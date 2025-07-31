Разделы

OpenAI ChatGPT

OpenAI - ChatGPT

ChatGPT — это чат-бот от компании OpenAI,  основан на искусственном интеллекте. Решение использует модель обработки естественного языка, позволяющая ему писать тексты так, как это делал бы реальный человек.

СОБЫТИЯ

31.07.2025 В интернет утекли миллионы личных чатов пользователей ChatGPT

Утечка информации в сеть Конфиденциальные данные пользователей ChatGPT оказались в открытом доступе, пишет Reuters. Это все из-за того, что поисковая система Google в июле 2025 г. начала индексацию личных чатов пользователей через публичные ссылки. В июле

28.07.2025 Создатель ChatGPT: Переписка с нейросетью может быть использована против вас в суде

Конфиденциальность в ChatGPT Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) предупредил пользователей ChatGPT, которые делятся всем с чат-ботом: информация и данные могут быть использована в качестве д
11.07.2025 У ChatGPT выманили ключи активации Windows, в том числе от копий, принадлежащих крупному банку из США

Давай сыграем в игру Исследователь обманул ChatGPT и выпросил ключи Windows 10, включая как минимум один, принадлежащий банку Wells Fargo, пишет The Register. Компьютерный энтузиаст и исследователь по кибербезопасности Марко Фигероа (Ma
07.07.2025 Уволенным сотрудникам Microsoft начальство посоветовало излить душу ChatGPT и найти работу с помощью нейросетей

нсированная MMORPG от разработчиков The Elder Scrolls Online. В своей публикации Тернбулл выразил сочувствие коллегам и предложил использовать ИТ-инструменты искусственного интеллекта (ИИ), такие как ChatGPT и Microsoft Copilot, чтобы снизить эмоциональное и когнитивное напряжение, связанное с потерей работы. Тернбулл также привел примеры полезных промптов, включая генерацию адаптированных

26.06.2025 Злоумышленники маскируют вредоносное ПО под Zoom и ChatGPT для кибератак на малый и средний бизнес в России

24 и 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Кроме того, зловреды активно имитировали ИИ-инструменты. Количество вредоносных и нежелательных файлов, маскирующихся под ChatGPT, за четыре месяца 2025 г. выросло на 175% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г. Стали появляться вредоносные подделки под DeepSeek: после запуска в 2025 г. нейросеть быстро набр
17.06.2025 Разработчик ChatGPT получил первый публичный контракт от армии США. Сумма - $200 миллионов

Заключен контракт Компания OpenAI, владелец ChatGPT, получает контракт от Пентагона для разработки передовых ИТ-инструментов для искусственного интеллекта (ИИ), об этом сообщили в опубликованном материале на сайте Министерства обороны (М
10.06.2025 Отныне ChatGPT будет хранить разговоры с пользователями вечно. Это решение американского суда

– по решению суда в США. Это касается в том числе и содержимого переписки пользователей с чат-ботом ChatGPT, в основе которого лежат большие языковые модели (LLM) компании, пишет TechSpot. Реше
22.05.2025 Разработчик ChatGPT купит стартап, основанный бывшим главным дизайнером Apple

I покупает стартап по разработке гаджетов с искусственным интеллектом (ИИ) за $6,5 млрд, пишет CNBC. Это крупнейшая покупка в истории OpenAI. Руководство компании OpenAI, известная созданием чат-бота ChatGPT, согласилось приобрести стартап io бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive) за $6,4 млрд. Управленцы OpenAI делают ставку на альтернативные устройства, а не на смартфоны,

23.04.2025 Создатели ChatGPT хотят купить браузер Chrome, если власти заставят Google его продать

Претендент на актив Руководство компании OpenAI, владелец чат-бота ChatGPT, объявило о заинтересованности в покупке Chrome у Google, пишет Bloomberg. Компания OpenAI заинтересована в покупке браузера Chrome от Google в случае решения суда о разделении ИТ-компа
07.04.2025 Украинский хакер взламывал корпорации, прикрываясь поиском «дыр» в Windows. Его сдал ChatGPT

t24 говорится, что эксперты компании смогли отследить цифровой след EncryptHub благодаря ошибкам, которые он совершал в последние годы. В частности одним из любимых инструментов хакера была нейросеть ChatGPT, которую он использовал, в числе прочего, в качестве помощника для написания вредоносного кода. Также EncryptHub использовал этот сервис для перевода писем и сообщений. В Outpost24 отме
03.04.2025 «Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek

