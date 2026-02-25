Разделы

МФТИ Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта


СОБЫТИЯ


25.02.2026 МФТИ и «ВсеИнструменты.ру» представили ИИ-модуль прогнозирования спроса и оптимизации ассортимента 4
30.01.2026 Как цыплята учатся на ошибках: ученые раскрыли «внутренний диалог» мозга птиц при обучении 2
30.12.2025 Продолжается прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ 1
11.12.2025 В МФТИ нашли альтернативу Nvidia 1
01.12.2025 В МФТИ научили ИИ управлять бизнес-процессами в «1С» 2
17.11.2025 Погода в доме: ученые МФТИ научили ИИ делать прогноз для отдельного двора 1
12.08.2025 Российские ученые предложили способ уменьшить нагрузку на вычислительные ресурсы при обучении нейросетей 1
14.07.2025 В России создана ОС для роботов, позволяющая им общаться на человеческом языке 1
04.06.2025 Институт искусственного интеллекта МФТИ и Группа «Полипластик» объявили о стратегическом партнерстве в области создания специализированных ИИ-агентов для коммунальной отрасли 1
13.12.2024 МФТИ и «Сбер» представили алгоритм управления для робособаки 1
13.12.2024 В России создан человекоподобный робот для работ на складах, умеющий выдавать заказы 1
13.12.2024 В МФТИ создали российского робота-ассистента для  общения с клиентами 3
03.10.2024 Новый институт МФТИ займется решением стратегических для России научных и прикладных задач 1
27.06.2024 В России разработали математическую модель идеального автоматизированного склада 1
26.06.2024 Вкалывают роботы: в МФТИ создали математическую модель идеального автоматизированного склада 3
14.06.2024 Исследователи МФТИ провели тестирование цифровой модели и функционального образца робота-гуманоида 1
25.04.2024 МФТИ представил сервис для создания офисных ИИ-помощников 3
27.03.2024 Эксперты МФТИ: искусственный интеллект не смог бы поступить в МФТИ 1
18.11.2019 «… так говорил Ленин». Чат-боты могут имитировать голоса известных людей. Но их любят не только за это 1

Публикаций - 19, упоминаний - 30

МФТИ и организации, системы, технологии, персоны:

ИИ-Технологии 248 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 423 1
Moore Threads 8 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 36 1
ГеоДельта 1 1
МегаФон 10153 1
Amazon Inc - Amazon.com 3172 1
9126 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9260 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 209 1
i-Free Just AI 54 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 1
Nvidia Corp 3795 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8342 3
X5 Group - Перекрёсток 615 2
Геометрия НПО 151 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 571 1
BMW Group 469 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1822 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 1
Альфа-Банк 1894 1
Северсталь ПАО - Severstal 570 1
Газпром нефть 680 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 455 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1405 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 583 1
Полипластик 17 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2764 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3163 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5354 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3541 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6361 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2211 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4843 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19018 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6969 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4188 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74199 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6027 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5890 6
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 820 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 568 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11547 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1564 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23421 4
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 510 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1857 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13147 3
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 510 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3583 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11638 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6053 2
Пропускная способность - Bandwidth 1840 2
Робототехника - Роботы-питомцы - Robotic pet - Собакоробот - Робособака - Робот-собака - Киберсобака - Robotic dogs 36 2
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 84 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10180 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1509 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3365 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3617 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1221 2
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 134 1
Data Fusion - Слияние данных 85 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22081 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2453 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25618 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3787 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10075 1
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 57 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11223 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 397 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1430 4
OpenAI - ChatGPT 595 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 449 1
Сколтех - CognitiveOS 1 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 153 1
1С:ERP Управление предприятием 740 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 87 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 61 1
Горбач Роман 9 7
Визильтер Юрий 9 5
Гасников Александр 5 2
Зарипов Михаил 2 2
Жилоков Азамат 3 2
Райгородский Андрей 47 2
Демидов Михаил 134 1
Голицын Сергей 46 1
Тетерюков Дмитрий 4 1
Коновалихин Максим 20 1
Зеленков Юрий 42 1
Величкин Дмитрий 3 1
Ватолин Дмитрий 11 1
Гусев Глеб 12 1
Колдунов Леонид 1 1
Молчанова Мария 1 1
Старостенко Алексей 1 1
Давыденко Егор 2 1
Lennon John - Леннон Джон 9 1
Конушин Антон 12 1
Гориловский Лев 1 1
Лобас Денис 1 1
Безносиков Александр 1 1
Сгибнев Иван 1 1
Тиунова Анна 1 1
Дживеликян Евгений 1 1
Путин Владимир 3396 1
Мишустин Михаил 756 1
Шадаев Максут 1162 1
Панков Александр 79 1
Кулик Вадим 195 1
Мантуров Денис 122 1
Набиуллина Эльвира 115 1
Кузнецов Денис 13 1
Попов Александр 55 1
Кирьянова Александра 160 1
Воронцов Константин 20 1
Ливанов Дмитрий 59 1
Гаврилов Дмитрий 20 1
Григоренко Дмитрий 209 1
Россия - РФ - Российская федерация 159038 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18429 1
Европа 24709 1
Земля - планета Солнечной системы 10707 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18867 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1794 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8219 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1754 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2929 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9747 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1019 1
Физика - Physics - область естествознания 2846 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1659 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6309 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6392 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6990 1
Платёжное поручение - Payment order 239 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3194 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 610 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1524 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1298 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1447 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3816 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 377 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2818 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 244 1
Экономический эффект 1221 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1968 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
Известия ИД 724 1
Российская газета 279 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1120 19
РАН - Российская академия наук 2043 3
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 45 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 407 2
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 57 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 34 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 34 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 231 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 157 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2600 2
