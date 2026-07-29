Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

Если темпы развития искусственного интеллекта сохранятся, человечество окажется перед выбором, который еще недавно казался сюжетом научно-фантастического фильма. С одной стороны — общество изобилия, в котором большую часть работы выполняют машины, а люди свободны от труда и занимаются творчеством. С другой — цифровой авторитаризм и тотальный контроль над личностью. Насколько быстро ИИ начнет менять экономику, науку и само устройство общества, на CNews FORUM Кейсы рассказал профессор РАН, научный директор Института ИИ МФТИ Юрий Визильтер.

ИИ развивается быстрее, чем люди успевают это осознать

Большинство людей сегодня оценивают развитие искусственного интеллекта по новым версиям ChatGPT и DeepSeek, которым можно задавать вопросы и получать полезные или забавные ответы. Однако внутри отрасли уже идет совершенно другая революция — переход от использования отдельных моделей к автономным интеллектуальным агентам и мультиагентным системам, способным выполнять задачи профессионального уровня и всерьез влиять на экономику и всю нашу жизнь.

Этой теме был посвящен визионерский доклад профессора РАН, научного директора Института ИИ МФТИ Юрия Визильтера на CNews FORUM Кейсы 18 июня 2026 г. Его главный тезис звучит так: технологии сами по себе не определяют будущее, но они способны многократно усилить последствия тех решений, которые примет общество в ближайшие годы. И чтобы результат неизбежной ИИ-трансформации общества нас устроил, нужно уже сегодня всерьез задуматься о том, чего мы на самом деле хотим, и чем готовы за это заплатить.

Designed by Magnific От общества изобилия всего один шаг до модели «робокоммунизма»

Итак, современные ИИ-системы не просто отвечают на вопросы пользователя, они умеют самостоятельно разбивать задачу на этапы, искать информацию, писать код, проводить вычисления, проверять результаты и взаимодействовать с другими программами почти без участия человека.

Одним из показательных исследований последнего года стал бенчмарк GDPval, разработанный компанией OpenAI в сентябре 2025 г. Модели оцениваются не по абстрактным тестам, а по реальным профессиональным задачам.

Бенчмарк GDPval

В тестовый набор вошли задачи от представителей 44 профессий из 9 отраслей экономики — инженеров, аналитиков, менеджеров, логистов, исследователей и специалистов других направлений. Качество результатов моделей ИИ сравнивалось с тем, что демонстрирует человек-специалист в предметной области (написание кода, проектирование, анализ закупок, выстраивание логистических маршрутов и пр.).

«В оригинальной статье по бенчмарку GDPval было показано, что всего за год (с мая 2024 года до июля 2025-го) ведущие модели стали ближе к уровню отраслевых экспертов примерно в четыре раза. Причем речь идет уже не о генерации текста, а о выполнении комплексных профессиональных задач», — отмечает Юрий Визильтер.

Сегодня прогресс ИИ в задачах такого рода продолжает отслеживать независимая аналитическая платформа Artificial Analysis. По состоянию на июнь 2026 г. лидерборд GDPval-AA v2 показывает, что конкуренция между крупнейшими разработчиками моделей ИИ фактически превратилась в гонку за достижение полного профессионального паритета с человеком. Если экспертный уровень человека в среднем соответствует 1000 баллам, лучшие модели сегодня демонстрируют показатель порядка 1800. Конечно, это самые мощные и дорогие модели. Однако и на порядки более дешевые и доступные модели, например, DeepSeek V4 Flash, уже способны показывать результат в 1200 баллов.

Лидерборд GDPval-AA v2

Такой прогресс в профессиональных областях обеспечивается общим прогрессом в развитии способностей ИИ решать сложные задачи. Скорость его определяет аналог закона Мура для ИИ, впервые описанный в исследовании группы METR в марте 2025 года. Вместо тестов на знание фактов специалисты оценивали, насколько длительные задачи способен самостоятельно выполнить интеллектуальный агент. За единицу измерения приняли время, которое аналогичная работа занимает у квалифицированного человека.