Новый ИТ-сервис «Яндекс» представил новый ИТ-сервис «Нейроэксперт», который является конкурентом Deepseek и ChatGPT, об этом CNews сообщили в пресс-службе ИТ-компании. Бета-версия предназначена для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами. «ИТ-компания «Яндекс» запустила бета-версию
27.03.2025 Китайский ИИ DeepSeek обошел ChatGPT по популярности в России и стремительно растет в Белоруссии

Китайская нейросеть DeepSeek привлекла свыше 1,3 млн активных пользователей в России, что на 15% превышает показатели ChatGPT в январе 2025 г. Об этом свидетельствует статистика посещаемости официального сайта сервиса, которая фиксирует более 738 тыс. уникальных посетителей из России всего за одну неделю. Об э
25.02.2025 ChatGPT и GigaChat стали самыми популярными нейросетями для подготовки к собеседованию

следования показали, что каждый десятый россиянин прибегает к помощи искусственного интеллекта при подготовке к собеседованию. Самым популярным инструментом являются нейросети для генерации контента: ChatGPT, GigaChat, Writesonic (62%). С их помощью больше половины респондентов (62%) описывали свои навыки для резюме и собирали сопроводительные и мотивационные письма. На втором месте — специ
11.02.2025 Нейросеть DeepSeek обогнала ChatGPT по количеству пользователей на 15% – big data T2

р мобильной связи, на фоне популярности DeepSeek исследовал использование клиентами языковых моделей в IV квартале 2024 г. и январе 2025 г. Новую разработку в медиа восприняли как главного конкурента ChatGPT от Open AI. По итогам января MAU DeepSeek действительно превысил аналогичный показатель ChatGPT на 15%, но еще в декабре решение Open AI обошла нейросеть Giga.chat. Ее показатель
04.02.2025 Вредоносные скрипты за авторством GPT-моделей: почему это переворачивает все

ChatGPT, напиши мне троянца Компания OpenAI объявила, что только с начала 2024 г. пресекла «более 20 злонамеренных операций», в рамках которых различные акторы пытались использовать платформу ChatGPT во вредоносных целях. В частности, различные группировки использовали генеративный ИИ для отладки вредоносного софта, а также генерации пропагандистских материалов и создания изображени
24.01.2025 Москвичи больше любят ChatGPT, а петербуржцы — нейросеть «Кандинский»

м числе от поставленных задач, иногда, по словам участников опроса, приходилось использовать возможности не одного, а двух и более ИИ. Вот как они расположились по популярности: «Кандинский» — 24,6%; ChatGPT — 24,1%; Midjourney — 23,2%; «Шедеврум» — 21,2%; «Алиса Про» — 18,2%; «ЯндексАРТ» — 4,9%. В Москве самой популярной нейросетью стал ChatGPT — его упоминают 51% респондентов, испо
09.01.2025 Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра

Поданный иск Создателя ChatGPT Сэма Альтмана (Samuel Altman) обвинила в сексуальном насилии младшая сестра, пишет The Guardian. Энн Альтман (Anne Altman), которой уже 30 лет, обратилась в федеральный суд штата Миссур
13.12.2024 Как нейробизнес в России выживает без ChatGPT

корректирует либо отклоняет. Например, так устроен Copilot, ИИ-помощник программиста от GitHub. Нейросети в России Несмотря на то, что многие россияне находят способы получить аккаунт и использовать ChatGPT для личных нужд, широкого распространения в корпоративной среде он не получил. Невозможно выстраивать бизнес на решениях, доступ к которым в текущих реалиях может быть отрезан в один мо
04.10.2024 Генштаб ВСУ загрузил десятки секретных документов в ChatGPT, чтобы узнать, как победить Россию

