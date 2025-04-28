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ПВС СиПроВер PVS-Studio
|28.04.2025
|Как устроен российский конвейер разработки ПО 1
|09.11.2023
|Почему бизнесу выгодно автоматизировать обзоры кода 1
|01.02.2013
|Статический анализатор кода PVS-Studio 5.00: теперь с поддержкой C++ Builder 1
ПВС и организации, системы, технологии, персоны:
|Embarcadero 66 1
|ПВС - СиПроВер 2 1
|GitHub 861 1
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