Оказалось, за последние шесть лет сложность задач, с которыми генеративные ИИ-системы справляются с вероятностью 50%, удваивалась каждые семь месяцев. В программировании — каждые 70 дней. В марте 2025 года модели справлялись с задачами, требующими примерно часа работы человека. В ноябре — уже 5 часов. В мае 2026 года исходный бенчмарк METR перестал быть актуальным, поскольку модели достигли возможности автономного решения задач, требующих до 16 часов работы человека, и более сложных задач в тестовой базе не было.

Бенчмарк METR

Однако в апреле 2026 г. специалисты Epoch AI совместно с METR создали новый бенчмарк MirrorCode, способный измерять результаты на существенно более сложных и длительных задачах. Эксперименты показали, что ведущие модели ИИ способны сегодня решать задачи, которые занимают у инженера-человека от 2 до 17 недель работы.

Бенчмарк MirrorCode

«При таких темпах развития как, например, в программировании, за ближайшие 3 года мы будем наблюдать еще порядка 15 циклов удвоения "профессионального ума" ИИ моделей. Конечно, период экспоненциального роста возможностей любой технологии не может продолжаться вечно. Существует множество барьеров, ограничивающих такой рост — энергетический, информационный и целый ряд других. Но если тенденция сохранится еще хотя бы 3–5 лет, то в целом ряде областей (хотя и далеко не во всех) будет достигнут уровень сверхчеловеческого ИИ (Superhuman AI, SAI). Самое время задуматься над тем, насколько это безопасно, и как его правильно использовать», — предупреждает Юрий Визильтер.

Что происходит уже сейчас

Заметные эффекты влияния искусственного интеллекта сегодня проявляются не в том, что какие-то профессии начинают исчезать: меняется сама логика интеллектуального труда.

Серьезные изменения уже ощутила система образования. Если раньше преподаватель был главным источником знаний, теперь каждый студент может пользоваться персональным ИИ-наставником. Традиционные способы проверки знаний перестают выполнять свою функцию: преподаватели пытаются усложнить задания, а студенты используют все более совершенные модели ИИ, чтобы их выполнять.

Запретить использование студентами ИИ на практике не удастся, поэтому, видимо, придется пересмотреть саму систему оценки знаний и компетенций. Многие вузы сейчас этим заняты. Другое дело, что остается угроза интеллектуальной атрофии: если ИИ-инструменты станут нормой, часть базовых навыков самостоятельного мышления постепенно окажется невостребованной.

Все большую роль ИИ начинает играть в научных исследованиях, и это может существенно ускорить научно-технический прогресс даже по сравнению с тем, что мы наблюдаем сегодня. Одним из первых громких проектов такого рода система AI Scientist, представленная в 2024 г. «ИИ-ученый» от японской компании Sakana AI был способен самостоятельно предложить научную гипотезу, проверить ее новизну, написать необходимый программный код, провести вычислительные эксперименты, подготовить графики, оформить полноценную научную статью с обзором полученных результатов и даже автоматически написать на нее рецензию для оценки качества работы.

Система AI Scientist

Эту тенденцию — превращение ИИ в ученого — подтверждают и результаты опроса, проведенного среди российских исследователей в марте 2026 года. Универсальные языковые модели вроде ChatGPT и Claude уже используются практически на всех этапах научной деятельности. Особенно быстро распространяются специализированные инструменты глубокого поиска научной информации: ими пользуются около двух третей опрошенных исследователей.

В июне 2026 года OpenAI объявила, что одной из ключевых стратегических целей компании становится создание к марту 2028 г. автоматизированного ИИ-исследователя.

По мнению Юрия Визильтера, следующим этапом конкуренции между государствами станет уже не борьба за самые мощные языковые модели, а создание национальных платформ автоматизированной науки. Один из примеров — китайский проект Scientific Synapse, система, которая объединяет искусственный интеллект, сеть национальных суперкомпьютеров и роботизированные лаборатории в единый исследовательский контур полного цикла. По сообщениям китайских источников, научные задачи, которые раньше занимали у исследователей дни, недели и даже месяцы теперь могут выполняться за час. Среди первых результатов проекта — многократное сокращение сроков поиска перспективных сверхпроводников, разработка новых катализаторов для производства зеленого водорода и создание биоразлагаемых материалов.

