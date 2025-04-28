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ГЛОНАСС АО Айкон Софт IconTeam
IconTeam - отечественный продукт для управления проектами, командами и бизнес-процессами от компании "Айкон Софт"
|28.04.2025
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ГЛОНАСС АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 1
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