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Максима ГК МТ-Интеграция


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 GMCS повысила эффективность процессов учета химического комплекса «Аммоний» 2
29.04.2025 GMCS выводит на рынок HR-сервисы на базе Websoft HCM и GPT-технологий 2
29.04.2025 Корпорация «Галактика» и «МТ-Интеграция» подтвердили совместимость своих ИT-решений 2
04.10.2024 ДИТ Москвы закупает софт компании Positive Technologies и платформы визуализации. Поставщики уже выбраны 2
06.10.2023 Создатель Wi-Fi-сети для московского метро купил GMCS 1

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Максима ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 362 2
Максима ГК 16 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 29 1
Галактика - Корпорация 1478 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Visiology - Визиолоджи 75 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1280 1
Ростелеком 9901 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
АйТи 1380 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 30 1
Совкомбанк ПАО 261 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 450 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1403 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1379 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 994 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52589 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3139 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11701 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1229 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 523 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 725 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5545 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5702 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 788 1
Управляемость - Manageability 1769 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3170 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 547 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6840 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 531 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1394 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6850 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4865 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1231 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25964 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 596 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14782 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12578 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5665 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5480 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1469 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2225 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7527 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1123 2
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 1
Бифит Митигатор - Bifit Mitigator 11 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 254 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - Персей СУБД 1 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS HRM Цифровой профиль сотрудника 1 1
СалютДевайсы - GigaChat 236 1
WebSoft HCM 8 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 130 1
Microsoft Windows 15892 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3291 1
Дрозман Илья 7 1
Захарян Артур 11 1
Венгер Евгений 3 1
Хруслова Галина 2 1
Вольпе Борис 92 1
Воропаева Екатерина 22 1
Кузьмичев Вячеслав 2 1
Асланян Сергей 103 1
Кутузов Максим 21 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 2
Россия - РФ - Российская федерация 148539 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2506 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2957 1
Аренда 2481 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 402 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2520 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52456 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1481 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9025 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 302 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19153 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 230 1
TAdviser - Центр выбора технологий 406 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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