Радикальная ИИ-трансформация и роботизация касается не только науки, но и промышленности. Уже в районе 2035 года многие специалисты ожидают увидеть в передовых технологических отраслях новый уклад экономики, основанный на ускоренном автоматизированом цикле постоянной ИИ-генерации и внедрения инноваций в технологии, промышленные продукты, способы их проектирования, производства и использования.

Чего стоит бояться — восстания машин или цифрового фашизма?

К чему приведет нас все ускоряющийся поток перемен, связанных с технологиями ИИ? Юрий Визильтер предлагает заглянуть на несколько десятилетий вперед и посмотреть на развитие искусственного интеллекта как на силу, способную изменить сами правила существования цивилизации — что будет, если машины возьмут на себя не только физический, но и интеллектуальный труд, избавят от старых ограничений и проблем, но, возможно, принесут новые.

Зачем работать, если большую часть экономически полезных задач быстрее и дешевле выполняет искусственный интеллект? Кто будет принимать решения — человек или алгоритм? Где проходит граница между удобством и тотальным контролем? Ответы на эти вопросы определят, каким станет общество середины-конца XXI века. Здесь могут быть как позитивные, так и негативные сценарии.

Карта утопий и антиутопий

Начнем с негативных. Массовая культура десятилетиями приучала нас бояться искусственного интеллекта как самостоятельной сущности, которая однажды выйдет из-под контроля и начнет войну против человечества. Однако ИИ не обладает собственными желаниями, эмоциями или политическими взглядами.

Это потенциально опасная технология, с которой, как и с любыми другими мощными технологиями, связаны риски трех основных типов: вредные побочные эффекты от основной полезной деятельности (экономика растет, а людей увольняют), техногенные катастрофы (роботизированное такси сбило человека на дороге) или намеренное использование во зло (инструмент в руках коварных государств, нехороших корпораций или частных злодеев).

Например, существуют риски, связанные с развитием технологий распознавания данных. Современные системы уже умеют анализировать видео, идентифицировать человека по биометрическим данным, отслеживать его перемещения и действия практически в реальном времени. Если эти технологии объединить с непрерывным сбором цифровых данных о человеке, появляется возможность практически полного контроля над его жизнью. В перспективе 10–15 лет нас, возможно, ждет широкое внедрение нейроинтерфейсов, которые с одной стороны, предельно облегчат нам доступ в цифровой мир, но с другой — смогут постоянно фиксировать эмоциональное состояние и мыслительную активность человека. Здесь уже возникает возможность наблюдения не только за словами и действиями, но даже за мыслями и намерениями.

Предельная потеря приватности. Цифровая клетка. Цифровой фашизм — общество, в котором ИИ становится инструментом тотального наблюдения, социального ранжирования и ограничения свободы личности.

Не менее серьезными выглядят угрозы со стороны генеративного ИИ, используемого для информационных атак. Сегодня нас уже постоянно «атакует» адаптивная ИИ-реклама в интернете, мошенники создают дипфейки, пишут и звонят в соцсетях от имени близких или известных людей. Завтра такие технологии станут еще совершеннее, а объектом манипуляции станет не только информация, но и сама картина мира, которую воспринимает человек. ИИ может использоваться для формирования убеждений, управления вниманием и персонализированного воздействия практически на каждого.

О чем можно мечтать: всеобщее благоденствие, робокоммунизм и кибердемократия?

Конечно, есть и позитивные сценарии, в которых ИИ приносит нам благо. Другой вопрос — какого именно блага мы желаем, и чем готовы за него заплатить.

