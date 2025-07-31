OpenAI - ChatGPT

Получите все материалы CNews по ключевому слову
ChatGPT — это чат-бот от компании OpenAI, основан на искусственном интеллекте. Решение использует модель обработки естественного языка, позволяющая ему писать тексты так, как это делал бы реальный человек.
|31.07.2025
|
В интернет утекли миллионы личных чатов пользователей ChatGPT
Утечка информации в сеть Конфиденциальные данные пользователей ChatGPT оказались в открытом доступе, пишет Reuters. Это все из-за того, что поисковая система Google в июле 2025 г. начала индексацию личных чатов пользователей через публичные ссылки. В июле
|28.07.2025
|
Создатель ChatGPT: Переписка с нейросетью может быть использована против вас в суде
Конфиденциальность в ChatGPT Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) предупредил пользователей ChatGPT, которые делятся всем с чат-ботом: информация и данные могут быть использована в качестве д
|11.07.2025
|
У ChatGPT выманили ключи активации Windows, в том числе от копий, принадлежащих крупному банку из США
Давай сыграем в игру Исследователь обманул ChatGPT и выпросил ключи Windows 10, включая как минимум один, принадлежащий банку Wells Fargo, пишет The Register. Компьютерный энтузиаст и исследователь по кибербезопасности Марко Фигероа (Ma
|07.07.2025
|
Уволенным сотрудникам Microsoft начальство посоветовало излить душу ChatGPT и найти работу с помощью нейросетей
нсированная MMORPG от разработчиков The Elder Scrolls Online. В своей публикации Тернбулл выразил сочувствие коллегам и предложил использовать ИТ-инструменты искусственного интеллекта (ИИ), такие как ChatGPT и Microsoft Copilot, чтобы снизить эмоциональное и когнитивное напряжение, связанное с потерей работы. Тернбулл также привел примеры полезных промптов, включая генерацию адаптированных
|26.06.2025
|
Злоумышленники маскируют вредоносное ПО под Zoom и ChatGPT для кибератак на малый и средний бизнес в России
24 и 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Кроме того, зловреды активно имитировали ИИ-инструменты. Количество вредоносных и нежелательных файлов, маскирующихся под ChatGPT, за четыре месяца 2025 г. выросло на 175% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г. Стали появляться вредоносные подделки под DeepSeek: после запуска в 2025 г. нейросеть быстро набр
|17.06.2025
|
Разработчик ChatGPT получил первый публичный контракт от армии США. Сумма - $200 миллионов
Заключен контракт Компания OpenAI, владелец ChatGPT, получает контракт от Пентагона для разработки передовых ИТ-инструментов для искусственного интеллекта (ИИ), об этом сообщили в опубликованном материале на сайте Министерства обороны (М
|10.06.2025
|
Отныне ChatGPT будет хранить разговоры с пользователями вечно. Это решение американского суда
– по решению суда в США. Это касается в том числе и содержимого переписки пользователей с чат-ботом ChatGPT, в основе которого лежат большие языковые модели (LLM) компании, пишет TechSpot. Реше
|22.05.2025
|
Разработчик ChatGPT купит стартап, основанный бывшим главным дизайнером Apple
I покупает стартап по разработке гаджетов с искусственным интеллектом (ИИ) за $6,5 млрд, пишет CNBC. Это крупнейшая покупка в истории OpenAI. Руководство компании OpenAI, известная созданием чат-бота ChatGPT, согласилось приобрести стартап io бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive) за $6,4 млрд. Управленцы OpenAI делают ставку на альтернативные устройства, а не на смартфоны,
|23.04.2025
|
Создатели ChatGPT хотят купить браузер Chrome, если власти заставят Google его продать
Претендент на актив Руководство компании OpenAI, владелец чат-бота ChatGPT, объявило о заинтересованности в покупке Chrome у Google, пишет Bloomberg. Компания OpenAI заинтересована в покупке браузера Chrome от Google в случае решения суда о разделении ИТ-компа
|07.04.2025
|
Украинский хакер взламывал корпорации, прикрываясь поиском «дыр» в Windows. Его сдал ChatGPT
t24 говорится, что эксперты компании смогли отследить цифровой след EncryptHub благодаря ошибкам, которые он совершал в последние годы. В частности одним из любимых инструментов хакера была нейросеть ChatGPT, которую он использовал, в числе прочего, в качестве помощника для написания вредоносного кода. Также EncryptHub использовал этот сервис для перевода писем и сообщений. В Outpost24 отме
