ChatGPT и GigaChat стали самыми популярными нейросетями для подготовки к собеседованию

Сервис «Работа.ру» и ИИ-интегратор WMT Group выяснили, как россияне относятся к использованию ИИ при устройстве на работу. В опросе приняли участие более 3500 человек из всех регионов страны. Об этом CNews сообщили представители WMT Group.

Результаты исследования показали, что каждый десятый россиянин прибегает к помощи искусственного интеллекта при подготовке к собеседованию. Самым популярным инструментом являются нейросети для генерации контента: ChatGPT, GigaChat, Writesonic (62%). С их помощью больше половины респондентов (62%) описывали свои навыки для резюме и собирали сопроводительные и мотивационные письма.

На втором месте — специальные ИИ-инструменты для составления и улучшения резюме (Kickresume, Fix My Resume, Rezi и др.). Ими пользовались около 25% опрошенных соискателей.

Реже всего (11%) соискателями используются нейросети именно для подготовки к собеседованию, в частности ИИ-сервисы для проведения тестовых видео-интервью, оценки речи и поведения при ответе на типовые вопросы (InterviewGPT, Careers.ai, Huru.ai и др).

«Популярность ChatGPT, GigaChat и подобных нейросетей обусловлена тем, что они решают конкретные задачи соискателей, экономят время, а также интуитивно понятны в использовании. Они помогают кандидату за короткий промежуток времени и без особых усилий сформулировать и описать опыт и навыки, сократить время на составление индивидуальных писем и адаптацию резюме для конкретного работодателя — это особенно актуально, если соискатель отправляет отклик в большое количество компаний.

Использование ИИ-инструментов как своеобразной «тренировки» к собеседованию заслуживает отдельного внимания. Такие сервисы симулируют собеседование, задавая вопросы и оценивая ответы пользователя в реальном времени. Так соискатель получает мгновенную обратную связь, что позволяет скорректировать свою речь и даже поведение перед реальным интервью. Это помогает кандидатам чувствовать себя уверенней, улучшает их soft-skills и снижает уровень стресса, тем самым повышая шансы на успешное прохождение собеседования», — отметила Юлия Образова, HR-тимлид WMT Group.

«В перспективе развитие технологий искусственного интеллекта во многих сферах может позитивно повлиять на проблемы с нехваткой кадров. Уже сейчас нейросети становятся помощниками для многих специалистов. Руководители могут автоматизировать процессы там, где это возможно, и освободить время команды на решение более сложных, творческих задач, а соискатели в процессе трудоустройства могут делегировать рутину нейросетям. Однако важно помнить, что искусственный интеллект — это помощник, и успех в поиске работы по-прежнему зависит от личных качеств и профессиональных навыков самого соискателя», — сказала Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

Кроме того, у респондентов спросили как они в целом относятся к использованию ИИ-инструментов при поиске работы. Большинство (60%) отметило, что одобряет помощь нейросетей при трудоустройстве. Однако 37% из них уточняют, что они должны быть использованы добросовестно и не искажать реальные компетенции специалиста.

В то же время 22% опрошенных утверждают, что ИИ-инструменты никак не помогают при трудоустройстве или и вовсе могут помешать получить предложение о работе, а часть (18%) считает использование ИИ нечестным.

Почти четверти специалистов (20%) нейросети существенно помогли при поиске работы. По их мнению, благодаря использованию ИИ-инструментов им удалось успешно пройти собеседование и устроиться на желаемую должность.

При этом 6% все же отметили негативное влияние нейросетей — из-за их использования им отказали в трудоустройстве.

Остальные респонденты не заметили особого влияния ИИ-инструментов на получение предложения о работе.

«Отношение HR-специалистов к использованию ИИ соискателями на сегодняшний день остается неоднозначным. Технологии не стоят на месте, и кандидаты все чаще прибегают к помощи нейросетей для повышения своих шансов на трудоустройство. С одной стороны, такие инструменты помогают составить более информативное и емкое резюме и облегчить поиск релевантных кандидатов. С другой — использование ИИ-инструментов поднимает вопрос достоверности информации о специалисте. Недобросовестные соискатели могут преувеличивать реальные компетенции и даже «дорисовывать» опыт. HR-специалистам приходится адаптироваться к новым реалиям и разрабатывать дополнительные методы оценки кандидатов, которые позволяют объективно распознать их сильные и слабые стороны. Например, во время интервью рекрутер может задать ему нетипичный вопрос или предложить рассмотреть неожиданный кейс. В конечном счете все сводится к простой истине – получение оффера зависит не только от использования технологий, но и от личных качеств, мотивации и соответствия соискателя требованиям работодателя», — сказала Юлия Образова, HR-тимлид WMT Group.