2.2, которые уже появились в продаже в магазинах по всей России, обнаружат на своих новых мобильных устройствах предустановленное приложение Alte
|19.10.2011
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Fly создала Android-смартфон Swift
Бренд Fly выпустил на российский рынок первый смартфон на платформе Android - Fly Swift. Он
|15.04.2011
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Fly показала бюджетный Qwerty-моноблок с 2 SIM-картами
Бренд Fly представил на российском рынке новый мобильный телефон Fly Q115. Это компактный и
|07.02.2011
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«Скай Линк» и ЮТК запустили услугу безлимитного беспроводного интернет-доступа Unlim Fly
Оператор мобильной связи «Скай Линк» и «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) реализовали совместный проект в Краснодарском крае – услугу безлимитного беспроводного интернет-доступа Unlim Fly, которую абоненты ЮТК могут активировать в «Личном кабинете» в дополнение к проводному интернет-соединению. Подключить Unlim Fly могут также пользователи, не являющиеся клиентами ЮТК
|19.11.2010
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«Дальсвязь» расширяет линейку безлимитных тарифных планов Fly
С 19 ноября 2010 г. по 28 февраля 2011 г. «Дальсвязь» предлагает жителям городов Владивостока и Хабаровска, физическим лицам, подключить безлимитные тарифные планы Fly+ (услуга DISLY Интернет). Выбрав один из них, пользователи могут бесплатно подключить услугу «Интерактивное телевидение TVi». В рамках данной акции во Владивостоке представлены безлимитные
|09.11.2010
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Уникальный эксперимент: китайских программистов везут в Россию
Московское представительство Fly, отчаявшись нанять в России специалистов для локализации ПО своих телефонов, решило привезти их из Китая. Об этом рассказал CNews старший менеджер проектов компании Евгений Козлов. «Мы реши
|08.10.2010
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Новый мобильник Fly обладает встроенным модулем аналогового ТВ и антенной
Бренд Fly представляет Fly Q110 TV - мобильный телефон с QWERTY-клавиатурой и поддержкой дву
|27.09.2010
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Fly MC220: музыкальный слайдер с поддержкой двух SIM-карт
Fly представила новый музыкальный слайдер с поддержкой двух SIM-карт Fly MC220. Телефон предлагает широкий набор мультимедийных функций и возможностей для общения в сети. Fly MC220 обладает рамерами 98x48x14.3мм и весом 94 гр.. Мобильник представлен в тем
Fly и организации, системы, технологии, персоны:
|Попова Мария 141 4
|Савин Сергей 97 4
|Hunt Grayson - Хант Грейсон 12 4
|Sato Ishi - Сато Иши 12 4
|Путин Владимир 3454 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Манджиков Очир 56 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Baker Simon - Бейкер Саймон 39 2
|Кожевников Алексей 66 2
|Мелкумова Ася 17 2
|Заева Елена 14 2
|Фадеев Михаил 57 2
|Набоков Сергей 27 2
|Козлов Евгений 35 2
|Танашев Руслан 17 2
|Черданцев Евгений 2 2
|Dylan Bob - Дилан Боб 12 2
|Ашижева Лаура 7 2
|White Shaun - Уайт Шон 12 2
|Волож Аркадий 268 2
|Мылицын Роман 111 2
|Малис Александр 158 2
|Виноградова Наталья 53 2
|Шувалов Игорь 86 2
|Яппаров Тагир 110 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Швецов Никита 21 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
|Кусков Денис 221 1
|Озеров Виктор 29 1
|Соловьева Юлия 22 1
|Корольков Александр 4 1
|Ющенко Александр 29 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Малафеев Андрей 52 1
|Гинда Дмитрий 8 1
|Малис Олег 86 1
|Мильнер Юрий 137 1
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