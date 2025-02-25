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Санина Юлия



25.02.2025 ChatGPT и GigaChat стали самыми популярными нейросетями для подготовки к собеседованию 1
17.06.2024 Исследование: россияне, работающие в гибридном формате, реже других испытывают одиночество 1
06.06.2018 SAS объявила об открытии своей первой в России кафедры на базе ВШЭ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Санина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
SAS Institute 974 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 14 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2850 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2022 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1139 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4722 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 116 1
Аржанцев Иван 9 1
Филипенков Николай 2 1
Логанов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8770 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2847 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2338 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1066 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 58 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342651, в очереди разбора - 766421.
Создано именных указателей - 169524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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