|03.04.2025
|
«Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek
Новый ИТ-сервис «Яндекс» представил новый ИТ-сервис «Нейроэксперт», который является конкурентом Deepseek и ChatGPT, об этом CNews сообщили в пресс-службе ИТ-компании. Бета-версия предназначена для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами. «ИТ-компания «Яндекс» запустила бета-версию
|27.03.2025
|
Китайский ИИ DeepSeek обошел ChatGPT по популярности в России и стремительно растет в Белоруссии
Китайская нейросеть DeepSeek привлекла свыше 1,3 млн активных пользователей в России, что на 15% превышает показатели ChatGPT в январе 2025 г. Об этом свидетельствует статистика посещаемости официального сайта сервиса, которая фиксирует более 738 тыс. уникальных посетителей из России всего за одну неделю. Об э
|25.02.2025
|
ChatGPT и GigaChat стали самыми популярными нейросетями для подготовки к собеседованию
следования показали, что каждый десятый россиянин прибегает к помощи искусственного интеллекта при подготовке к собеседованию. Самым популярным инструментом являются нейросети для генерации контента: ChatGPT, GigaChat, Writesonic (62%). С их помощью больше половины респондентов (62%) описывали свои навыки для резюме и собирали сопроводительные и мотивационные письма. На втором месте — специ
|11.02.2025
|
Нейросеть DeepSeek обогнала ChatGPT по количеству пользователей на 15% – big data T2
р мобильной связи, на фоне популярности DeepSeek исследовал использование клиентами языковых моделей в IV квартале 2024 г. и январе 2025 г. Новую разработку в медиа восприняли как главного конкурента ChatGPT от Open AI. По итогам января MAU DeepSeek действительно превысил аналогичный показатель ChatGPT на 15%, но еще в декабре решение Open AI обошла нейросеть Giga.chat. Ее показатель
|04.02.2025
|
Вредоносные скрипты за авторством GPT-моделей: почему это переворачивает все
ChatGPT, напиши мне троянца Компания OpenAI объявила, что только с начала 2024 г. пресекла «более 20 злонамеренных операций», в рамках которых различные акторы пытались использовать платформу ChatGPT во вредоносных целях. В частности, различные группировки использовали генеративный ИИ для отладки вредоносного софта, а также генерации пропагандистских материалов и создания изображени
|24.01.2025
|
Москвичи больше любят ChatGPT, а петербуржцы — нейросеть «Кандинский»
м числе от поставленных задач, иногда, по словам участников опроса, приходилось использовать возможности не одного, а двух и более ИИ. Вот как они расположились по популярности: «Кандинский» — 24,6%; ChatGPT — 24,1%; Midjourney — 23,2%; «Шедеврум» — 21,2%; «Алиса Про» — 18,2%; «ЯндексАРТ» — 4,9%. В Москве самой популярной нейросетью стал ChatGPT — его упоминают 51% респондентов, испо
|09.01.2025
|
Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра
Поданный иск Создателя ChatGPT Сэма Альтмана (Samuel Altman) обвинила в сексуальном насилии младшая сестра, пишет The Guardian. Энн Альтман (Anne Altman), которой уже 30 лет, обратилась в федеральный суд штата Миссур
|13.12.2024
|
Как нейробизнес в России выживает без ChatGPT
корректирует либо отклоняет. Например, так устроен Copilot, ИИ-помощник программиста от GitHub. Нейросети в России Несмотря на то, что многие россияне находят способы получить аккаунт и использовать ChatGPT для личных нужд, широкого распространения в корпоративной среде он не получил. Невозможно выстраивать бизнес на решениях, доступ к которым в текущих реалиях может быть отрезан в один мо
|04.10.2024
|
Генштаб ВСУ загрузил десятки секретных документов в ChatGPT, чтобы узнать, как победить Россию
Помощь ИИ-технологий Офицеры украинского генштаба загружали секретные документы в бот ChatGPT, чтобы узнать у нейросети, как победить Россию. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель». Утверждается, что десятки секретных документов и к
|26.09.2024
|
В ChatGPT найдена «дыра», позволяющая хакерам установить шпионское ПО на макбук
Тип взлома SpAIware В приложении ChatGPT для macOS обнаружена уязвимость, позволяющая хакерам установить шпионское ПО благодар
|19.07.2024
|
ChatGPT, нам с тобой не по пути
