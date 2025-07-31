OpenAI - ChatGPT

В интернет утекли миллионы личных чатов пользователей ChatGPT Утечка информации в сеть Конфиденциальные данные пользователей ChatGPT оказались в открытом доступе, пишет Reuters. Это все из-за того, что поисковая система Google в июле 2025 г. начала индексацию личных чатов пользователей через публичные ссылки. В июле

Создатель ChatGPT: Переписка с нейросетью может быть использована против вас в суде Конфиденциальность в ChatGPT Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) предупредил пользователей ChatGPT, которые делятся всем с чат-ботом: информация и данные могут быть использована в качестве д

У ChatGPT выманили ключи активации Windows, в том числе от копий, принадлежащих крупному банку из США Давай сыграем в игру Исследователь обманул ChatGPT и выпросил ключи Windows 10, включая как минимум один, принадлежащий банку Wells Fargo, пишет The Register. Компьютерный энтузиаст и исследователь по кибербезопасности Марко Фигероа (Ma

Уволенным сотрудникам Microsoft начальство посоветовало излить душу ChatGPT и найти работу с помощью нейросетей нсированная MMORPG от разработчиков The Elder Scrolls Online. В своей публикации Тернбулл выразил сочувствие коллегам и предложил использовать ИТ-инструменты искусственного интеллекта (ИИ), такие как ChatGPT и Microsoft Copilot, чтобы снизить эмоциональное и когнитивное напряжение, связанное с потерей работы. Тернбулл также привел примеры полезных промптов, включая генерацию адаптированных

Злоумышленники маскируют вредоносное ПО под Zoom и ChatGPT для кибератак на малый и средний бизнес в России 24 и 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Кроме того, зловреды активно имитировали ИИ-инструменты. Количество вредоносных и нежелательных файлов, маскирующихся под ChatGPT, за четыре месяца 2025 г. выросло на 175% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г. Стали появляться вредоносные подделки под DeepSeek: после запуска в 2025 г. нейросеть быстро набр

Разработчик ChatGPT получил первый публичный контракт от армии США. Сумма - $200 миллионов Заключен контракт Компания OpenAI, владелец ChatGPT, получает контракт от Пентагона для разработки передовых ИТ-инструментов для искусственного интеллекта (ИИ), об этом сообщили в опубликованном материале на сайте Министерства обороны (М

Отныне ChatGPT будет хранить разговоры с пользователями вечно. Это решение американского суда – по решению суда в США. Это касается в том числе и содержимого переписки пользователей с чат-ботом ChatGPT, в основе которого лежат большие языковые модели (LLM) компании, пишет TechSpot. Реше

Разработчик ChatGPT купит стартап, основанный бывшим главным дизайнером Apple I покупает стартап по разработке гаджетов с искусственным интеллектом (ИИ) за $6,5 млрд, пишет CNBC. Это крупнейшая покупка в истории OpenAI. Руководство компании OpenAI, известная созданием чат-бота ChatGPT, согласилось приобрести стартап io бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive) за $6,4 млрд. Управленцы OpenAI делают ставку на альтернативные устройства, а не на смартфоны,

Создатели ChatGPT хотят купить браузер Chrome, если власти заставят Google его продать Претендент на актив Руководство компании OpenAI, владелец чат-бота ChatGPT, объявило о заинтересованности в покупке Chrome у Google, пишет Bloomberg. Компания OpenAI заинтересована в покупке браузера Chrome от Google в случае решения суда о разделении ИТ-компа

Украинский хакер взламывал корпорации, прикрываясь поиском «дыр» в Windows. Его сдал ChatGPT t24 говорится, что эксперты компании смогли отследить цифровой след EncryptHub благодаря ошибкам, которые он совершал в последние годы. В частности одним из любимых инструментов хакера была нейросеть ChatGPT, которую он использовал, в числе прочего, в качестве помощника для написания вредоносного кода. Также EncryptHub использовал этот сервис для перевода писем и сообщений. В Outpost24 отме

«Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek Новый ИТ-сервис «Яндекс» представил новый ИТ-сервис «Нейроэксперт», который является конкурентом Deepseek и ChatGPT, об этом CNews сообщили в пресс-службе ИТ-компании. Бета-версия предназначена для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами. «ИТ-компания «Яндекс» запустила бета-версию

Китайский ИИ DeepSeek обошел ChatGPT по популярности в России и стремительно растет в Белоруссии Китайская нейросеть DeepSeek привлекла свыше 1,3 млн активных пользователей в России, что на 15% превышает показатели ChatGPT в январе 2025 г. Об этом свидетельствует статистика посещаемости официального сайта сервиса, которая фиксирует более 738 тыс. уникальных посетителей из России всего за одну неделю. Об э

ChatGPT и GigaChat стали самыми популярными нейросетями для подготовки к собеседованию следования показали, что каждый десятый россиянин прибегает к помощи искусственного интеллекта при подготовке к собеседованию. Самым популярным инструментом являются нейросети для генерации контента: ChatGPT, GigaChat, Writesonic (62%). С их помощью больше половины респондентов (62%) описывали свои навыки для резюме и собирали сопроводительные и мотивационные письма. На втором месте — специ

Нейросеть DeepSeek обогнала ChatGPT по количеству пользователей на 15% – big data T2 р мобильной связи, на фоне популярности DeepSeek исследовал использование клиентами языковых моделей в IV квартале 2024 г. и январе 2025 г. Новую разработку в медиа восприняли как главного конкурента ChatGPT от Open AI. По итогам января MAU DeepSeek действительно превысил аналогичный показатель ChatGPT на 15%, но еще в декабре решение Open AI обошла нейросеть Giga.chat. Ее показатель

Вредоносные скрипты за авторством GPT-моделей: почему это переворачивает все ChatGPT, напиши мне троянца Компания OpenAI объявила, что только с начала 2024 г. пресекла «более 20 злонамеренных операций», в рамках которых различные акторы пытались использовать платформу ChatGPT во вредоносных целях. В частности, различные группировки использовали генеративный ИИ для отладки вредоносного софта, а также генерации пропагандистских материалов и создания изображени

Москвичи больше любят ChatGPT, а петербуржцы — нейросеть «Кандинский» м числе от поставленных задач, иногда, по словам участников опроса, приходилось использовать возможности не одного, а двух и более ИИ. Вот как они расположились по популярности: «Кандинский» — 24,6%; ChatGPT — 24,1%; Midjourney — 23,2%; «Шедеврум» — 21,2%; «Алиса Про» — 18,2%; «ЯндексАРТ» — 4,9%. В Москве самой популярной нейросетью стал ChatGPT — его упоминают 51% респондентов, испо

Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра Поданный иск Создателя ChatGPT Сэма Альтмана (Samuel Altman) обвинила в сексуальном насилии младшая сестра, пишет The Guardian. Энн Альтман (Anne Altman), которой уже 30 лет, обратилась в федеральный суд штата Миссур

Как нейробизнес в России выживает без ChatGPT корректирует либо отклоняет. Например, так устроен Copilot, ИИ-помощник программиста от GitHub. Нейросети в России Несмотря на то, что многие россияне находят способы получить аккаунт и использовать ChatGPT для личных нужд, широкого распространения в корпоративной среде он не получил. Невозможно выстраивать бизнес на решениях, доступ к которым в текущих реалиях может быть отрезан в один мо

Генштаб ВСУ загрузил десятки секретных документов в ChatGPT, чтобы узнать, как победить Россию Помощь ИИ-технологий Офицеры украинского генштаба загружали секретные документы в бот ChatGPT, чтобы узнать у нейросети, как победить Россию. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель». Утверждается, что десятки секретных документов и к

В ChatGPT найдена «дыра», позволяющая хакерам установить шпионское ПО на макбук Тип взлома SpAIware В приложении ChatGPT для macOS обнаружена уязвимость, позволяющая хакерам установить шпионское ПО благодар