Помощь ИИ-технологий Офицеры украинского генштаба загружали секретные документы в бот ChatGPT, чтобы узнать у нейросети, как победить Россию. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель». Утверждается, что десятки секретных документов и к
26.09.2024 В ChatGPT найдена «дыра», позволяющая хакерам установить шпионское ПО на макбук

Тип взлома SpAIware В приложении ChatGPT для macOS обнаружена уязвимость, позволяющая хакерам установить шпионское ПО благодар
19.07.2024 ChatGPT, нам с тобой не по пути

кое качество ответов. Этот подход делает кастомизированные чат-боты на генеративном ИИ не только доступными, но и эффективными инструментами для бизнеса в РФ, несмотря на ограничения взаимодействия с ChatGPT и решениями других зарубежных вендоров. Всем пример Примером эффективности доменного чат-бота может служить создание «медицинского» ИИ-ассистента. Процесс начинается с подготовки базы д
15.07.2024 Создатель ChatGPT работает над сверхсекретным проектом: Нейросеть ждет прорыв к уровню человеческого интеллекта

технологий в руководстве организации отказываются. При этом сам план находится на этапе разработки, а дата создания проекта неизвестна. Unsplash - Levart_Photographer Reuters узнал о работе создателя ChatGPT над сверхсекретным проектом Представитель OpenAI подтвердил, что компания проводит непрерывные исследования новых возможностей ИИ, но отказался раскрывать подробности о Strawberry. Одна
28.05.2024 Больше половины ответов ChatGPT на вопросы по программированию неверны. Зато чат-бот говорит уверенно и без стеснения

Говорить уверенно, но не верно Исследователи из университета Пердью в мае 2024 г. представили результаты свой работы, согласно которым ChatGPT отвечает неправильно более чем на половину вопросов, связанных с программированием. При этом чат-бот отвечал так уверенно, что убедил более трети участников. 16 октября 2023 г. руководс
27.03.2024 Эксперты МФТИ: искусственный интеллект не смог бы поступить в МФТИ

Эксперты МФТИ в качестве эксперимента протестировали генеративную нейросеть Chat GPT-4 Turbo в решении задач ЕГЭ по физике. По итоговым результатам искусственный интелле
24.01.2024 Специалисты Kaspersky Digital Footprint Intelligence обнаружили в даркнете почти 3000 сообщений с обсуждением чат-ботов на основе нейросетей

Digital Footprint Intelligence представила отчет «Инновации в тени: как злоумышленники экспериментируют с ИИ». Специалисты проанализировали сообщения в даркнете на тему использования злоумышленниками ChatGPT и других аналогичных решений на основе больших языковых моделей. Всего в 2023 г. на теневых форумах и в специализированных Telegram-каналах было обнаружено 2890 таких постов. Пик пришел
28.12.2023 На конкурсе Роскомнадзора студенты показали, как можно нарушать закон с помощью ChatGPT

омнадзора) и Российское общество «Знание» провели международный конкурс «Битва искусственных интеллектов», посвященный сравнению результатов работы алгоритмов генеративного искусственного интеллекта: ChatGPT, Phind, Kandinsky, Gigachat, YandexGPT, Lexica, «Шедеврум», Claude, Leonardo, Stable Diffusion и др. В конкурсе приняли участие 43 команды из числа студентов, школьников и молодых специ
25.12.2023 Минобороны требует ограничить ChatGPT: Это оружие, загоняющее россиян в когнитивную ловушку

департамента информационных систем Минобороны Николай Лишин на финале конкурса «Битва искусственных интеллектов», проведенного Главным радиочастотным центром (ГРЧЦ). Речь идет о таких алгоритмах, как ChatGPT, Midjourney, Dall-e 2, StableDiffusion и др., которые способны генерировать контент различных форматов: аудио, видео, текст, изображения и т.д. Лишин предупреждает, что указанные алгори
13.12.2023 Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT

, как это сделать. Бот от OpenAI OpenAI запустила GPTBot в августе 2023 г. для сканирования веб-ресурсов и сбора открытых данных, которые впоследствии будет использовать для улучшения своей нейросети ChatGPT. Вскоре после запуска на волне критики продукта и компании за несанкционированный сбор данных OpenAI опубликовала инструкцию, как заблокировать доступ бота к сайту или предоставить ему

