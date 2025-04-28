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Индексная книга (каталог) CNews*
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ПВС СиПроВер PVS-Studio



28.04.2025 Как устроен российский конвейер разработки ПО 1
09.11.2023 Почему бизнесу выгодно автоматизировать обзоры кода 1
01.02.2013 Статический анализатор кода PVS-Studio 5.00: теперь с поддержкой C++ Builder 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ПВС и организации, системы, технологии, персоны:

Embarcadero 66 1
ПВС - СиПроВер 2 1
GitHub 861 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5493 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 1
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Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 681 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6352 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2049 1
Оцифровка - Digitization 4652 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 90 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 270 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3144 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2567 1
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4636 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 97 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 150 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 28 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2089 1
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Английский язык 6720 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11081 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2791 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2472 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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