Получите все материалы CNews по ключевому слову
МФТИ Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта
СОБЫТИЯ
МФТИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Горбач Роман 9 7
|Визильтер Юрий 9 5
|Гасников Александр 5 2
|Зарипов Михаил 2 2
|Жилоков Азамат 3 2
|Райгородский Андрей 47 2
|Демидов Михаил 134 1
|Голицын Сергей 46 1
|Тетерюков Дмитрий 4 1
|Коновалихин Максим 20 1
|Зеленков Юрий 42 1
|Величкин Дмитрий 3 1
|Ватолин Дмитрий 11 1
|Гусев Глеб 12 1
|Колдунов Леонид 1 1
|Молчанова Мария 1 1
|Старостенко Алексей 1 1
|Давыденко Егор 2 1
|Lennon John - Леннон Джон 9 1
|Конушин Антон 12 1
|Гориловский Лев 1 1
|Лобас Денис 1 1
|Безносиков Александр 1 1
|Сгибнев Иван 1 1
|Тиунова Анна 1 1
|Дживеликян Евгений 1 1
|Путин Владимир 3396 1
|Мишустин Михаил 756 1
|Шадаев Максут 1162 1
|Панков Александр 79 1
|Кулик Вадим 195 1
|Мантуров Денис 122 1
|Набиуллина Эльвира 115 1
|Кузнецов Денис 13 1
|Попов Александр 55 1
|Кирьянова Александра 160 1
|Воронцов Константин 20 1
|Ливанов Дмитрий 59 1
|Гаврилов Дмитрий 20 1
|Григоренко Дмитрий 209 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
|Известия ИД 724 1
|Российская газета 279 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422523, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.