14.11.2023 Под следствие попал судья, приговоры которому писал ChatGPT

нный интеллект и принял решения на основании ложной судебной практики, пишет бразильский новостной портал G1. Судья Джефферсон Феррейра Родригес (Jefferson Ferreira Rodrigues) сформулировал с помощью ChatGPT судебное постановление, содержащее ложную информацию, и прислал его в CNJ. Решение о начале расследования принял национальный инспектор юстиции, министр Луис Фелипе Саломао (Luís Felipe
25.09.2023 CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения  

CraftTalk, разработчик российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, резидент «Сколково», добавил функционал класса ChatGPT в свои решения: омниканальный чат-центр, базу знаний, чат-бот с ИИ и систему аналитики. Функционал получил название CraftTalk GPT. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В техн
21.09.2023 Кадровики: Резюме, написанное нейросетью, делает только хуже. Шансы получить работу снижаются

Вы не злоупотребляйте, а решать мы будем сами Рекрутеры в Австралии (а возможно, и в других регионах) всё активнее выступают против того, чтобы соискатели использовали генеративные ИИ, такие как ChatGPT, для написания резюме и сопроводительных писем к заявке на трудоустройство. По словам самих рекрутеров, использование ИИ может как раз снижать шансы соискателей, а не повышать их. Особе
12.09.2023 Официально: Детекторы текстов, созданных ИИ, не работали и не будут

чий, нет Компания OpenAI официально признала, что детекторы текстового ИИ-контента не работают. Эти программы не в силах отличить текст, написанный человеком, от продукта генеративного ИИ, такого как ChatGPT. OpenAI в прошлом выпустила такой экспериментальный инструмент - AI Classifier, а затем, в июле, тихо отключила его в связи с предельно низкой точностью. Он корректно определял, кто име
23.08.2023 Алексей Чечет о том, как использовать ChatGPT и сможет ли ИИ заменить разработчиков

точка для построения карьеры в ИТ. Здесь открываются двери в самые разные области, и вы можете выбрать тот путь, который больше всего соответствует вашим интересам и амбициям. CNews: Как вы считаете, ChatGPT и другие ИИ-инструменты уже меняют фронтенд-разработку? Алексей Чечет: Да, определенно. Пока рано говорить о кардинальных изменениях, но ИИ-инструменты уже сейчас способны взять на себя
08.08.2023 ChatGPT часто и уверенно дает программистам плохие советы, которые кажутся очень полезными

ChatGPT ошибается постоянно Чат-бот ChatGPT более чем в половине случаев дает неверные ответы на вопросы по теме программирования, пишет The Register со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными Университета Пердью
03.08.2023 Создатель ChatGPT потребовал от клиентов отсканировать сетчатку глаза взамен на собственную криптовалюту Worldcoin

Два миллиона желающих Криптовалюта Worldcoin, запущенная создателем ChatGPT, взлетела в цене. Эксперты называют ее и экстравагантной, и революционной, хотя пока ее будущее можно назвать туманным. Worldcoin был запущен в конце июля 2023 г., его создателем являет
28.07.2023 ChatGPT «сломал» тест Тьюринга: ученые ищут и не находят новый метод оценки ИИ

Ни теста Тьюринга, ни счетчика Гейгера В авторитетном издании Nature вышла статья, посвященная искусственному интеллекту и средствам его оценки. В заголовке утверждается, что ChatGPT «сломал» тест Тьюринга, хотя он и был лишь неофициальным инструментом. Как выяснилось этой весной, языковая модель GPT-4, например, не справляется с логическими головоломками: мыслить а
26.07.2023 Создатель ChatGPT закрыл доступ к сервису, который позволял проверить, написан ли текст ботом

ователям доступ к своему классификатору текста – сервису, позволявшему определить, создан ли контент человеком или при помощи инструментов искусственного интеллекта (ИИ), таких как популярный чат-бот ChatGPT, пишет The Register. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте OpenAI, классификатор текста ИИ недоступен пользователям с 20 июля 2023 г. из-за недопустимо большого колич
26.07.2023 ChatGPT заработал на Android