Если антиутопия строится вокруг контроля, то самая традиционная утопия — вокруг изобилия, отмечает Юрий Визильтер. Представим общество, в котором роботы выращивают продовольствие, строят дома, производят товары, лечат людей, проектируют новые технологии и управляют предприятиями. Себестоимость большинства благ стремится к минимуму, а участие человека в производстве становится необязательным.

В такой экономике исчезает главный дефицит, вокруг которого строилась вся предыдущая история человечества, — необходимость постоянно работать ради выживания. Человек больше не нужен экономике как производитель, но все еще нужен и всегда будет нужен как потребитель. Это общество всеобщего благоденствия, о котором мечтали многие поколения социальных мыслителей во всем мире.

Однако от него — всего один шаг до гораздо более спорной модели «робокоммунизма». Стоит лишь к идее всеобщего благосостояния добавить идею всеобщего равенства. В отличие от классических политических теорий, здесь речь идет не о перераспределении результатов человеческого труда. Если практически все создается роботами и искусственным интеллектом, возникает логичный вопрос: почему доступ к этим благам должен оставаться неравным?

Общество киберблагоденствия

Какова бы ни была модель распределения, автоматизированная экономика потенциально способна привести к обществу, где высокий уровень жизни станет доступен каждому, а люди смогут отказаться от большей части обязательного труда и получать безусловный доход. Роботы будут производить, а человек — отдыхать, заниматься творчеством, образованием…

Не только в экономике, но и в политике, социальной жизни внедрение инструментов ИИ способно принести много пользы. Можно говорить, например, о кибердемократии. В этой модели ИИ, жестко следуя заданным людьми базовым правилам политической жизни, организует и контролирует принятие и выполнение обществом максимально эффективных законов/решений в интересах общества и каждого гражданина.

Если сегодня физически невозможно внимательно рассмотреть предложения и пожелания миллионов людей, то для искусственного интеллекта такая задача становится вполне решаемой. Более того, в перспективе можно говорить даже о «нейродемократии». Если развитие нейроинтерфейсов позволит фиксировать эмоциональную реакцию человека, общественные решения смогут учитывать не только то, что люди публично говорят, но и то, что они действительно чувствуют по поводу различных аспектов общественной жизни.

Автоматическое отправление правосудия и автоматическое принятие решений исполнительной властью — вековая мечта раздраженных различными ошибками и злоупотреблениями власти граждан. Когда с внедрением ИИ государственная машина действительно станет машиной, исчезнут коррупция, субъективное толкование законов, превышение полномочий, халатность. Впрочем, понравится ли нам самим равнодушный, справедливый и неподкупный государственный механизм — еще большой вопрос…

Еще один возможный сценарий чуть более отдаленного будущего переносит человека почти целиком в цифровую среду. Персонализированные виртуальные миры, своего рода «онирофильмы» из известного научно-фантастического рассказа Лино Альдани, способны стать пространством, где искусственный интеллект будет создавать индивидуальную реальность под желания конкретного человека. В такой персональной реальности каждому из нас будут доступны любое благо, любые ощущения и переживания, максимальная самореализация, исполнение самых несбыточных желаний.

А если нас не устроит то, что каждый при этом заперт в своем отдельном виртуальном мирке, то вот другой радикальный вариант подобного развития общества — коллективная виртуальная среда, своего рода позитивная «Матрица», где люди и интеллектуальные агенты живут в общей цифровой экосистеме и совместно развивают общую киберцивилизацию.

Наконец, существует и известный технологический сценарий, который выводит искусственный интеллект далеко за пределы планеты Земля. Роботам не требуются кислород, защита от радиации и привычные человеку условия. Если человечество действительно решит превратиться в космическую цивилизацию, именно ИИ и роботы станут главным инструментом реализации этой задачи.

Сценарии развития ИИ

Как бы то ни было, во всех этих сценариях, которые пока все еще кажутся нам фантастическими, ключевой вопрос остается все тем же. Насколько сильно человек готов изменить свой образ жизни и самого себя ради новых возможностей? И хватит ли каждому из нас токенов на свой кусочек киберутопии…