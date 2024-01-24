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Atlassian Fog Creek Software Trello

Atlassian - Fog Creek Software - Trello


24.01.2024 Хакеры выставили на продажу данные 15 млн пользователей бежавшего из России Trello

15 млн на продажу Личные данные более 15 млн пользователей Trello продаются на хакерском форуме Dark Web, сообщил Forbes со ссылкой на службу Have I Bee
15.08.2023 Globus IT представил сервис РИПРО — полноценный аналог Trello

Команда Globus IT разработала инструмент для управления проектами РИПРО— платформу систематизации информации и ведения задач по методике Kanban, аналог Trello. Об этом CNews сообщили представители Globus IT. В начале августа 2023 г. разработчик софта Atlassian объявил об уходе из России и Белоруссии, предупредив, что все ру-аккаунты будут прин
09.08.2023 Directum выпустила полноценную замену Jira и Trello

вления отчетов и сохранения накопленных знаний. Австралийская компания Atlassian, разработчик программного обеспечения для управления проектами, сообщила о скором отключении профилей россиян в Jira и Trello. Новая импортонезависимая система Directum Projects — полномасштабная замена решений иностранного вендора. Об этом CNews сообщили представители Directum. В интерфейсе ИТ-продукта проектн
08.08.2023 Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни

й во всех сервисах компании, включая всемирно известные облачная программа для управления проектами Trello, работающая по методике «канбан», и система отслеживания ошибок Jira. Atlassian – комп
03.08.2023 Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello

Одно из самых популярных канбан-приложений — Trello, у него больше 25 миллионов пользователей по всему миру. Но сервис прекратил работу в России в марте 2023 года, а для уже зарегистрированных пользователей из РФ доступ к планировщику зак
09.06.2023 «Ростелеком» создает «Ягу» и «Ежку», которые заменят в России Jira и Trello

использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. За продукт отвечает «дочка» «Ростелекома» - «Ростелеком – ИТ». Он задуман в качестве замены продуктов Trello, Jira и Confluence австралийской компании Atlassian, объявившей о своем уходе из России осенью 2022 г. Jira – это система отслеживания ошибок, предназначенная для организации взаимодейст
13.03.2023 Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello

сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по развитию компании из первой тройки партнеров Atlassian расскажет об основных проблемах на сегодня в работе с Jira и Trello, и даст прогноз на ближайшее время. Специалисты предоставят свои рекомендации о том, что делать в сложившейся ситуации, проговорят почему так важна точность переноса данных и структуры з
21.04.2022 Отечественный «убийца» Jira и Trello от «Яндекса» получил сверхмасштабное обновление

ема оформления. Новый интерфейс «Трекера» «Трекер» представляет собой полноценный отечественный аналог иностранных сервисов для совместной работы. Это прямой российский конкурент австралийских Jira и Trello и американской платформы Microsoft Project. Jira и Trello принадлежат компании Atlassian, оказавшейся в числе первых, кто поддержал антироссийские санкции. В начале марта 2022 г.

10.03.2022 Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira

дин из таких сервисов это «Кайтен» — визуальная система управления рабочими процессами. Среди клиентов «Кайтена» — QIWI, «Сбер», «Додо Пицца», «Сколково», Reg.ru. Компании уже давно переходят с Jira, Trello и других подобных систем на «Кайтен» и пользуются данным решением. Бесплатный тариф «Кайтена» содержит большинство функций, которые предлагают платные версии популярных аналогов. «Кайтен

Публикаций - 66, упоминаний - 68

Atlassian и организации, системы, технологии, персоны:

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