Запуск ChatGPT для Android Пользователи Android теперь могут установить официальное приложение Ch
12.07.2023 Создатель ChatGPT собрался уходить из Европы из-за очень неудобного закона

Глубокая обеспокоенность Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, может уйти из Европы, если ЕС примет закон о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в том виде, в котором сейчас существует его проект. Как заявил журналистам глава компании Сэм

05.07.2023 Skyeng запустил чат-бота на базе ChatGPT для подготовки к собеседованию в топ международных ИТ-компаний

амму, позволяющую русскоязычным ученикам тренироваться. В результате получилась не “надстройка” для ChatGPT, а полноценная ASR (Automatic Speech Recognition), которая обучена до высокого уровня

Публикаций - 521, упоминаний - 561

OpenAI и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 373 174
Microsoft Corporation 25236 112
Google LLC 12255 103
Yandex - Яндекс 8434 62
GitHub 963 37
Apple Inc 12628 37
Telegram Group 2571 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 35
DeepSeek - ДипСик 114 32
Amazon Inc - Amazon.com 3132 31
Nvidia Corp 3731 27
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 26
ИИ-Технологии 223 22
8983 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 16
X Corp - Twitter 2907 15
IBM - International Business Machines Corp 9551 12
Ростелеком 10306 10
Adobe Figma 60 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 10
Anthropic 62 9
Oracle Corporation 6867 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 9
Intel Corporation 12541 9
AMD - Advanced Micro Devices 4468 9
Canva 29 9
GetPayAll 19 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 8
Cisco Systems 5222 8
SAP SE 5426 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 8
VK - Mail.ru Group 3532 8
Google DeepMind 63 8
Samsung Electronics 10625 8
Stability AI 11 7
Meta Platforms - Facebook 4531 7
Alibaba Group 450 7
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 47
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 21
Лента - Сеть розничной торговли 2267 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 8
ГПБ - Газпромбанк 1174 8
Русагро Группа Компаний 339 8
Почта России ПАО 2245 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 7
РЖД - Российские железные дороги 2001 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 6
Tesla Motors 427 5
Альфа-Банк 1868 5
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 5
Северсталь ПАО - Severstal 560 4
Абсолют Банк 240 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 4
Coursera 58 4
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 3
Газпром нефть 670 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 3
Getty Images 29 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 3
ВТБ - Почта Банк 503 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 3
Газпром ПАО 1416 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 3
Airbnb 98 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 9
Судебная власть - Judicial power 2412 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 5
Федеральное казначейство России 1879 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 5
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 70 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Талант и успех - Общественный фонд 20 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 453
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 244
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 239
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 147
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 130
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 125
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 117
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 105
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 102
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 95
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 77
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 714 76
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 753 71
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 67
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 66
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 66
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 56
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 55
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 48
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 48
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 48
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 48
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 44
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 41
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 41
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 38
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 38
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 38
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 37
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 37
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 37
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 37
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 37
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 36
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 35
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2424 35
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 34
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 144 53
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 52
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 310 51
Midjourney - нейросеть 90 49
Microsoft Windows 16327 40
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 39
Microsoft 365 Copilot 175 34
FreePik 1435 29
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 29
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 27
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 26
Linux OS 10896 22
Google Android 14679 21
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 53 20
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 201 19
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 18
Apple iOS 8242 17
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 31 16
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 56 16
Oracle Java - язык программирования 3328 16
OpenAI - DALL-E 27 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 13
Baidu 290 12
Google Chrome - браузер 1648 11
Anthropic - Claude ИИ-чатбот 27 10
StatCounter 447 10
Microsoft Office 3952 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 10
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 60 9
GitHub Copilot 28 9
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 9
Google YouTube - Видеохостинг 2885 9
Apple Siri - Голосовой помощник 417 9
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 9
ВБЦ - TenHunter 9 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 8
