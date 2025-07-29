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ITSDelta

ITSDelta

УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Российский вендор «Пруфтек ИТ» и компания ITSDelta объявили о заключении партнерского соглашения 1
13.03.2023 Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello 1
18.04.2019 Merlioncloud объявила о старте официальных продаж облачных решений IBM 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ITSDelta и организации, системы, технологии, персоны:

Atlassian 125 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 1
IBM - International Business Machines Corp 9488 1
Merlion - Мерлион 850 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1236 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16459 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3255 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6679 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3800 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 885 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 949 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 864 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25216 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22167 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3557 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2073 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3373 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 279 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 76 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - IconTeam 3 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
IBM SPSS Statistics 54 1
IBM Watson Studio 3 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Кисько Евгений 2 1
Чемоданов Александр 2 1
Печникова Юлия 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9465 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5108 1
VAD - Value Added Distribution 113 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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