кое качество ответов. Этот подход делает кастомизированные чат-боты на генеративном ИИ не только доступными, но и эффективными инструментами для бизнеса в РФ, несмотря на ограничения взаимодействия с ChatGPT и решениями других зарубежных вендоров. Всем пример Примером эффективности доменного чат-бота может служить создание «медицинского» ИИ-ассистента. Процесс начинается с подготовки базы д
|15.07.2024
|
Создатель ChatGPT работает над сверхсекретным проектом: Нейросеть ждет прорыв к уровню человеческого интеллекта
технологий в руководстве организации отказываются. При этом сам план находится на этапе разработки, а дата создания проекта неизвестна. Unsplash - Levart_Photographer Reuters узнал о работе создателя ChatGPT над сверхсекретным проектом Представитель OpenAI подтвердил, что компания проводит непрерывные исследования новых возможностей ИИ, но отказался раскрывать подробности о Strawberry. Одна
|28.05.2024
|
Больше половины ответов ChatGPT на вопросы по программированию неверны. Зато чат-бот говорит уверенно и без стеснения
Говорить уверенно, но не верно Исследователи из университета Пердью в мае 2024 г. представили результаты свой работы, согласно которым ChatGPT отвечает неправильно более чем на половину вопросов, связанных с программированием. При этом чат-бот отвечал так уверенно, что убедил более трети участников. 16 октября 2023 г. руководс
|27.03.2024
|
Эксперты МФТИ: искусственный интеллект не смог бы поступить в МФТИ
Эксперты МФТИ в качестве эксперимента протестировали генеративную нейросеть Chat GPT-4 Turbo в решении задач ЕГЭ по физике. По итоговым результатам искусственный интелле
|24.01.2024
|
Специалисты Kaspersky Digital Footprint Intelligence обнаружили в даркнете почти 3000 сообщений с обсуждением чат-ботов на основе нейросетей
Digital Footprint Intelligence представила отчет «Инновации в тени: как злоумышленники экспериментируют с ИИ». Специалисты проанализировали сообщения в даркнете на тему использования злоумышленниками ChatGPT и других аналогичных решений на основе больших языковых моделей. Всего в 2023 г. на теневых форумах и в специализированных Telegram-каналах было обнаружено 2890 таких постов. Пик пришел
|28.12.2023
|
На конкурсе Роскомнадзора студенты показали, как можно нарушать закон с помощью ChatGPT
омнадзора) и Российское общество «Знание» провели международный конкурс «Битва искусственных интеллектов», посвященный сравнению результатов работы алгоритмов генеративного искусственного интеллекта: ChatGPT, Phind, Kandinsky, Gigachat, YandexGPT, Lexica, «Шедеврум», Claude, Leonardo, Stable Diffusion и др. В конкурсе приняли участие 43 команды из числа студентов, школьников и молодых специ
|25.12.2023
|
Минобороны требует ограничить ChatGPT: Это оружие, загоняющее россиян в когнитивную ловушку
департамента информационных систем Минобороны Николай Лишин на финале конкурса «Битва искусственных интеллектов», проведенного Главным радиочастотным центром (ГРЧЦ). Речь идет о таких алгоритмах, как ChatGPT, Midjourney, Dall-e 2, StableDiffusion и др., которые способны генерировать контент различных форматов: аудио, видео, текст, изображения и т.д. Лишин предупреждает, что указанные алгори
|13.12.2023
|
Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT
, как это сделать. Бот от OpenAI OpenAI запустила GPTBot в августе 2023 г. для сканирования веб-ресурсов и сбора открытых данных, которые впоследствии будет использовать для улучшения своей нейросети ChatGPT. Вскоре после запуска на волне критики продукта и компании за несанкционированный сбор данных OpenAI опубликовала инструкцию, как заблокировать доступ бота к сайту или предоставить ему
|14.11.2023
|
Под следствие попал судья, приговоры которому писал ChatGPT
нный интеллект и принял решения на основании ложной судебной практики, пишет бразильский новостной портал G1. Судья Джефферсон Феррейра Родригес (Jefferson Ferreira Rodrigues) сформулировал с помощью ChatGPT судебное постановление, содержащее ложную информацию, и прислал его в CNJ. Решение о начале расследования принял национальный инспектор юстиции, министр Луис Фелипе Саломао (Luís Felipe
|25.09.2023
|
CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения
CraftTalk, разработчик российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, резидент «Сколково», добавил функционал класса ChatGPT в свои решения: омниканальный чат-центр, базу знаний, чат-бот с ИИ и систему аналитики. Функционал получил название CraftTalk GPT. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В техн
|21.09.2023
|
Кадровики: Резюме, написанное нейросетью, делает только хуже. Шансы получить работу снижаются
Вы не злоупотребляйте, а решать мы будем сами Рекрутеры в Австралии (а возможно, и в других регионах) всё активнее выступают против того, чтобы соискатели использовали генеративные ИИ, такие как ChatGPT, для написания резюме и сопроводительных писем к заявке на трудоустройство. По словам самих рекрутеров, использование ИИ может как раз снижать шансы соискателей, а не повышать их. Особе
|12.09.2023
|
Официально: Детекторы текстов, созданных ИИ, не работали и не будут
чий, нет Компания OpenAI официально признала, что детекторы текстового ИИ-контента не работают. Эти программы не в силах отличить текст, написанный человеком, от продукта генеративного ИИ, такого как ChatGPT. OpenAI в прошлом выпустила такой экспериментальный инструмент - AI Classifier, а затем, в июле, тихо отключила его в связи с предельно низкой точностью. Он корректно определял, кто име
|23.08.2023
|
Алексей Чечет о том, как использовать ChatGPT и сможет ли ИИ заменить разработчиков
точка для построения карьеры в ИТ. Здесь открываются двери в самые разные области, и вы можете выбрать тот путь, который больше всего соответствует вашим интересам и амбициям. CNews: Как вы считаете, ChatGPT и другие ИИ-инструменты уже меняют фронтенд-разработку? Алексей Чечет: Да, определенно. Пока рано говорить о кардинальных изменениях, но ИИ-инструменты уже сейчас способны взять на себя
|08.08.2023
|
ChatGPT часто и уверенно дает программистам плохие советы, которые кажутся очень полезными
ChatGPT ошибается постоянно Чат-бот ChatGPT более чем в половине случаев дает неверные ответы на вопросы по теме программирования, пишет The Register со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными Университета Пердью
|03.08.2023
|
Создатель ChatGPT потребовал от клиентов отсканировать сетчатку глаза взамен на собственную криптовалюту Worldcoin
Два миллиона желающих Криптовалюта Worldcoin, запущенная создателем ChatGPT, взлетела в цене. Эксперты называют ее и экстравагантной, и революционной, хотя пока ее будущее можно назвать туманным. Worldcoin был запущен в конце июля 2023 г., его создателем являет
|28.07.2023
|
ChatGPT «сломал» тест Тьюринга: ученые ищут и не находят новый метод оценки ИИ
Ни теста Тьюринга, ни счетчика Гейгера В авторитетном издании Nature вышла статья, посвященная искусственному интеллекту и средствам его оценки. В заголовке утверждается, что ChatGPT «сломал» тест Тьюринга, хотя он и был лишь неофициальным инструментом. Как выяснилось этой весной, языковая модель GPT-4, например, не справляется с логическими головоломками: мыслить а
|26.07.2023
|
Создатель ChatGPT закрыл доступ к сервису, который позволял проверить, написан ли текст ботом
ователям доступ к своему классификатору текста – сервису, позволявшему определить, создан ли контент человеком или при помощи инструментов искусственного интеллекта (ИИ), таких как популярный чат-бот ChatGPT, пишет The Register. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте OpenAI, классификатор текста ИИ недоступен пользователям с 20 июля 2023 г. из-за недопустимо большого колич
|26.07.2023
|
ChatGPT заработал на Android
Запуск ChatGPT для Android Пользователи Android теперь могут установить официальное приложение Ch
|12.07.2023
|
Создатель ChatGPT собрался уходить из Европы из-за очень неудобного закона
Глубокая обеспокоенность Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, может уйти из Европы, если ЕС примет закон о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в том виде, в котором сейчас существует его проект. Как заявил журналистам глава компании Сэм
|05.07.2023
|
Skyeng запустил чат-бота на базе ChatGPT для подготовки к собеседованию в топ международных ИТ-компаний
амму, позволяющую русскоязычным ученикам тренироваться. В результате получилась не “надстройка” для ChatGPT, а полноценная ASR (Automatic Speech Recognition), которая обучена до высокого уровня