ChatGPT, нам с тобой не по пути кое качество ответов. Этот подход делает кастомизированные чат-боты на генеративном ИИ не только доступными, но и эффективными инструментами для бизнеса в РФ, несмотря на ограничения взаимодействия с ChatGPT и решениями других зарубежных вендоров. Всем пример Примером эффективности доменного чат-бота может служить создание «медицинского» ИИ-ассистента. Процесс начинается с подготовки базы д

Создатель ChatGPT работает над сверхсекретным проектом: Нейросеть ждет прорыв к уровню человеческого интеллекта технологий в руководстве организации отказываются. При этом сам план находится на этапе разработки, а дата создания проекта неизвестна. Unsplash - Levart_Photographer Reuters узнал о работе создателя ChatGPT над сверхсекретным проектом Представитель OpenAI подтвердил, что компания проводит непрерывные исследования новых возможностей ИИ, но отказался раскрывать подробности о Strawberry. Одна

Больше половины ответов ChatGPT на вопросы по программированию неверны. Зато чат-бот говорит уверенно и без стеснения Говорить уверенно, но не верно Исследователи из университета Пердью в мае 2024 г. представили результаты свой работы, согласно которым ChatGPT отвечает неправильно более чем на половину вопросов, связанных с программированием. При этом чат-бот отвечал так уверенно, что убедил более трети участников. 16 октября 2023 г. руководс

Эксперты МФТИ: искусственный интеллект не смог бы поступить в МФТИ Эксперты МФТИ в качестве эксперимента протестировали генеративную нейросеть Chat GPT-4 Turbo в решении задач ЕГЭ по физике. По итоговым результатам искусственный интелле

Специалисты Kaspersky Digital Footprint Intelligence обнаружили в даркнете почти 3000 сообщений с обсуждением чат-ботов на основе нейросетей Digital Footprint Intelligence представила отчет «Инновации в тени: как злоумышленники экспериментируют с ИИ». Специалисты проанализировали сообщения в даркнете на тему использования злоумышленниками ChatGPT и других аналогичных решений на основе больших языковых моделей. Всего в 2023 г. на теневых форумах и в специализированных Telegram-каналах было обнаружено 2890 таких постов. Пик пришел

На конкурсе Роскомнадзора студенты показали, как можно нарушать закон с помощью ChatGPT омнадзора) и Российское общество «Знание» провели международный конкурс «Битва искусственных интеллектов», посвященный сравнению результатов работы алгоритмов генеративного искусственного интеллекта: ChatGPT, Phind, Kandinsky, Gigachat, YandexGPT, Lexica, «Шедеврум», Claude, Leonardo, Stable Diffusion и др. В конкурсе приняли участие 43 команды из числа студентов, школьников и молодых специ

Минобороны требует ограничить ChatGPT: Это оружие, загоняющее россиян в когнитивную ловушку департамента информационных систем Минобороны Николай Лишин на финале конкурса «Битва искусственных интеллектов», проведенного Главным радиочастотным центром (ГРЧЦ). Речь идет о таких алгоритмах, как ChatGPT, Midjourney, Dall-e 2, StableDiffusion и др., которые способны генерировать контент различных форматов: аудио, видео, текст, изображения и т.д. Лишин предупреждает, что указанные алгори

Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT , как это сделать. Бот от OpenAI OpenAI запустила GPTBot в августе 2023 г. для сканирования веб-ресурсов и сбора открытых данных, которые впоследствии будет использовать для улучшения своей нейросети ChatGPT. Вскоре после запуска на волне критики продукта и компании за несанкционированный сбор данных OpenAI опубликовала инструкцию, как заблокировать доступ бота к сайту или предоставить ему

Под следствие попал судья, приговоры которому писал ChatGPT нный интеллект и принял решения на основании ложной судебной практики, пишет бразильский новостной портал G1. Судья Джефферсон Феррейра Родригес (Jefferson Ferreira Rodrigues) сформулировал с помощью ChatGPT судебное постановление, содержащее ложную информацию, и прислал его в CNJ. Решение о начале расследования принял национальный инспектор юстиции, министр Луис Фелипе Саломао (Luís Felipe

CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения CraftTalk, разработчик российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, резидент «Сколково», добавил функционал класса ChatGPT в свои решения: омниканальный чат-центр, базу знаний, чат-бот с ИИ и систему аналитики. Функционал получил название CraftTalk GPT. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В техн

Кадровики: Резюме, написанное нейросетью, делает только хуже. Шансы получить работу снижаются Вы не злоупотребляйте, а решать мы будем сами Рекрутеры в Австралии (а возможно, и в других регионах) всё активнее выступают против того, чтобы соискатели использовали генеративные ИИ, такие как ChatGPT, для написания резюме и сопроводительных писем к заявке на трудоустройство. По словам самих рекрутеров, использование ИИ может как раз снижать шансы соискателей, а не повышать их. Особе

Официально: Детекторы текстов, созданных ИИ, не работали и не будут чий, нет Компания OpenAI официально признала, что детекторы текстового ИИ-контента не работают. Эти программы не в силах отличить текст, написанный человеком, от продукта генеративного ИИ, такого как ChatGPT. OpenAI в прошлом выпустила такой экспериментальный инструмент - AI Classifier, а затем, в июле, тихо отключила его в связи с предельно низкой точностью. Он корректно определял, кто име

Алексей Чечет о том, как использовать ChatGPT и сможет ли ИИ заменить разработчиков точка для построения карьеры в ИТ. Здесь открываются двери в самые разные области, и вы можете выбрать тот путь, который больше всего соответствует вашим интересам и амбициям. CNews: Как вы считаете, ChatGPT и другие ИИ-инструменты уже меняют фронтенд-разработку? Алексей Чечет: Да, определенно. Пока рано говорить о кардинальных изменениях, но ИИ-инструменты уже сейчас способны взять на себя

ChatGPT часто и уверенно дает программистам плохие советы, которые кажутся очень полезными ChatGPT ошибается постоянно Чат-бот ChatGPT более чем в половине случаев дает неверные ответы на вопросы по теме программирования, пишет The Register со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными Университета Пердью

Создатель ChatGPT потребовал от клиентов отсканировать сетчатку глаза взамен на собственную криптовалюту Worldcoin Два миллиона желающих Криптовалюта Worldcoin, запущенная создателем ChatGPT, взлетела в цене. Эксперты называют ее и экстравагантной, и революционной, хотя пока ее будущее можно назвать туманным. Worldcoin был запущен в конце июля 2023 г., его создателем являет

ChatGPT «сломал» тест Тьюринга: ученые ищут и не находят новый метод оценки ИИ Ни теста Тьюринга, ни счетчика Гейгера В авторитетном издании Nature вышла статья, посвященная искусственному интеллекту и средствам его оценки. В заголовке утверждается, что ChatGPT «сломал» тест Тьюринга, хотя он и был лишь неофициальным инструментом. Как выяснилось этой весной, языковая модель GPT-4, например, не справляется с логическими головоломками: мыслить а

Создатель ChatGPT закрыл доступ к сервису, который позволял проверить, написан ли текст ботом ователям доступ к своему классификатору текста – сервису, позволявшему определить, создан ли контент человеком или при помощи инструментов искусственного интеллекта (ИИ), таких как популярный чат-бот ChatGPT, пишет The Register. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте OpenAI, классификатор текста ИИ недоступен пользователям с 20 июля 2023 г. из-за недопустимо большого колич

ChatGPT заработал на Android Запуск ChatGPT для Android Пользователи Android теперь могут установить официальное приложение Ch

Создатель ChatGPT собрался уходить из Европы из-за очень неудобного закона Глубокая обеспокоенность Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, может уйти из Европы, если ЕС примет закон о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в том виде, в котором сейчас существует его проект. Как заявил журналистам глава компании Сэм