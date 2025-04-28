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ГЛОНАСС АО Айкон Софт IconTeam


IconTeam - отечественный продукт для управления проектами, командами и бизнес-процессами от компании "Айкон Софт"


28.04.2025 Как устроен российский конвейер разработки ПО 1
16.05.2024 GitFlic интегрирован с российской системой управления проектами IconTeam 1
13.03.2023 Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ГЛОНАСС АО и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
ITSDelta 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
ГЛОНАСС АО 203 1
Atlassian 121 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3144 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11817 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6413 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 288 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 286 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 165 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2784 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 358 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 1
Аудит - аудиторский услуги 2773 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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