Atlassian - Fog Creek Software - Trello

Хакеры выставили на продажу данные 15 млн пользователей бежавшего из России Trello 15 млн на продажу Личные данные более 15 млн пользователей Trello продаются на хакерском форуме Dark Web, сообщил Forbes со ссылкой на службу Have I Bee

Globus IT представил сервис РИПРО — полноценный аналог Trello Команда Globus IT разработала инструмент для управления проектами РИПРО— платформу систематизации информации и ведения задач по методике Kanban, аналог Trello. Об этом CNews сообщили представители Globus IT. В начале августа 2023 г. разработчик софта Atlassian объявил об уходе из России и Белоруссии, предупредив, что все ру-аккаунты будут прин

Directum выпустила полноценную замену Jira и Trello вления отчетов и сохранения накопленных знаний. Австралийская компания Atlassian, разработчик программного обеспечения для управления проектами, сообщила о скором отключении профилей россиян в Jira и Trello. Новая импортонезависимая система Directum Projects — полномасштабная замена решений иностранного вендора. Об этом CNews сообщили представители Directum. В интерфейсе ИТ-продукта проектн

Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни й во всех сервисах компании, включая всемирно известные облачная программа для управления проектами Trello, работающая по методике «канбан», и система отслеживания ошибок Jira. Atlassian – комп

Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello Одно из самых популярных канбан-приложений — Trello, у него больше 25 миллионов пользователей по всему миру. Но сервис прекратил работу в России в марте 2023 года, а для уже зарегистрированных пользователей из РФ доступ к планировщику зак

«Ростелеком» создает «Ягу» и «Ежку», которые заменят в России Jira и Trello использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. За продукт отвечает «дочка» «Ростелекома» - «Ростелеком – ИТ». Он задуман в качестве замены продуктов Trello, Jira и Confluence австралийской компании Atlassian, объявившей о своем уходе из России осенью 2022 г. Jira – это система отслеживания ошибок, предназначенная для организации взаимодейст

Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по развитию компании из первой тройки партнеров Atlassian расскажет об основных проблемах на сегодня в работе с Jira и Trello, и даст прогноз на ближайшее время. Специалисты предоставят свои рекомендации о том, что делать в сложившейся ситуации, проговорят почему так важна точность переноса данных и структуры з

Отечественный «убийца» Jira и Trello от «Яндекса» получил сверхмасштабное обновление ема оформления. Новый интерфейс «Трекера» «Трекер» представляет собой полноценный отечественный аналог иностранных сервисов для совместной работы. Это прямой российский конкурент австралийских Jira и Trello и американской платформы Microsoft Project. Jira и Trello принадлежат компании Atlassian, оказавшейся в числе первых, кто поддержал антироссийские санкции. В начале марта 2022 г.