Apple - App Store 3008 8
Notion Labs - Notion 46 7
Microsoft Bing AI - Microsoft Bing Chat 12 7
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 7
Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 44 19
Водясов Алексей 222 18
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 17
Satya Nadella - Сатья Наделла 215 8
Шадаев Максут 1146 8
Воронин Павел 179 7
Гвоздев Дмитрий 137 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 7
Мельникова Анастасия 431 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 6
Врацкий Андрей 165 6
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 11 5
Артюхов Сергей 62 5
Чернышенко Дмитрий 575 5
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 118 5
Калякин Павел 76 5
Панченко Иван 172 5
Кирьянова Александра 155 5
Ульянов Николай 162 5
Урусов Виктор 149 5
Граденко Михаил 42 4
Schwartz Steven - Шварц Стивен 6 4
Аникин Дмитрий 65 4
Жадан Александр 4 4
Путин Владимир 3349 4
Brin Sergey - Сергей Брин 191 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 4
Дробышевская Алена 9 4
Петров Кирилл 36 4
Натрусов Артем 312 4
Нестеров Алексей 169 4
Петухов Антон 62 4
Харитонов Дмитрий 71 4
Денисов Анатолий 57 4
Перов Евгений 93 4
Чудинов Дмитрий 69 3
Крушинский Александр 27 3
Аксенов Олег 61 3
Оберемок Надежда 45 3
Милованов Андрей 46 3
Россия - РФ - Российская федерация 156831 311
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 125
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 20
Европа 24634 16
Канада 4985 12
Индия - Bharat 5697 10
Франция - Французская Республика 7975 10
Азия - Азиатский регион 5748 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 7
Беларусь - Белоруссия 6023 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 7
США - Калифорния 4775 6
Земля - планета Солнечной системы 10658 6
Германия - Федеративная Республика 12936 6
Япония 13547 6
Украина 7793 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 5
Россия - СФО - Новосибирск 4650 5
США - Вашингтон - Редмонд 237 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 4
Казахстан - Республика 5792 4
США - Нью-Йорк 3151 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 4
Бразилия - Федеративная Республика 2450 4
Китай - Тайвань 4136 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Южная Корея - Республика 6858 4
Нидерланды 3631 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 132
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 117
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 90
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 78
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 56
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 54
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 52
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 48
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 46
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 44
Английский язык 6876 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 40
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 35
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 33
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 23
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 23
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 22
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 21
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 20
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 19
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 19
Экономический эффект 1219 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 15
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 14
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 21
Bloomberg 1417 18
The Register - The Register Hardware 1696 14
The Verge - Издание 591 11
Ars Technica 435 9
The Guardian - Британская газета 384 8
NYT - The New York Times 1086 7
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 7
FT - Financial Times 1259 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 6
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 5
Tom’s Hardware 516 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 5
Reddit 356 5
Wikipedia - Википедия 585 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
Forbes - Форбс 910 4
Times 648 4
TechSpot 158 4
The Information 70 3
Ведомости 1233 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 3
The Washington Post 342 3
Nature 821 3
Hacker News 76 3
Известия ИД 704 2
NBC News 184 2
VK - Mail.ru Hi-tech 47 2
Wired - Издание 270 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 2
Российская газета 275 2
Fortune 210 2
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
The Sun 27 1
Cointelegraph 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 9
Gartner - Гартнер 3608 9
CNews Инновация года - награда 133 5
IDC - International Data Corporation 4943 4
НМГ - Медиалогия 34 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
Fortune Business Insights 23 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
Kaspersky - New Kaspersky 9 1
Prognosis 3 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
Sensor Tower 14 1
Microsoft Research 140 1
CCS Insight 22 1
Grand View Research 22 1
Juniper Research 551 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
SimilarWeb 57 1
Dell'Oro Group 66 1
eMarketer 206 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 14
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 9
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 8
РАН - Российская академия наук 2014 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 6
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 6
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 4
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 4
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 29 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
Хекслет - Hexlet - Онлайн-школа программирования 9 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 43 2
University of Oxford - Оксфордский университет 206 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 2
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 22 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 18 1
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 1
МФТИ - ЛФИ - Физтех-школа физики и исследований им. Ландау 5 1
НГУ - ИИР - Институт интеллектуальной робототехники 9 1
Constructor University - Jacobs University Bremen 1 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 44
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 12
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 8
CNews FORUM Кейсы 280 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 4
CNews AWARDS - награда 549 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 4
День молодёжи - 27 июня 998 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
Defcon 45 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Web Summit 13 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
